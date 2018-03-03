سعود عبد العزيز العطار
ما أجمل صدق المشاعر الفياضة، والتي لمسناها من الأشقاء وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي في احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية، وهم يشاركوننا أفراحنا ومسراتنا بكل حب وعفوية فأعلام الكويت رفعت على أبرز معالمهم العمرانية وما شاهدناه من تغطية احتفالاتنا عبر قنواتهم الفضائية وحضور بعض الفرق الشعبية الخليجية وبتواجد الضيوف الذين حلوا علينا أعزاء من كل دول الخليج للمشاركة بأفراحنا ولتلك الرسائل والأشعار والتغريدات والإهداءات والأغاني الوطنية الجميلة ما ساهم بترك آثار البهجة والفرح والسرور في نفوس كل المواطنين والمقيمين خلال مشاركتهم الفعالة، كعادة ما يتحفنا به سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
ولتلك الحفاوة الكبيرة وطيب الاستقبال للقادمين من الكويت بالورود والأهازيج والأغاني الوطنية وتوزيع الأعلام على حدودهم البرية والبحرية والجوية وتصدر هاشتاق ” اليوم الوطني للكويت” على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهذا دليل على تجسيد أواصر الأخوة والمصير المشترك والذي قام من أجله مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه بشعار “خليجنا واحد وشعبنا واحد”.
آخر كلام
لابد من وقفة جادة إزاء المظاهر والممارسات والآثار السلبية المرفوضة من بعض التصرفات والسلوكيات الغريبة على مجتمعنا والتي تشوه هذه الفرحة بالإساءة والتسبب بالضرر للآخرين وبإعطاء صورة غير حضارية باحتفالاتنا بالأعياد الوطنية رغم أننا في كل عام نطالب أن تكون الاحتفالات أكثر تنظيما وأن تعود لسابق عصرها وأن تكون هناك توعية ودور مهم وفعال للأسرة والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام على أهمية الوعي والرقابة والمحاسبة في هذه المناسبات الوطنية والارتقاء بالسلوك في التعبير عن الحب والولاء والانتماء والذي يكون بالمحافظة على الوطن ومكتسباته ومدخراته وممتلكاته والمرافق العامة وذلك لإعطاء الصورة الحضارية المشرفة.
فلا يعقل ما رصدته وزارة الكهرباء والماء من هدر كل تلك المياه في الشارع والذي كلف الدولة 140 ألف دينار ليوم واحد أي ما يعادل استهلاك 14 ألف منزل بزيادة 5 ملايين غالون زيادة استهلاك عن السنة الماضية وكذلك المخالفات المرورية بالرعونة والاستهتار والتي وصلت إلى 10700 مخالفة خلال الأعياد الوطنية وهذا ما كشفت عنه الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.
والله خير الحافظين
sky494@hotmail.com
كاتب كويتي
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