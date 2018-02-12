“داري يا قلبي”… ثلاثة ملايين مشاهدة لجديد حمزة نمرة

تصدرت أغنية الفنان المصري حمزة نمرة الجديدة “داري يا قلبي” قوائم المشاهدة والاستماع عبر موقع “يوتيوب” بعد طرحها بنحو 24 ساعة فقط، الاغنية زادت مشاهدتها على الثلاثة ملايين، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بالبومه الجديد “هطير من تاني” الذي يعيده للساحة الغنائية بعد غياب نحو خمس سنوات.

وعن أغنيات الالبوم وفريق العمل المشارك فيه، اوضح نمرة انه يتعاون مع الشعراء محمود فاروق، حازم ويفي ومحمد السيد، كما لحن لنفسه جميع أغنيات الالبوم ما عدا اغنية واحدة لحنها ووزعها الموسيقي كريم عبدالوهاب الذي وزع معه الالحان.

واختتم بالقول ان اعمال المكساج والماستر الخاصة بالالبوم تنفذ خارج مصر، في احدى الدول الأوروبية.