خليفة بن سلمان: السعودية حفظت دولا كثيرة مما كان يُراد لها من شر

المنامة – وكالات:

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان، أن “السعودية قبلة العرب والمسلمين، وحفظت دولا خليجية وعربية وإسلامية كثيرة مما كان يُراد لها من شر”.

وعقب استقباله، أمس، رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ، قال الأمير خليفة بن سلمان ، “السعودية بلد خير لا يأتي منها إلا الخير، ولا تتبنى موقفاً أو سياسة إلا من أجل صالح الجميع، فهي أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية أمة”.

وأكد أن ما تتبناه السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من مبادرات لوحدة الصف يعكس دورها المؤثر إقليمياً وعالمياً، مشيدا بعمق الوشائج التي تجمع بين البحرين والسعودية، وما تتميز به من خصوصية، ومنوها بحرص البحرين على تعزيز التعاون والتنسيق مع السعودية واستشراف المزيد من الفرص التي تسهم في تطوير مستويات التعاون إلى مراحل أكثر تقدماً، بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بجهود البحرين في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما توليه من حرص على تحقيق التقارب والتواصل، لافتاً إلى أن ما مرت به البحرين من أحداث ومؤامرات لم يزعزع الثقة فيها بسبب قيادتها الحكيمة التي أشاعت أجواء الاستقرار.

بدوره، أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح، خلال لقاءه آل الشيخ، أن العلاقات البحرينية السعودية خير نموذج يدل على عمق وتجذر الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أنالسعودية تمثل عمقا ستراتيجيا للبحرين، وأن التعاون التشريعي إنما يعد امتداداً للعلاقات المتميزة التي تجمع بين القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.

وأعرب عن شكره وتقديره على الدعم والمساندة اللذين تتلقاهما البحرين من السعودية، مؤكدا ضرورة استمرار التنسيق والتعاون.