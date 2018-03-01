أعلن ديوان الخدمة المدنية دفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية على ان يراجعوا الجهات التي رشحوا للعمل فيها مباشرة.
“والسياسة” تنشر مجموعة من الاسماء والبقية على موقعها الالكتروني:
الأمانة العامة للأوقاف
* حصه خالد سيف الشطي
* سلوي خالد مطلق المطيري
* شذر فهد محمد الاحمد
* عبد الله محمد عبد الرحيم معرفي
الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
* احمد طلال مبارك الاحمد الصباح
* اسيا حمود مرزوق . الشمري
* دلال خالد علي شاهين أحمد
* ريم عبد الله فليح العازمي
* ريهام غصاب شطي عبد الله
* زهراء يحيي محمد سلطان المتروك
* ساره أحمد فهد العازمي
* سيف سالم سلمي المطيري
* شيخه سالم فالح العازمي
* عائشه عبدالناصر حسين الكندري
* عايشه حمود عايش الصواغ
* عبد الله نبيل عبد الله القلاف
* فاطمه امير سالم امير
* فاطمه علي عبد الله بن حسن
* قمر حمد فهد المراغي
* ملاك حمد حمود المطيري
* منال طرقي علي العنزي
* هديل محمد سالم المطيري
* وسميه حمدان بداح المطيري
الإدارة العامة للإطفاء
* امثال غانم عبد الرزاق الدعي
* بدريه سعيد نافل العبيوي
* بسمه خالد مريبد الرشيدي
* حسين علي عبد النبي اكبر
* حصه عبد الله مزيد الرجعان
* راشد خلف سعود العازمي
* زينب جاسم علي المرهون
* زينب خليل ابراهيم بو صلحه
* زينب عبدالهادي يوسف الباذر
* صافيه محمد ابراهيم الهاجري
* عبد الله مجيد قاسم المطرود
* عبد الله محمد سعد الجمعان
* فاطمه علي احمد بن اسري
* فهد سعد مشعان العجمي
* فهد محمد عبد الله العجمي
* ليالي علي مسفر العجمي
* محمد جاسم محمد النجار
* محمد علي محمد اشكناني
* مشاعل نومان مبارك . الفضلي
* مناير يوسف صالح المحطب
* نورة فالح عامر الهاجري
* هناء فلاح محمد العنزي
الإدارة العامة للطيران المدني
* احمد سعد صعفك . المطيري
* جهاد جواد حسن . موسي
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
* اسماء بدر عبيد الضعيان
* اميره محمود ذيب محمود
* خالد فهيد امنوخ العازمي .
* خديجه زكريا مهدي الموسوي
* دلال سعد مطلق المطيري
* ريحانه حسن جواد ضياء الدين
* شيخه عبد المحسن جاسم القصار
* عذاري محزم علي . السهلي
* غدير مطلق محمد . الرشيدي
* فاطمه خالد علي محمد المستكي
* مشاعل جميعان محيلان مشل العنزي
* نوف ناصر مانع العجمي
الهيئة العامة لشؤون القصر
* اروي عبد الرحمن صالح العواد
* افراح جمال غيث اليوسف
* افراح سهيل مدوخ المطيري
* البندري محمد شبيب العجمي
* العنود سعد ظمن العازمي
* بدر علي حسين عبد الله الكندري
* حبيبه جمال بركات عبد الله
* حصه مسلي حمدي حمدان
* رفعه امسيعيد محمد العازمي
* رفعه صالح حسن العجمي
* روان عادل حسين عباس
* ريم علي عبد الله العبد الغني
* ساره عبد العزيز حمد الظفيري
* ساره علي حسين العبد الله
* ساره محمد صالح حسين كلبان
* سعد محمد صنت المطيري
* شريفه بدر خالد الحمد
* شهد جهاد مطلق الصلبي
* شهد حسن محمد الكندري
* شيخه عبد العزيز عبد الله العبيد
* طلال صالح غازي الشمري
* عبد الرحمن بدر خليفه الفقم العازمي
* عبد الله أحمد معلث الرشيدي
* عنود مرضي رفاعي العازمي
* عهود شريد براك . هادي
* عيسي عباس بن علي جاسم
* فاطمه راشد عبد اللطيف الحداري
* فاطمه نجيب بدر الردعان
* فجر فليج راهي الفضلي
* فهد محمد سعود المهدي
* فيصل عادل سالم الشيتان
* مريم محسن صنهات العتيبي
* مشعل هزاع مسعود المطيري
* مني سعد فهد المشوط
* منيره شعيب شباب المويزري
* منيره فهد محمد الصميط
* موضي خالد علي الخليفي
* موضي عبد الرحمن زنيوط رخيص
* ناديه حميد حبيب علي
* نجد محمد مزيد بو شيبه
* نورا عبد الناصر شعيب المطيري
* نوره خالد محمد الهاجري
* نوره نواف مفلح المحجان
* هدي حمود بريدان العازمي
* هدي عبدالله فريح المطيري
* هيا سعود محسن عتيج
* وضحه فالح مطلق العازمي
* وضحه فهد محمد الرميضي
الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة
* أنفال خالد محمد الدوسري
* اروي لافي مصحب الضفيري
* اسامه محمد مكي القلاف
* ايثار جاسم محمد الخضير
* بيبي عباس سيد طالب مصطفوي
* جنان احمد محمد بوعركي
* حصه دبوس علي الدبوس
* حمد حسين حمد العنزي
* خالد دويع ناصر العجمي
* خالد فهيد وهيب العازمي
* دانه عبد اللطيف خالد المهيدب
* ديما جمال خليفه السهلي
* راشد فهد نادر العجمي
* ريم شايع سالم الشمري
* ساره صادق محمد حسن الشواف
* سحر بدر محيا الرشيدي
* عبد الله عبد اللطيف عبد الرزاق الرقم
* عبدالعزيز طارق محمد الرشيد
* فهد احمد محمد المطر
* كوثر خالد عبد الله كندري
* ليلي أحمد محمد بن حسين
* ليلي صادق ابراهيم احمد
* محمد مهنا سالم الرشيدي
* محمد مهنا عايض الحشار
* معصومه اسماعيل عبد الحسين حسن
* ملاك صالح عبد الله الجنيدي
* مناير خالد بدر المنصور
* مني محمد ابراهيم الناصر
* مها خالد محمد الخنيني
* نور اسامه يوسف الفرحان
* نورا سلمان عبد الرحمن اليوسف
* نوره جاسم عبد الله علي
* نوره سعود أحمد صايل
* هاجر حمود بخيت . المطيري
* يوسف سليمان محمد السداني
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
عبير فالح موسم المطيري
* الهيئة العامة للرياضة
زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني
* فجر يوسف سليمان . الصقعبي
* مريم حبيب عبد الرحمن نوري
* منيره عدنان عبد العزيز الصباح
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
* جمانه صالح علي الخميس
* خالد خميس عوض العازمي
* ساره احمد محسن العنزي
* مشاري صلاح حميد جمال
* وضحاء معدي فهد القحطاني
الهيئة العامة للقوي العاملة
* ساره عبد الكريم عباس البكر
* سلطان معجب سعود . المطيري
* عبد الرحمن خالد فهد العتيبي
* محمد محمود غلوم جعفر
الهيئة العامة للمعلومات المدنية
* انفال حسين اسماعيل محميد
* عائشه عبدالمجيد احمد عبدالله احمد
* ناصر وليد جاسم العتيبي
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
* أبرار جواد جراغ . الحداد
* ايلاف جواد احمد محمد علي الصايغ
* سعيد عبد المحسن علي المري
* عبدالرحمن فيصل حمود الديحاني
* علي ابراهيم عيسي . القطان
* علي محمد عبد الله العتيبي
* عيسي سعد صالح الرشيدي
* لولوه نبيل عبد اللطيف الفوزان
* نوف خالد سالم الصباح
بلدية الكويت
* ابراهيم عبد الهادي مسعود العجمي
* الجازي جمال عبد الله الجسار
* بدر فايز عماش العازمي
* جاسم عيسي عاصي الميع
* حسين علي محمد التحو
* حنان اياد اسحق محمود
* خالد جهاد خالد عبدالله الحساوي
* خالد قطيم عواض العازمي
* دلال فهد حسن الخالدي
* روان زايد عبد الهادي العتيبي
* سعد هادي هلال الديحاني
* سعود فلاح جمعان الحميدي
* شيخه سالم عوض . العازمي
* شيخه فهد عبدالعزيز الخميس
* عائشه حسين عبد العزيز العبيد
* عبد الله فهيد فارس الدواي
* عبد الله مناحي عواد هضيبان
* عبدالمحسن جواد محمد صالح الصراف
* غدير جعفر حسين عبد الله
* فاطمة فؤاد حبيب المجادي
* فاطمه عبد الهادي عبد الرزاق العطار
* فالح عبد الله راشد الزعبي
* فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي
* ماجد دعيرم عبد الله العفاس
* محمد عبدالله حسن علي
* محمد عبدالله حماد الصيفي
* مشاعل عبد الوهاب فهد البارود
* مطلق حجي فالح العازمي
* مني الحميدي محمد شكبان المطيري
* مني عايد عيد الشمري
* نوره محمد عيسي الصالح
* يوسف حسين يوسف اليوسفي
وزارة الأشغال العامة
* الاء علي عبد اللطيف محمد
* جاسم صاحب احمد ماجكي
* عبد العزيز حمدان مسلوب الرشيدي
* عبد العزيز فالح مضحي الغريبه
* ناصر صباح سراي الشمري
* يوسف ابراهيم أحمد . حافظ
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
* ازهار مهاوش وقاف العنزي
* افنان جمال يوسف الهزاع
* اماني سعود ناصر الرشيدي .
