البصرة-أ ف ب:

تلقى العراق دعما آسيويا قويا في سبيل رفع الحظر على استضافته للمباريات الدولية الودية في كرة القدم، من رئيس الاتحاد القاري الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الذي شهد في البصرة، فوزا كبيرا للمنتخب المضيف على السعودية في مباراة ودية تاريخية.

واستضاف المنتخب العراقي نظيره السعودي على ملعب البصرة الدولي، في مباراة فاز بها بنتيجة 4-1، اول من امس، وكانت الأولى للمنتخب الأخضر على أرض بلاد الرافدين منذ العام 1979، وأتت ضمن مسعى بغداد لإقناع الاتحاد الدولي (فيفا) برفع الحظر على استضافته للمباريات الدولية الشهر المقبل.

وعلى رغم عدم تلبية رئيس الفيفا جاني انفانتينو دعوة للحضور، كان الشيخ سلمان في الملعب برفقة مسؤولين عرب ومحليين، وأدلى قبيل المباراة التي تابعها آلاف المشجعين العراقيين، بتصريحات اعتبر فيها ان الوقت قد حان لرفع الحظر بالكامل، بعدما خفضه الاتحاد الدولي العام الماضي من حظر شامل، الى السماح بإقامة المباريات الدولية الودية فقط على ثلاثة ملاعب.

وقال الرئيس البحريني للاتحاد القاري «الوقت قد حان لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، ونطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم ان يوصي بقرار رفع الخطر وعودة المباريات الى الملاعب في العراق».

أضاف في مؤتمر صحافي عقده في ملعب البصرة «منذ فترة طويلة نتابع الأمور في العراق ومنذ سنتين أو أكثر بدأنا بخطوات مهمة في هذا الصدد شاهدت تجربة ناجحة وفريدة».

ومن المتوقع ان يتخذ الفيفا منتصف مارس الجاري، قرارا بشأن الحظر المفروض منذ أعوام على إقامة المباريات الدولية الرسمية في العراق.

ولم يخف المشجعون العراقيون، توقهم لعودة المباريات الدولية الى بلادهم بشكل كامل، بعدما بات في امكانهم حاليا استضافة الودية منها في ثلاث مدن هي البصرة وكربلاء جنوبا، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.

واضافة الى الاحتفالية باستضافة المنتخب السعودي بعد طول غياب، والذي سبقته حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «دارك يالأخضر»، انتهت المباراة بفوز عراقي كبير 4-1.

سجل للعراق سعيد الربيعي خطأ في مرماه (21)، وعماد محسن (47) ومهند علي (51 و73)، وللمنتخب السعودي حسن معاذ (57).

وتأتي هذه الخسارة للمنتخب السعودي الذي يقوده المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، بعد أيام من فوز الأخضر على مولدافيا بثلاثية نظيفة في جدة في 26 فبراير. ويشمل البرنامج التحضيري للمنتخب السعودي سلسلة مباريات ودية، أبرزها مع مضيفته ألمانيا حاملة لقب مونديال 2014، في الثامن من يونيو، قبل أقل من أسبوع خوضه المباراة الافتتاحية لمونديال 2018 أمام المضيفة روسيا، في 14 من الشهر نفسه.