أحمد الدواس

أحمد الدواس

هناك بعض الدول يرأسها أشخاص لا يملكون صفة القائد الجيد, فبلادهم غنية بالموارد لكنهم يمارسون القيادة السيئة, ففي ارتريــا نظام قمعي مع تجنيد إلزامي لجميع السكان فأصبحت البلاد سجوناً لا حصر لها, وفي بورما تمارس زعيمتها اضطهاد المسلمين فيها والتنكيل بهم, ويوجد في آسيا الوسطى رؤساء مدى الحياة, والحال نفسه في أفريقيا التي يوجد فيها رؤساء يحكمون سنوات طويلة, زعماء أصابتهم الشيخوخة وحكمهم مستبد, هناك قادة فاسدون أفقروا شعوبهم, فزمبابوي دمرها الرئيس موغابي, والكونغو تمتلك معادن الذهب والنفط لكن بها حربا أهلية, ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما نام في البرلمان أثناء نقاش ميزانية الدولة. إدارته سيئة، وفي الفترة الأخيرة أخذ يماطل في التنحي عن زعامة البلاد, وقبل يومين قارن نفسـه بنيلسون مانديلا!

فنـزويلا تمتلك الياقوت والزمرد والذهب والنفط والجذب السياحي لكن شعبها يعيش البؤس والفقر, ففيها تضخم هائل في الأسعار, فثلاثون بيضة مثلاً سعرها ربع مليون بوليفار من العملة الفنزويلية, فاندلعت في البلاد حوادث النهب والسلب للمحلات التجارية بسبب الجوع وارتفاع الأسعار, واضطر أصحاب المحلات الى حمل السلاح للدفاع عن ممتلكاتهم.

في الفليبين انتخب الشعب رودريغو دوتيرتي ليكون رئيساً للبلاد لفترة ست سنوات تنتهي سنة 2022, وهذا الرئيس يملك سلطات واسعة فهو رئيس الأركان العامة للجيش وسيحارب المتمردين داخل البلاد وبعض الجماعات الإرهابية, وستكون على عاتقه السعي لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لنحو 25 مليون فليبيني فقير, وهم ربع عدد السكان, وعلى الرئيس مواجهة عدة تحديات مثل تغير المناخ وارتفاع سعر النفط والمخاطر التي تتعرض لها العمالة الفلبينية في الخارج لاسيما تلك التي تعمل في الشرق الأوسط, وكذلك مواجهة انتهاك السفن الصينية للحدود البحرية الفليبينية .

الفلبين تعيش البؤس فيوجد فيها 7641 جزيرة يضربها 22 إعصارا سنوياً مع براكين نشطة, وبعض الجماعات المسلحة فيها تصطدم بالحكومة, وربما أفضل ما قام به الرئيس دوتيرتي هو إبرام اتفاق مع جبهة مورو الإسلامية لإقامة إقليم ذاتي للمسلمين في جنوب الفليبين, لكن ثوار مورو أعلنوا فيما بعد العصيان المسلح ضد النظام .

الرئيس الفليبيني دوتيرتي يشبه عند كثير من الناس الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حيث التصريحات الحادة, أحبه الناخبون لأن أسلوبه كان غير عادي, فهو يمزح بشكل فظ وغير مهذب, لجأ الى إجراءات أمنية ضد الجريمة والمخدرات سقط خلالها آلاف الضحايا المدنيين جراء المواجهة المسلحة مع الحكومة, ومن تصريحاته العنيفة أنه في أوائل سبتمبر 2016 وصف الرئيس الأميركي باراك اوباما بوصف أخلاقي لا يليق (إبن العاهرة) فألغى الرئيس اوباما اجتماعاً كان مقرراً له معه, وفي نهاية مارس 2017 وصف دول الاتحاد الأوروبي بنفس الوصف الأخلاقي السيئ.

ينبغي لرئيس الدولة ان يتحلى بصفات القائد الجيد, لا ينفعل, يحرص على انتقاء كلماته عند التصريحات الرسمية, يأخذ بعين الاعتبار ان ما يدلي به من قول قد تنجم عنه آثار عكسية على بلاده, فالرئيس الفليبيني انفعل كثيراً تجاه جريمة وقعت في الكويت كانت الضحية فليبينية فطلب من الرعايا الفليبينيين مغادرة البلاد, بينما العلاقات الثنائية بين الدول لا تؤسس على الانفعال, هناك قنوات معينة بينها, فعندما تنشب أزمة ما هناك أسلوب ضبط النفس وإجراء التفاوض الديبلوماسي للوصول الى تسوية ما.

إن رئيس الدولة في أي بلد ينظر إلى الأمور بمنظارٍ أوسع وأكبر مثلما يصعد إنسان برجاً عالياً أو جبلاً فلاشك أنه سيرى أكثر من الشخص الذي يقف أسفل البرج أو الجبل, فالشخص أسفل البرج لا يرى إلا أشياءً قليلة كبعض السيارت والشارع, بعكس رئيس البلاد الذي يرى أشياءً كثيرة تحته وفي الأفق البعيد .

ألم اقل لكم اننا في الخليج نمتلك أفضل القادة وأعقل الحكام ؟!

سفير كويتي سابق

aldawas.ahkwt@yahoo.com