ديوان الخدمة: عارٍ عن الصحة استقالة الرومي

نفى ديوان الخدمة المدنية صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وكيل الديوان محمد الرومي من منصبه مؤكدا انه يباشر مهام عمله وفقا للمرسوم الأميري الخاص بذلك.

وذكر الديوان في بيان أمس أن ما أثير حول استقالة الوكيل محمد الرومي من منصبه “عارٍ عن الصحة تماما” مبينا أنه “يمارس صلاحياته وواجباته وفقا للمرسوم الأميري الخاص بهذا الشأن”.