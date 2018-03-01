أعلن ديوان الخدمة المدنية دفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية على ان يراجعوا الجهات التي رشحوا للعمل فيها مباشرة.

“والسياسة” تنشر مجموعة من الاسماء والبقية على موقعها الالكتروني:

الأمانة العامة للأوقاف

* حصه خالد سيف الشطي

* سلوي خالد مطلق المطيري

* شذر فهد محمد الاحمد

* عبد الله محمد عبد الرحيم معرفي

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

* احمد طلال مبارك الاحمد الصباح

* اسيا حمود مرزوق . الشمري

* دلال خالد علي شاهين أحمد

* ريم عبد الله فليح العازمي

* ريهام غصاب شطي عبد الله

* زهراء يحيي محمد سلطان المتروك

* ساره أحمد فهد العازمي

* سيف سالم سلمي المطيري

* شيخه سالم فالح العازمي

* عائشه عبدالناصر حسين الكندري

* عايشه حمود عايش الصواغ

* عبد الله نبيل عبد الله القلاف

* فاطمه امير سالم امير

* فاطمه علي عبد الله بن حسن

* قمر حمد فهد المراغي

* ملاك حمد حمود المطيري

* منال طرقي علي العنزي

* هديل محمد سالم المطيري

* وسميه حمدان بداح المطيري

الإدارة العامة للإطفاء

* امثال غانم عبد الرزاق الدعي

* بدريه سعيد نافل العبيوي

* بسمه خالد مريبد الرشيدي

* حسين علي عبد النبي اكبر

* حصه عبد الله مزيد الرجعان

* راشد خلف سعود العازمي

* زينب جاسم علي المرهون

* زينب خليل ابراهيم بو صلحه

* زينب عبدالهادي يوسف الباذر

* صافيه محمد ابراهيم الهاجري

* عبد الله مجيد قاسم المطرود

* عبد الله محمد سعد الجمعان

* فاطمه علي احمد بن اسري

* فهد سعد مشعان العجمي

* فهد محمد عبد الله العجمي

* ليالي علي مسفر العجمي

* محمد جاسم محمد النجار

* محمد علي محمد اشكناني

* مشاعل نومان مبارك . الفضلي

* مناير يوسف صالح المحطب

* نورة فالح عامر الهاجري

* هناء فلاح محمد العنزي

الإدارة العامة للطيران المدني

* احمد سعد صعفك . المطيري

* جهاد جواد حسن . موسي

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

* اسماء بدر عبيد الضعيان

* اميره محمود ذيب محمود

* خالد فهيد امنوخ العازمي .

