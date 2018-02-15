ديوان الخدمة: لا توجيهات بإنهاء خدمات الوافدين عند بلوغهم 65 عاماً

أكد ديوان الخدمة المدنية امس أنه “لم يصدر أي توجيهات إلى الجهات الحكومية لانهاء خدمات الوافدين عند بلوغهم الخامسة والستين من العمر، موضحا ان “انهاء خدمة الموظف الوافد في الجهات الحكومية عند بلوغه السن القانونية (65 عاما) لا يحتاج إلى قرار تتخذه الجهات الحكومية وإنما يتم بقوة القانون إنفاذا للمادة رقم (32) من القانون بمرسوم رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية”.

جاء ذلك في بيان صادر عن ديوان الخدمة ردا على ما أثير في إحدى الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن توجيه الديوان الوزارات والجهات الحكومية إلى انهاء التعاقد مع الموظفين الوافدين ممن بلغوا 65 عاما.

وحول الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت، أفاد الديوان بأن هذا الموضوع “منظم بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند المكافآت عن أعمال أخرى والمعدل بموجب قرار (مجلس الخدمة) رقم 2 لسنة 2017 وأنه لا توجد أي قواعد أو تعليمات جديدة بخصوص هذا النوع من الاستعانة الذي يستلزم موافقة (مجلس الخدمة) لكل حالة على حدة”.