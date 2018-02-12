داعش يهاجم ريف إدلب

دمشق – وكالات: سيطر تنظيم «داعش» أمس، على مواقع في ريف إدلب الجنوبي بعد اشتباكات مع الفصائل التي سارعت إلى إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية لإيقاف تقدم التنظيم.
وتسلل عناصر «داعش» إلى نقاط عدة تتمركز فيها الفصائل في قرى الخوين والخلاخيل والزرزور، وبعد اشتباكات، سيطر التنظيم على الخوين ومواقع في محيط الزرزور.
وقالت مصادر ميدانية إن الفصائل أرسلت تعزيزات عسكرية إلى قريتي الخلاخيل والزروزو في محاولة منها لإيقاف تقدم التنظيم، مشيرة إلى أن النظام السوري سمح لعناصر «داعش» بالمرور من مناطقه في ريف حماة إلى المناطق المحررة في ريف إدلب.
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