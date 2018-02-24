دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس الروسية في حميميم

موسكو – أ ش أ: أعلنت مصادر روسية، أمس، عن وصول دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس المتطورة “سو-57” إلى القاعدة الروسية الجوية في حميميم بسورية.

وذكرت المصادر لقناة “روسيا اليوم” أن “طائرتين مقاتلتين روسيتين إضافيتين من الجيل الخامس المتطور “سو-57″، وصلا إلى قاعدة القوات الجوية-الفضائية الروسية في حميميم بسورية”، مضيفة إنه رافقهما عدد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-30، أثناء رحلتهما من روسيا إلى سورية.

وأشارت المصادر إلى أنه بذلك يكون الجيش الروسي قد أرسل أربع مقاتلات من هذا الطراز الحديث “سو-57” إلى سورية.

يذكر أن “سو-57” (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، لا تزال في مرحلة الاختبار ولم تعتمدها القوات المسلحة الروسية في الخدمة الدائمة بعد.