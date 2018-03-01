دعاهم إلى مراجعة الجهات المعنية مباشرة

ديوان الخدمة يرشح دفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية دعاهم إلى مراجعة الجهات المعنية مباشرة

أعلن ديوان الخدمة المدنية دفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية على ان يراجعوا الجهات التي رشحوا للعمل فيها مباشرة.
“والسياسة” تنشر مجموعة من الاسماء والبقية على موقعها الالكتروني:

الأمانة العامة للأوقاف
* حصه خالد سيف الشطي
* سلوي خالد مطلق المطيري
* شذر فهد محمد الاحمد
* عبد الله محمد عبد الرحيم معرفي

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
* احمد طلال مبارك الاحمد الصباح
* اسيا حمود مرزوق . الشمري
* دلال خالد علي شاهين أحمد
* ريم عبد الله فليح العازمي
* ريهام غصاب شطي عبد الله
* زهراء يحيي محمد سلطان المتروك
* ساره أحمد فهد العازمي
* سيف سالم سلمي المطيري
* شيخه سالم فالح العازمي
* عائشه عبدالناصر حسين الكندري
* عايشه حمود عايش الصواغ
* عبد الله نبيل عبد الله القلاف
* فاطمه امير سالم امير
* فاطمه علي عبد الله بن حسن
* قمر حمد فهد المراغي
* ملاك حمد حمود المطيري
* منال طرقي علي العنزي
* هديل محمد سالم المطيري
* وسميه حمدان بداح المطيري

الإدارة العامة للإطفاء
* امثال غانم عبد الرزاق الدعي
* بدريه سعيد نافل العبيوي
* بسمه خالد مريبد الرشيدي
* حسين علي عبد النبي اكبر
* حصه عبد الله مزيد الرجعان
* راشد خلف سعود العازمي
* زينب جاسم علي المرهون
* زينب خليل ابراهيم بو صلحه
* زينب عبدالهادي يوسف الباذر
* صافيه محمد ابراهيم الهاجري
* عبد الله مجيد قاسم المطرود
* عبد الله محمد سعد الجمعان
* فاطمه علي احمد بن اسري
* فهد سعد مشعان العجمي
* فهد محمد عبد الله العجمي
* ليالي علي مسفر العجمي
* محمد جاسم محمد النجار
* محمد علي محمد اشكناني
* مشاعل نومان مبارك . الفضلي
* مناير يوسف صالح المحطب
* نورة فالح عامر الهاجري
* هناء فلاح محمد العنزي

الإدارة العامة للطيران المدني
* احمد سعد صعفك . المطيري
* جهاد جواد حسن . موسي

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
* اسماء بدر عبيد الضعيان
* اميره محمود ذيب محمود
* خالد فهيد امنوخ العازمي .
* خديجه زكريا مهدي الموسوي
* دلال سعد مطلق المطيري
* ريحانه حسن جواد ضياء الدين
* شيخه عبد المحسن جاسم القصار
* عذاري محزم علي . السهلي
* غدير مطلق محمد . الرشيدي
* فاطمه خالد علي محمد المستكي
* مشاعل جميعان محيلان مشل العنزي
* نوف ناصر مانع العجمي

الهيئة العامة لشؤون القصر
* اروي عبد الرحمن صالح العواد
* افراح جمال غيث اليوسف
* افراح سهيل مدوخ المطيري
* البندري محمد شبيب العجمي
* العنود سعد ظمن العازمي
* بدر علي حسين عبد الله الكندري
* حبيبه جمال بركات عبد الله
* حصه مسلي حمدي حمدان
* رفعه امسيعيد محمد العازمي
* رفعه صالح حسن العجمي
* روان عادل حسين عباس
* ريم علي عبد الله العبد الغني
* ساره عبد العزيز حمد الظفيري
* ساره علي حسين العبد الله
* ساره محمد صالح حسين كلبان
* سعد محمد صنت المطيري
* شريفه بدر خالد الحمد
* شهد جهاد مطلق الصلبي
* شهد حسن محمد الكندري
* شيخه عبد العزيز عبد الله العبيد
* طلال صالح غازي الشمري
* عبد الرحمن بدر خليفه الفقم العازمي
* عبد الله أحمد معلث الرشيدي
* عنود مرضي رفاعي العازمي
* عهود شريد براك . هادي
* عيسي عباس بن علي جاسم
* فاطمه راشد عبد اللطيف الحداري
* فاطمه نجيب بدر الردعان
* فجر فليج راهي الفضلي
* فهد محمد سعود المهدي
* فيصل عادل سالم الشيتان
* مريم محسن صنهات العتيبي
* مشعل هزاع مسعود المطيري
* مني سعد فهد المشوط
* منيره شعيب شباب المويزري
* منيره فهد محمد الصميط
* موضي خالد علي الخليفي
* موضي عبد الرحمن زنيوط رخيص
* ناديه حميد حبيب علي
* نجد محمد مزيد بو شيبه
* نورا عبد الناصر شعيب المطيري
* نوره خالد محمد الهاجري
* نوره نواف مفلح المحجان
* هدي حمود بريدان العازمي
* هدي عبدالله فريح المطيري
* هيا سعود محسن عتيج
* وضحه فالح مطلق العازمي
* وضحه فهد محمد الرميضي

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
* أنفال خالد محمد الدوسري
* اروي لافي مصحب الضفيري
* اسامه محمد مكي القلاف
* ايثار جاسم محمد الخضير
* بيبي عباس سيد طالب مصطفوي
* جنان احمد محمد بوعركي
* حصه دبوس علي الدبوس
* حمد حسين حمد العنزي
* خالد دويع ناصر العجمي
* خالد فهيد وهيب العازمي
* دانه عبد اللطيف خالد المهيدب
* ديما جمال خليفه السهلي
* راشد فهد نادر العجمي
* ريم شايع سالم الشمري
* ساره صادق محمد حسن الشواف
* سحر بدر محيا الرشيدي
* عبد الله عبد اللطيف عبد الرزاق الرقم
* عبدالعزيز طارق محمد الرشيد
* فهد احمد محمد المطر
* كوثر خالد عبد الله كندري
* ليلي أحمد محمد بن حسين
* ليلي صادق ابراهيم احمد
* محمد مهنا سالم الرشيدي
* محمد مهنا عايض الحشار
* معصومه اسماعيل عبد الحسين حسن
* ملاك صالح عبد الله الجنيدي
* مناير خالد بدر المنصور
* مني محمد ابراهيم الناصر
* مها خالد محمد الخنيني
* نور اسامه يوسف الفرحان
* نورا سلمان عبد الرحمن اليوسف
* نوره جاسم عبد الله علي
* نوره سعود أحمد صايل
* هاجر حمود بخيت . المطيري
* يوسف سليمان محمد السداني

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

عبير فالح موسم المطيري
* الهيئة العامة للرياضة

زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني
* فجر يوسف سليمان . الصقعبي
* مريم حبيب عبد الرحمن نوري
* منيره عدنان عبد العزيز الصباح

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
* جمانه صالح علي الخميس
* خالد خميس عوض العازمي
* ساره احمد محسن العنزي
* مشاري صلاح حميد جمال
* وضحاء معدي فهد القحطاني

الهيئة العامة للقوي العاملة
* ساره عبد الكريم عباس البكر
* سلطان معجب سعود . المطيري
* عبد الرحمن خالد فهد العتيبي
* محمد محمود غلوم جعفر

الهيئة العامة للمعلومات المدنية
* انفال حسين اسماعيل محميد
* عائشه عبدالمجيد احمد عبدالله احمد
* ناصر وليد جاسم العتيبي

الهيئة العامة للغذاء والتغذية
* أبرار جواد جراغ . الحداد
* ايلاف جواد احمد محمد علي الصايغ
* سعيد عبد المحسن علي المري
* عبدالرحمن فيصل حمود الديحاني
* علي ابراهيم عيسي . القطان
* علي محمد عبد الله العتيبي
* عيسي سعد صالح الرشيدي
* لولوه نبيل عبد اللطيف الفوزان
* نوف خالد سالم الصباح

