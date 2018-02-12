“داعش” يهدد باستهداف انتخابات الرئاسة

القاهرة – الأناضول: توعدت جماعة متشددة تابعة لتنظيم “داعش” أمس، باستهداف مقار الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية، المقررة في مارس المقبل.
جاء ذلك في إصدار مرئي، مدته نحو 23 دقيقة، بعنوان “حماية الشريعة” منسوب لتنظيم “ولاية سيناء”، التابع لـ”داعش”.
وهاجم متحدث مسلح يدعى أبومحمد المصري الانتخابات، مطلقاً عبارات تكفيرية بحق من يقبل بها ويشارك فيها.
ودعا الموالين للتنظيم في مصر إلى “إفساد يوم الانتخابات وإراقة الدماء”، محذراً المصريين من الاقتراب من لجان الانتخابات، باعتبارها “أهدافا لعناصره”.
وتضمن الإصدار مشاهد لاستهدافه مدنيين وأفراد جيش ومعدات عسكرية.
عواصم – وكالات: أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق ا
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –
لندن – وكالات: في ظاهرة لم يألفها اللندنيون لدى زيارات أهم زعماء العالم لعاصمته
*نحن لا نملك أفضل سجل في حقوق الإنسان لكننا نتحسن وأحرزنا تقدما كبيرا في وقت قصير *ف
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، تصريح ولي العهد السعودي الأمير مح