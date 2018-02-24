– مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي يتوشح اليوم بعلم الكويت وجمهور نادي الاتحاد رفع صور الأمير وخادم الحرمين

– فريق الغوص السعودي يزرع علم الكويت في عمق 57 قدما في البحر

– عروض موسيقية وفنية وتراثية وحفلات غنائية وألعاب نارية تزين سماء دبي اليوم

– مطار دبي استقبل الطائرات الكويتية بالتحية العالمية ورشها بالماء وصالات القادمين تحيي الكويتيين بالورود والقهوة

شاركت دول مجلس التعاون الخليجي الكويت احتفالها بالأعياد الوطني حيث رفع جمهور نادي الاتحاد السعودي صورتين لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تهنئة بالأعياد الوطنية للكويت

من جهته اعلن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” أنه سيتوشح بألوان العلم الكويتي، تفاعلاً مع احتفالات دولة الكويت اليوم بذكرى استقلال الكويت في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، وتأتي هذه اللفتة من أحد أبرز التحف المعمارية في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر ضمن مبادرات “ارامكو” السعودية، تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه شارك فريق الغوص السعودي صدى الأعماق بالاحتفال باليوم الوطني الكويتي ونزل غواصون سعوديون الى عمق 57 قدما في البحر غارسين علم الكويت.

في السياق ذاته تستمر احتفالات امارة دبي اليوم بأعياد الكويت الوطنية من خلال عدة عروض موسيقية وفنية واطلاق الألعاب النارية التي يشهدها عدد غفير من الكويتيين الزائرين للامارة.

ويعكس احتفاء دبي بهذه المناسبة الوطنية الكويتية عمق العلاقات الوطيدة بين دولة الكويت والامارات العربية المتحدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وتستقبل دبي للوطني لدولة الكويت ببرنامج حافل ومتنوع من الاستعراضات الفنية والتراثية والحفلات الغنائية التي يحييها مطربون خليجيون بالإضافة الى عروض تراثية تقام بالتزامن مع مهرجان دبي للمأكولات اذ تقدم الطاهية الكويتية جميلة اللنقاوي عرضا مميزا للطهي ضمن فعاليات “كانتين الشاطئ”.

وسيتمكن الجمهور الموجود في “كانتين الشاطئ” من متابعة العرض المذهل للألعاب النارية الذي ينطلق مساء اليوم غدا الاحد ليضيء سماء دبي فرحا بهذه المناسبة. من ناحيتها قامت ادارة مطارات دبي باستقبال الطائرات القادمة من الكويت بالتحية العالمية لاستقبال المناسبات الخاصة عبر رشها بخراطيم المياه على مدرج الهبوط بينما تستقبل جميع صالات القادمين في المطار زوارها من الكويت بالورود والقهوة العربية كما تتم اذاعة أغان وطنية كويتية بهذه المناسبة.

وينظم عدد من الامارات الاخرى بمناسبة اليوم الوطني الكويتي باقة من العروض الفنية والتراثية والحفلات الغنائية كما تضاء أبرز المعالم العمرانية في الدولة مثل برج خليفة في دبي بعلم دولة الكويت.