* امثال محمد فلاح الرشيدي
* بتلا خميس مبارك الدوسري
* بدريه فهد عايد المطيري
* بيبي سالم سعيد سالم
* تهاني علي عبدالله السرهيد
* جميله معجب شمروخ العتيبي
* جواهر مساعد مبارك الجلاوي
* حفصه نبيل يوسف الفالح
* خالد محمد عزم الهاجري
* خالد وليد خالد الزايد
* خبته هادي درهم المري
* دانه يعقوب يوسف السلمان
* راشد نبيل خالد الرشدان
* رقيه أحمد عبد الله النجار
* ريم شباط سعد الميموني
* ساره بشير ضيدان علي
* ساره نجم عبدالله العنزي
* شهد محمد هجاج الجلاوي
* صالح مساعد عيد المجيبل
* ضاري خالد نصار الشريعان
* ضيف الله مصلح نافع الرشيدي
* عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الكندري
* عبد العزيز بدر فهاد العجمي
* عبد العزيز منصور فالح العازمي
* عبد الله شباط شريد المطيري
* عبد الله عبد الوهاب ابراهيم الاستاد
* عبد الله ماجد خليف المطيري
* عبد الهادي عبد العزيز عبد الله الحبيب
* عبد الوهاب فوزي محمد العدواني
* عبدالرحمن مرعي عبيد الشمري
* عبدالله وليد عبدالله الهقهق
* عثمان راشد عبد الله العتيبي
* عذاري رشيد ماطر الشمري
* علي احمد علي الخضري
* علي راشد فدعوس المطيري
* علي مثال جاسر الطيري
* علي مسفر علي العجمي
* علي مساعد يوسف المسيعيد العلي
* فهد عبد الله محمد العوضي
* قيس انور بدر الدبوس
* لطيفه حسن حسين احمد
* ليلي جمعان عايض الرشيدي
* مبارك فهد صباح الناصر الصباح
* مجده محمد عجاب العتيبي
* محمد علي محمد الشمري
* محمد فهد محمد العتيبي
* محمد وليد داود الخراز
* محمد يوسف حسين الحمر
* محمد يوسف محمد القطان
* مريفه عبد الله جدعان الرويلي
* مطيعه مطر مخيطر الضفيري
* منار سلطان محمد المطيري
* منال حسين علي الجبعه
* منيره محمد منصور بذال
* منيفه مشبب محسن . المطيري
* نوره خميس محمد . دهش
* نوره عبد الله سعد العتيبي
* نوره متعب سعود العجمي
* نوره نبيل يوسف الفالح
* نوف عبدالقادر عبدالعزيز المسعد
* يوسف رشيد محمد الرشيد
وزارة الإعلام
* أنفال صادق يعقوب القلاف
* أوضاح أحمد جديع الضفيري
* ابتسام جمعان مبارك العازمي
* ابرار عشوي شويهين الظفيري
* ابرار علي عبدالرحمن الكندري
* احمد علي نقي الصفار
* اسراء عبدالله عبدالهادي سعد
* اسراء محمد ربيع حسين ربيع
* اسيل عبد الأمير فيصل عوض بهبهاني
* افراح عبدالله محمد المطيري
* افنان عبد اللطيف غلوم محمد
* الزين حسن يوسف الجسمي
* الغند محمد فواز السبيعي
* اماني فيحان دعفس . المطيري
* امل بجاد ثامر . العتيبي
* امل ثامر محمد . العجمي
* امل محمد فهد . العجمي
* امنه لزام ضبيب المطيري
* بتول عادل حسين امير
* بدر سالم مطلق الرشيدي
* بنه محمد مفلح العازمي
* بيبي عادل حسين الراشد
* جراح مهدي سالم العجمي
* جري سالم سعد الجري
* جميله احمد حسين تقي
* حبيبه بدر ناصر السعيد
* حسن عايض ناصر العجمي
* حصه سبتي عبد الله الكندري
* حمد احمد لزام الرشيدي
* حمد سلمان حمود الخده
* حمود حميد حمود القلاف
* حنان خويلد عبد الله شحاذ
* حنان عبد العزيز محمد الحبيب
* خالد علي مرزوق الشطي
* خالد محمد جاسم السبت
* خديجة يوسف سالم السهو الرشيدي
* خلود دبيسان عبد الله ظاهر
* دانه مبارك عبد الله العجمي
* دلال جاسم محمد الصراف
* دلال سماح فوزان الرشيدي
* دلال عادل محمد المطوع
* دلال محمد ضيف الله الحربي
* دليمه سعود عبد الله العجمي
* راشد مطر راشد العنزي
* رغد طارق عبد الله المعجل
* روان عبد الله امين العوضي
* ريم طارق عبدالله ناصر البناي
* ريم فالح دعيدع العازمي
* ريم مفضي زامل الغضوري
* ريم نفاع مطر العنزي
* زهراء ناصر منصور مسافر
* زهره علي حسين علي
* ساره سلطان بخيت البخيت
* ساره ناصر حمد الهاجري
* ساره نجيب علي قاسم
* ساره يوسف محمد الهولي
* شذور علي حسين بلال الصقر
* شروق حمود زايد العصيمي
* شريفه محمد عبد الله العوضي
* شوق فهد سعد العازمي
* عائشه بدر ناصر حسين
* عائشه وليد علي الحساوي
* عباس احمد عباس . الرئيس
* عبد الرحمن جاسم يوسف الكندري
* عبد الرحمن محمد راشد الميع
* عبد الله ابراهيم عبد الله العنزي
* عبد الله عيسي صالح الجيماز
* عبد الله محمد عبد الله العتيبي
* عبد الله محمد هادي العازمي
* عذبي محمد فرحان العنزي
* عفاف هندي عبدالله العصيمي
* علي عبد الكريم جاسم ابل
* علي مجيد حميد التحو
* عيده زيد حسن الرشيدي
* غاليه فيصل عبدالعزيز المسلم
* غدير جعفر عبد الله فرس
* فاطمة عبدالخالق عباس الاستاذ
* فاطمة مصطفي علي جاولي
* فاطمه بدر خليفه الفرحان
* فاطمه خالد سلطان . يونس
* فاطمه صباح قمر الضفيري
* فجر احمد مشعاب سحلول
* فجر ارشود جديعان العنزي
* فرح صالح عبد حاجي العوضي
* فرح عبد العزيز عبد الله الجابر
* فرح محمد يوسف النجم
* فرح منصور محمد عبيد
* كوثر عبدالرضا علي دشتي
* محمد عيسي عبد الله الدريع
* محمد فؤاد محمد البعيجان
* مرح اسامه جدعان العنزي
* مرضي محمد سعود أبو كريشه الراجحي
* مريم اسامه فهد المشعل
* مريم محمد خليل البناي
* مشاري مشعل بدر المطيري
* مصعب محمد خلف مرشد
* ملاك سالم ناصر المري
* منار سلطان هليل بندر المطيري
* منار مدالله عايد العنزي
* منال عبد الله ناصر العازمي
* مني عواد محمد الظفيري
* منيرة محمد منصور العجمي
* منيفه عبدالله معيتق الرشيدي
* مها مسيند فياض عبيد
* ناديه ابراهيم سعد العبيد
* نايف فايز عيد العازمي
* ندي بدر محمد العيسي
* نهال خالد محمد . الورع
* نور محمد عبداللطيف جاسم السجاري
* نوره صغير مطلق الشمري
* نوره عبد الله غانم محمد
* نوف عبد الله سوادي العنزي
* هنادي فالح خميس العجمي
* وسميه سعد جابر الجعيدي
* وضحي محمد علي العجمي
* يوسف صادق يوسف المجادي
* يوسف عادل يوسف المزيدي
وزارة التجارة والصناعة
* ابرار عبد الرزاق سامي عبد السلام
* احمد شايع جمعان الهاجري
* احمد منوخ ليلي الشمري
