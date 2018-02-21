ترفل الكويت باثواب الاحتفال بالأعياد الوطنية حيث ازدانت المباني الحكومية ومؤسسات الدولة وميادينها وشوارعها في كافة ارجاء البلاد بأضواء الفرحة والسعادة متلألئة في لوحة تجسد حب الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة لتراب الوطن وصدق الولاء والانتماء لهذه الارض الطيبة.

ورسمت الأضواء أشكالا بديعة من الأعلام الوطنية تخللتها صور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد في تناغم جمالي بدت معه الكويت عروس في أبهى حللها الأمر الذي يعكس مشاعر البهجة في النفوس وتستدعي ذكرى عيد الاستقلال الـ 57 ويوم التحرير الـ 27 نضال وتضحيات أبناء الشعب الكويتي في سبيل الحرية والاستقلال ودحر الغزاه المعتدين وما قدمه من شهداء في حرب التحرير من براثن الغزو الصدامي البغيض وتعد هذه الذكريات والاعياد الوطنية رابطا بين ماضي الاجداد وحاضر الجيل الحالي واستلهاما لدروس الماضي ودافعا للعمل والكفاح للنهوض بالكويت نحو مستقبل زاهر لتبقى درة الخليج شامخة أبية.

