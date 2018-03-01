80 إلى 90٪ من الشركات في العالم العربي من فئة الصغيرة والمتوسطة وتعتبر المشغل الأكبر للأيدي العاملة

بيروت – كونا:

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري أمس ان تجارب العديد من الدول العربية اثبتت ان اي زيادة في الاستثمار المحلي او الاجنبي المباشر لا بد ان يرافقها وجود جهاز مصرفي متطور يعمل وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في (الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة) ان المصارف والاسواق المالية في الدول العربية تؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات وتوفير التمويل. واوضح خوري ان “المنطقة العربية تحتاج لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصبح بعضها في المستقبل شركات كبيرة وبالتالي علينا مساعدتها بتوفير التمويل لها من قبل المصارف وتسهيل معاملاتها وفتح الاسواق امامها ورفدها بالخبرات لتدعم بدورها اقتصاد بلدانها”.

ولفت الى ان نسبة 80 الى 90 في المئة من الشركات في العالم العربي تنتمي الى فئة الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعتبر المشغل الاكبر للايدي العاملة لذلك يجب اعداد القوانين التي تسهل عملها لتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيد العالمي.

وكان خوري قد أكد في كلمته خلال افتتاح الملتقى على اهمية دور المصارف في المساهمة بالازدهار والنمو الاقتصادي مشيرا الى ان هذا الدور يزداد اهمية وحاجة إليه في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد العربي نتيجة التغيرات والازمات الراهنة في المنطقة والتي تعيق تطور القطاعات الإنتاجية.

وتناول دور المصارف في تحقيق التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل عبر تبسيط اجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وشروط الائتمان لاسيما لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يحتاج للتمويل بالشروط المناسبة. وقال خوري ان “التطورات على الصعيدين العالمي والاقليمي ادت الى توجه المصارف العربية نحو تطوير ستراتيجيات تساهم في مواكبة هذه التطورات من اجل تعزيز موقعها على الخريطة المصرفية العالمية”.

من جانبه اعتبر رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزف طربيه في كلمة مماثلة ان الصيرفة بالتجزئة تعد احد اعمدة الصناعة المصرفية لارتكازها على القروض الفردية التي تؤمن الحاجات اليومية لشرائح واسعة من المجتمع، بالإضافة الى القروض السكنية وغيرها من الخدمات التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد والتنمية.

وقال ان هناك ارتباط قوي بين الفرص الاقتصادية وامكانية الوصول الى الخدمات المصرفية لمساهمة الاخيرة بفتح المجال امام بناء المدخرات والاستثمار وبالتالي توفير فرص العمل وزيادة مستوى المعيشة خصوصا وان منطقتنا العربية تحتاج اليوم اكثر من أي وقت مضى للنمو بشكل سريع.

واعتبر ان الخروج من الازمة السياسية الكبيرة التي تعانيها المنطقة العربية يتطلب تحقيق النمو لذلك تبرز اهمية المصارف في توفير التمويل خصوصا التمويل بالتجزئة والتمويل المتناهي الصغر اذ ان زيادة فرص الحصول على التمويل تساعد في تقليص فجوة النمو.

واشار طربيه الى ان الصيرفة بالتجزئة تحظى باهتمام المسؤولين في الصناعة المصرفية على المستوى العالمي لانها تهدف للوصول الى اكبر شريحة من الزبائن خصوصا الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المالية.

وبين ان الإحصاءات المصرفية تشير الى ان القروض الفردية استحوذت على حصة الاسد في القطاعات المالية حيث تتركز تلك القروض على الاستهلاك الفردي والإسكان بدلا من البنية التحتية ومشاريع الاستثمارات الكبيرة.

وأكد ضرورة عمل المعنيين في المصارف العربية على تعزيز نصيب الصيرفة بالتجزئة من المحفظة الائتمانية وتوسيع شريحة المستفيدين من هذا النوع من التسهيلات كونها تطال شرائح واسعة من المواطنين.

يذكر ان المؤتمر الذي يختتم اعماله اليوم يتضمن جلسات تناقش سترتيجية الصيرفة بالتجزئة في مواكبة التحديات المعاصرة والتسويق الرقمي في المصارف وتسهيل اعتماد اجهزة نقاط الدفع المتنقلة وكيفية تغير المدفوعات عبر الهاتف المحمول تجربة الصيرفة بالتجزئة والتقييم الائتماني الرقمي في خدمة الصيرفة بالتجزئة. كما ستعقد حلقات حوار تتناول استخدام الابتكارات التكنولوجية الحديثة في الصيرفة بالتجزئة والتوجه نحو التحول الرقمي وتأثير التحول الرقمي على مستقبل الفروع المصرفية والتصنيف الستراتيجي للمشروعات الصغرى والمتوسطة والبيع المتقطع وتأثير تطبيق المعيار الدولي لتقارير الابلاغ المالي.