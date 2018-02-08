بيروت- “السياسة”:

أثارت جولة عضو مجلس الخبراء الايراني ابراهيم رئيسي في القرى الجنوبية اللبنانية الحدودية ردود فعل اسرائيلية اذ اعتبرتها صحيفة”جيروزاليم بوست” استفزازية وخرقا للاتفاقات الدولية، ونشرت اول من امس صورا من جولة المسؤول الايراني الأسبوع الماضي في بلدة مارون الراس ومواقع عسكرية لـ”حزب الله”.

وتزامنت ردة الفعل الاسرائيلية مع التهديدات التي اطلقها وزير الحرب الاسرائيلي افيغدور ليبرمان ضد لبنان بعد اعلان الحكومة اللبنانية توقيع عقد “كونسورتيوم” مع شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز في المنطقة الحدودية البحرية اللبنانية مع فلسطين المحتلة اليوم، ايذانا ببدء دخول لبنان نادي دول الغاز، ومع اجتماع مجلس الدفاع الاعلى اللبناني الذي اصدر بيانا شديد اللهجة وطلب للمرة الأولى من القوات المسلحة اللبنانية اتخاذها على الحدود الجنوبية والمنطقة الاقتصادية اللبنانية البحرية للتصدي لاسرائيل في حال الاعتداء على الحقوق اللبنانية النفطية.

وكانت صحيفة “جيرواليم بوست” الإسرائيلية نشرت في تقرير لها أول من أمس، أن رئيسي، تفقد الحدود اللبنانية مع إسرائيل، وأن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استقبله خلال زيارته لبنان بالإضافة الى الامين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله.

ونشرت الصحيفة صورة يبدو فيها رئيسي( 58 سنة) محاطا بقادة ميدانيين من “حزب الله” تم تمويه وجوههم، كانت أثناء زيارته للبنان التي انتهت قبل أسبوع من دون أن تذكر مصدرها، ولا مصدر معلوماتها عن الجولة التي لم يكن يعلم بها سوى قيادة “حزب الله” وبعض عسكرييه.

ونقلت عن رئيسي قوله خلال الجولة:” ان تحرير القدس بات قريبا، وبفضل حركات المقاومة الفلسطينية، تمكنت فلسطين من مواجهة إسرائيل، وليس للمفاوضات جدول لتحرير البلاد من الصهاينة”، وفق تعبير من عيّنه خامنئي في العام 2015 بمنصب “سادن الروضة الرضوية” أي المشرف الكلي على ما يسمونه “حرم ضريح علي بن موسى الرضا” ثامن أئمة الشيعة في مدينة مشهد بأقصى إقليم خراسان.

إلا أن الصورة وما قاله في المنطقة الجنوبية، ظهر بعد ثلاثة أيام من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيل بنيامين نتانياهو، والتي هدد فيها بجعل لبنان يدفع ثمن إنشاء إيران لمصانع إنتاج للصواريخ على أراضيه.

وكانت شبكة “فوكس نيوز” التلفزيونية الأميركية بثت تقريرا، عن رسالة من صفحتين وجهها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للمنظمة الدولية، يحذر فيها أول من أمس مما اسماه” عواقب السماح لـ”حزب الله” القيام بأعمال، من دون رقابة الأمم المتحدة” وهو تحذير شبيه بما ورد في دراسة جديدة أصدرها قبل يومين “مركز الأبحاث القومي” في جامعة “تل أبيب”، ومما ورد فيها ذكر لجولة مشابهة بالجنوب اللبناني، قام بها في ديسمبر الماضي قيادي “الحشد الشعبي” في العراق قيس الخزعلي.

وتطرق دانون برسالته إلى زيارة رئيسي، قائلا:” إن قادة ببزات عسكرية من “حزب الله” رافقوه فيها وهم مسلحون في خرق واضح لمقررات مجلس الأمن، حيث تمت الزيارة في منطقة تشرف عليها الأمم المتحدة”.

واعتبر ان الزيارة، “دليل على محاولات إيران زعزعة منطقتنا، وهي لا تهدد إسرائيل وحدها، بل اللبنانيين مباشرة، لأنها تضعهم في مقدم أي نزاع مستقبلي” في إشارة الى امكانية استهداف “حزب الله” بعمل عسكري إسرائيلي، يشمل ما تقوم به إيران في سورية أيضا، من إنشاء مصانع لإنتاج الصواريخ.