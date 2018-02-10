كتب – مشعل السنعوسي:

ضبط رجال جمارك مراقبة منفذ السالمي كميات كبيرة من كراتين السجائر المتنوعة تقدر بنحو 304 “كروز” مع مسافر خارج البلاد دون عمل بيان صادر لها.

وقال مراقب جمارك السالمي ماطر السعيدي إنه بناء على تعليمات وتوجيهات بضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على جميع المسافرين عبر المنفذ الحدودي سواء الداخل والخارج على حد سواء، تم ضبط كراتين السجائر وتحرير ضبط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

كما احبط رجال جمرك السالمي أمس محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد التموينية المدعومة وأدوية كانت في طريقها الى دولة عربية، حيث اشتبه احد المفتشين في شاحنة ظاهرها اغراض ومنقولات وبفحص المحتويات تبين ان الشاحنة اخفي فيها كميات كبيرة من المواد التموينية والغذائية الممنوعة تصديرها وادوية تقدمها الدولة مدعومة من الحكومة الى المواطنين والممنوع تصديرها الا بإذن من جهات الاختصاص.

وتحفظ رجال جمارك السالمي على الشاحنة والسائق وهو عربي وجار حصر المواد التموينية المهربة والأدوية وجار اتخاذ اللازم حسب القانون في مثل هذه الحالات.