* اريج عاهد صالح الجطيلي
* الاء أحمد علي الضفيري
* العنود ماجد سلطان حمود
* امل اسامه عايش الشمالي
* ايمان اسد محمد حسن الموسوي
* ايمان خالد مبارك المياس
* بدور حسين صاحي فيحان
* تهاني سعد مبارك مسعد
* حوراء احمد محمود المعراج
* خالد حمد عبدالكريم السعيد
* دانه خالد عبدالله العتيبي
* درر عبد العزيز عبد الله العقاب
* دلال محمد خميس الشويعر
* راكان فهد شفافة العنزي
* ريم نعيس فريج المطيري
* ساره عيد عتيق الحربي
* ساره وائل بدر الماجد
* سعاد بسام حنون الشمالي
* شهد فوزي عبد الرزاق الخميس
* شيماء ياسين رمضان . سيف
* عائشه فتحي علي المكيمي
* عبد العزيز حمد محمد العمر
* عبد العزيز عبد الله خلف الحربي
* عبد الله سليمان هديبان الرشيدي
* عبد الله يحيي منصور عباس
* عثمان وحيد نوري عيسي
* عذاري جابر حمد ناصر
* غاليه ابراهيم محمد الناصر
* غدير سالم سعد الحميدي
* فاطمه علي اسماعيل مندكار
* فاطمه محمد عبدالحسين المشاري
* فجر سعود عبدالعزيز الحشاش
* فهد سعد عربيد جلوي العربيد
* فوزيه غازي حميان العتيبي
* ليلي سالم محمد بوعباس
* محمد عبد الرحمن عبد الله الكندري
* مريم خليل عبد الله أحمد الكندري
* مريم عبد الحميد عايد العنزي
* مريم فالح مران الحربي
* مريم محمد أنور بخش
* مها خالد علوش العازمي
* نجاح متعب شداد المطيري
* نور محمد علي الخليفي
* نوره شويرب سالم . العجمي
* نوره فراج شباب العتيبي
* نوف مشعل خالد المطيري
* نوف نواف مطر الشمري
* هاجر زعال مطني الفضلي
* وضحه نايف فهيد الزعبي
وزارة التربية
* أحمد ابراهيم عبد الله محمد
* أحمد عايد راشد العنزي
* أحمد محمد عبد الله العجمي
* أحمد يوسف احمد الحمادي
* أسامه محمد عبدالله القطان
* أسماء حرفان محمد السهلي
* ابراهيم عبد العزيز ابراهيم حجي
* احمد انور احمد بوناشي
* احمد جمال علي الناصر
* احمد حمد عشبان حمدان العازمي
* احمد علي حسن الفارس
* احمد فاضل مالك الصفار
* احمد محمد بطاح الهبيده
* اروي يعقوب بدر البصاره
* اروي فالح عبدالله الرقبه
* اريج ممدوح محسن العنزي
* اسراء عبد الرضا ناصر محمد علي
* الاء بدر نهير العنزي
* البندري مطلق قضاب المطيري
* العنود شافي سالم العجمي
* العنود عبد الله جمعه الشرهان
* امل نايف عبدالمحسن المقاطي
* انفال عبد الله عيسي اليعقوب
* انوار ابراهيم عبدالحسين القلاف
* انوار سالم محمد العجمي
* انور فلاح خليف الاصفر
* ايمان ناجي سلمان كريدي
* باسل محمد صنت الغضوري
* بدور ناصر سعيد الفيلكاوي
* بدور هزاع خالد . المطيري
* بشاير راشد لاحق العتيبي
* بندر ترحيب خالد المطيري
* بندر سلمان مبارك العصيمي
* جابر محمد زايد العجمي
* جواهر علي عبد الكريم الصفار
* حامد عبدالوهاب العبدالمحسن
* حامد فرحان حامد المطيري
* حجي فارس سعود المعصب
* حسن عادل حسين البلوشي
* حسين علي ناصر المشموم
* حشان مهدي راشد هادي العجمي
* حصه احمد محمد أحمد الغانم
* حصه وليد علي القطان
* حمد عبد الله علي محمد
* حمود فرحان عبدالله العتيبي
* حنان عادل عبداللطيف المقيط
* حنان محمد سعد العجمي
* حنان محمد علي العجمي
* حوراء مهدي طاهر القطان
* حوراء نبيل عيسي الصفار
* خالد حسين طالب السواعي
* خالد عبد اللطيف عبد الرحمن الملحم
* خالد فالح غشام العازمي
* خالد فلاح فهد العازمي
* خالد محمد كميخ المطيري
* خالد مدلل حبيب العنزي
* خالد مزيد عبد الله الفالح
* خالد مطلق محمد العازمي
* خالد ناصر حسن الكندري
* خالد وليد ابراهيم . الحمر
* خلده فالح خليفه العازمي
* خلود سليمان عبد الرزاق الزيد
* دارين حمد سلطان السلطان
* دانه عثمان عبدالله البلوشي
* دانه عصام سالم الرومي
* دانه فالح عبد الهادي العيد
* دانه فيصل احمد نعمه الله عبد الرحمن
* دلال امان خليفة ابودهوم
* دلال حسين صالح القفاص
* دلال طارق حبيب عرب
* دلال عايض معيض المطيري
* دلال عبد اللطيف سالم الشمري
* دلال علي محمد الهندي
* دلال محمد عوض الموعد الشمري
* دلال محمد مصلح المطيري
* دلال وليد خالد العمر
* دلال وليد علي القطان
* دليل ناصر حمد العجمي
* ديمه محمد صالح المزيد
* دينا علي عبد الله الخواري
* راكان مبارك ناصر الحجرف
* رشا غانم مريجب العنزي
* رقيه عادل خلف عبد الله البيشي
* رقيه عبد الله عبد الرحمن الدعيج
* رهف حمود محمد المطوع
* روان أنور أحمد الهنيدي
* روان جمال هايف الرشيدي
* روان سالم حمد العتيبي
* روان صادق خالد كرم
* روان محمد عيسي اليعقوب
* روان وليد خالد الضاحي
* ريم اياد علي الفلاح
* ريم فايز عويد محمد
* ريم كريم منصور محمد
* ريما عسكر فالح المطيري
* زهراء خالد صالح القفاص
* زينب ابراهيم علي . العطار
* زينب اسماعيل حسين الحداد
* زينب عبدالهادي صفر عباس
* سارا يحيي محمد المبارك
* سارة محمد سعود العوام
* سارة منذر عبد الجليل الهندال
* سارة وليد محمد حسين
* ساره حامد علي الخضيري
* ساره عبد المحسن عبد الخضر الصراف
* ساره فهد جاسم . السلطان
* ساره مصطفي عبد الله المطوع
* ساره هاشم علي هاشم
* سالم فهد علي السالم
* سعد عبد الله سعد فهيد
* سعد مشعل مسعد المطيري
* سعد هادي عايد العازمي
* سعود ملفي ظويهر الرشيدي
* سكينه أحمد أكبر لاري
* سليمان يعقوب احمد الشايجي
* شريفه خليل عبدالله الحلواجي
* شريفه عبد الوهاب حسن الجار الله
* شعيب احمد علي العطار
* شملان عثمان شملان الحساوي
* شموخ متعب عبد الله الحربي
* شهاب احمد عبد الله شير
* شهد ابراهيم احمد المبارك
* شهد جاسم يوسف ياسين الياسين
* شهد عبد الله طعيس ذياب
* شوق يوسف سعد الادغم العازمي
* شيخه جاسم محمد الفيلكاوي
* شيخه خالد صالح . العلي
* شيخه خالد عبد الله محمد
* شيماء عبيد عبدالهادي العجمي
* صالح مبارك صالح العبيدي
* صقر عادل صقر الرومي
* صقر يوسف جبر الغانم
* صيته عبد الله فيصل الهيلم
* ضاري علي عيد العازمي .
