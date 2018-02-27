ديفيس يسجل53نقطة ويقود اورليانز للفوز فى الـ”NBA”

واشنطن-أ ف ب:

حقق انطوني ديفيس، نجم نيو اورليانز بيليكانز، رقما قياسيا شخصيا بتسجيله 53 نقطة في سلة ضيفه فينيكس صنز، وقاد فريقه الى الفوز السادس تواليا 125-116 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وتابع ديفيس الذي قام بـ 18 متابعة ايضا وصد ست كرات، تألقه، وساهم في واحدة من افضل سلاسل فريقه الناجحة في السنوات الاخيرة مسجلا معدلا وسطيا 40 نقطة في الانتصارات الستة المتتالية.

وفي المنطقة الغربية ايضا، حقق هيوستن روكتس الفوز الثالث عشر على التوالي على حساب مضيفه يوتا جاز 96-85، رافعا رصيده الى 47 انتصارا مقابل 13 هزيمة، واستمر في صدارة المنطقة امام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب الذي بقي متخلفا عنه بفارق خسارة بعد ان تغلب بدوره على مضيفه نيويورك نيكس 125-111.

وفي المنطقة الشرقية، تجاوز تورونتو رابتورز المتصدر كبوته الجمعة امام ميلووكي باكس (119-122 بعد التمديد)، بفوز مهم على ديترويت بيستونز 123-94 هو الثامن في آخر 10 مباريات، فيما حقق بوسطن سلتيكس المتصدر السابق الفوز الثالث تواليا وكان على ضيفه ممفيس غريزليز 109-98.

وفاز ايضا دالاس مافريكس على انديانا بيسرز 109-103، وبروكلين نتس على شيكاغو بولز 104-87، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك 112-105، فيما خسر أتلانتا هوكس امام لوس أنجليس ليكرز 104-123، وساكرامنتو كينغز امام مينيسوتا تمبروولفز 100-118.