دشتي يشارك في ورشة عمل بأبو ظبي

شارك سمير دشتي مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني لكرة القدم في ورشة عمل اقيمت امس في العاصمة الاماراتية ابوظبي تحت رعاية الاتحاد الاماراتي للعبة واستغرقت ست ساعات ونصف وشهدت مشاركة العديد من حراس المرمى ، حيث اشتملت على طرق التدريب الحديثة وسبل تطوير اداء الحراس .

وكانت لجنة التسوية في اتحاد الكرة قد استعانت بدشتي أخيراً من الجهاز الفني لنادي التضامن لتولي مهمة تدريب حراس مرمى الازرق خلال مواجهتيه امام الاردن والكاميرون الوديتين يومي الواحد والعشرين والخامس والعشرين من مارس الجاري نزولا عن رغبة الصربي رادي مدرب منتخبنا الموقت في المباراة والذي استعانت اللجنة به من نفس النادي.