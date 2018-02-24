دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس الروسية في حميميم

موسكو – أ ش أ: أعلنت مصادر روسية، أمس، عن وصول دفعة جديدة من مقاتلات الجيل الخامس المتطورة “سو-57” إلى القاعدة الروسية الجوية في حميميم بسورية.
وذكرت المصادر لقناة “روسيا اليوم” أن “طائرتين مقاتلتين روسيتين إضافيتين من الجيل الخامس المتطور “سو-57″، وصلا إلى قاعدة القوات الجوية-الفضائية الروسية في حميميم بسورية”، مضيفة إنه رافقهما عدد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-30، أثناء رحلتهما من روسيا إلى سورية.
وأشارت المصادر إلى أنه بذلك يكون الجيش الروسي قد أرسل أربع مقاتلات من هذا الطراز الحديث “سو-57” إلى سورية.
يذكر أن “سو-57” (باك أف إي) هي مقاتلة روسية من الجيل الخامس، لا تزال في مرحلة الاختبار ولم تعتمدها القوات المسلحة الروسية في الخدمة الدائمة بعد.
• التحالف دفع بقوة عسكرية كبيرة إلى حرض وأكد الدقة في ضرب الأهداف الحوثية عدن –
عواصم – وكالات: أكد نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق ا
لندن – وكالات: في ظاهرة لم يألفها اللندنيون لدى زيارات أهم زعماء العالم لعاصمته
*نحن لا نملك أفضل سجل في حقوق الإنسان لكننا نتحسن وأحرزنا تقدما كبيرا في وقت قصير *ف
أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا، تصريح ولي العهد السعودي الأمير مح