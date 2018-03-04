دسمان احتفلت بأعياد الديرة

احتفلت مدرسة دسمان ثنائية اللغة بالعيد الوطني وعيد التحرير بمشاركة طلابها من مختلف المراحل الدراسية.
وتضمن الحفل تقديم فقرات موسيقية ، شعرية و فنية من قبل الطلاب حازت على إعجاب الحضور والذي تمثل عادل الصانع- الرئيس التنفيذي وسمر ديزمن– مديرة المدرسة ومدراء الأقسام الأكاديمية والإدارية.
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