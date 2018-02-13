داغر: العراق يمتلك احتياطيات بـ 50 مليار دولار

ألقى نائب محافظ البنك المركزي العراقي، الدكتور محمود داغر، نظرة عامة على القطاع المصرفي، مبيناً أن “المركزي” أوجد السياسات التي تبقي الاستقرار النقدي قائماً بمؤازرة السياسات الاقتصادية الأخرى، مبيناً أن السياسة النقدية وحدها تدير عرض النقود وتؤثر على منظومة الأسعار.

وأكد أن استقرار معدلات التضخم يبقي المراكز المالية مستمرة وتشكل أداء مالياً جيداً، الاستقرار الذي يحظى به الدينار العراقي يعد واحد من مداخل تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للأعمال، والذي تحق عبر ادارة المعروض النقدي وسعر الصرف بشكل مناسب لتحقيق ذلك الهدف.

ولفت إلى أن تقديرات العراق تبين أن ما يملكه من احتياطيات وصلت إلى 50 مليار دولار، مبيناً أن العراق اليوم لديه نحو 71 مصرفاً من بينها 7 مصارف عامة تخصصية وتجارية ومصرف اسلامي، ناهيك عن 64 مصرفاً خاصاً اسلامياً وتقليدياً، ما يتيح العمليات المصرفية التي يحتاجها المستثمرون، ناهيك عن مشاركات من مصارف أجنبية في العراق.

ولفت إلى أن المصارف تجاوزت المؤشرات الحترازية للحكم على سلامة الجهاز المصرفي، وأن القطاع لديه نظام تسوية يرتبط بمنصات أخرى، ناهيك عن ما حققه القطاع خلال اخر سنتين من نجاح في أنظمة الدفع الالكتروني.