دسمان احتفلت بأعياد الديرة

احتفلت مدرسة دسمان ثنائية اللغة بالعيد الوطني وعيد التحرير بمشاركة طلابها من مختلف المراحل الدراسية.

وتضمن الحفل تقديم فقرات موسيقية ، شعرية و فنية من قبل الطلاب حازت على إعجاب الحضور والذي تمثل عادل الصانع- الرئيس التنفيذي وسمر ديزمن– مديرة المدرسة ومدراء الأقسام الأكاديمية والإدارية.