* خديجه زكريا مهدي الموسوي

* دلال سعد مطلق المطيري

* ريحانه حسن جواد ضياء الدين

* شيخه عبد المحسن جاسم القصار

* عذاري محزم علي . السهلي

* غدير مطلق محمد . الرشيدي

* فاطمه خالد علي محمد المستكي

* مشاعل جميعان محيلان مشل العنزي

* نوف ناصر مانع العجمي

الهيئة العامة لشؤون القصر

* اروي عبد الرحمن صالح العواد

* افراح جمال غيث اليوسف

* افراح سهيل مدوخ المطيري

* البندري محمد شبيب العجمي

* العنود سعد ظمن العازمي

* بدر علي حسين عبد الله الكندري

* حبيبه جمال بركات عبد الله

* حصه مسلي حمدي حمدان

* رفعه امسيعيد محمد العازمي

* رفعه صالح حسن العجمي

* روان عادل حسين عباس

* ريم علي عبد الله العبد الغني

* ساره عبد العزيز حمد الظفيري

* ساره علي حسين العبد الله

* ساره محمد صالح حسين كلبان

* سعد محمد صنت المطيري

* شريفه بدر خالد الحمد

* شهد جهاد مطلق الصلبي

* شهد حسن محمد الكندري

* شيخه عبد العزيز عبد الله العبيد

* طلال صالح غازي الشمري

* عبد الرحمن بدر خليفه الفقم العازمي

* عبد الله أحمد معلث الرشيدي

* عنود مرضي رفاعي العازمي

* عهود شريد براك . هادي

* عيسي عباس بن علي جاسم

* فاطمه راشد عبد اللطيف الحداري

* فاطمه نجيب بدر الردعان

* فجر فليج راهي الفضلي

* فهد محمد سعود المهدي

* فيصل عادل سالم الشيتان

* مريم محسن صنهات العتيبي

* مشعل هزاع مسعود المطيري

* مني سعد فهد المشوط

* منيره شعيب شباب المويزري

* منيره فهد محمد الصميط

* موضي خالد علي الخليفي

* موضي عبد الرحمن زنيوط رخيص

* ناديه حميد حبيب علي

* نجد محمد مزيد بو شيبه

* نورا عبد الناصر شعيب المطيري

* نوره خالد محمد الهاجري

* نوره نواف مفلح المحجان

* هدي حمود بريدان العازمي

* هدي عبدالله فريح المطيري

* هيا سعود محسن عتيج

* وضحه فالح مطلق العازمي

* وضحه فهد محمد الرميضي

الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

* أنفال خالد محمد الدوسري

* اروي لافي مصحب الضفيري

* اسامه محمد مكي القلاف

* ايثار جاسم محمد الخضير

* بيبي عباس سيد طالب مصطفوي

* جنان احمد محمد بوعركي

* حصه دبوس علي الدبوس

* حمد حسين حمد العنزي

* خالد دويع ناصر العجمي

* خالد فهيد وهيب العازمي

* دانه عبد اللطيف خالد المهيدب

* ديما جمال خليفه السهلي

* راشد فهد نادر العجمي

* ريم شايع سالم الشمري

* ساره صادق محمد حسن الشواف

* سحر بدر محيا الرشيدي

* عبد الله عبد اللطيف عبد الرزاق الرقم

* عبدالعزيز طارق محمد الرشيد

* فهد احمد محمد المطر

* كوثر خالد عبد الله كندري

* ليلي أحمد محمد بن حسين

* ليلي صادق ابراهيم احمد

* محمد مهنا سالم الرشيدي

* محمد مهنا عايض الحشار

* معصومه اسماعيل عبد الحسين حسن

* ملاك صالح عبد الله الجنيدي

* مناير خالد بدر المنصور

* مني محمد ابراهيم الناصر

* مها خالد محمد الخنيني

* نور اسامه يوسف الفرحان

* نورا سلمان عبد الرحمن اليوسف

* نوره جاسم عبد الله علي

* نوره سعود أحمد صايل

* هاجر حمود بخيت . المطيري

* يوسف سليمان محمد السداني

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

عبير فالح موسم المطيري

* الهيئة العامة للرياضة

زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني

* فجر يوسف سليمان . الصقعبي

* مريم حبيب عبد الرحمن نوري

* منيره عدنان عبد العزيز الصباح

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

* جمانه صالح علي الخميس

* خالد خميس عوض العازمي

* ساره احمد محسن العنزي

* مشاري صلاح حميد جمال

* وضحاء معدي فهد القحطاني

الهيئة العامة للقوي العاملة

* ساره عبد الكريم عباس البكر

* سلطان معجب سعود . المطيري

* عبد الرحمن خالد فهد العتيبي

* محمد محمود غلوم جعفر

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

* انفال حسين اسماعيل محميد

* عائشه عبدالمجيد احمد عبدالله احمد

* ناصر وليد جاسم العتيبي

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

* أبرار جواد جراغ . الحداد

* ايلاف جواد احمد محمد علي الصايغ

* سعيد عبد المحسن علي المري

* عبدالرحمن فيصل حمود الديحاني

* علي ابراهيم عيسي . القطان

* علي محمد عبد الله العتيبي

* عيسي سعد صالح الرشيدي

* لولوه نبيل عبد اللطيف الفوزان

* نوف خالد سالم الصباح

بلدية الكويت

* ابراهيم عبد الهادي مسعود العجمي

* الجازي جمال عبد الله الجسار

* بدر فايز عماش العازمي

* جاسم عيسي عاصي الميع

* حسين علي محمد التحو

* حنان اياد اسحق محمود

* خالد جهاد خالد عبدالله الحساوي

* خالد قطيم عواض العازمي

* دلال فهد حسن الخالدي

* روان زايد عبد الهادي العتيبي

* سعد هادي هلال الديحاني

* سعود فلاح جمعان الحميدي

* شيخه سالم عوض . العازمي

* شيخه فهد عبدالعزيز الخميس

* عائشه حسين عبد العزيز العبيد

* عبد الله فهيد فارس الدواي

* عبد الله مناحي عواد هضيبان

* عبدالمحسن جواد محمد صالح الصراف

* غدير جعفر حسين عبد الله

* فاطمة فؤاد حبيب المجادي

* فاطمه عبد الهادي عبد الرزاق العطار

* فالح عبد الله راشد الزعبي

* فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي

* ماجد دعيرم عبد الله العفاس

* محمد عبدالله حسن علي

* محمد عبدالله حماد الصيفي

* مشاعل عبد الوهاب فهد البارود

* مطلق حجي فالح العازمي

* مني الحميدي محمد شكبان المطيري

* مني عايد عيد الشمري

* نوره محمد عيسي الصالح

* يوسف حسين يوسف اليوسفي

وزارة الأشغال العامة

* الاء علي عبد اللطيف محمد

* جاسم صاحب احمد ماجكي

* عبد العزيز حمدان مسلوب الرشيدي

* عبد العزيز فالح مضحي الغريبه

* ناصر صباح سراي الشمري

* يوسف ابراهيم أحمد . حافظ

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

* ازهار مهاوش وقاف العنزي

* افنان جمال يوسف الهزاع

* اماني سعود ناصر الرشيدي .

