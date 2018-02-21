دفعة جديدة من قوات الأسد تدخل عفرين وسط تأكيدات بأنها ميليشيات شيعية دربتها ايران

عواصم – وكالات: وصلت أمس، دفعة جديدة من القوات الموالية للنظام السوري الى عفرين شمال غرب البلاد لدعم المقاتلين الأكراد.

وذكرت وكالة الانباء السورية “سانا”، أن مجموعات جديدة من القوات الشعبية وصلت الى عفرين لدعم الاهالي في عفرين في مواجهة القوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر المشاركة في عملية “غصن الزيتون”.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول من أمس، أن الميليشيات التي أرسلها النظام إلى عفرين شيعية.

وذكر مركز “نورس للدراسات” أن القوات الموالية للنظام عبارة عن ميليشيات تسمى “قوات دفاع محلي” وتتبع إيران وأسستها في سورية العام 2012، وهي تضم “فوج النيرب”، و”لواء الباقر”، و”فوج السفيرة”، و”فوج نبل والزهراء”.

وأكد أن جميع هذه القوات لها علاقة وثيقة بميليشيا “حزب الله” اللبناني، كما أن مؤسس ميليشيا “لواء الباقر” السورية (2000 مقاتل) هي ميليشيا “حركة النجباء” العراقية وتحديداً زعيمها أكرم الكعبي.

كما يعتبر “لواء الباقر” القسم المتشيع من عشيرة البكارة، ويقوده خالد الحسن العلوش وهو عضو في “وزارة المصالحة الوطنية” التابعة للنظام، بينما تعد ميليشيا “فوج النيرب” أحد “أفواج الدفاع الوطني” في حلب، ويتزعمها الحاج علي النبهان، وتضم أطفالا تحت سن 18.

أما فوج السفيرة فيتزعمه عضو مجلس شعب مرعي الجمعة حج قاسم، بينما يعد “فوج نبل والزهراء” من الميليشيات التي ساندت قوات النظام في معاركه ضد تنظيم “داعش” في دير الزور وريف حمص الشرقي.

حذرت الرئاسة التركية من أنها ستعتبر كل مجموعة تدعم وحدات “حماية الشعب الكردية”، التي يشن الجيش التركي عملية عسكرية لطردها من معقلها في عفرين شمال غرب سورية، “هدفا مشروعا”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم كالين “هل يستطيعون القيام بمحاولة مشابهة اليوم او غدا؟ هذا ممكن، تم اتخاذ احتياطات على هذا الصعيد، كل دعم لوحدات حماية الشعب الكردية يضع من يقدمه في نفس مصاف هذه المنظمة الارهابية ويجعله هدفا مشروعا لنا”.

وأكد مجددا عدم وجود اي “تواصل مباشر” بين انقرة ودمشق، مشيراً إلى اتصالات غير مباشرة بواسطة روسيا وايران حليفتي النظام السوري، لافتاً إلى أنه وفي “ظروف استثنائية” يمكن لاجهزة الاستخبارات التركية التواصل بشكل “مباشر او غير مباشر” مع أجهزة الإستخبارات السورية.

إلى ذلك، انطلقت مجموعتين من قوات الشرطة الخاصة التركية من محافظتي إزمير وأنطاليا، متجهة إلى عفرين.