* ضحي عادل احمد الشبلي الراشد
* طلال فلاح غانم المطيري
* طلال فلاح فالح العازمي
* طه علي منصور العطار
* ظافر علي فالح الهاجري
* عائشه حمد يحيي اليحيي
* عائشه سعيد علي القبندي
* عادل محمد ضيف الله العازمي
* عاليه علي صالح علي الخطيب
* عايده سمير ابراهيم الصالح
* عايده فلاح ناصر الشباك
* عبد الرحمن أحمد حسن محمد الكندري
* عبد الرحمن خالد علي حسن
* عبد الرحمن صالح زبن الشمري
* عبد الرحمن عبيد حمود العنزي
* عبد العزيز عزيز فارع المطيري
* عبد العزيز ناصر حمد الظفيري
* عبد الله جديع عبد الله العجمي
* عبد الله عبد الامير جاسم القطان
* عبد الله مخلد مبرك سعود
* عبد الله ملفي عايد الرشيدي
* عبد الله موسي علي الخرس
* عبد الله ناصر حمود الدبوس
* عبد الله ناصر عبد الله السعيد
* عبد الله يعقوب عبد الله احمد
* عبد المحسن فايز عبد الرحمن الريش
* عبد الوهاب علي محمد أشكناني
* عبدالرحمن حزام مطلق المطيري
* عبدالرحمن حسن عبدالله حسن السعيد
* عبدالرحمن سالم غنيم السالم
* عبدالرحمن محمد بلال فرج
* عبدالرحمن محمد نافل الهرشاني
* عبدالعزيز هادي سعيد العجمي
* عبدالله عادل أحمد . ابل
* عبدالله عياده عبيد العياده
* عبدالله عيد محمد العازمي
* عبيد حمد جلدو العنزي
* عذاري حجي راشد الهيلع العازمي
* عذاري محمد عبد الرضا علي
* علي امين احمد بهبهاني
* علي حسن هلال الدويخي
* علي حسين علي القطان .
* علي حمزه حسين عبد الله
* علي عبد الرحمن علي مدوه
* علي فهد علي الهاجري
* علي فهد هادي العجمي
* علي محمد مناحي العنزي
* علي هادي حسن العجمي
* علي حسن عبدالرزاق الشمالي
* علي سالم علي المزيعل
* علي صالح حسين اسيري
* علي فيصل حسن الخواجه
* علي محمد منصور الحرز
* عمر حمود فالح الرشيد
* عمر شعف عماش سالم
* عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود
* عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدي
* عهود نايف عبد المحسن المقاطي
* عيد عبدالله عيد العازمي
* عيسي احمد عيسي المذن
* عيسي بدر حمد العتيقي
* غاليه خليل ابراهيم اليوسف
* غدير عيد عبد الله الرشيدي
* غدير محمد علي العجمي
* غنيمه عبيد محمد العجمي
* فارس عبد الله محمد الفارس
* فاطمة عبدالعزيز عبدالسلام العمر
* فاطمة وليد عبد العزيز القديري
* فاطمه جليل عبد الكريم
* فاطمه حمد صالح خلف
* فاطمه حميد عباس بو عباس
* فاطمه راشد عوض الدويلة
* فاطمه طارق محمد بورحمه
* فاطمه عدنان راشد الماص
* فاطمه غانم محمد المطر
* فاطمه مصطفي عباس بو عباس
* فالح عبد الله ناصر الهاجري
* فجر علي عبد العزيز العصيمي
* فجر فيصل جاسم الماجد
* فجر محمد عبدالله العدواني
* فجر منصور مناحي العتيبي
* فرح عبد الرزاق فيحان العتيبي
* فطوم مسفر محسن العجمي
* فهد ابراهيم محمد شعبان
* فهد خالد حمد بو حمد
* فهد راجح ثقل الدوسري
* فهد سعد محمد المطيري
* فهد سليمان القفيلي سليمان
* فهد غريب فهد المطيري
* فهد مبارك فهد العازمي
* في عبد العزيز ناصر السيار
* فيصل عبد الله علي الصفار
* فيصل عدنان علي بن نخي
* فيصل مبارك عوض الهبيده
* فيصل مشعل فهد الشايع
* فيصل يحيي احمد السدره
* لطيفه سعد مزبان الزهاميل
* لطيفه علي حسين جمال
* لطيفه محمد عبيد الشمري
* لولوه عبد الله مطلق العنزي
* لولوه لافي عبد الرحمن العازمي
* لولوه نجيب خليفه الشطي
* ليلي عبيد شقير الرشيدي
* ليلي فاضل عبد الخضر عبد الرحيم
* مبارك احمد علي الفارسي
* مبارك فرحان نومان الفضلي
* مبارك محمد فلاح المطيري
* متعب فارس دوان البذالي
* محمد جمال ابراهيم موسي المحمد علي
* محمد حسين علي المطيري
* محمد راشد امريط الهاجري
* محمد عبد الله متعب الخرينج
* محمد عدنان حاتم الصايغ
* محمد فاضل حسن محمد
* محمد فرج محمد فهد الهاجري
* محمد مبارك محمد الرشيدي
* محمد مرزوق فليح الصواغ
* محمد مناور محمد . حجيلان
* محمد ناصر احمد بشير
* محمد يعقوب حاجية شمساة
* محمد يوسف خليل الدريع .
