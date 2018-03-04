ديل بوترو يتوج بلقبه الـ 21 في تنس المكسيك

حصد الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، لقبه رقم 21 في ملاعب التنس، بعد الفوز 6-4 و6-4 على منافسه كيفن أندرسون القادم من جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لفردي الرجال في بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس، المقامة على الملاعب الصلبة في المكسيك امس.

وبعد أسبوع من هزيمته في الدور الثاني في بطولة ديلراي بيتش المفتوحة في ولاية فلوريدا الأميركية، خسر ديل بوترو بطل أميركا المفتوحة سابقا مجموعة واحدة فقط في أربع مباريات في ملاعب أكابولكو الصلبة، قبل الفوز باللقب.

اكتفى ديل بوترو (29 عاما) المصنف التاسع عالميا بكسر إرسال أندرسون مرة واحدة في كل مجموعة، ليحصد لقبه الأول هذا العام، ويحقق فوزه السابع على لاعب جنوب إفريقيا، صاحب ضربات الإرسال القوية دون أي هزيمة أمامه.

وبالهزيمة فشل أندرسون المصنف الثامن عالميا في الفوز بثاني بطولة على التوالي بعد تتويجه بلقب بطولة نيويورك المفتوحة قبل أسبوعين.

وهذا هو اللقب 17 لديل بوترو على الملاعب الصلبة.