بلدية الكويت
* ابراهيم عبد الهادي مسعود العجمي
* الجازي جمال عبد الله الجسار
* بدر فايز عماش العازمي
* جاسم عيسي عاصي الميع
* حسين علي محمد التحو
* حنان اياد اسحق محمود
* خالد جهاد خالد عبدالله الحساوي
* خالد قطيم عواض العازمي
* دلال فهد حسن الخالدي
* روان زايد عبد الهادي العتيبي
* سعد هادي هلال الديحاني
* سعود فلاح جمعان الحميدي
* شيخه سالم عوض . العازمي
* شيخه فهد عبدالعزيز الخميس
* عائشه حسين عبد العزيز العبيد
* عبد الله فهيد فارس الدواي
* عبد الله مناحي عواد هضيبان
* عبدالمحسن جواد محمد صالح الصراف
* غدير جعفر حسين عبد الله
* فاطمة فؤاد حبيب المجادي
* فاطمه عبد الهادي عبد الرزاق العطار
* فالح عبد الله راشد الزعبي
* فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي
* ماجد دعيرم عبد الله العفاس
* محمد عبدالله حسن علي
* محمد عبدالله حماد الصيفي
* مشاعل عبد الوهاب فهد البارود
* مطلق حجي فالح العازمي
* مني الحميدي محمد شكبان المطيري
* مني عايد عيد الشمري
* نوره محمد عيسي الصالح
* يوسف حسين يوسف اليوسفي

وزارة الأشغال العامة
* الاء علي عبد اللطيف محمد
* جاسم صاحب احمد ماجكي
* عبد العزيز حمدان مسلوب الرشيدي
* عبد العزيز فالح مضحي الغريبه
* ناصر صباح سراي الشمري
* يوسف ابراهيم أحمد . حافظ

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
* ازهار مهاوش وقاف العنزي
* افنان جمال يوسف الهزاع
* اماني سعود ناصر الرشيدي .
* امثال محمد فلاح الرشيدي
* بتلا خميس مبارك الدوسري
* بدريه فهد عايد المطيري
* بيبي سالم سعيد سالم
* تهاني علي عبدالله السرهيد
* جميله معجب شمروخ العتيبي
* جواهر مساعد مبارك الجلاوي
* حفصه نبيل يوسف الفالح
* خالد محمد عزم الهاجري
* خالد وليد خالد الزايد
* خبته هادي درهم المري
* دانه يعقوب يوسف السلمان
* راشد نبيل خالد الرشدان
* رقيه أحمد عبد الله النجار
* ريم شباط سعد الميموني
* ساره بشير ضيدان علي
* ساره نجم عبدالله العنزي
* شهد محمد هجاج الجلاوي
* صالح مساعد عيد المجيبل
* ضاري خالد نصار الشريعان
* ضيف الله مصلح نافع الرشيدي
* عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الكندري
* عبد العزيز بدر فهاد العجمي
* عبد العزيز منصور فالح العازمي
* عبد الله شباط شريد المطيري
* عبد الله عبد الوهاب ابراهيم الاستاد
* عبد الله ماجد خليف المطيري
* عبد الهادي عبد العزيز عبد الله الحبيب
* عبد الوهاب فوزي محمد العدواني
* عبدالرحمن مرعي عبيد الشمري
* عبدالله وليد عبدالله الهقهق
* عثمان راشد عبد الله العتيبي
* عذاري رشيد ماطر الشمري
* علي احمد علي الخضري
* علي راشد فدعوس المطيري
* علي مثال جاسر الطيري
* علي مسفر علي العجمي
* علي مساعد يوسف المسيعيد العلي
* فهد عبد الله محمد العوضي
* قيس انور بدر الدبوس
* لطيفه حسن حسين احمد
* ليلي جمعان عايض الرشيدي
* مبارك فهد صباح الناصر الصباح
* مجده محمد عجاب العتيبي
* محمد علي محمد الشمري
* محمد فهد محمد العتيبي
* محمد وليد داود الخراز
* محمد يوسف حسين الحمر
* محمد يوسف محمد القطان
* مريفه عبد الله جدعان الرويلي
* مطيعه مطر مخيطر الضفيري
* منار سلطان محمد المطيري
* منال حسين علي الجبعه
* منيره محمد منصور بذال
* منيفه مشبب محسن . المطيري
* نوره خميس محمد . دهش
* نوره عبد الله سعد العتيبي
* نوره متعب سعود العجمي
* نوره نبيل يوسف الفالح
* نوف عبدالقادر عبدالعزيز المسعد
* يوسف رشيد محمد الرشيد

وزارة الإعلام
* أنفال صادق يعقوب القلاف
* أوضاح أحمد جديع الضفيري
* ابتسام جمعان مبارك العازمي
* ابرار عشوي شويهين الظفيري
* ابرار علي عبدالرحمن الكندري
* احمد علي نقي الصفار
* اسراء عبدالله عبدالهادي سعد
* اسراء محمد ربيع حسين ربيع
* اسيل عبد الأمير فيصل عوض بهبهاني
* افراح عبدالله محمد المطيري
* افنان عبد اللطيف غلوم محمد
* الزين حسن يوسف الجسمي
* الغند محمد فواز السبيعي
* اماني فيحان دعفس . المطيري
* امل بجاد ثامر . العتيبي
* امل ثامر محمد . العجمي
* امل محمد فهد . العجمي
* امنه لزام ضبيب المطيري
* بتول عادل حسين امير
* بدر سالم مطلق الرشيدي
* بنه محمد مفلح العازمي
* بيبي عادل حسين الراشد
* جراح مهدي سالم العجمي
* جري سالم سعد الجري
* جميله احمد حسين تقي
* حبيبه بدر ناصر السعيد
* حسن عايض ناصر العجمي
* حصه سبتي عبد الله الكندري
* حمد احمد لزام الرشيدي
* حمد سلمان حمود الخده
* حمود حميد حمود القلاف
* حنان خويلد عبد الله شحاذ
* حنان عبد العزيز محمد الحبيب
* خالد علي مرزوق الشطي
* خالد محمد جاسم السبت
* خديجة يوسف سالم السهو الرشيدي
* خلود دبيسان عبد الله ظاهر
* دانه مبارك عبد الله العجمي
* دلال جاسم محمد الصراف
* دلال سماح فوزان الرشيدي
* دلال عادل محمد المطوع
* دلال محمد ضيف الله الحربي
* دليمه سعود عبد الله العجمي
* راشد مطر راشد العنزي
* رغد طارق عبد الله المعجل
* روان عبد الله امين العوضي
* ريم طارق عبدالله ناصر البناي
* ريم فالح دعيدع العازمي
* ريم مفضي زامل الغضوري
* ريم نفاع مطر العنزي
* زهراء ناصر منصور مسافر
* زهره علي حسين علي
* ساره سلطان بخيت البخيت
* ساره ناصر حمد الهاجري
* ساره نجيب علي قاسم
* ساره يوسف محمد الهولي
* شذور علي حسين بلال الصقر
* شروق حمود زايد العصيمي
* شريفه محمد عبد الله العوضي
* شوق فهد سعد العازمي
* عائشه بدر ناصر حسين
* عائشه وليد علي الحساوي
* عباس احمد عباس . الرئيس
* عبد الرحمن جاسم يوسف الكندري
* عبد الرحمن محمد راشد الميع
* عبد الله ابراهيم عبد الله العنزي
* عبد الله عيسي صالح الجيماز
* عبد الله محمد عبد الله العتيبي
* عبد الله محمد هادي العازمي
* عذبي محمد فرحان العنزي
* عفاف هندي عبدالله العصيمي
* علي عبد الكريم جاسم ابل
* علي مجيد حميد التحو
* عيده زيد حسن الرشيدي
* غاليه فيصل عبدالعزيز المسلم
* غدير جعفر عبد الله فرس
* فاطمة عبدالخالق عباس الاستاذ
* فاطمة مصطفي علي جاولي
* فاطمه بدر خليفه الفرحان
* فاطمه خالد سلطان . يونس
* فاطمه صباح قمر الضفيري
* فجر احمد مشعاب سحلول
* فجر ارشود جديعان العنزي
* فرح صالح عبد حاجي العوضي
* فرح عبد العزيز عبد الله الجابر
* فرح محمد يوسف النجم
* فرح منصور محمد عبيد
* كوثر عبدالرضا علي دشتي
* محمد عيسي عبد الله الدريع
* محمد فؤاد محمد البعيجان
* مرح اسامه جدعان العنزي
* مرضي محمد سعود أبو كريشه الراجحي
* مريم اسامه فهد المشعل
* مريم محمد خليل البناي
* مشاري مشعل بدر المطيري
* مصعب محمد خلف مرشد
* ملاك سالم ناصر المري
* منار سلطان هليل بندر المطيري
* منار مدالله عايد العنزي
* منال عبد الله ناصر العازمي
* مني عواد محمد الظفيري
* منيرة محمد منصور العجمي
* منيفه عبدالله معيتق الرشيدي
* مها مسيند فياض عبيد
* ناديه ابراهيم سعد العبيد
* نايف فايز عيد العازمي
* ندي بدر محمد العيسي
* نهال خالد محمد . الورع
* نور محمد عبداللطيف جاسم السجاري
* نوره صغير مطلق الشمري
* نوره عبد الله غانم محمد
* نوف عبد الله سوادي العنزي
* هنادي فالح خميس العجمي
* وسميه سعد جابر الجعيدي
* وضحي محمد علي العجمي
* يوسف صادق يوسف المجادي
* يوسف عادل يوسف المزيدي