* مرزوق بداح مرزوق المطيري
* مريم خليل يوسف عبد الله
* مريم سليمان عبد الرحمن الكندري
* مريم عادل عبد الحسين رئيس علي
* مريم فوزي محمد الأحمد
* مريم يوسف أحمد المجيبل
* مشاري خالد ابراهيم الزامل
* مشاري مشعل عويد العازمي
* مشاري يوسف حماد الشمري
* مشعل بدر ناصر العازمي
* مشعل متعب محمد الشمري
* مشعل محمد مرزوق العازمي
* مطلق ضاوي عوض المطيري
* معالي باتل حمود المطيري
* مفاز أسعد منصور الابراهيم
* مفرح عبيد مفرح الرشيدي
* مليحان مطيران رمضان الحربي
* منال ابراهيم باقري
* منال صالح فرج . المرزوق
* مناير عادل ابراهيم الرباح
* مني سالم سعود زمانان
* مني ذعار ردن العتيبي
* منيره عبد الله سند الحربي
* منيره محمد عبد الله العجمي
* منيره محمد علي الدعيج
* منيره يوسف جاسم الفلاح
* ناصر بدر ناصر الخضر
* ناصر علي حسن المعيلي
* نبعه انور سالم الراشد
* نهي سعد عبيد العتيبي
* نوال غانم خليف الماجدي
* نور حامد مناحي المطيري
* نور محمد مطني الفضلي
* نورا عبدالهادي محمد الصقران
* نورة عذبي سالم العلي الصباح
* نوره ابراهيم راشد الحفيتي
* نوره خالد عبد العزيز المسعود
* نوره خالد محمد الخضير
* نوره عبد الكريم يوسف الرمح
* نوره مناور محمد العازمي
* نوريه ضيف الله فريح الرشيدي
* نوف بدر منصور المسعود
* نوف رعد عبد الرزاق الابراهيم
* هاجر موءيد حسين . بوعباس
* هادي سعود محسن العتيبي
* هبسه عبد الرحمن ماجد المطيري
* هناء صالح عبد اللطيف الحبشي
* هند مجبل محمد العنزي
* ود مرزوق مبارك الوطري
* وليد خالد دليل جزاع
* ياسمين محمود حيدر حسين
* يوسف خالد منصور الجزاف
* يوسف علي حسين القطان
* يوسف متعب عماش العتيبي
* يوسف محمد حسين عبد الله
* يوسف محمد عبد الله العتيبي
وزارة التعليم العالي
* احمد راضي قبلان العازمي
* افراح محمد صائل المطيري
* امل مهنا محمد القحطاني
* ايمان بجاد محمد . الضليعي
* ايمان فضل رفيع راشد
* جوزه ملفي جفينان العازمي
* حصه شهاب أحمد محمد خالد
* خالد براك عبد المحسن المحسن
* خالد رجا صالح فالح الرشيدي
* دلال مبارك بداح العجمي
* رفعه هادي مبخوت العجمي
* سلمان مطلق سعود الدغيم
* سليمان عبد الحميد سالم علي بن سالم
* عائشه أحمد عبدالله العوضي
* عبير صلاح محمد . الحشاش
* عواطف بدر جاسم الشمري
* فيصل جاسر فريح المطيري
* كوثر رشيد عباس دشتي
* محمد هادي فلاح . العازمي
* مسفره ملوح مطلق الماجدي
* مشاري عادل محمد العميري
* مشعل خليف فلاح . المطيري
* مها منصور خضر رشيدي
* هيا غضبان شبيب العازمي
وزارة الداخلية
* انفال خليل ابراهيم المسري
* بدر محمد السهدي العجمي
* جواهر خالد سفاح الراشد البذالي
* حنان خالد عبد اللطيف المقيط
* ريم مسهوج عوض الصليلي
* ضحيه عايض حمد صغير
* كوثر محمد عبدالله البلوشي
* محمد خالد علي كمال
* محمد راشد فهاد الرشيدي
* مها سلطان عبد الله الديحاني
* مي سلطان عبد الله الديحاني
* مي مصلط مطلق المطيري
وزارة الدفاع
* ابراهيم علي جعفر بوشهري
* ابو بكر ناصر محمد زينل
* احمد ثامر خلف البرازي
* احمد فايح مطر المطيري
* ارشيد عبد الله ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي
* اشواق عبد العزيز عيد الشمري
* بدر ناصر عبد الله الجحمه
* جاسم صلاح جاسم الباطني
* جراح مفرج مشلح الدوسري
* حسن صالح حسن الرشدان
* حسين عادل أحمد الدريعي
* حسين علي احمد الرامزي
* حمد ذعار فلاح المطيري
* حمد فهيد ادغيمان العازمي
* حمد محمد فهد الشايجي
* حمود قطيم عواض العازمي
* حنين حسن جاسم الشمالي
* حوراء محمود عباس اسماعيل
* خالد حمود سالم الخرينج
* خالد عبد اللطيف عبد الله السنعوسي
* خالد عبد الله حسن الشمري
* خزنه ابراهيم محمد . المرشد
* دانه سالم دهيليس العازمي
* داود سليمان ابراهيم الرشود
* دعيج عهدي علي الدعيج
* دينا جمال احمد الساير
* رازان طلال صويلح المالكي
* رافع جاسم مشرف الشمري
* سعود احمد جايد الشمري
* سعود بندر شجاع ابو رميه
* سعود راشد سعود العازمي
* سلطان بندر سلطان المطيرات
* شوق علي سالم الهدفه المري
* شيخه حسين درباس الزعابي
* صالح ضيدان سالم العجمي
* طلال فيصل محمد المطيري
* عبد الرحمن ثامر خليل الجنفاوي
* عبد الله حمدان منور الشمري
* عبد الله سعد منشد الهندال
* عبد الله ضيدان دهيسان بوشيبه المطيري
* عبد الله عبد اللطيف عبد الله المجحم
* عبد الله مرضي مبارك الوسمي
* عبدالله فهد مفلح المطيري
* عتيق محمد مسعود العجمي
* عذبي خلف هجرس العازمي
* علي ابراهيم محمد السلمان
* فاطمه عباس عبد الرسول الصائغ
* فهد عبد الرحمن علي البشر .
* فهد محمد عواد الظفيري
* فهد مرعي صالح الحيان
* فواز اسماعيل محمد سكين الكندري
* فيصل فاضل حبيب . قمبر
* فيصل نوري علي الظبيري
* لولوه سعد مبارك السعيد
* مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي
* مجبل صالح مجبل الرشيدي
* محمد بدر عبد الرحمن المجحم
* محمد بدر موسي الحداد
* محمد جاسم عبدالله رضا
* محمد جمال محمود الشناوي
* محمد حمد محمد اللوا المري
* محمد خالد عريفج العازمي
* محمد خميس عبد الرحمن العوضي
* محمد نواف جهز المطيري
* مشعل عارف عبدالرحمن شمسالدين عبد الرحمن
* مهدي احمد حسين الوزان
* موضي فهد محمد الديحاني
* نوف حسن سند الدوسري
* نوف عادل خلف القريني
* هادي صالح مجبل العازمي
* هبه منصور صالح القلاف
* هدي بركه محمد البخيت
* هدي محمد هادي الهاجري
* يوسف علي سالم العليمي
* يوسف مالك جواد الحسين
* يوسف محمد صالح عياده
وزارة الشؤون الاجتماعية
* آمنه عبد الحسين محمد عاشور
* احمد حمود حجي المطيري
* احمد زياد جاسم السدره
* احمد نايف مبارك السعيدي
* امثال كريزي سعود المطيري
* اميره عمر ابراهيم المرشود
* انوار صلاح يوسف العنزي
* بسمه علي احمد . المنصور
* جمانه عبد الرسول ابل صادق
* جوان علي عبد الرحمن الطبيخ
* حصه اديغم حنيان الرشيدي
* حنان سعود كامل السبيعي
* خزنه محمد عامر العجمي
* دانه حسين علي عبد الحسين
* دلال عامر محمد النسيم
* رائد دعسان مفلح الصليلي