* امثال محمد فلاح الرشيدي

* بتلا خميس مبارك الدوسري

* بدريه فهد عايد المطيري

* بيبي سالم سعيد سالم

* تهاني علي عبدالله السرهيد

* جميله معجب شمروخ العتيبي

* جواهر مساعد مبارك الجلاوي

* حفصه نبيل يوسف الفالح

* خالد محمد عزم الهاجري

* خالد وليد خالد الزايد

* خبته هادي درهم المري

* دانه يعقوب يوسف السلمان

* راشد نبيل خالد الرشدان

* رقيه أحمد عبد الله النجار

* ريم شباط سعد الميموني

* ساره بشير ضيدان علي

* ساره نجم عبدالله العنزي

* شهد محمد هجاج الجلاوي

* صالح مساعد عيد المجيبل

* ضاري خالد نصار الشريعان

* ضيف الله مصلح نافع الرشيدي

* عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الكندري

* عبد العزيز بدر فهاد العجمي

* عبد العزيز منصور فالح العازمي

* عبد الله شباط شريد المطيري

* عبد الله عبد الوهاب ابراهيم الاستاد

* عبد الله ماجد خليف المطيري

* عبد الهادي عبد العزيز عبد الله الحبيب

* عبد الوهاب فوزي محمد العدواني

* عبدالرحمن مرعي عبيد الشمري

* عبدالله وليد عبدالله الهقهق

* عثمان راشد عبد الله العتيبي

* عذاري رشيد ماطر الشمري

* علي احمد علي الخضري

* علي راشد فدعوس المطيري

* علي مثال جاسر الطيري

* علي مسفر علي العجمي

* علي مساعد يوسف المسيعيد العلي

* فهد عبد الله محمد العوضي

* قيس انور بدر الدبوس

* لطيفه حسن حسين احمد

* ليلي جمعان عايض الرشيدي

* مبارك فهد صباح الناصر الصباح

* مجده محمد عجاب العتيبي

* محمد علي محمد الشمري

* محمد فهد محمد العتيبي

* محمد وليد داود الخراز

* محمد يوسف حسين الحمر

* محمد يوسف محمد القطان

* مريفه عبد الله جدعان الرويلي

* مطيعه مطر مخيطر الضفيري

* منار سلطان محمد المطيري

* منال حسين علي الجبعه

* منيره محمد منصور بذال

* منيفه مشبب محسن . المطيري

* نوره خميس محمد . دهش

* نوره عبد الله سعد العتيبي

* نوره متعب سعود العجمي

* نوره نبيل يوسف الفالح

* نوف عبدالقادر عبدالعزيز المسعد

* يوسف رشيد محمد الرشيد

وزارة الإعلام

* أنفال صادق يعقوب القلاف

* أوضاح أحمد جديع الضفيري

* ابتسام جمعان مبارك العازمي

* ابرار عشوي شويهين الظفيري

* ابرار علي عبدالرحمن الكندري

* احمد علي نقي الصفار

* اسراء عبدالله عبدالهادي سعد

* اسراء محمد ربيع حسين ربيع

* اسيل عبد الأمير فيصل عوض بهبهاني

* افراح عبدالله محمد المطيري

* افنان عبد اللطيف غلوم محمد

* الزين حسن يوسف الجسمي

* الغند محمد فواز السبيعي

* اماني فيحان دعفس . المطيري

* امل بجاد ثامر . العتيبي

* امل ثامر محمد . العجمي

* امل محمد فهد . العجمي

* امنه لزام ضبيب المطيري

* بتول عادل حسين امير

* بدر سالم مطلق الرشيدي

* بنه محمد مفلح العازمي

* بيبي عادل حسين الراشد

* جراح مهدي سالم العجمي

* جري سالم سعد الجري

* جميله احمد حسين تقي

* حبيبه بدر ناصر السعيد

* حسن عايض ناصر العجمي

* حصه سبتي عبد الله الكندري

* حمد احمد لزام الرشيدي

* حمد سلمان حمود الخده

* حمود حميد حمود القلاف

* حنان خويلد عبد الله شحاذ

* حنان عبد العزيز محمد الحبيب

* خالد علي مرزوق الشطي

* خالد محمد جاسم السبت

* خديجة يوسف سالم السهو الرشيدي

* خلود دبيسان عبد الله ظاهر

* دانه مبارك عبد الله العجمي

* دلال جاسم محمد الصراف

* دلال سماح فوزان الرشيدي

* دلال عادل محمد المطوع

* دلال محمد ضيف الله الحربي

* دليمه سعود عبد الله العجمي

* راشد مطر راشد العنزي

* رغد طارق عبد الله المعجل

* روان عبد الله امين العوضي

* ريم طارق عبدالله ناصر البناي

* ريم فالح دعيدع العازمي

* ريم مفضي زامل الغضوري

* ريم نفاع مطر العنزي

* زهراء ناصر منصور مسافر

* زهره علي حسين علي

* ساره سلطان بخيت البخيت

* ساره ناصر حمد الهاجري

* ساره نجيب علي قاسم

* ساره يوسف محمد الهولي

* شذور علي حسين بلال الصقر

* شروق حمود زايد العصيمي

* شريفه محمد عبد الله العوضي

* شوق فهد سعد العازمي

