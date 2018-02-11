كتب – مفرح حجاب:

ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان “الكويت الدولي للمسرح الاكاديمي” عرض اول من امس مسرحية “دماء على ورق” على خشبة مسرح “حمد الرجيب” بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وسط حضور كبير من الجمهور تقدمه رئيس المهرجان عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور فهد الهاجري واعضاء هيئة التدريس وضيوف المهرجان والمحبون للمسرح.

هذه المسرحية جاءت مختلفة تماما عن العرضين السابقين في المسابقة الرسمية، لابتعادها عن النهج التقليدي في المسرح، حيث وضح منذ المشاهد الاولى ان المخرج محمد الانصاري اراد الاستفادة من التقنيات الحديثة وقدم للجمهور مزيجا من الفنون في عرض واحد في ظل انشغاله على مستويين مختلفين، مستعينا بتكنيك السينما ليجعل المسرح اكثر اثارة، بعدما شكلت الصورة بؤرة مهمة في اللوحة المسرحية، بل وكانت اكثر تأثيرا في الفعل الدرامي، وهذا يؤكد دائما على اهمية الدراسة والتسلح بالعلم المسرحي للاستفادة من ثورة الاتصالات والمعلومات. وعودة للعرض فهو عن نص “ذاكرة في الظل” للكاتبة مريم نصير، قامت باعداده فجر صباح وشارك في التمثيل عامر ابو كبير، بدر البناي، محمد اكبر، مصطفى محمود، عبدالله الهويدي، يعقوب حيات، اريج العطار، آية الغمري، عدنان بلعيس، اريج الخطيب، وهاني الهزاع، وصمم الديكور محمد بهبهاني والماكياج، والازياء لين الاطرش.

تدور احداث العرض حول كاتب حبيس افكاره وخيالاته ومعتقداته يشكو دائما من اضطهاد والده له او من اعتقدنا انه والده، لكن شخصيته تعاني من هذيان واضطراب، في الجانب الآخر هناك فتاة تتخفى بزي رجل وتعمل في احد المناجم وتتعرض للاغتصاب من قبل صاحب المنجم، وعندما تنكشف الاحداث وتتوسع الدائرة يظهر ان هذه الفتاة تعرضت لمعاناة كبيرة عندما حاول اهلها اجبارها على الزواج من رجل يكبرها سنا، وان هذا الكاتب ظل يتذكر معاناته حين رفض والده الاعتراف به، ليحاول شراء هذا المنجم واذلال صاحب المنجم الذي هو ابوه في حقيقة الامر، وان من اغتصبت هي امه.

فلسفة العرض تكمن في هذا الكم من السوداوية والمأساة الانسانية التي عاشها كل من الكاتب والفتاة اللذين كانا محركين للاحداث الدرامية على الخشبة، كما ان تركيبة المشاهد المسرحية وانضباط حركة الممثلين على خشبة المسرح ساهما بشكل كبير في وجود شغف لدى الجمهور.

كما ان الديكور والسينوغرافيا شكلا جزءا كبيرا من اللعبة المسرحية واستطاع المخرج الانصاري ان يوظفهما بشكل جيد، كما كان هناك توافق كبير لفكرة العرض واختيار الازياء، حيث حملت اللوحات المشهدية في هذا العرض ذائقة مسرحية مختلفة تماما، نظرا لاعتماد المخرج على جماليات الصورة في العرض، وهذا التوجه يواكب كل المتغيرات في فلسفة تطوير العمل المسرحي.

كما ان اشتغال مخرج “دماء على ورق” على مستويين وفي ازمنة مختلفة ودراما متنوعة، يؤكد على اننا امام مخرج شاب يمتلك ادوات فنية جيدة وسيكون له مستقبل جيد، وقد ظهر ذلك جليا في الانتقال بين المشهد والآخر، وان كان يؤخذ عليه الاطالة في زمن العرض، الا انه في النهاية استطاع ان يقدم عملا جيدا، يتضمن مسرحا وفكرا معا وهذا هو المطلوب.