* راشد هادي سعود العازمي
* رباح عقاب رباح المطيري
* ريم احمد سالم المهنا
* زهراء ايوب صالح الصراف
* زهراء عبد الله عبد المحسن الفضلي
* زهراء محمد حبيب اشكناني
* زينب جاسم محمد مندني
* سبيكه ابراهيم سلطان السداني
* سعود عدنان عبد العزيز العتيقي
* سلطان حسين عايض . الرشيدي
* شيخه نهير ناهس المطيري
* طلال سعدون غانم المطيري
* ظاهر صالح ظاهر الرشيدي
* عائشه جميل موسي الدوسري
* عبد العزيز حسين صالح القفاص
* عبد الله حمد سعود العجمي
* عبد الله خالد سعد الحيلان
* عبير عبد العزيز الحمود العبد الوهاب
* عيسي شريد مسلم الرشيدي
* فاتن فايز عتيج بطحاني
* فاطمه ابراهيم احمد الشمالي
* فاطمه حسين محمد احمد المنصور
* فاطمه محمد صحاف علي محمد
* فجر سلمان سيف الميع العازمي
* فهد برغش فهد المطيري
* فيصل فاضل اسد علي
* ليالي مبارك هادي العازمي
* محمد أحمد مجبل الغريافي
* محمد الحميدي حجار المطيري
* محمد حسين علي الخالدي
* محمد مبارك فالح العازمي
* مريم صباح بدر الصباح
* مشاري عبد الله محمد العجيل
* مشاعل حمد عايض الوهيده
* مشعل عزيز نواف العنزي
* مناير عبد الله محمد الخباز
* منيره محمد جاسم الانصاري
* ناصر بدر ناصر العنزي
* ناصر منصور ناصر الحربي
* نواف سرحان خويطر العنزي
* نوره اسماعيل تميم الدوسري
* نوره بدر منصور المسعود
* هديل عادل حسن الخياط
* هند عبد الواحد ضاحي ناصر
* وليد خالد عايض العنزي
وزارة الصحة
* آسيا ضحيان راشد العتيبي
* آلاء بندر عواد الشمري
* أبرار صنيهيت متعب المطيري
* أبرار مبارك قويعان الهاجري
* أحمد سيد محمد سيد علي الموسوي
* أحمد طلق مناحي العازمي
* أحمد عبد الكريم علي محمد
* أسيل طارق مطلق العروج
* أفنان عبد العزيز نايف جليل الحسن
* أفنان عبد الله أحمد عبد القادر المحمد
* أمجاد نمر فلاح الشمري
* أمل مزعل حويان العازمي
* أميره مشعان سعود الرشيدي
* أمينه ساهر راضي البدان العنزي
* أنعام أحمد سليمان البالول
* أنوار خالد فهيد العازمي
* أنوار شفاء الهيلم العنزي
* ابداح فهد ابداح العجمي
* ابرار بدر ضيف اللة العتيبي
* ابرار محمد حسن الدوخي
* ابرار مرزوق عبدالله . القحطاني
* ابراهيم عبد الله محمد الفيلكاوي
* احلام مزيد حمدان البذالي
* احمد حمد احمد الغيث
* احمد عواض عايد الرشيدي
* احمد فيحان هايف الجميلي
* اريج خالد محمد السردي
* اريج فواز لافي المطيري
* اسراء احمد محمود . يوسف
* اسراء علي يوسف ابو غيث
* اسماء مفرج نهار المطيري
* اسيل جعفر صادق الاستاذ
* اشواق عبد الرحمن براك العازمي
* اعتماد عايد خابور خلف
* افراح فهيد طلق . العازمي
* افنان احمد جاسم . الخنفر
* افنان منير مبارك السهلي
* البندري وليد عوده الشمري
* الجازي فهيد عبيد الرقيصي
* الجوهره فراج عبد الله العجمي
* الزين علي مطلق المنير
* الطاف يعقوب يوسف المفرج
* العنود رفاعي فارس السهدي العازمي
* الهنوف سحيم غازي الرشيدي
* اماني محمد تويم الهاجري
* امل ضاحي عطيه جبر الشمري
* امنه طالب عبد الرسول الصايغ
* اميره مجبل عوض الرشيدي
* امينه سعود مساعد البناي
* انفال عبدالله سالم الدوب
* انوار عادل مزيد العازمي
* انوار مبارك دخيل العنتري
* انور محمد حسين كمال
* ايمان أحمد جاعد العنزي
* ايمان سند مطلق المطيري
* ايمان عبد الله عايد الحريجي
* ايمان فتحي سعود حسن
* ايمان محمد ارشيد الضرباح
* ايناس شاكر محمود عبدالعظيم
* باسل عبدالصمد اكبر اشكناني
* بتول خضر نايف الشمري
* بثينه عماد يوسف احمد الغانم
* بدر حمد معجب العجمي
* بدر عذال عوض العنزي
* بدر محماس مشرع خلف
* بدريه مسعود محمد الهاجري
* بدور رسام حسيان الدوسري
* بدور غانم مطير الظفيري
* بدور مطلق عليج عسكر
* براك مفلح رغيان العازمي .
* برده علي مانع العجمي
* بشاير حسن حمد الدوسري
* بشاير عبدالرزاق هاشم الكندري
* بشاير عوض فلاح العازمي
* بشاير محمد سعد الرشيدي
* بلقيس فيصل صالح الظفيري
* بندر صياح محمد رمال
* تركي ناصر مبارك العازمي
* تركي سعود ماجد عبد الهادي الزيادي
* تغريد بدر مشعاب سحلول
* تهاني سالم ناصر العجمي
* تهاني أحمد مسفر العراده
* تهاني ابراهيم صالح الضفيري
* جمعان ارشيد جمعان العازمي
* جنان سالم جاسم عبدالسلام
* حربيه حمد عواض العازمي
* حسن علي عباس فرمن
* حسناء علي محمد ثامر الراجحي
* حسين عباس غلوم حسين
* حسين عبدالعزيز علي الصفار
* حصه ابراهيم عبد الله الحسينان
* حصه سامي عبدالله العجمي
* حصه عادل خالد العازمي
* حصه عادل راضي العازمي
* حصه محمد عبد العزيز المرشد
* حصه محمد مبارك العجمي
* حمد فوزان حمد العدواني
* حمود حمد عباس السنافي
* حمود علي جريد المطيري
* حنان حسين احمد شموه
* حنان دهام فهد العازمي
* حنان نايف شحنان الشحيتاوي
* حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله
* حوراء عبدالعزيز عبدالكريم ابوجابر
* حياة حامد علي الفيلكاوي
* خالد سليمان عبيد الهاجري
* خالد شافي علي العازمي
* خالد عبيد الله رابح الرشيدي
* خالد محمد مشوط الجالس
* خالد وليد سهيل الزنكي
* خلود خالد عثمان قشاط عمر
* خلود مبارك جمعان الرشيدي
* خليفه فهد شارع الرندي
* داليه محمد ابداح الدوسري
* دانه فهد عبد العزيز الهران
* دانه محمد حسين العازمي
* دانه وليد مبارك بوقماشه
* دعاء مطر خلف الفضلي
* دلال احمد علي الفريح
* دلال زايد عيد العازمي
* دلال مبارك حنيف الظفيري
* دلال محمد حمود العميره
* دلال محمد يوسف العروج
* راشد مساعد ماطر . عميره
* رحاب عبد الله بزيع المطيري
* رحاب مدلل حبيب . العنزي
* رحاب مناع بن حمدان الظفيري
* رحمه فرج عبيد العجمي
* رغد خلف فهد القشعان
* رغد ناديه جلال محمد ملحم
* رفاء احمد بندر المطيري
* رقيه محمد سالم الخترش
* روابي طلال مبارك العازمي
* روان احمد حمود العدواني
* روان حامد بدر سلامه
* روان صقر عبد الله الغرير
* روان صقر غانم الماجد الغانم
* روان صلاح عبد الرحمن الناشي
* روان عماد خلف العنزي
* روان فهد محمد . الدغيشم
* ريم احمد حجي العازمي
* ريم اسامه سعود المجيبل
