ديوان الخدمة: عطلة الأعياد الوطنية 4 ايام

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن يومي الأحد والاثنين 25 و 26 فبراير الجاري عطلة رسمية في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وذلك بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير على ان يبدأ العمل الرسمي يوم الثلاثاء 27 الجاري. وقال الديوان في تعميم صادر امس انه بالنسبة للاجهزة ذات الطبيعة الخاصة فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.