دعوة لسحب الثقة من نائب رئيس الزمالك

القاهرة- محمد الدمرداش:

دعا مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء مجلس إدارة النادي الأبيض لاجتماع طارئ، اليوم، في مقر النادي، دون الكشف عن أسباب الدعوة لعقد هذا الاجتماع.

كان الزمالك عقد اجتماعا الشهر الماضي لم يحضره مرتضى منصور، وعدد من الأعضاء، في حين حضره هاني العتال نائب رئيس النادي الذي يرفض مرتضى الجلوس معه على مائدة واحدة ويرفض التعامل معه.

وأكد أعضاء بمجلس إدارة نادي الزمالك، أن دعوة مرتضى منصور، لعقد اجتماع طارئ لا تتعلق بأمور تخص فريق الكرة ولكن الأمر يخص موقف هاني العتال نائب رئيس النادي الحالي، والذي يرفض مرتضى منصور وجوده في النادي.

أوضح الأعضاء أنه من الممكن اتخاذ قرار رسمي في الاجتماع الطارئ من أجل الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة بهدف سحب الثقة من هاني العتال نائب الرئيس في ظل عدم فصل اللجنة الأولمبية في موقفه حتى الآن، حيث سيطالب مرتضى بضرورة إقامة جمعية عمومية طارئة للتصويت على إلغاء عضوية العتال بمجلس الإدارة بحجة أن كل أعمال المجلس متوقفة في ظل تواجده بالنادي الأبيض، ورفض أغلب الأعضاء التعامل معه بشكل رسمي.

وقال العتال، إنه لا يعلم أي شيء عن الاجتماع الطارئ الذي دعا له مرتضى منصور رئيس النادي، مؤكدا أنه لم يخطر من جانب المدير التنفيذي بأي شيء رسمي وبالتالي لن يحضر، مشيرا إلى أنه لا يخشى أن تتم الدعوة لسحب الثقة منه لأن موقفه قانوني وسليم تماما وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية حتى يحافظ على مكانه في منصب نائب الرئيس.

وفي الإسماعيلي، تعرض محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأصفر، إلى تمزق فى عضلة السمانة، خلال مباراة الفريق الأصفر، والداخلية ضمن الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخرج حارس المرمى الدولي، من الملعب بعدما فضل الجهاز الفنى إخراجه حتى لاتتفاقم الإصابة، ونزل بدلا منه مح مجدى الحارس البديل.

وسيجرى محمد عواد أشعة لتحديد مدة العلاج، من الإصابة قبل ان يعود لتدريبات فريقه الجماعية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري.