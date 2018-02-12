“داعش” يهدد باستهداف انتخابات الرئاسة

القاهرة – الأناضول: توعدت جماعة متشددة تابعة لتنظيم “داعش” أمس، باستهداف مقار الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية، المقررة في مارس المقبل.

جاء ذلك في إصدار مرئي، مدته نحو 23 دقيقة، بعنوان “حماية الشريعة” منسوب لتنظيم “ولاية سيناء”، التابع لـ”داعش”.

وهاجم متحدث مسلح يدعى أبومحمد المصري الانتخابات، مطلقاً عبارات تكفيرية بحق من يقبل بها ويشارك فيها.

ودعا الموالين للتنظيم في مصر إلى “إفساد يوم الانتخابات وإراقة الدماء”، محذراً المصريين من الاقتراب من لجان الانتخابات، باعتبارها “أهدافا لعناصره”.

وتضمن الإصدار مشاهد لاستهدافه مدنيين وأفراد جيش ومعدات عسكرية.