* ريم خالد ايوب القيص
* ريم خالد سعد بزيع
* ريم راشد مجبل عبد الرحمن
* ريم سعد عامر العجمي
* ريم عكرش عيد محمد
* ريم فهد جابر الشمري
* ريم فيصل فالح الخميلي
* زايد قحطان زايد العجمي
* زبن هزاع مزبان السعيدي
* زكيه سعود عبد العزيز فهد
* زهراء ابراهيم نظر محمد
* زهراء ناصر حسين الناصر
* زينب محمد عباس العجمي
* ساره أسامه محمود صالح الصفي
* ساره بدر احمد القويعي
* ساره خليفه محمد الدبوس
* ساره سعود عناد الخالدي
* ساره صالح سعود العنبري
* ساره عبد الله محمد القصار
* ساره عبدالسلام ماطر مرزوق العصيمي
* ساره فهد صياح الخالدي
* ساره مفلح مطلق العازمي
* ساره منصور عبد المحسن الجاسم
* ساره ناصر عبيد الرشيدي
* ساره هايف عبد الله العجمي
* سعود ثقل سالم الدوسري
* سعود زيد مساعد الحوز
* سعود محمد سعود السليمان
* سلطان ماجد متعب الرشيدي
* سلطان مزبان راجي السعيدي
* سلمي عبد الله سعد الوهيب
* سهي احمد ابراهيم سالم
* شاهين حسين شاهين الشملان
* شروق صالح عبدالكريم ملا عواد مبارك
* شروق محمد حمود الظفيري
* شريده سرهيد تريحيب . النصافي
* شريفه عادل حسن عبدالمحسن رمضان
* شقحه سعيد هادي العجمي
* شمايل أحمد علي العازمي
* شهد انور بدر البلوشي
* شهد خالد صنهات المطيري
* شهد روضان ناصر الروضان
* شهد عويد مبارك العراده
* شهد عيد محمد الحميداني
* شهد محسن سيد كاظم الموسوي
* شهد محمد اسد حسن
* شهد محمد غازي . عامر
* شوق خالد عبد الله بو شهري
* شوق خالد عبد المحسن الهاشم
* شوق يوسف صالح حماده النهابه
* شيخه أحمد عبدالله العوضي
* شيخه حمد جابر المري
* شيخه خالد عبدالله الغريب
* شيخه رضا خلف العنزي
* شيخه علي محمد الزيد
* شيخه نبيل عبدالكريم القلوشي
* شيماء خالد محمد النمش
* صالحه سعد عبد الهادي العميره
* صالحه عبد الله عبد الرحمن المسيعيد
* صفاء هلال اسماعيل العنزي
* صلاح سند خلف العنزي
* صيده منير مهدي العجمي
* صيغه مانع دهيم الدوسري
* طيبه اديب يوسف العلي
* عائشة صلاح ناصر العثمان
* عائشه مرزوق مبارك العازمي
* عاليه محيسن حسين المطيري
* عايض فهيد محمد العجمي
* عبد الاله حمود عوض المهمل
* عبد الحميد فيصل عبد الحميد الرامزي
* عبد الرحمن عادل عوض محمد
* عبد الرحمن علي عوض الدويله
* عبد العزيز خالد غازي العدواني
* عبد العزيز مبارك مسيعيد الرشيدي
* عبد العزيز محمد بخيت الهاجري
* عبد اللطيف فهد محمد العبد الرزاق
* عبد الله حمد عيد الرشيدي
* عبد الله طليحان عكاش العنزي
* عبد الله عثمان ابراهيم العوضي
* عبد الله فيصل مسلط العتيبي
* عبد الله مرشد حميد العنزي
* عبد الله مسفر محسن العجمي
* عبد الله هليل شويهين الظفيري
* عبد الوهاب خالد محمد الفارس
* عبدالرحمن عوده عوض عوده شاهين
* عبدالعزيز فهد حجر شعوف المطيري
* عبدالله احمد عبدالرحمن الجمعه
* عبدالله سعد خالد العازمي
* عبدالله علي نشمي الضفيري
* عبير خليفه حمدان العازمي
* عبير سلمان سيف العازمي
* عثمان وليد عبدالكريم الشيحه
* عجيل مد الله عجيل مد الله عجيل
* عذاري هادي سالم العجمي
* عزيزه محمد حمود هويشل
* علي جابر حمد المري
* علي صبيح شعبان غلوم
* علياء سالم محمد سالم الدوسري
* عمر غانم عبد اللطيف الشطي
* عنود عباس محمد الشمري
* عهد محمد حمود الرشيدي
* عهود مهدي ثنيان مهدي
* غدير صقر فهاد محمد العازمي
* غدير عادل جمعه سبتي
* غدير عبد الله علي المطيري
* غدير علي عباس الجدي
* غزلان عيد سالم ثويب
* فاتن محمد خليل القلاف
* فاطمة شاكر يونس المجادي
* فاطمه ابراهيم احمد الزايد
* فاطمه بدر أحمد كرم أحمد
* فاطمه حمد سالم الناصر
* فاطمه خليف ضيف طه
* فاطمه دخيل فحيمان بطي
* فاطمه دغيم خلف دغيم العازمي
* فاطمه طلق علي العازمي
* فاطمه علي طالب ملاعلي السري
* فاطمه مجبل مرزوق الرشيدي
* فاطمه محمد حمد المضحي
* فاطمه محمد عباس حيدر .
* فاطمه محمد موسي الحسيني
* فاطمه مرزوق مطلق العازمي
* فاطمه ناصر علي عباس
* فاطمه وليد حسن القلاف
* فاطمه وليد محمد العلي
* فجر علي سعد فرج
* فجر محمد علي الوجهان
* فرح راشد سعد البدي
* فرح محمد ابراهيم عبد الله
* فهد سالم سعود السليمان
* فهد صالح خلف السعيدي
* فهد محمد صالح الحبيل
* فهد مرزوق محسن الميع
* فهد ناصر احمد المنصوري
* في محمد باني الباني
* فيحاء عشيران عبد الله العازمي
* فيصل عدنان عبد الله اسماعيل
* فيصل يعقوب ناصر المعيلي
* قيروان هشام سعود المجيبل
* كريمه محمد راشد الهاجري
* لطيفه سالم يوسف المرزوق
* لطيفه سعد محمد الحليله
* لطيفه فهد عالي المطيري
* لطيفه مبارك محمد العتيبي
* لمياء يوسف محمد حيات
* لولوه احمد عبد الرحمن الشايع
* لولوه خالد علي مدوه
* لولوه راشد سليمان الخطاف
* لولوه ناصر علي الحمدان
* مبارك سالم مبارك الصباح
* مبارك سند عجيم . الحسيني
* مبارك ضبيب سعدون الرشيدي
* محارب سالم مفلح الجسار
* محمد بدر محمد المطيري
* محمد حزمي براك الدوسري
* محمد حمد احمد الدبوس
* محمد خلف عبد الله الراجحي
* محمد راشد عامر . العازمي
* محمد عادل جاسم غريب
* محمد عبد الرسول محمد التركي
* محمد عبدالله فراج سواده
* محمد عبدالله نايف العتيبي
* محمد غسان محمد القبندي
* محمد لطس مدغم العازمي
* محمد مرشد مدغم العازمي .
* محمد وليد عبد العزيز الشيحه
* مروه ماطر عفاش العنزي
* مريم جاسم احمد الجاسم .
* مريم حمد أحمد العمر
* مريم حمود سليمان الاحمد
* مريم رديني بداح رومي
* مريم سالم محمد محسن
* مريم سعد جخير الدوسري
* مريم صلاح عبدالرسول الجمعه
* مريم عبد العزيز عبد الرحمن بوفرسن
* مريم عبد الله محمد نور
* مريم عبد الهادي نهار المطيري
* مريم عبيدان مرثع العازمي
* مريم علي عبد المحسن العلي
* مريم فهد عبدالمحسن الخميس
* مريم فيصل خليل عبد الله
* مريم مبارك مغيران العازمي
* مريم محمد عبداللة العازمي
* مريم مذهل نايف العازمي
* مريم مسلم نهابه الظفيري
* مريم مشعل زاهي العازمي
* مريم مطر شنيف مطلق
* مساعد علي حمود النوط العازمي
* مشاري محسن محمد العجمي .
* مشاري نايف ظاهر الظفيري .
