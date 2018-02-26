“داعش” يكشف عن منفذي الهجوم على مقر مكافحة الإرهاب

عدن – وكالات:

نشرت حسابات تابعة لما يسمى بـ”ولاية عدن أبين”، التابعة لتنظيم داعش، صوراً أشارت إلى أنها لمنفذي الهجوم الإرهابي على مقر قوات مكافحة الإرهاب في عدن.

ووزع التنظيم في حساب تابع له ليل أول من أمس، صوراً لأربعة عناصر، التقطت في أماكن مجهولة، مذيلة بكنيات لا تكشف عن هوياتهم الحقيقية.

وشملت الأسماء المنشورة كلاً من إبراهيم البيضاني وأبو عمر التعزي، وهما الانتحاريان اللذان يعتقد أنهما قادا السيارتين المفخختين، وفجراهما أمام بوابة مقر قوات مكافحة الإرهاب السبت الماضي، بعد تصدي الأمن لهما ومنع اقتحامهما للمقر.

كما نشر التنظيم أسماء إثنين آخرين قال إنهما “انغماسيين”، وهما: أبو الليث اليافعي وأبو محمد الحديدي، من دون أن يفصح عن نتائج العملية.