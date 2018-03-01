دعوات لاهتمام السعودية بالمعتدلين الشيعة

بيروت – “السياسة”:

تعليقاً على زيارة الموفد السعودي نزار العلولا إلى لبنان، وما حملته من إيجابيات تكللت بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى السعودية على جناح السرعة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، منهياً بذلك ما كان يحكى عن وجود أزمة بين البلدين امتدت لثلاثة أشهر، استغرب مرجع قيادي شيعي، عدم شمول زيارات الموفد السعودي المعتدلين الشيعة الذين يشكلون نسبة كبيرة من أبناء الطائفة، قياساً إلى أبناء القوى الأخرى، الذين شملتهم لقاءات العلولا.

وتوقف المرجع، في تصريح لـ “السياسة”، عند وصف الموفد السعودي، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقامة الوطنية المهمة، بعد لقائه في عين التينة، مستذكراً المثل القائل “ياسبحان البيغير وما بيتغير”، قائلا: أين كنا وكيف أصبحنا.

وقال “نحمد لله على أن المعتدلين الشيعة لم ولن يتنكروا في يوم من الأيام للمبادرات العربية تجاه لبنان وخاصة السعودية منها، وفي كل المراحل الصعبة التي عصفت به، من بداية الحرب الأهلية في العام 1975 إلى حرب تموز 2006. كما تنكر لذلك أمل وحزب الله وتحولوا إلى شتامين للعرب وللسعودية. وكل ذلك إرضاء لخاطر الولي الفقيه الإيراني وحليفه النظام السوري المجرم”.

وأضاف “إذا كان هدف السعودية فك الارتباط بين أمل وحزب الله، فهي حتماً مخطئة في تقدير الأمور. فلا حزب الله يستطيع التخلي عن حركة أمل، ولا الحركة بصدد التخلي عن حزب الله، لأن بينهما عهد ووعد، وإصرار على استمرار التحالف مهما حصل من اختلاف وتباين في الرأي، تجنباً لغضب النظام السوري الذي ما زال قادراً على ضبط إيقاع حلفائه ولو من بين الأنقاض. ولو كان هناك فعلاً خلاف بينهما كما يعتقد البعض، لما سمح الرئيس بري لحزب الله أن يتبنى ترشيح اللواء جميل السيد في دائرة البقاع الثالثة”.

وسأل “ما الذي يمنع أن يلتقي الموفد السعودي السيد علي الأمين المتميز بالاعتدال والرصانة، والوزير السابق إبراهيم شمس الدين، والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، والمحامي لقمان سليم، وراشد حمادة، وخليل الخليل، وغيرهم من الشخصيات والمرجعيات السياسية والدينية. اللهم إلا إذا كانت علاقة السعودية بلبنان مستقبلاً ستقتصر على الرئيسين بري والحريري وسمير جعجع.

ورأى أن “كلام الإطراء الذي جمّل به العلولا لقاءه برئيس المجلس، لم يزعج حزب الله على الإطلاق”.