وزارة التجارة والصناعة
* ابرار عبد الرزاق سامي عبد السلام
* احمد شايع جمعان الهاجري
* احمد منوخ ليلي الشمري
* اريج عاهد صالح الجطيلي
* الاء أحمد علي الضفيري
* العنود ماجد سلطان حمود
* امل اسامه عايش الشمالي
* ايمان اسد محمد حسن الموسوي
* ايمان خالد مبارك المياس
* بدور حسين صاحي فيحان
* تهاني سعد مبارك مسعد
* حوراء احمد محمود المعراج
* خالد حمد عبدالكريم السعيد
* دانه خالد عبدالله العتيبي
* درر عبد العزيز عبد الله العقاب
* دلال محمد خميس الشويعر
* راكان فهد شفافة العنزي
* ريم نعيس فريج المطيري
* ساره عيد عتيق الحربي
* ساره وائل بدر الماجد
* سعاد بسام حنون الشمالي
* شهد فوزي عبد الرزاق الخميس
* شيماء ياسين رمضان . سيف
* عائشه فتحي علي المكيمي
* عبد العزيز حمد محمد العمر
* عبد العزيز عبد الله خلف الحربي
* عبد الله سليمان هديبان الرشيدي
* عبد الله يحيي منصور عباس
* عثمان وحيد نوري عيسي
* عذاري جابر حمد ناصر
* غاليه ابراهيم محمد الناصر
* غدير سالم سعد الحميدي
* فاطمه علي اسماعيل مندكار
* فاطمه محمد عبدالحسين المشاري
* فجر سعود عبدالعزيز الحشاش
* فهد سعد عربيد جلوي العربيد
* فوزيه غازي حميان العتيبي
* ليلي سالم محمد بوعباس
* محمد عبد الرحمن عبد الله الكندري
* مريم خليل عبد الله أحمد الكندري
* مريم عبد الحميد عايد العنزي
* مريم فالح مران الحربي
* مريم محمد أنور بخش
* مها خالد علوش العازمي
* نجاح متعب شداد المطيري
* نور محمد علي الخليفي
* نوره شويرب سالم . العجمي
* نوره فراج شباب العتيبي
* نوف مشعل خالد المطيري
* نوف نواف مطر الشمري
* هاجر زعال مطني الفضلي
* وضحه نايف فهيد الزعبي

