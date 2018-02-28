داسيلفا: اليرموك يعاني من «إهدار الفرص»

كتب – ناصر الفضلي:

أشاد البرازيلي جاسينير داسيلفا مدرب الفريق الاول لكرة القدم بنادي اليرموك بأداء لاعبيه امام الفحيحيل في المباراة التي جمعت الفريقين امس الاول وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، على ستاد عبدالله الخليفة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة دوري الدرجة الاولى..

وقال داسيلفا في تصريح صحافي: قدمنا اداء قويا خصوصا في الشوط الثاني ولولا اهدار الفرص التي اتيحت امام المهاجمين لتمكنا من الخروج بافضل من التعادل وحصد النقاط الثلاث.

واضاف ان الامل لايزال قائما في بلوغ الدوري الممتاز الموسم المقبل بالنظر الى المستوى والاداء المتطور للفريق وهو ما أدى الى تحسن كبير في النتائج بالجولات الاخيرة، مشيرا الى انه سيعمل في اليومين القادمين على تصحيح الاخطاء وتحديدا الهجومية منها، مطالبا مهاجميه بزيادة التركيز امام مرمى الخصوم لاحراز الاهداف وتحسين النتائج الى الافضل وهو ما سيكفل تحقيق لقب الدوري.

واضاف ان فريقه سيباشر تدريباته اليوم تحضيرا لمواجهة الساحل في الجولة المقبلة، لافتا الى انه لا يجب التقليل من حجم وقدرات المنافس ولاعبيه باعتبار انه يحتل المركز قبل الاخير ب6 نقاط، مؤكدا ان اليرموك سيستعيد جهود لاعبه ناصر الفيلكاوي في مواجهة ابناء ابو حليفة بعد تماثله للشفاء من الاصابة بشد اثناء مواجهة خيطان، فيما سيغيب عبدالله اشكناني لذات السبب.