* عائشه بدر ناصر حسين

* عائشه وليد علي الحساوي

* عباس احمد عباس . الرئيس

* عبد الرحمن جاسم يوسف الكندري

* عبد الرحمن محمد راشد الميع

* عبد الله ابراهيم عبد الله العنزي

* عبد الله عيسي صالح الجيماز

* عبد الله محمد عبد الله العتيبي

* عبد الله محمد هادي العازمي

* عذبي محمد فرحان العنزي

* عفاف هندي عبدالله العصيمي

* علي عبد الكريم جاسم ابل

* علي مجيد حميد التحو

* عيده زيد حسن الرشيدي

* غاليه فيصل عبدالعزيز المسلم

* غدير جعفر عبد الله فرس

* فاطمة عبدالخالق عباس الاستاذ

* فاطمة مصطفي علي جاولي

* فاطمه بدر خليفه الفرحان

* فاطمه خالد سلطان . يونس

* فاطمه صباح قمر الضفيري

* فجر احمد مشعاب سحلول

* فجر ارشود جديعان العنزي

* فرح صالح عبد حاجي العوضي

* فرح عبد العزيز عبد الله الجابر

* فرح محمد يوسف النجم

* فرح منصور محمد عبيد

* كوثر عبدالرضا علي دشتي

* محمد عيسي عبد الله الدريع

* محمد فؤاد محمد البعيجان

* مرح اسامه جدعان العنزي

* مرضي محمد سعود أبو كريشه الراجحي

* مريم اسامه فهد المشعل

* مريم محمد خليل البناي

* مشاري مشعل بدر المطيري

* مصعب محمد خلف مرشد

* ملاك سالم ناصر المري

* منار سلطان هليل بندر المطيري

* منار مدالله عايد العنزي

* منال عبد الله ناصر العازمي

* مني عواد محمد الظفيري

* منيرة محمد منصور العجمي

* منيفه عبدالله معيتق الرشيدي

* مها مسيند فياض عبيد

* ناديه ابراهيم سعد العبيد

* نايف فايز عيد العازمي

* ندي بدر محمد العيسي

* نهال خالد محمد . الورع

* نور محمد عبداللطيف جاسم السجاري

* نوره صغير مطلق الشمري

* نوره عبد الله غانم محمد

* نوف عبد الله سوادي العنزي

* هنادي فالح خميس العجمي

* وسميه سعد جابر الجعيدي

* وضحي محمد علي العجمي

* يوسف صادق يوسف المجادي

* يوسف عادل يوسف المزيدي

وزارة التجارة والصناعة

* ابرار عبد الرزاق سامي عبد السلام

* احمد شايع جمعان الهاجري

* احمد منوخ ليلي الشمري

* اريج عاهد صالح الجطيلي

* الاء أحمد علي الضفيري

* العنود ماجد سلطان حمود

* امل اسامه عايش الشمالي

* ايمان اسد محمد حسن الموسوي

* ايمان خالد مبارك المياس

* بدور حسين صاحي فيحان

* تهاني سعد مبارك مسعد

* حوراء احمد محمود المعراج

* خالد حمد عبدالكريم السعيد

* دانه خالد عبدالله العتيبي

* درر عبد العزيز عبد الله العقاب

* دلال محمد خميس الشويعر

* راكان فهد شفافة العنزي

* ريم نعيس فريج المطيري

* ساره عيد عتيق الحربي

* ساره وائل بدر الماجد

* سعاد بسام حنون الشمالي

* شهد فوزي عبد الرزاق الخميس

* شيماء ياسين رمضان . سيف

* عائشه فتحي علي المكيمي

* عبد العزيز حمد محمد العمر

* عبد العزيز عبد الله خلف الحربي

* عبد الله سليمان هديبان الرشيدي

* عبد الله يحيي منصور عباس

* عثمان وحيد نوري عيسي

* عذاري جابر حمد ناصر

* غاليه ابراهيم محمد الناصر

* غدير سالم سعد الحميدي

* فاطمه علي اسماعيل مندكار

* فاطمه محمد عبدالحسين المشاري

* فجر سعود عبدالعزيز الحشاش

* فهد سعد عربيد جلوي العربيد

* فوزيه غازي حميان العتيبي

* ليلي سالم محمد بوعباس

* محمد عبد الرحمن عبد الله الكندري

* مريم خليل عبد الله أحمد الكندري

* مريم عبد الحميد عايد العنزي

* مريم فالح مران الحربي

* مريم محمد أنور بخش

* مها خالد علوش العازمي

* نجاح متعب شداد المطيري

* نور محمد علي الخليفي

* نوره شويرب سالم . العجمي

* نوره فراج شباب العتيبي

* نوف مشعل خالد المطيري

* نوف نواف مطر الشمري

* هاجر زعال مطني الفضلي

* وضحه نايف فهيد الزعبي

وزارة التربية

* أحمد ابراهيم عبد الله محمد

* أحمد عايد راشد العنزي

* أحمد محمد عبد الله العجمي

* أحمد يوسف احمد الحمادي

* أسامه محمد عبدالله القطان

* أسماء حرفان محمد السهلي

* ابراهيم عبد العزيز ابراهيم حجي

* احمد انور احمد بوناشي

* احمد جمال علي الناصر

* احمد حمد عشبان حمدان العازمي

* احمد علي حسن الفارس