وزارة التربية
* أحمد ابراهيم عبد الله محمد
* أحمد عايد راشد العنزي
* أحمد محمد عبد الله العجمي
* أحمد يوسف احمد الحمادي
* أسامه محمد عبدالله القطان
* أسماء حرفان محمد السهلي
* ابراهيم عبد العزيز ابراهيم حجي
* احمد انور احمد بوناشي
* احمد جمال علي الناصر
* احمد حمد عشبان حمدان العازمي
* احمد علي حسن الفارس
* احمد فاضل مالك الصفار
* احمد محمد بطاح الهبيده
* اروي يعقوب بدر البصاره
* اروي فالح عبدالله الرقبه
* اريج ممدوح محسن العنزي
* اسراء عبد الرضا ناصر محمد علي
* الاء بدر نهير العنزي
* البندري مطلق قضاب المطيري
* العنود شافي سالم العجمي
* العنود عبد الله جمعه الشرهان
* امل نايف عبدالمحسن المقاطي
* انفال عبد الله عيسي اليعقوب
* انوار ابراهيم عبدالحسين القلاف
* انوار سالم محمد العجمي
* انور فلاح خليف الاصفر
* ايمان ناجي سلمان كريدي
* باسل محمد صنت الغضوري
* بدور ناصر سعيد الفيلكاوي
* بدور هزاع خالد . المطيري
* بشاير راشد لاحق العتيبي
* بندر ترحيب خالد المطيري
* بندر سلمان مبارك العصيمي
* جابر محمد زايد العجمي
* جواهر علي عبد الكريم الصفار
* حامد عبدالوهاب العبدالمحسن
* حامد فرحان حامد المطيري
* حجي فارس سعود المعصب
* حسن عادل حسين البلوشي
* حسين علي ناصر المشموم
* حشان مهدي راشد هادي العجمي
* حصه احمد محمد أحمد الغانم
* حصه وليد علي القطان
* حمد عبد الله علي محمد
* حمود فرحان عبدالله العتيبي
* حنان عادل عبداللطيف المقيط
* حنان محمد سعد العجمي
* حنان محمد علي العجمي
* حوراء مهدي طاهر القطان
* حوراء نبيل عيسي الصفار
* خالد حسين طالب السواعي
* خالد عبد اللطيف عبد الرحمن الملحم
* خالد فالح غشام العازمي
* خالد فلاح فهد العازمي
* خالد محمد كميخ المطيري
* خالد مدلل حبيب العنزي
* خالد مزيد عبد الله الفالح
* خالد مطلق محمد العازمي
* خالد ناصر حسن الكندري
* خالد وليد ابراهيم . الحمر
* خلده فالح خليفه العازمي
* خلود سليمان عبد الرزاق الزيد
* دارين حمد سلطان السلطان
* دانه عثمان عبدالله البلوشي
* دانه عصام سالم الرومي
* دانه فالح عبد الهادي العيد
* دانه فيصل احمد نعمه الله عبد الرحمن
* دلال امان خليفة ابودهوم
* دلال حسين صالح القفاص
* دلال طارق حبيب عرب
* دلال عايض معيض المطيري
* دلال عبد اللطيف سالم الشمري
* دلال علي محمد الهندي
* دلال محمد عوض الموعد الشمري
* دلال محمد مصلح المطيري
* دلال وليد خالد العمر
* دلال وليد علي القطان
* دليل ناصر حمد العجمي
* ديمه محمد صالح المزيد
* دينا علي عبد الله الخواري
* راكان مبارك ناصر الحجرف
* رشا غانم مريجب العنزي
* رقيه عادل خلف عبد الله البيشي
* رقيه عبد الله عبد الرحمن الدعيج
* رهف حمود محمد المطوع
* روان أنور أحمد الهنيدي
* روان جمال هايف الرشيدي
* روان سالم حمد العتيبي
* روان صادق خالد كرم
* روان محمد عيسي اليعقوب
* روان وليد خالد الضاحي
* ريم اياد علي الفلاح
* ريم فايز عويد محمد
* ريم كريم منصور محمد
* ريما عسكر فالح المطيري
* زهراء خالد صالح القفاص
* زينب ابراهيم علي . العطار
* زينب اسماعيل حسين الحداد
* زينب عبدالهادي صفر عباس
* سارا يحيي محمد المبارك
* سارة محمد سعود العوام
* سارة منذر عبد الجليل الهندال
* سارة وليد محمد حسين
* ساره حامد علي الخضيري
* ساره عبد المحسن عبد الخضر الصراف
* ساره فهد جاسم . السلطان
* ساره مصطفي عبد الله المطوع
* ساره هاشم علي هاشم
* سالم فهد علي السالم
* سعد عبد الله سعد فهيد
* سعد مشعل مسعد المطيري
* سعد هادي عايد العازمي
* سعود ملفي ظويهر الرشيدي
* سكينه أحمد أكبر لاري
* سليمان يعقوب احمد الشايجي
* شريفه خليل عبدالله الحلواجي
* شريفه عبد الوهاب حسن الجار الله
* شعيب احمد علي العطار
* شملان عثمان شملان الحساوي
* شموخ متعب عبد الله الحربي
* شهاب احمد عبد الله شير
* شهد ابراهيم احمد المبارك
* شهد جاسم يوسف ياسين الياسين
* شهد عبد الله طعيس ذياب
* شوق يوسف سعد الادغم العازمي
* شيخه جاسم محمد الفيلكاوي
* شيخه خالد صالح . العلي
* شيخه خالد عبد الله محمد
* شيماء عبيد عبدالهادي العجمي
* صالح مبارك صالح العبيدي
* صقر عادل صقر الرومي
* صقر يوسف جبر الغانم
* صيته عبد الله فيصل الهيلم
* ضاري علي عيد العازمي .
* ضحي عادل احمد الشبلي الراشد
* طلال فلاح غانم المطيري
* طلال فلاح فالح العازمي
* طه علي منصور العطار
* ظافر علي فالح الهاجري
* عائشه حمد يحيي اليحيي
* عائشه سعيد علي القبندي
* عادل محمد ضيف الله العازمي
* عاليه علي صالح علي الخطيب
* عايده سمير ابراهيم الصالح
* عايده فلاح ناصر الشباك
* عبد الرحمن أحمد حسن محمد الكندري
* عبد الرحمن خالد علي حسن
* عبد الرحمن صالح زبن الشمري
* عبد الرحمن عبيد حمود العنزي
* عبد العزيز عزيز فارع المطيري
* عبد العزيز ناصر حمد الظفيري
* عبد الله جديع عبد الله العجمي
* عبد الله عبد الامير جاسم القطان
* عبد الله مخلد مبرك سعود
* عبد الله ملفي عايد الرشيدي
* عبد الله موسي علي الخرس
* عبد الله ناصر حمود الدبوس
* عبد الله ناصر عبد الله السعيد
* عبد الله يعقوب عبد الله احمد
* عبد المحسن فايز عبد الرحمن الريش
* عبد الوهاب علي محمد أشكناني
* عبدالرحمن حزام مطلق المطيري
* عبدالرحمن حسن عبدالله حسن السعيد
* عبدالرحمن سالم غنيم السالم
* عبدالرحمن محمد بلال فرج
* عبدالرحمن محمد نافل الهرشاني
* عبدالعزيز هادي سعيد العجمي
* عبدالله عادل أحمد . ابل
* عبدالله عياده عبيد العياده
* عبدالله عيد محمد العازمي
* عبيد حمد جلدو العنزي
* عذاري حجي راشد الهيلع العازمي
* عذاري محمد عبد الرضا علي
* علي امين احمد بهبهاني
* علي حسن هلال الدويخي
* علي حسين علي القطان .
* علي حمزه حسين عبد الله
* علي عبد الرحمن علي مدوه
* علي فهد علي الهاجري
* علي فهد هادي العجمي
* علي محمد مناحي العنزي
* علي هادي حسن العجمي
* علي حسن عبدالرزاق الشمالي
* علي سالم علي المزيعل
* علي صالح حسين اسيري
* علي فيصل حسن الخواجه
* علي محمد منصور الحرز
* عمر حمود فالح الرشيد
* عمر شعف عماش سالم
* عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود
* عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدي
* عهود نايف عبد المحسن المقاطي
* عيد عبدالله عيد العازمي
* عيسي احمد عيسي المذن
* عيسي بدر حمد العتيقي
* غاليه خليل ابراهيم اليوسف
* غدير عيد عبد الله الرشيدي
* غدير محمد علي العجمي
* غنيمه عبيد محمد العجمي
* فارس عبد الله محمد الفارس
* فاطمة عبدالعزيز عبدالسلام العمر
* فاطمة وليد عبد العزيز القديري
* فاطمه جليل عبد الكريم
* فاطمه حمد صالح خلف
* فاطمه حميد عباس بو عباس
* فاطمه راشد عوض الدويلة
* فاطمه طارق محمد بورحمه
* فاطمه عدنان راشد الماص
* فاطمه غانم محمد المطر
* فاطمه مصطفي عباس بو عباس
* فالح عبد الله ناصر الهاجري
* فجر علي عبد العزيز العصيمي
* فجر فيصل جاسم الماجد
* فجر محمد عبدالله العدواني
* فجر منصور مناحي العتيبي
* فرح عبد الرزاق فيحان العتيبي
* فطوم مسفر محسن العجمي
* فهد ابراهيم محمد شعبان
* فهد خالد حمد بو حمد
* فهد راجح ثقل الدوسري
* فهد سعد محمد المطيري
* فهد سليمان القفيلي سليمان
* فهد غريب فهد المطيري
* فهد مبارك فهد العازمي
* في عبد العزيز ناصر السيار
* فيصل عبد الله علي الصفار
* فيصل عدنان علي بن نخي
* فيصل مبارك عوض الهبيده
* فيصل مشعل فهد الشايع
* فيصل يحيي احمد السدره
* لطيفه سعد مزبان الزهاميل
* لطيفه علي حسين جمال
* لطيفه محمد عبيد الشمري
* لولوه عبد الله مطلق العنزي
* لولوه لافي عبد الرحمن العازمي
* لولوه نجيب خليفه الشطي
* ليلي عبيد شقير الرشيدي
* ليلي فاضل عبد الخضر عبد الرحيم
* مبارك احمد علي الفارسي
* مبارك فرحان نومان الفضلي
* مبارك محمد فلاح المطيري
* متعب فارس دوان البذالي
* محمد جمال ابراهيم موسي المحمد علي
* محمد حسين علي المطيري
* محمد راشد امريط الهاجري
* محمد عبد الله متعب الخرينج
* محمد عدنان حاتم الصايغ
* محمد فاضل حسن محمد
* محمد فرج محمد فهد الهاجري
* محمد مبارك محمد الرشيدي
* محمد مرزوق فليح الصواغ
* محمد مناور محمد . حجيلان
* محمد ناصر احمد بشير
* محمد يعقوب حاجية شمساة
* محمد يوسف خليل الدريع .
* مرزوق بداح مرزوق المطيري
* مريم خليل يوسف عبد الله
* مريم سليمان عبد الرحمن الكندري
* مريم عادل عبد الحسين رئيس علي
* مريم فوزي محمد الأحمد
* مريم يوسف أحمد المجيبل
* مشاري خالد ابراهيم الزامل
* مشاري مشعل عويد العازمي
* مشاري يوسف حماد الشمري
* مشعل بدر ناصر العازمي
* مشعل متعب محمد الشمري
* مشعل محمد مرزوق العازمي
* مطلق ضاوي عوض المطيري
* معالي باتل حمود المطيري
* مفاز أسعد منصور الابراهيم
* مفرح عبيد مفرح الرشيدي
* مليحان مطيران رمضان الحربي
* منال ابراهيم باقري
* منال صالح فرج . المرزوق
* مناير عادل ابراهيم الرباح
* مني سالم سعود زمانان
* مني ذعار ردن العتيبي
* منيره عبد الله سند الحربي
* منيره محمد عبد الله العجمي
* منيره محمد علي الدعيج
* منيره يوسف جاسم الفلاح
* ناصر بدر ناصر الخضر
* ناصر علي حسن المعيلي
* نبعه انور سالم الراشد
* نهي سعد عبيد العتيبي
* نوال غانم خليف الماجدي
* نور حامد مناحي المطيري
* نور محمد مطني الفضلي
* نورا عبدالهادي محمد الصقران
* نورة عذبي سالم العلي الصباح
* نوره ابراهيم راشد الحفيتي
* نوره خالد عبد العزيز المسعود
* نوره خالد محمد الخضير
* نوره عبد الكريم يوسف الرمح
* نوره مناور محمد العازمي
* نوريه ضيف الله فريح الرشيدي
* نوف بدر منصور المسعود
* نوف رعد عبد الرزاق الابراهيم
* هاجر موءيد حسين . بوعباس
* هادي سعود محسن العتيبي
* هبسه عبد الرحمن ماجد المطيري
* هناء صالح عبد اللطيف الحبشي
* هند مجبل محمد العنزي
* ود مرزوق مبارك الوطري
* وليد خالد دليل جزاع
* ياسمين محمود حيدر حسين
* يوسف خالد منصور الجزاف
* يوسف علي حسين القطان
* يوسف متعب عماش العتيبي
* يوسف محمد حسين عبد الله
* يوسف محمد عبد الله العتيبي

