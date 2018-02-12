داليدا خليل تحصد لقب “ديو المشاهير” بحضور راغب علامة

تألق الفنان اللبناني راغب علامة في ختام برنامج “ديو المشاهير” على شاشة “ام تي في”، حيث افتتح المشتركون الثلاثة الذين وصلوا الى النهائيات الممثلة داليدا خليل، مقدّم البرامج جيري غزالي، والممثل أويس مخللاتي الحلقة بميدلي مميّز ضمّ عدداً من أغنيات علامة، فغنى أويس “قلبي عشقها”، وقدَّمت داليدا “مغرم يا ليل”، أمّا جيري فقدّم ” يا ريت فيي خبيها”.

ثم قدم علامة أغنية “شفتك تلخبطت”، وبعدما رحّبت مقدّمة البرنامج أنابيلا هلال به، قال إنّه حريص على متابعة البرنامج وعدم تلبية أي دعوة في وقت عرضه.

وعندما بدأت أنابيلا بالحديث عن المشتركين الذين وصلوا الى المرحلة النهائية توقع راغب سؤالها فأجابها : “انا مع الحريم” قاصداً أنّه يشجّع الممثّلة داليدا خليل للفوز بلقب البرنامج.

أمّا ترحيب لجنة تحكيم البرنامج براغب فكان استثنائياً، حيث قالت له الإعلامية منى أبو حمزة: “سنين رايحة وسنين جاية، وانت السوبر ستار على مرّ السنوات وبدي قلّك: عنجد بقلّك عنجد… شفتك تلخبطت”، وفق موقع “الفن” اللبناني.

وقال علامة: “رغم كل شيء طلعات ونزلات بهالحياة الواحد دايما لازم يوقف ويحكي الكلام الحقيقي : انا تلميذ ستديو الفن سيمون أسمر، وكل النصائح التي كانت تُعطى لنا وتحديدا من الأستاذ سيمون كانت دائما في مكانها ، وكان الزمن اصعب من اليوم بكثير، وهذه النصائح التي مشينا عليها أوصلتنا وولّدت لدينا الإصرار والحلم لنستطيع ان نصل، وذلك لأنهم زرعوها فينا بستديو الفن بحضور اللجنة الكبيرة والمشرفة في حينه، ومن استطاع ان يستمع الى هذه النصائح واتّبعها وكان لديه حب النجاح، تمكن من الحصول على محبة الناس والبقاء في قلوبهم”. وعقّب المخرج سيمون أسمر على كلام علامة بالقول: “الجميع لا يستمع ويتقبل النصيحة كراغب علامة، إنه لم يعد “السوبر ستار”، وإنما “ستار الستارز “جميعاً، ومرورك على المسرح يشبه إلى حد كبير جدا مرور النجوم الأميركان والإنكليز والفرنسيين وانت لا تقلّ عنهم أبداً”.

أمّا الفنّان أسامة الرحباني فقال مرحّباً بعلامة: “انت تتخمّر كالنبيذ مع مرور الزمن ودائما متألق، فشكره علامة وقال له: أودّ أن أحرجك على الهواء وان اطلب منك أغنية سياسية عن وضع البلد السيئ”.

ثم أدى علامة “ديو” مع المشتركة داليدا خليل بأغنية “تركني لحالي” في لوحة راقصة استعراضية أدتها داليدا بتميّز، وأثنى علامة على موهبتها قائلا: “وجدت فيها نجمة حقيقية، ولديها حب للوصول الى أماكن بعيدة، وهي تعمل على نفسها ولا تتعب ولا تكلّ، وهي بذلك ذكّرتني ببداياتي، والفنان الذي يتمتع بهذه الشخصية حدوده السماء”.

وبدورها شكرت داليدا راغب قائلة: الوقوف بجانبك يا “سوبر ستار” هو بحدّ ذاته فرصة كبيرة”.

وفي نهاية الحلقة اختتم علامة إطلالاته بمشاركة جميع المشتركين غناء ميدلي مميّز تضمّن ثلاث أغنيات هي: “سنين رايحة”، “يلاّ”، و”طب ليه”.

وقبل أن يغادر علامة المسرح توجّه برسالة انتخابية للشعب اللبناني قائلاً: “آن الأوان لنأتي بوجوه جديدة وغير طائفية تتكلّم بالوطن والإنسان”.

يذكر أن الممثلة اللبنانية داليدا خليل حصدت لقب الموسم الحالي من برنامج “ديو المشاهير”.