* احمد فاضل مالك الصفار

* احمد محمد بطاح الهبيده

* اروي يعقوب بدر البصاره

* اروي فالح عبدالله الرقبه

* اريج ممدوح محسن العنزي

* اسراء عبد الرضا ناصر محمد علي

* الاء بدر نهير العنزي

* البندري مطلق قضاب المطيري

* العنود شافي سالم العجمي

* العنود عبد الله جمعه الشرهان

* امل نايف عبدالمحسن المقاطي

* انفال عبد الله عيسي اليعقوب

* انوار ابراهيم عبدالحسين القلاف

* انوار سالم محمد العجمي

* انور فلاح خليف الاصفر

* ايمان ناجي سلمان كريدي

* باسل محمد صنت الغضوري

* بدور ناصر سعيد الفيلكاوي

* بدور هزاع خالد . المطيري

* بشاير راشد لاحق العتيبي

* بندر ترحيب خالد المطيري

* بندر سلمان مبارك العصيمي

* جابر محمد زايد العجمي

* جواهر علي عبد الكريم الصفار

* حامد عبدالوهاب العبدالمحسن

* حامد فرحان حامد المطيري

* حجي فارس سعود المعصب

* حسن عادل حسين البلوشي

* حسين علي ناصر المشموم

* حشان مهدي راشد هادي العجمي

* حصه احمد محمد أحمد الغانم

* حصه وليد علي القطان

* حمد عبد الله علي محمد

* حمود فرحان عبدالله العتيبي

* حنان عادل عبداللطيف المقيط

* حنان محمد سعد العجمي

* حنان محمد علي العجمي

* حوراء مهدي طاهر القطان

* حوراء نبيل عيسي الصفار

* خالد حسين طالب السواعي

* خالد عبد اللطيف عبد الرحمن الملحم

* خالد فالح غشام العازمي

* خالد فلاح فهد العازمي

* خالد محمد كميخ المطيري

* خالد مدلل حبيب العنزي

* خالد مزيد عبد الله الفالح

* خالد مطلق محمد العازمي

* خالد ناصر حسن الكندري

* خالد وليد ابراهيم . الحمر

* خلده فالح خليفه العازمي

* خلود سليمان عبد الرزاق الزيد

* دارين حمد سلطان السلطان

* دانه عثمان عبدالله البلوشي

* دانه عصام سالم الرومي

* دانه فالح عبد الهادي العيد

* دانه فيصل احمد نعمه الله عبد الرحمن

* دلال امان خليفة ابودهوم

* دلال حسين صالح القفاص

* دلال طارق حبيب عرب

* دلال عايض معيض المطيري

* دلال عبد اللطيف سالم الشمري

* دلال علي محمد الهندي

* دلال محمد عوض الموعد الشمري

* دلال محمد مصلح المطيري

* دلال وليد خالد العمر

* دلال وليد علي القطان

* دليل ناصر حمد العجمي

* ديمه محمد صالح المزيد

* دينا علي عبد الله الخواري

* راكان مبارك ناصر الحجرف

* رشا غانم مريجب العنزي

* رقيه عادل خلف عبد الله البيشي

* رقيه عبد الله عبد الرحمن الدعيج

* رهف حمود محمد المطوع

* روان أنور أحمد الهنيدي

* روان جمال هايف الرشيدي

* روان سالم حمد العتيبي

* روان صادق خالد كرم

* روان محمد عيسي اليعقوب

* روان وليد خالد الضاحي

* ريم اياد علي الفلاح

* ريم فايز عويد محمد

* ريم كريم منصور محمد

* ريما عسكر فالح المطيري

* زهراء خالد صالح القفاص

* زينب ابراهيم علي . العطار

* زينب اسماعيل حسين الحداد

* زينب عبدالهادي صفر عباس

* سارا يحيي محمد المبارك

* سارة محمد سعود العوام

* سارة منذر عبد الجليل الهندال

* سارة وليد محمد حسين

* ساره حامد علي الخضيري

* ساره عبد المحسن عبد الخضر الصراف

* ساره فهد جاسم . السلطان

* ساره مصطفي عبد الله المطوع

* ساره هاشم علي هاشم

* سالم فهد علي السالم

* سعد عبد الله سعد فهيد

* سعد مشعل مسعد المطيري

* سعد هادي عايد العازمي

* سعود ملفي ظويهر الرشيدي

* سكينه أحمد أكبر لاري

* سليمان يعقوب احمد الشايجي

* شريفه خليل عبدالله الحلواجي

* شريفه عبد الوهاب حسن الجار الله

* شعيب احمد علي العطار

* شملان عثمان شملان الحساوي

* شموخ متعب عبد الله الحربي

* شهاب احمد عبد الله شير

* شهد ابراهيم احمد المبارك

* شهد جاسم يوسف ياسين الياسين

* شهد عبد الله طعيس ذياب

* شوق يوسف سعد الادغم العازمي

* شيخه جاسم محمد الفيلكاوي

* شيخه خالد صالح . العلي

* شيخه خالد عبد الله محمد

* شيماء عبيد عبدالهادي العجمي

* صالح مبارك صالح العبيدي

* صقر عادل صقر الرومي

* صقر يوسف جبر الغانم

* صيته عبد الله فيصل الهيلم

* ضاري علي عيد العازمي .