وزارة التعليم العالي
* احمد راضي قبلان العازمي
* افراح محمد صائل المطيري
* امل مهنا محمد القحطاني
* ايمان بجاد محمد . الضليعي
* ايمان فضل رفيع راشد
* جوزه ملفي جفينان العازمي
* حصه شهاب أحمد محمد خالد
* خالد براك عبد المحسن المحسن
* خالد رجا صالح فالح الرشيدي
* دلال مبارك بداح العجمي
* رفعه هادي مبخوت العجمي
* سلمان مطلق سعود الدغيم
* سليمان عبد الحميد سالم علي بن سالم
* عائشه أحمد عبدالله العوضي
* عبير صلاح محمد . الحشاش
* عواطف بدر جاسم الشمري
* فيصل جاسر فريح المطيري
* كوثر رشيد عباس دشتي
* محمد هادي فلاح . العازمي
* مسفره ملوح مطلق الماجدي
* مشاري عادل محمد العميري
* مشعل خليف فلاح . المطيري
* مها منصور خضر رشيدي
* هيا غضبان شبيب العازمي

وزارة الداخلية
* انفال خليل ابراهيم المسري
* بدر محمد السهدي العجمي
* جواهر خالد سفاح الراشد البذالي
* حنان خالد عبد اللطيف المقيط
* ريم مسهوج عوض الصليلي
* ضحيه عايض حمد صغير
* كوثر محمد عبدالله البلوشي
* محمد خالد علي كمال
* محمد راشد فهاد الرشيدي
* مها سلطان عبد الله الديحاني
* مي سلطان عبد الله الديحاني
* مي مصلط مطلق المطيري

وزارة الدفاع
* ابراهيم علي جعفر بوشهري
* ابو بكر ناصر محمد زينل
* احمد ثامر خلف البرازي
* احمد فايح مطر المطيري
* ارشيد عبد الله ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي
* اشواق عبد العزيز عيد الشمري
* بدر ناصر عبد الله الجحمه
* جاسم صلاح جاسم الباطني
* جراح مفرج مشلح الدوسري
* حسن صالح حسن الرشدان
* حسين عادل أحمد الدريعي
* حسين علي احمد الرامزي
* حمد ذعار فلاح المطيري
* حمد فهيد ادغيمان العازمي
* حمد محمد فهد الشايجي
* حمود قطيم عواض العازمي
* حنين حسن جاسم الشمالي
* حوراء محمود عباس اسماعيل
* خالد حمود سالم الخرينج
* خالد عبد اللطيف عبد الله السنعوسي
* خالد عبد الله حسن الشمري
* خزنه ابراهيم محمد . المرشد
* دانه سالم دهيليس العازمي
* داود سليمان ابراهيم الرشود
* دعيج عهدي علي الدعيج
* دينا جمال احمد الساير
* رازان طلال صويلح المالكي
* رافع جاسم مشرف الشمري
* سعود احمد جايد الشمري
* سعود بندر شجاع ابو رميه
* سعود راشد سعود العازمي
* سلطان بندر سلطان المطيرات
* شوق علي سالم الهدفه المري
* شيخه حسين درباس الزعابي
* صالح ضيدان سالم العجمي
* طلال فيصل محمد المطيري
* عبد الرحمن ثامر خليل الجنفاوي
* عبد الله حمدان منور الشمري
* عبد الله سعد منشد الهندال
* عبد الله ضيدان دهيسان بوشيبه المطيري
* عبد الله عبد اللطيف عبد الله المجحم
* عبد الله مرضي مبارك الوسمي
* عبدالله فهد مفلح المطيري
* عتيق محمد مسعود العجمي
* عذبي خلف هجرس العازمي
* علي ابراهيم محمد السلمان
* فاطمه عباس عبد الرسول الصائغ
* فهد عبد الرحمن علي البشر .
* فهد محمد عواد الظفيري
* فهد مرعي صالح الحيان
* فواز اسماعيل محمد سكين الكندري
* فيصل فاضل حبيب . قمبر
* فيصل نوري علي الظبيري
* لولوه سعد مبارك السعيد
* مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي
* مجبل صالح مجبل الرشيدي
* محمد بدر عبد الرحمن المجحم
* محمد بدر موسي الحداد
* محمد جاسم عبدالله رضا
* محمد جمال محمود الشناوي
* محمد حمد محمد اللوا المري
* محمد خالد عريفج العازمي
* محمد خميس عبد الرحمن العوضي
* محمد نواف جهز المطيري
* مشعل عارف عبدالرحمن شمسالدين عبد الرحمن
* مهدي احمد حسين الوزان
* موضي فهد محمد الديحاني
* نوف حسن سند الدوسري
* نوف عادل خلف القريني
* هادي صالح مجبل العازمي
* هبه منصور صالح القلاف
* هدي بركه محمد البخيت
* هدي محمد هادي الهاجري
* يوسف علي سالم العليمي
* يوسف مالك جواد الحسين
* يوسف محمد صالح عياده

