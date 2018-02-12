“دهب باب الحياة” الرواية الثانية للكاتبة منار حجازي

أصدرت دار اطلس للنشر والاعلام الرواية الثانية للكاتبة منار حجازي تحت عنوان «دهب باب الحياة»، بعد صدور روايتها الأولى «وسلاما على مريم» والتي لاقت نجاحاً كبيراً في الدول العربية والاجنبية، حيث تم عرضها هذا العام بمعرض القاهرة الدولي والتي تتخذ فيها الكاتبة خطاً جديداً في الكتابة حيث انها رواية اجتماعية ترتبط أحداثها بالمكان، وهو المدينة المصرية متأثرة بها ومؤثرة فيها، دهب تلك المدينة المصرية التي تقع في قلب سيناء مهد الاديان، حيث اختصها الله بخصائص فريدة فهي بقعة من اجمل الأماكن على الارض وبها السحر والغموض ومسارات من الطاقة الإيجابية والروحية، وهذا ما ألهم الكاتبة الى خوض تجربتها في هذا المجال، المعروف عن الكاتبة انها متخصصة في الرحلات الاستشفائية، حيث استلهمت هذه الرواية من خبرتها وتعاملها على مدار سنوات طويلة بهذا المجال، الرواية لها ابطال حقيقيون وهم شركاء في الرحلات وكيف اختلفت شخصياتهم ومعالجاتهم لمشكلاتهم وكيف تأثروا بالمكان وجماله، هذا ما تدور حوله احداث الرواية.