* ضحي عادل احمد الشبلي الراشد

* طلال فلاح غانم المطيري

* طلال فلاح فالح العازمي

* طه علي منصور العطار

* ظافر علي فالح الهاجري

* عائشه حمد يحيي اليحيي

* عائشه سعيد علي القبندي

* عادل محمد ضيف الله العازمي

* عاليه علي صالح علي الخطيب

* عايده سمير ابراهيم الصالح

* عايده فلاح ناصر الشباك

* عبد الرحمن أحمد حسن محمد الكندري

* عبد الرحمن خالد علي حسن

* عبد الرحمن صالح زبن الشمري

* عبد الرحمن عبيد حمود العنزي

* عبد العزيز عزيز فارع المطيري

* عبد العزيز ناصر حمد الظفيري

* عبد الله جديع عبد الله العجمي

* عبد الله عبد الامير جاسم القطان

* عبد الله مخلد مبرك سعود

* عبد الله ملفي عايد الرشيدي

* عبد الله موسي علي الخرس

* عبد الله ناصر حمود الدبوس

* عبد الله ناصر عبد الله السعيد

* عبد الله يعقوب عبد الله احمد

* عبد المحسن فايز عبد الرحمن الريش

* عبد الوهاب علي محمد أشكناني

* عبدالرحمن حزام مطلق المطيري

* عبدالرحمن حسن عبدالله حسن السعيد

* عبدالرحمن سالم غنيم السالم

* عبدالرحمن محمد بلال فرج

* عبدالرحمن محمد نافل الهرشاني

* عبدالعزيز هادي سعيد العجمي

* عبدالله عادل أحمد . ابل

* عبدالله عياده عبيد العياده

* عبدالله عيد محمد العازمي

* عبيد حمد جلدو العنزي

* عذاري حجي راشد الهيلع العازمي

* عذاري محمد عبد الرضا علي

* علي امين احمد بهبهاني

* علي حسن هلال الدويخي

* علي حسين علي القطان .

* علي حمزه حسين عبد الله

* علي عبد الرحمن علي مدوه

* علي فهد علي الهاجري

* علي فهد هادي العجمي

* علي محمد مناحي العنزي

* علي هادي حسن العجمي

* علي حسن عبدالرزاق الشمالي

* علي سالم علي المزيعل

* علي صالح حسين اسيري

* علي فيصل حسن الخواجه

* علي محمد منصور الحرز

* عمر حمود فالح الرشيد

* عمر شعف عماش سالم

* عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود

* عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدي

* عهود نايف عبد المحسن المقاطي

* عيد عبدالله عيد العازمي

* عيسي احمد عيسي المذن

* عيسي بدر حمد العتيقي

* غاليه خليل ابراهيم اليوسف

* غدير عيد عبد الله الرشيدي

* غدير محمد علي العجمي

* غنيمه عبيد محمد العجمي

* فارس عبد الله محمد الفارس

* فاطمة عبدالعزيز عبدالسلام العمر

* فاطمة وليد عبد العزيز القديري

* فاطمه جليل عبد الكريم

* فاطمه حمد صالح خلف

* فاطمه حميد عباس بو عباس

* فاطمه راشد عوض الدويلة

* فاطمه طارق محمد بورحمه

* فاطمه عدنان راشد الماص

* فاطمه غانم محمد المطر

* فاطمه مصطفي عباس بو عباس

* فالح عبد الله ناصر الهاجري

* فجر علي عبد العزيز العصيمي

* فجر فيصل جاسم الماجد

* فجر محمد عبدالله العدواني

* فجر منصور مناحي العتيبي

* فرح عبد الرزاق فيحان العتيبي

* فطوم مسفر محسن العجمي

* فهد ابراهيم محمد شعبان

* فهد خالد حمد بو حمد

* فهد راجح ثقل الدوسري

* فهد سعد محمد المطيري

* فهد سليمان القفيلي سليمان

* فهد غريب فهد المطيري

* فهد مبارك فهد العازمي

* في عبد العزيز ناصر السيار

* فيصل عبد الله علي الصفار

* فيصل عدنان علي بن نخي

* فيصل مبارك عوض الهبيده

* فيصل مشعل فهد الشايع

* فيصل يحيي احمد السدره

* لطيفه سعد مزبان الزهاميل

* لطيفه علي حسين جمال

* لطيفه محمد عبيد الشمري

* لولوه عبد الله مطلق العنزي

* لولوه لافي عبد الرحمن العازمي

* لولوه نجيب خليفه الشطي

* ليلي عبيد شقير الرشيدي

* ليلي فاضل عبد الخضر عبد الرحيم

* مبارك احمد علي الفارسي

* مبارك فرحان نومان الفضلي

* مبارك محمد فلاح المطيري

* متعب فارس دوان البذالي

* محمد جمال ابراهيم موسي المحمد علي

* محمد حسين علي المطيري

* محمد راشد امريط الهاجري

* محمد عبد الله متعب الخرينج

* محمد عدنان حاتم الصايغ

* محمد فاضل حسن محمد

* محمد فرج محمد فهد الهاجري

* محمد مبارك محمد الرشيدي

* محمد مرزوق فليح الصواغ

* محمد مناور محمد . حجيلان

* محمد ناصر احمد بشير

* محمد يعقوب حاجية شمساة

* محمد يوسف خليل الدريع .