وزارة الشؤون الاجتماعية
* آمنه عبد الحسين محمد عاشور
* احمد حمود حجي المطيري
* احمد زياد جاسم السدره
* احمد نايف مبارك السعيدي
* امثال كريزي سعود المطيري
* اميره عمر ابراهيم المرشود
* انوار صلاح يوسف العنزي
* بسمه علي احمد . المنصور
* جمانه عبد الرسول ابل صادق
* جوان علي عبد الرحمن الطبيخ
* حصه اديغم حنيان الرشيدي
* حنان سعود كامل السبيعي
* خزنه محمد عامر العجمي
* دانه حسين علي عبد الحسين
* دلال عامر محمد النسيم
* رائد دعسان مفلح الصليلي
* راشد هادي سعود العازمي
* رباح عقاب رباح المطيري
* ريم احمد سالم المهنا
* زهراء ايوب صالح الصراف
* زهراء عبد الله عبد المحسن الفضلي
* زهراء محمد حبيب اشكناني
* زينب جاسم محمد مندني
* سبيكه ابراهيم سلطان السداني
* سعود عدنان عبد العزيز العتيقي
* سلطان حسين عايض . الرشيدي
* شيخه نهير ناهس المطيري
* طلال سعدون غانم المطيري
* ظاهر صالح ظاهر الرشيدي
* عائشه جميل موسي الدوسري
* عبد العزيز حسين صالح القفاص
* عبد الله حمد سعود العجمي
* عبد الله خالد سعد الحيلان
* عبير عبد العزيز الحمود العبد الوهاب
* عيسي شريد مسلم الرشيدي
* فاتن فايز عتيج بطحاني
* فاطمه ابراهيم احمد الشمالي
* فاطمه حسين محمد احمد المنصور
* فاطمه محمد صحاف علي محمد
* فجر سلمان سيف الميع العازمي
* فهد برغش فهد المطيري
* فيصل فاضل اسد علي
* ليالي مبارك هادي العازمي
* محمد أحمد مجبل الغريافي
* محمد الحميدي حجار المطيري
* محمد حسين علي الخالدي
* محمد مبارك فالح العازمي
* مريم صباح بدر الصباح
* مشاري عبد الله محمد العجيل
* مشاعل حمد عايض الوهيده
* مشعل عزيز نواف العنزي
* مناير عبد الله محمد الخباز
* منيره محمد جاسم الانصاري
* ناصر بدر ناصر العنزي
* ناصر منصور ناصر الحربي
* نواف سرحان خويطر العنزي
* نوره اسماعيل تميم الدوسري
* نوره بدر منصور المسعود
* هديل عادل حسن الخياط
* هند عبد الواحد ضاحي ناصر
* وليد خالد عايض العنزي

