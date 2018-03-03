داعية سعودي يرد: “تجاوزت الحدود”

يرى الداعية السعودي والباحث الشرعي الشيخ الدكتور أحمد الغامدي أن الفنانة أحلام تجاوزت الحدود في مسألة عدم الترحم على الفنانة الهندية المتوفاة سريديفي كابور.

وقال الغامدي ردا على ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي عن تعليق أحلام على وفاة كابور بعدم جواز الترحم عليها لانتمائها لدين غير الإسلام: “من الغريب أن الناس تشغلهم هذه المسألة وتتصاعد وتيرة الاختلاف بينهم وتصل إلى اتهام من يترحم على مثل هؤلاء بالقدح في إيمانه”. وأضاف: أخذت القضية أكبر من حجمها، والذي أرجحه فيها أن البر بالأحياء من غير المسلمين المسالمين أمر جائز بنص القرآن والبر بأمواتهم هو كذلك، لقوله تعالى: “لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم”.