* مرزوق بداح مرزوق المطيري

* مريم خليل يوسف عبد الله

* مريم سليمان عبد الرحمن الكندري

* مريم عادل عبد الحسين رئيس علي

* مريم فوزي محمد الأحمد

* مريم يوسف أحمد المجيبل

* مشاري خالد ابراهيم الزامل

* مشاري مشعل عويد العازمي

* مشاري يوسف حماد الشمري

* مشعل بدر ناصر العازمي

* مشعل متعب محمد الشمري

* مشعل محمد مرزوق العازمي

* مطلق ضاوي عوض المطيري

* معالي باتل حمود المطيري

* مفاز أسعد منصور الابراهيم

* مفرح عبيد مفرح الرشيدي

* مليحان مطيران رمضان الحربي

* منال ابراهيم باقري

* منال صالح فرج . المرزوق

* مناير عادل ابراهيم الرباح

* مني سالم سعود زمانان

* مني ذعار ردن العتيبي

* منيره عبد الله سند الحربي

* منيره محمد عبد الله العجمي

* منيره محمد علي الدعيج

* منيره يوسف جاسم الفلاح

* ناصر بدر ناصر الخضر

* ناصر علي حسن المعيلي

* نبعه انور سالم الراشد

* نهي سعد عبيد العتيبي

* نوال غانم خليف الماجدي

* نور حامد مناحي المطيري

* نور محمد مطني الفضلي

* نورا عبدالهادي محمد الصقران

* نورة عذبي سالم العلي الصباح

* نوره ابراهيم راشد الحفيتي

* نوره خالد عبد العزيز المسعود

* نوره خالد محمد الخضير

* نوره عبد الكريم يوسف الرمح

* نوره مناور محمد العازمي

* نوريه ضيف الله فريح الرشيدي

* نوف بدر منصور المسعود

* نوف رعد عبد الرزاق الابراهيم

* هاجر موءيد حسين . بوعباس

* هادي سعود محسن العتيبي

* هبسه عبد الرحمن ماجد المطيري

* هناء صالح عبد اللطيف الحبشي

* هند مجبل محمد العنزي

* ود مرزوق مبارك الوطري

* وليد خالد دليل جزاع

* ياسمين محمود حيدر حسين

* يوسف خالد منصور الجزاف

* يوسف علي حسين القطان

* يوسف متعب عماش العتيبي

* يوسف محمد حسين عبد الله

* يوسف محمد عبد الله العتيبي

وزارة التعليم العالي

* احمد راضي قبلان العازمي

* افراح محمد صائل المطيري

* امل مهنا محمد القحطاني

* ايمان بجاد محمد . الضليعي

* ايمان فضل رفيع راشد

* جوزه ملفي جفينان العازمي

* حصه شهاب أحمد محمد خالد

* خالد براك عبد المحسن المحسن

* خالد رجا صالح فالح الرشيدي

* دلال مبارك بداح العجمي

* رفعه هادي مبخوت العجمي

* سلمان مطلق سعود الدغيم

* سليمان عبد الحميد سالم علي بن سالم

* عائشه أحمد عبدالله العوضي

* عبير صلاح محمد . الحشاش

* عواطف بدر جاسم الشمري

* فيصل جاسر فريح المطيري

* كوثر رشيد عباس دشتي

* محمد هادي فلاح . العازمي

* مسفره ملوح مطلق الماجدي

* مشاري عادل محمد العميري

* مشعل خليف فلاح . المطيري

* مها منصور خضر رشيدي

* هيا غضبان شبيب العازمي

وزارة الداخلية

* انفال خليل ابراهيم المسري

* بدر محمد السهدي العجمي

* جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

* حنان خالد عبد اللطيف المقيط

* ريم مسهوج عوض الصليلي

* ضحيه عايض حمد صغير

* كوثر محمد عبدالله البلوشي

* محمد خالد علي كمال

* محمد راشد فهاد الرشيدي

* مها سلطان عبد الله الديحاني

* مي سلطان عبد الله الديحاني

* مي مصلط مطلق المطيري

وزارة الدفاع

* ابراهيم علي جعفر بوشهري

* ابو بكر ناصر محمد زينل

* احمد ثامر خلف البرازي

* احمد فايح مطر المطيري

* ارشيد عبد الله ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي

* اشواق عبد العزيز عيد الشمري

* بدر ناصر عبد الله الجحمه

* جاسم صلاح جاسم الباطني

* جراح مفرج مشلح الدوسري

* حسن صالح حسن الرشدان

* حسين عادل أحمد الدريعي

* حسين علي احمد الرامزي

* حمد ذعار فلاح المطيري

* حمد فهيد ادغيمان العازمي

* حمد محمد فهد الشايجي

* حمود قطيم عواض العازمي

* حنين حسن جاسم الشمالي

* حوراء محمود عباس اسماعيل

* خالد حمود سالم الخرينج

* خالد عبد اللطيف عبد الله السنعوسي

* خالد عبد الله حسن الشمري

* خزنه ابراهيم محمد . المرشد

* دانه سالم دهيليس العازمي

* داود سليمان ابراهيم الرشود

* دعيج عهدي علي الدعيج

* دينا جمال احمد الساير