وزارة الصحة
* آسيا ضحيان راشد العتيبي
* آلاء بندر عواد الشمري
* أبرار صنيهيت متعب المطيري
* أبرار مبارك قويعان الهاجري
* أحمد سيد محمد سيد علي الموسوي
* أحمد طلق مناحي العازمي
* أحمد عبد الكريم علي محمد
* أسيل طارق مطلق العروج
* أفنان عبد العزيز نايف جليل الحسن
* أفنان عبد الله أحمد عبد القادر المحمد
* أمجاد نمر فلاح الشمري
* أمل مزعل حويان العازمي
* أميره مشعان سعود الرشيدي
* أمينه ساهر راضي البدان العنزي
* أنعام أحمد سليمان البالول
* أنوار خالد فهيد العازمي
* أنوار شفاء الهيلم العنزي
* ابداح فهد ابداح العجمي
* ابرار بدر ضيف اللة العتيبي
* ابرار محمد حسن الدوخي
* ابرار مرزوق عبدالله . القحطاني
* ابراهيم عبد الله محمد الفيلكاوي
* احلام مزيد حمدان البذالي
* احمد حمد احمد الغيث
* احمد عواض عايد الرشيدي
* احمد فيحان هايف الجميلي
* اريج خالد محمد السردي
* اريج فواز لافي المطيري
* اسراء احمد محمود . يوسف
* اسراء علي يوسف ابو غيث
* اسماء مفرج نهار المطيري
* اسيل جعفر صادق الاستاذ
* اشواق عبد الرحمن براك العازمي
* اعتماد عايد خابور خلف
* افراح فهيد طلق . العازمي
* افنان احمد جاسم . الخنفر
* افنان منير مبارك السهلي
* البندري وليد عوده الشمري
* الجازي فهيد عبيد الرقيصي
* الجوهره فراج عبد الله العجمي
* الزين علي مطلق المنير
* الطاف يعقوب يوسف المفرج
* العنود رفاعي فارس السهدي العازمي
* الهنوف سحيم غازي الرشيدي
* اماني محمد تويم الهاجري
* امل ضاحي عطيه جبر الشمري
* امنه طالب عبد الرسول الصايغ
* اميره مجبل عوض الرشيدي
* امينه سعود مساعد البناي
* انفال عبدالله سالم الدوب
* انوار عادل مزيد العازمي
* انوار مبارك دخيل العنتري
* انور محمد حسين كمال
* ايمان أحمد جاعد العنزي
* ايمان سند مطلق المطيري
* ايمان عبد الله عايد الحريجي
* ايمان فتحي سعود حسن
* ايمان محمد ارشيد الضرباح
* ايناس شاكر محمود عبدالعظيم
* باسل عبدالصمد اكبر اشكناني
* بتول خضر نايف الشمري
* بثينه عماد يوسف احمد الغانم
* بدر حمد معجب العجمي
* بدر عذال عوض العنزي
* بدر محماس مشرع خلف
* بدريه مسعود محمد الهاجري
* بدور رسام حسيان الدوسري
* بدور غانم مطير الظفيري
* بدور مطلق عليج عسكر
* براك مفلح رغيان العازمي .
* برده علي مانع العجمي
* بشاير حسن حمد الدوسري
* بشاير عبدالرزاق هاشم الكندري
* بشاير عوض فلاح العازمي
* بشاير محمد سعد الرشيدي
* بلقيس فيصل صالح الظفيري
* بندر صياح محمد رمال
* تركي ناصر مبارك العازمي
* تركي سعود ماجد عبد الهادي الزيادي
* تغريد بدر مشعاب سحلول
* تهاني سالم ناصر العجمي
* تهاني أحمد مسفر العراده
* تهاني ابراهيم صالح الضفيري
* جمعان ارشيد جمعان العازمي
* جنان سالم جاسم عبدالسلام
* حربيه حمد عواض العازمي
* حسن علي عباس فرمن
* حسناء علي محمد ثامر الراجحي
* حسين عباس غلوم حسين
* حسين عبدالعزيز علي الصفار
* حصه ابراهيم عبد الله الحسينان
* حصه سامي عبدالله العجمي
* حصه عادل خالد العازمي
* حصه عادل راضي العازمي
* حصه محمد عبد العزيز المرشد
* حصه محمد مبارك العجمي
* حمد فوزان حمد العدواني
* حمود حمد عباس السنافي
* حمود علي جريد المطيري
* حنان حسين احمد شموه
* حنان دهام فهد العازمي
* حنان نايف شحنان الشحيتاوي
* حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله
* حوراء عبدالعزيز عبدالكريم ابوجابر
* حياة حامد علي الفيلكاوي
* خالد سليمان عبيد الهاجري
* خالد شافي علي العازمي
* خالد عبيد الله رابح الرشيدي
* خالد محمد مشوط الجالس
* خالد وليد سهيل الزنكي
* خلود خالد عثمان قشاط عمر
* خلود مبارك جمعان الرشيدي
* خليفه فهد شارع الرندي
* داليه محمد ابداح الدوسري
* دانه فهد عبد العزيز الهران
* دانه محمد حسين العازمي
* دانه وليد مبارك بوقماشه
* دعاء مطر خلف الفضلي
* دلال احمد علي الفريح
* دلال زايد عيد العازمي
* دلال مبارك حنيف الظفيري
* دلال محمد حمود العميره
* دلال محمد يوسف العروج
* راشد مساعد ماطر . عميره
* رحاب عبد الله بزيع المطيري
* رحاب مدلل حبيب . العنزي
* رحاب مناع بن حمدان الظفيري
* رحمه فرج عبيد العجمي
* رغد خلف فهد القشعان
* رغد ناديه جلال محمد ملحم
* رفاء احمد بندر المطيري
* رقيه محمد سالم الخترش
* روابي طلال مبارك العازمي
* روان احمد حمود العدواني
* روان حامد بدر سلامه
* روان صقر عبد الله الغرير
* روان صقر غانم الماجد الغانم
* روان صلاح عبد الرحمن الناشي
* روان عماد خلف العنزي
* روان فهد محمد . الدغيشم
* ريم احمد حجي العازمي
* ريم اسامه سعود المجيبل
* ريم خالد ايوب القيص
* ريم خالد سعد بزيع
* ريم راشد مجبل عبد الرحمن
* ريم سعد عامر العجمي
* ريم عكرش عيد محمد
* ريم فهد جابر الشمري
* ريم فيصل فالح الخميلي
* زايد قحطان زايد العجمي
* زبن هزاع مزبان السعيدي
* زكيه سعود عبد العزيز فهد
* زهراء ابراهيم نظر محمد
* زهراء ناصر حسين الناصر
* زينب محمد عباس العجمي
* ساره أسامه محمود صالح الصفي
* ساره بدر احمد القويعي
* ساره خليفه محمد الدبوس
* ساره سعود عناد الخالدي
* ساره صالح سعود العنبري
* ساره عبد الله محمد القصار
* ساره عبدالسلام ماطر مرزوق العصيمي
* ساره فهد صياح الخالدي
* ساره مفلح مطلق العازمي
* ساره منصور عبد المحسن الجاسم
* ساره ناصر عبيد الرشيدي
* ساره هايف عبد الله العجمي
* سعود ثقل سالم الدوسري
* سعود زيد مساعد الحوز
* سعود محمد سعود السليمان
* سلطان ماجد متعب الرشيدي
* سلطان مزبان راجي السعيدي
* سلمي عبد الله سعد الوهيب
* سهي احمد ابراهيم سالم
* شاهين حسين شاهين الشملان
* شروق صالح عبدالكريم ملا عواد مبارك
* شروق محمد حمود الظفيري
* شريده سرهيد تريحيب . النصافي
* شريفه عادل حسن عبدالمحسن رمضان
* شقحه سعيد هادي العجمي
* شمايل أحمد علي العازمي
* شهد انور بدر البلوشي
* شهد خالد صنهات المطيري
* شهد روضان ناصر الروضان
* شهد عويد مبارك العراده
* شهد عيد محمد الحميداني
* شهد محسن سيد كاظم الموسوي
* شهد محمد اسد حسن
* شهد محمد غازي . عامر
* شوق خالد عبد الله بو شهري
* شوق خالد عبد المحسن الهاشم
* شوق يوسف صالح حماده النهابه
* شيخه أحمد عبدالله العوضي
* شيخه حمد جابر المري
* شيخه خالد عبدالله الغريب
* شيخه رضا خلف العنزي
* شيخه علي محمد الزيد
* شيخه نبيل عبدالكريم القلوشي
* شيماء خالد محمد النمش
* صالحه سعد عبد الهادي العميره
* صالحه عبد الله عبد الرحمن المسيعيد
* صفاء هلال اسماعيل العنزي
* صلاح سند خلف العنزي
* صيده منير مهدي العجمي
* صيغه مانع دهيم الدوسري
* طيبه اديب يوسف العلي
* عائشة صلاح ناصر العثمان
* عائشه مرزوق مبارك العازمي
* عاليه محيسن حسين المطيري
* عايض فهيد محمد العجمي
* عبد الاله حمود عوض المهمل
* عبد الحميد فيصل عبد الحميد الرامزي
* عبد الرحمن عادل عوض محمد
* عبد الرحمن علي عوض الدويله
* عبد العزيز خالد غازي العدواني
* عبد العزيز مبارك مسيعيد الرشيدي
* عبد العزيز محمد بخيت الهاجري
* عبد اللطيف فهد محمد العبد الرزاق
* عبد الله حمد عيد الرشيدي
* عبد الله طليحان عكاش العنزي
* عبد الله عثمان ابراهيم العوضي
* عبد الله فيصل مسلط العتيبي
* عبد الله مرشد حميد العنزي
* عبد الله مسفر محسن العجمي
* عبد الله هليل شويهين الظفيري
* عبد الوهاب خالد محمد الفارس
* عبدالرحمن عوده عوض عوده شاهين
* عبدالعزيز فهد حجر شعوف المطيري
* عبدالله احمد عبدالرحمن الجمعه
* عبدالله سعد خالد العازمي
* عبدالله علي نشمي الضفيري
* عبير خليفه حمدان العازمي
* عبير سلمان سيف العازمي
* عثمان وليد عبدالكريم الشيحه
* عجيل مد الله عجيل مد الله عجيل
* عذاري هادي سالم العجمي
* عزيزه محمد حمود هويشل
* علي جابر حمد المري
* علي صبيح شعبان غلوم
* علياء سالم محمد سالم الدوسري
* عمر غانم عبد اللطيف الشطي
* عنود عباس محمد الشمري
* عهد محمد حمود الرشيدي
* عهود مهدي ثنيان مهدي
* غدير صقر فهاد محمد العازمي
* غدير عادل جمعه سبتي
* غدير عبد الله علي المطيري
* غدير علي عباس الجدي
* غزلان عيد سالم ثويب
* فاتن محمد خليل القلاف
* فاطمة شاكر يونس المجادي
* فاطمه ابراهيم احمد الزايد
* فاطمه بدر أحمد كرم أحمد
* فاطمه حمد سالم الناصر
* فاطمه خليف ضيف طه
* فاطمه دخيل فحيمان بطي
* فاطمه دغيم خلف دغيم العازمي
* فاطمه طلق علي العازمي
* فاطمه علي طالب ملاعلي السري
* فاطمه مجبل مرزوق الرشيدي
* فاطمه محمد حمد المضحي
* فاطمه محمد عباس حيدر .
* فاطمه محمد موسي الحسيني
* فاطمه مرزوق مطلق العازمي
* فاطمه ناصر علي عباس
* فاطمه وليد حسن القلاف
* فاطمه وليد محمد العلي
* فجر علي سعد فرج
* فجر محمد علي الوجهان
* فرح راشد سعد البدي
* فرح محمد ابراهيم عبد الله
* فهد سالم سعود السليمان
* فهد صالح خلف السعيدي
* فهد محمد صالح الحبيل
* فهد مرزوق محسن الميع
* فهد ناصر احمد المنصوري
* في محمد باني الباني
* فيحاء عشيران عبد الله العازمي
* فيصل عدنان عبد الله اسماعيل
* فيصل يعقوب ناصر المعيلي
* قيروان هشام سعود المجيبل
* كريمه محمد راشد الهاجري
* لطيفه سالم يوسف المرزوق
* لطيفه سعد محمد الحليله
* لطيفه فهد عالي المطيري
* لطيفه مبارك محمد العتيبي
* لمياء يوسف محمد حيات
* لولوه احمد عبد الرحمن الشايع
* لولوه خالد علي مدوه
* لولوه راشد سليمان الخطاف
* لولوه ناصر علي الحمدان
* مبارك سالم مبارك الصباح
* مبارك سند عجيم . الحسيني
* مبارك ضبيب سعدون الرشيدي
* محارب سالم مفلح الجسار
* محمد بدر محمد المطيري
* محمد حزمي براك الدوسري
* محمد حمد احمد الدبوس
* محمد خلف عبد الله الراجحي
* محمد راشد عامر . العازمي
* محمد عادل جاسم غريب
* محمد عبد الرسول محمد التركي
* محمد عبدالله فراج سواده
* محمد عبدالله نايف العتيبي
* محمد غسان محمد القبندي
* محمد لطس مدغم العازمي
* محمد مرشد مدغم العازمي .
* محمد وليد عبد العزيز الشيحه
* مروه ماطر عفاش العنزي
* مريم جاسم احمد الجاسم .
* مريم حمد أحمد العمر
* مريم حمود سليمان الاحمد
* مريم رديني بداح رومي
* مريم سالم محمد محسن
* مريم سعد جخير الدوسري
* مريم صلاح عبدالرسول الجمعه
* مريم عبد العزيز عبد الرحمن بوفرسن
* مريم عبد الله محمد نور
* مريم عبد الهادي نهار المطيري
* مريم عبيدان مرثع العازمي
* مريم علي عبد المحسن العلي
* مريم فهد عبدالمحسن الخميس
* مريم فيصل خليل عبد الله
* مريم مبارك مغيران العازمي
* مريم محمد عبداللة العازمي
* مريم مذهل نايف العازمي
* مريم مسلم نهابه الظفيري
* مريم مشعل زاهي العازمي
* مريم مطر شنيف مطلق
* مساعد علي حمود النوط العازمي
* مشاري محسن محمد العجمي .
* مشاري نايف ظاهر الظفيري .
* مشعل سرور خالد السيحان
* مشعل سلمان مفرح الرشيدي
* مشعل فلاح عواض المطيري
* معاني محمد عبد الوهاب الربيع
* ملاك سعد مبارك العازمي
* ملاك صلبوخ نملان الرويعي
* ملاك مناور مسير الظفيري
* منار جاسم محمد شريده
* منار حميد علي العنزي
* منار شاهر نصار الشمري
* منار عبد العزيز عبد الرحمن المانع .
* مناع عبيد فالح العجمي
* منال راشد وثير العازمي
* مناير محمد علي المري
* منصور خلاوي عبد الله العازمي
* مني مرجع عايض الجويسري العازمي
* مني مشعل هويدي العصيمي
* منيره عبدالله مطلق السبيعي
* منيره فايز فالح العجمي
* منيره مرزوق فراج فهد معتقه
* منيره مشاري عبدالهادي المطيري
* منيره مطلق شنار الزعبي
* منيره ناصر عوض العميري
* مها أحمد مسفر العراده
* مها طفيل محمد العازمي
* مها مصطفي محمد الصالح
* مها ملفي دحيلان الحربي
* مها هايف سالم الرجعان
* مي احمد عباس صالح
* مي علي محمد مناور الشمري
* مي فهد عبد اللطيف السعيد
* نادر ضحوي بركات . الديحاني
* ناديه خميس فهران العتيبي
* ناصر بدر هلال الديحاني
* ناصر جلال راشد ادريس
* ناصر حمود فالح الحتيته المطيري
* ناصر عادل مبارك الضويحي
* ناصر فيصل سعود العنزي
* نايف عبد العزيز سعود العازمي
* نايفه عبدالله محمد العمار
* نجد عبد الرزاق فيحان العتيبي
* نمشه فهد هايف العجمي
* نهار علي سالم العجمي
* نوال سالم هديسان الشمري
* نوال هزاع مزيد المطيري
* نور طلال عبد اللطيف الفلاح
* نور عيد سعود عطيه
* نور محمد فرحان النويم
* نوره حمد ثامر الدغيلبي
* نوره حمد علي المجرن
* نوره خلف مبرد . العازمي
* نوره سالم مطلب العازمي
* نوره عبد الرزاق سليمان الشمس
* نوره فراج فهاد العجمي
* نوره مبارك عبيد المطيري
* نوره هادي محسن العجمي
* نوره وسمي ثويني . العازمي
* نوره يوسف عاصي الميع
* نوف احمد عسكر العازمي
* نوف خليف ناصر العازمي
* نوف علي محمد العجمي
* نوف عيسي محمد الهولي
* نوف فهد حجاج العجمي
* نوف مزعل لمام العازمي
* نوف هذال مصلح الحريص
* هاجر سعد احمد العامر
* هاجر شافي الحميدي الفهد
* هاجر عواد مضحي الفضلي
* هبه حمود عبد الله التوحيد
* هناء سمير خضر الضفيري
* هنادي سعود رفاعي . زيد
* هنادي عشوي حميد العنزي
* هنادي صالح عوض العازمي
* هنوف عبد الحميد شيحان الشمري
* هويه حسن سعيد العجمي
* هيا بدر عبد العزيز الصباح
* هيا خالد فراج العازمي
* هيلا مبارك فالح العجمي
* وجدان فيصل خالد الحمادي
* وسن يوسف محمد الجسمي
* وضحه سعيد غنام العازمي
* وضحه سيف ظاهر العازمي
* وضحه عبد الرحمن عبد الوهاب التمار
* وضحه منصور سالم الدوسري
* وضحي مبارك سعود العجمي
* ولاء محمد ابراهيم المريشد
* وليد عبداللطيف ناصر الزيد الناصر
* يسرا بندر سيد رفاعي الرفاعي
* يوسف أحمد يوسف الملا
* يوسف عبد الحميد عايد العنزي
* يوسف علي كرم شهاب

