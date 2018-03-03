كتب – مفرح حجاب:

كشف الفنان داود حسين عن عودته من جديد الى الدراما التلفزيونية مع سندريلا الشاشة الخليجية سعاد عبدالله وحشد كبير من الفنانين من خلال مسلسل “عبرة شارع” للمؤلف الدكتور حمد الرومي واخراج منير الزعبي، وقال داود: هذه العودة بعدغياب جاءت نتيجة قناعة تامة بانني سأقدم عملا يحترم عقل المشاهد ويلبي طموحي كفنان قطعت شوطا طويلا في هذ المجال من اجل اسعاد الناس وتقديم اعمال تحمل قيمة فنية وابداعية، مشيرا الى انه على الفنان الحقيقي الا يفكر كثيرا اذا ابتعد عن الساحة لعدم وجود اعمال لا تتناسب مع طموحاته، لانه من المؤكد عندما يعود ستحمل عودته تقديرا كبيرا من جمهوره الذي ينتظره.

واعتبر حسين ان مسلسل “عبرة شارع” او كما يقال بالمصري “مسافة السكة” من الاعمال التي ستحمل مفاجآت كثيرة، نظرا لما تحمله الاحداث لا سيما في ظل وجود هذا الكم الكبير من الفنانين الذين يشاركون فيه، فإلى جانب الفنانة سعاد عبدالله، هناك الفنان جمال الردهان، باسمة حمادة، هبة الدري، عبدالله الطراروة، عبدالله الباروني، لولوة الملا، وغيرهم، ملمحا الى انه لن يفصح عن تفاصيل العمل في الوقت الراهن، لكن على الجمهور ان ينتظر عملا متميزا.

واوضح داود حسين ان العمل في الدراما خلال رمضان يعد اسهل بكثير من العمل في المنوعات، حيث ان الاخيرة تحتاج الى وقت طويل حتى يتم انجازها بالشكل الصحيح، فضلا عن القناعة بكل حلقة او موضوع سيقدم، متمنيا ان يخرج مسلسل “عبرة شارع” للجمهور، بشكل يليق بتاريخ الدراما الكويتية.