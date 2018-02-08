عواصم – وكالات: نشرت حسابات وقنوات عبر مواقع وشبكات التواصل، بيانات ودعوات لتظاهرات مناهضة لنظام الملالي في إيران يوم الأحد المقبل، في الذكرى الأربعين لانتصار الثورة التي أطاحت بالشاه عام 1979، وذلك بالتزامن مع التظاهرات المؤيدة التي يسيرها النظام كل عام.

وبحسب الدعوات، فقد تم تحديد العاشرة صباح الأحد، لانطلاق التظاهرات في الساحات والشوارع البعيدة عن المسيرات المؤيدة للنظام، وذلك بناء على اتفاق بين النشطاء السياسيين داخل وخارج البلاد.

وذكرت قناة “صوت الشعب” عبر تطبيق تلغرام، والتي تتبع موقع “أمد نيوز” الشهير، الذي غطى الموجة الأولى من الاحتجاجات التي انطلقت في 28 ديسمبر الماضي، واستمرت نحو أسبوعين، وهي القناة التي يتابعها نحو مليون وربع المليون شخص، أن المظاهرات ستنطلق في كافة أنحاء البلاد، لكن في مناطق بعيدة عن المسيرات المؤيدة للنظام، للحيلولة دون حدوث مواجهات بين المحتجين وأنصار النظام.

وأفادت أن منسقي التظاهرات، يرون أن التظاهرات ستحظى بتغطية وسائل الإعلام الأجنبية، التي يدعوها النظام كل عام لتغطية فعاليات ذكرى انتصار الثورة، ولذا ستكون للاحتجاجات الشعبية ضد النظام صدى عالمياً هذه المرة.

كما رأوا أن الحضور الواسع للقنوات والصحافة العالمية في إيران، سيحول دون قيام السلطات بقطع الإنترنت لتجنب الفضيحة على المستوى العالمي، لأنهم يتوقعون من مراسلي الوكالات إرسال الأخبار بسرعة حول المسيرات المؤيدة إلى الوسائل الإعلام الأجنبية لنشرها، ويصب هذا بالتالي لصالح المحتجين وإسماع صوتهم للعالم.

وأوصى منسقو التظاهرات بالتعلم من احتجاجات الأخيرة للصوفيين واتحادهم ووقفتهم القوية في شارع باسداران، والذي جنبهم قمع القوات الأمنية وعدم تمكنها من تفريق المحتجين.

إلى ذلك، تراجعت اللجنة الأولمبية الدولية، عن عدم إهداء أجهزة موبايل “سامسونج” للرياضين الايرانيين في أولمبياد بيونغ تشانغ الشتوي، بذريعة العقوبات الدولية.

وافادت وكالة “ارنا” بأن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، حذر شركة “سامسونج” بانه ان لم تعتذر عن سلوكها ولم تعدل عن قرارها، فانه لن يستخدم الهاتف الجوال الذي يحمل ماركة الشركة، فيما استدعت الخارجية الايرانية السفير الكوري الجنوبي في طهران وأبلغته احتجاجها على السلوك غير الاخلاقي وغير الرياضي للشركة.

على صعيد آخر، أكدت طهران أنه لا توجد صلة بين نفوذها في الشرق الاوسط والاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

واتهم نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، اسرائيل والولايات المتحدة والسعودية باذكاء التوترات الاقليمية، مضيفا أن الولايات المتحدة وأوروبا ترغبان في أن تحد ايران من نفوذها في منطقة الشرق الاوسط.

من جانبها، أكدت بريطانيا أنها تعمل مع شركائها على معالجة المخاوف الاميركية بشأن الاتفاق النووي، لكنها دعت طهران لتجنب أي تصرفات تهدد الامن الاقليمي.

بدورها، أكدت فرنسا أنها ستشجع شركاتها على القيام بأنشطتها في ايران، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاتفاق النووي.

من جهة أخرى، رفضت طهران اتهامات المنامة بتدريب شخصين أوقفا في البحرين، بتهمة تنفيذ اعتداء ضد خط انابيب نفط.

ودعا المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي “للكف عن إطلاق الاتهامات الوهمية والساذجة”.

من جهة أخرى، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن البيت الأبيض تواصل سرا مع إيران، لإنشاء قناة اتصال مباشرة، للتفاوض بشان إطلاق سراح رعايا البلدين المحتجزين لدى كليهما، إلا أن طهران لم ترد على العرض الأميركي