* مشعل سرور خالد السيحان
* مشعل سلمان مفرح الرشيدي
* مشعل فلاح عواض المطيري
* معاني محمد عبد الوهاب الربيع
* ملاك سعد مبارك العازمي
* ملاك صلبوخ نملان الرويعي
* ملاك مناور مسير الظفيري
* منار جاسم محمد شريده
* منار حميد علي العنزي
* منار شاهر نصار الشمري
* منار عبد العزيز عبد الرحمن المانع .
* مناع عبيد فالح العجمي
* منال راشد وثير العازمي
* مناير محمد علي المري
* منصور خلاوي عبد الله العازمي
* مني مرجع عايض الجويسري العازمي
* مني مشعل هويدي العصيمي
* منيره عبدالله مطلق السبيعي
* منيره فايز فالح العجمي
* منيره مرزوق فراج فهد معتقه
* منيره مشاري عبدالهادي المطيري
* منيره مطلق شنار الزعبي
* منيره ناصر عوض العميري
* مها أحمد مسفر العراده
* مها طفيل محمد العازمي
* مها مصطفي محمد الصالح
* مها ملفي دحيلان الحربي
* مها هايف سالم الرجعان
* مي احمد عباس صالح
* مي علي محمد مناور الشمري
* مي فهد عبد اللطيف السعيد
* نادر ضحوي بركات . الديحاني
* ناديه خميس فهران العتيبي
* ناصر بدر هلال الديحاني
* ناصر جلال راشد ادريس
* ناصر حمود فالح الحتيته المطيري
* ناصر عادل مبارك الضويحي
* ناصر فيصل سعود العنزي
* نايف عبد العزيز سعود العازمي
* نايفه عبدالله محمد العمار
* نجد عبد الرزاق فيحان العتيبي
* نمشه فهد هايف العجمي
* نهار علي سالم العجمي
* نوال سالم هديسان الشمري
* نوال هزاع مزيد المطيري
* نور طلال عبد اللطيف الفلاح
* نور عيد سعود عطيه
* نور محمد فرحان النويم
* نوره حمد ثامر الدغيلبي
* نوره حمد علي المجرن
* نوره خلف مبرد . العازمي
* نوره سالم مطلب العازمي
* نوره عبد الرزاق سليمان الشمس
* نوره فراج فهاد العجمي
* نوره مبارك عبيد المطيري
* نوره هادي محسن العجمي
* نوره وسمي ثويني . العازمي
* نوره يوسف عاصي الميع
* نوف احمد عسكر العازمي
* نوف خليف ناصر العازمي
* نوف علي محمد العجمي
* نوف عيسي محمد الهولي
* نوف فهد حجاج العجمي
* نوف مزعل لمام العازمي
* نوف هذال مصلح الحريص
* هاجر سعد احمد العامر
* هاجر شافي الحميدي الفهد
* هاجر عواد مضحي الفضلي
* هبه حمود عبد الله التوحيد
* هناء سمير خضر الضفيري
* هنادي سعود رفاعي . زيد
* هنادي عشوي حميد العنزي
* هنادي صالح عوض العازمي
* هنوف عبد الحميد شيحان الشمري
* هويه حسن سعيد العجمي
* هيا بدر عبد العزيز الصباح
* هيا خالد فراج العازمي
* هيلا مبارك فالح العجمي
* وجدان فيصل خالد الحمادي
* وسن يوسف محمد الجسمي
* وضحه سعيد غنام العازمي
* وضحه سيف ظاهر العازمي
* وضحه عبد الرحمن عبد الوهاب التمار
* وضحه منصور سالم الدوسري
* وضحي مبارك سعود العجمي
* ولاء محمد ابراهيم المريشد
* وليد عبداللطيف ناصر الزيد الناصر
* يسرا بندر سيد رفاعي الرفاعي
* يوسف أحمد يوسف الملا
* يوسف عبد الحميد عايد العنزي
* يوسف علي كرم شهاب
وزارة العدل
* أحمد صباح فريح العنزي
* جمانه عبدالعزيز سعود الصديقي
* حصه حمدان هدمول العدواني
* حمد طلال عثمان السعيد
* خديجه حسين عوض بهزادي
* خديجه خير الله فرحان المطيري
* خلود عبد الله فارع المطيري
* ديما محمد مطلق العميري
* رهف ساير عايد الصليلي
* زينب عبد المطلب سيد شهاب القلاف
* سليمان عبدالله هزاع الجنفاوي الشمري
* سليمان منتصر سليمان اسحق التركيت
* شفاقه هادي عبدالرحمن . العجمي
* عائشه سعود جليدان الحمد
* عادل سعد خلف المغربي
* عبد المحسن عيد عبد المحسن المخيال
* عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العيسي
* عبير خير الله ماضي حمزه
* علي مشعل علي الظاهر
* عيده فالح حبيب غافل
* فالح مبارك فالح العازمي
* لولوه عبد اللطيف أحمد العوضي
* لولوه هشام محمد البشاره
* محمد سليمان عبد العزيز المطوع
* محمد عايد محمد العازمي
* محمد علي حسين نصيب
* محمد فايز محمد البدهاوي
* مني محمد محمود الفودري
* منيره سطام ناصر القريني
* منيره صياح مطر الشمري
* نوف شلال سعود الظفيري
* هديل احمد كعيد الظفيري
* هيا جاسم محمد بن سلطان
* يوسف عباس محمد الهولي
وزارة الكهرباء والماء
* احمد سلامه يالوس العنزي
* جابر علي حسين رمضان جمعه
* جميله معيض عايض العازمي
* حسن عدنان حسن . الحسن
* حمد علي حربي العازمي
* حمود محمد قطيم المطيري
* خزنه حبيب جزاع الشمري
* رحاب مهدي مطلق المفرج
* سعد سعيد محمد العجمي
* سعود علي عبد الوهاب المهيني
* سعود مهدي محمد العجمي
* شهد ناجي صاهود الصليلي
* عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الجاسر
* عبد السلام سامي عبد السلام النجار
* عبد العزيز رياض عبدالعزيز الحصان
* عبد اللطيف احمد عبد اللطيف السعيد
* عبد الله احمد كاظم محمد حمود
* عبد الله عبد الرضا حسين بوحمد
* عبد الله علي حسن ياديكار
* عبد الله مبارك الصييفي حزام
* عبد الله محسن منصور الشمري
* عبدالله سالم عبدالله الحلواجي
* عبدالله سليمان محمد الرفاعي
* عثمان فيصل عبد الوهاب بورسلي
* عزام لافي محمد المنديل
* علي فراج سالم العجمي
* عيسي عبدالناصر احمد طاهر
* فالح سعود عيد العازمي
* فهد مهال بندر المطيري
* فيصل مشعل مخلف . الجنفاوي
* قبلان حمد حسن العجمي
* مبارك احمد زعال العازمي
* مبارك فهد مبارك عبدالمحسن
* محمد خالد علي العمران
* محمد عباس حمزه الهزيم
* محمد عبدالله خميس العنزي
* محمد فالح ارشيد الشدقم العازمي
* محمد محمود مختار جراغ
* مريم عبد الرحمن ابراهيم العوضي
* مريم محمد احمد الخرجي
* ناصر فهد ناصر الدوسري
* نوره خالد فراج الكفيدي
* نوره محمد منصور الربيع
وزارة المالية
* أحمد جابر أحمد العدواني
* خالد ناصر عيسي الراشد
* عبدالله عامر هلال المطيري
* فالح فجري فالح العازمي
* مشاري مطلق قطوان الصواغ العازمي
كتبت – رنا سالم: بعد اشهر من محاولات وزارة التربية ارجاء “تكويت” بعض التخص
• الوزارة تتصدر الجهات الحكومية في تحصيل الرسوم وإجمالي إيراداتها بلغ 65 مليون دين
كتب – منيف نايف: تعليقا على اقرار مجلس الأمة امس التعديلات على قانون الجيش، قال
• البرنامج سيقلص العجز إلى أقل من 3 مليارات وزيادة الكويتيين بـ”الخاص” إلى 100
“السياسة” – خاص: دحضت صورة جديدة للرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك كل ا