وزارة العدل
* أحمد صباح فريح العنزي
* جمانه عبدالعزيز سعود الصديقي
* حصه حمدان هدمول العدواني
* حمد طلال عثمان السعيد
* خديجه حسين عوض بهزادي
* خديجه خير الله فرحان المطيري
* خلود عبد الله فارع المطيري
* ديما محمد مطلق العميري
* رهف ساير عايد الصليلي
* زينب عبد المطلب سيد شهاب القلاف
* سليمان عبدالله هزاع الجنفاوي الشمري
* سليمان منتصر سليمان اسحق التركيت
* شفاقه هادي عبدالرحمن . العجمي
* عائشه سعود جليدان الحمد
* عادل سعد خلف المغربي
* عبد المحسن عيد عبد المحسن المخيال
* عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العيسي
* عبير خير الله ماضي حمزه
* علي مشعل علي الظاهر
* عيده فالح حبيب غافل
* فالح مبارك فالح العازمي
* لولوه عبد اللطيف أحمد العوضي
* لولوه هشام محمد البشاره
* محمد سليمان عبد العزيز المطوع
* محمد عايد محمد العازمي
* محمد علي حسين نصيب
* محمد فايز محمد البدهاوي
* مني محمد محمود الفودري
* منيره سطام ناصر القريني
* منيره صياح مطر الشمري
* نوف شلال سعود الظفيري
* هديل احمد كعيد الظفيري
* هيا جاسم محمد بن سلطان
* يوسف عباس محمد الهولي

وزارة الكهرباء والماء
* احمد سلامه يالوس العنزي
* جابر علي حسين رمضان جمعه
* جميله معيض عايض العازمي
* حسن عدنان حسن . الحسن
* حمد علي حربي العازمي
* حمود محمد قطيم المطيري
* خزنه حبيب جزاع الشمري
* رحاب مهدي مطلق المفرج
* سعد سعيد محمد العجمي
* سعود علي عبد الوهاب المهيني
* سعود مهدي محمد العجمي
* شهد ناجي صاهود الصليلي
* عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الجاسر
* عبد السلام سامي عبد السلام النجار
* عبد العزيز رياض عبدالعزيز الحصان
* عبد اللطيف احمد عبد اللطيف السعيد
* عبد الله احمد كاظم محمد حمود
* عبد الله عبد الرضا حسين بوحمد
* عبد الله علي حسن ياديكار
* عبد الله مبارك الصييفي حزام
* عبد الله محسن منصور الشمري
* عبدالله سالم عبدالله الحلواجي
* عبدالله سليمان محمد الرفاعي
* عثمان فيصل عبد الوهاب بورسلي
* عزام لافي محمد المنديل
* علي فراج سالم العجمي
* عيسي عبدالناصر احمد طاهر
* فالح سعود عيد العازمي
* فهد مهال بندر المطيري
* فيصل مشعل مخلف . الجنفاوي
* قبلان حمد حسن العجمي
* مبارك احمد زعال العازمي
* مبارك فهد مبارك عبدالمحسن
* محمد خالد علي العمران
* محمد عباس حمزه الهزيم
* محمد عبدالله خميس العنزي
* محمد فالح ارشيد الشدقم العازمي
* محمد محمود مختار جراغ
* مريم عبد الرحمن ابراهيم العوضي
* مريم محمد احمد الخرجي
* ناصر فهد ناصر الدوسري
* نوره خالد فراج الكفيدي
* نوره محمد منصور الربيع

وزارة المالية
* أحمد جابر أحمد العدواني
* خالد ناصر عيسي الراشد
* عبدالله عامر هلال المطيري
* فالح فجري فالح العازمي
* مشاري مطلق قطوان الصواغ العازمي