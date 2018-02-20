كتب – مفرح حجاب:

عقدت الفنانة الاردنية ديانا كرزون مؤتمرا صحافيا مساء الاثنين في مطعم 21، برعاية وحضور الشيخ دعيج الخليفة بمناسبة زيارتها للكويت لتسجيل المقدمة الغنائية لمسلسل “روز باريس” الذي تنتجه شركة “النظائر” ومقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل على شاشة “تلفزيون الكويت” وسط حضور كبير من وسائل الاعلام وبعض الجمهور. عريف المؤتمر الزميل نايف الشمري اثنى على مشوار كرزون وتعاونها بين الحين والاخر مع الشيخ دعيج الخليفة متمنيا ان يحظى التعاون الجديد بقبول الجمهور.

من جهتها اعربت ديانا عن سعادتها بوجودها في الكويت خلال الاحتفال بالاعياد الوطنية، مؤكدة على انها تشارك شعب الكويت هذه الفرحة، وقالت اهنئ دولة الكويت قيادة وشعبا، واتمنى من الله ان يحفظ هذا البلد، مشيرة الى انها ستحيي الجمعة المقبلة حفلا بمنتزه “البوليفارد” على المسرح المكشوف، برعاية السفارة الاردنية والدعوة عامة للجميع لمشاركة اهل الكويت اعيادهم.

وفيما يتعلق بغنائها مقدمة مسلسل “روز باريس” شددت على اعتزازها بهذه المشاركة وتجديد التعاون مع الشيخ دعيج الخليفة والملحن جاسم الشايع، لافتة الى انها عبرت للخليفة عن سعادتها لمجرد معرفتها باسم المسلسل واجوائه الرومانسية.

واضافت: ان وجود هذا الكم من النجوم ابطال المسلسل مثل الفنان محمد المنصور، هيا عبدالسلام، محمد العلوي وبقية النجوم، فضلا عن وجود شركة كبيرة بحجم “النظائر” التي تقف خلف العمل يجعل اي فنان فخور بالمشاركة فيه، منوهة الى زيارتها لمقر “النظائر” واستديوهاتها، لاسيما التي سجل فيها النجوم العرب اجمل اعمالهم.

وكشفت كرزون عن تقديمها اغنية كويتية جديدة من كلمات الشاعر عبدالله العماني والحان فهد الناصر وقالت: انتهيت ايضا من تسجيل “سنغل” باللهجة المصرية واخر بالاردنية والثالث باللهجة اللبنانية، مشيرة الى ان كل هذه الاعمال من انتاجها الخاص.

واعتبرت ديانا ان الضجة الاعلامية، التي حدثت اخيرا نتيجة تقديمها اغنية “احنا كبار البلد” للفنانة سميرة توفيق، كانت من قبل ابنة شقيقتها وليست من قبل الفنانة القديرة، وكانت الحجة “انني لم استأذن”، منوهة الى ان هذه الاغنية ملك التلفزيون الاردني ولا يمكن ان يغنيها سوى مواطن اردني لانها من حقه وانها اضافت عليها موالاً.

وتابعت: ان الكثير من النجوم العرب قدموا اغنيات للفنانة سميرة توفيق، ولا يمكن ان كل هؤلاء استأذنوا منها، موضحة ان من اعترضت وتحدثت في وسائل الاعلام لها حق الحرية، لكن هذه الاغنية تعبر عن فخر ونشامة اهل الاردن وحقها مكفول لدى التلفزيون، وكل فنان يغني لسميرة توفيق لانه يحبها.

وقالت كرزون ان الوسط الفني تغير كبير، وان الامور تغيرت بالنسبة لها منذ عام 2003 وحتى الان، بسبب ضياع الكثير من القيم الفنية “وتنجيم” بعض المطربين، الذين ليس لهم سوى اغنية واحدة، موضحة ان برامج الهواة لم تؤثر على سوق الغناء بالنسبة للاجيال التي سبقتها لان هذه البرامج لها حساباتها في الرعاة وغيرها. وفيما يتعلق بتقديم المطربات لبرامج تلفزيونية وكسر كل الحواجز مع الجمهور، قالت انا ضد استهلاك الفنان بشكل كبير، لان ظهوره الدائم يؤثر عليه، ولكن اؤيد التواجد في اشياء تضيف له، ملمحة الى ان “السوشيال ميديا” جعلت الكثير من المطربين ينشغلون بالهاتف النقال ويعيشون حياة مختلفة.

وقالت ديانا انها تتواجد في حفلات الاعراس، لان هناك من يريدون ان تشاركهم افراحهم، مضيفة: لكني لست مطربة اعراس فقط، بل اعتبر تواجدي فيها هي “الفراولة” التي تزين الشكل العام، مشددة على ان اجرها عال جدا، فيها، وعندما تشارك يكون لها بصمة واضحة وتهتم بكافة التفاصيل من اجل ان تقدم افضل ما لديها.

وفي ردها على انها مطربة الاغنية ومدعومة في الاردن بالاضافة الى خلافتها مع ادارة مهرجان “جرش” اكدت ديانا انها سعيدة بهذا الدعم، لانها في النهاية “بنت الاردن”، واضافت لست مطربة الاغنياء فقط، بل مطربة كل الناس، والدليل انني سأقدم حفلا يوم الجمعة بدون تذاكر للجمهور، منوهة عن عودة العلاقات الى مجاريها مع ادارة مهرجان “جرش” وانها شاركت في حفلات العام الماضي.