* رازان طلال صويلح المالكي

* رافع جاسم مشرف الشمري

* سعود احمد جايد الشمري

* سعود بندر شجاع ابو رميه

* سعود راشد سعود العازمي

* سلطان بندر سلطان المطيرات

* شوق علي سالم الهدفه المري

* شيخه حسين درباس الزعابي

* صالح ضيدان سالم العجمي

* طلال فيصل محمد المطيري

* عبد الرحمن ثامر خليل الجنفاوي

* عبد الله حمدان منور الشمري

* عبد الله سعد منشد الهندال

* عبد الله ضيدان دهيسان بوشيبه المطيري

* عبد الله عبد اللطيف عبد الله المجحم

* عبد الله مرضي مبارك الوسمي

* عبدالله فهد مفلح المطيري

* عتيق محمد مسعود العجمي

* عذبي خلف هجرس العازمي

* علي ابراهيم محمد السلمان

* فاطمه عباس عبد الرسول الصائغ

* فهد عبد الرحمن علي البشر .

* فهد محمد عواد الظفيري

* فهد مرعي صالح الحيان

* فواز اسماعيل محمد سكين الكندري

* فيصل فاضل حبيب . قمبر

* فيصل نوري علي الظبيري

* لولوه سعد مبارك السعيد

* مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي

* مجبل صالح مجبل الرشيدي

* محمد بدر عبد الرحمن المجحم

* محمد بدر موسي الحداد

* محمد جاسم عبدالله رضا

* محمد جمال محمود الشناوي

* محمد حمد محمد اللوا المري

* محمد خالد عريفج العازمي

* محمد خميس عبد الرحمن العوضي

* محمد نواف جهز المطيري

* مشعل عارف عبدالرحمن شمسالدين عبد الرحمن

* مهدي احمد حسين الوزان

* موضي فهد محمد الديحاني

* نوف حسن سند الدوسري

* نوف عادل خلف القريني

* هادي صالح مجبل العازمي

* هبه منصور صالح القلاف

* هدي بركه محمد البخيت

* هدي محمد هادي الهاجري

* يوسف علي سالم العليمي

* يوسف مالك جواد الحسين

* يوسف محمد صالح عياده

وزارة الشؤون الاجتماعية

* آمنه عبد الحسين محمد عاشور

* احمد حمود حجي المطيري

* احمد زياد جاسم السدره

* احمد نايف مبارك السعيدي

* امثال كريزي سعود المطيري

* اميره عمر ابراهيم المرشود

* انوار صلاح يوسف العنزي

* بسمه علي احمد . المنصور

* جمانه عبد الرسول ابل صادق

* جوان علي عبد الرحمن الطبيخ

* حصه اديغم حنيان الرشيدي

* حنان سعود كامل السبيعي

* خزنه محمد عامر العجمي

* دانه حسين علي عبد الحسين

* دلال عامر محمد النسيم

* رائد دعسان مفلح الصليلي

* راشد هادي سعود العازمي

* رباح عقاب رباح المطيري

* ريم احمد سالم المهنا

* زهراء ايوب صالح الصراف

* زهراء عبد الله عبد المحسن الفضلي

* زهراء محمد حبيب اشكناني

* زينب جاسم محمد مندني

* سبيكه ابراهيم سلطان السداني

* سعود عدنان عبد العزيز العتيقي

* سلطان حسين عايض . الرشيدي

* شيخه نهير ناهس المطيري

* طلال سعدون غانم المطيري

* ظاهر صالح ظاهر الرشيدي

* عائشه جميل موسي الدوسري

* عبد العزيز حسين صالح القفاص

* عبد الله حمد سعود العجمي

* عبد الله خالد سعد الحيلان

* عبير عبد العزيز الحمود العبد الوهاب

* عيسي شريد مسلم الرشيدي

* فاتن فايز عتيج بطحاني

* فاطمه ابراهيم احمد الشمالي

* فاطمه حسين محمد احمد المنصور

* فاطمه محمد صحاف علي محمد

* فجر سلمان سيف الميع العازمي

* فهد برغش فهد المطيري

* فيصل فاضل اسد علي

* ليالي مبارك هادي العازمي

* محمد أحمد مجبل الغريافي

* محمد الحميدي حجار المطيري

* محمد حسين علي الخالدي

* محمد مبارك فالح العازمي

* مريم صباح بدر الصباح

* مشاري عبد الله محمد العجيل

* مشاعل حمد عايض الوهيده

* مشعل عزيز نواف العنزي

* مناير عبد الله محمد الخباز

* منيره محمد جاسم الانصاري

* ناصر بدر ناصر العنزي

* ناصر منصور ناصر الحربي

* نواف سرحان خويطر العنزي

* نوره اسماعيل تميم الدوسري

* نوره بدر منصور المسعود

* هديل عادل حسن الخياط

* هند عبد الواحد ضاحي ناصر

* وليد خالد عايض العنزي

وزارة الصحة

* آسيا ضحيان راشد العتيبي

* آلاء بندر عواد الشمري

* أبرار صنيهيت متعب المطيري

* أبرار مبارك قويعان الهاجري

* أحمد سيد محمد سيد علي الموسوي

* أحمد طلق مناحي العازمي

* أحمد عبد الكريم علي محمد

* أسيل طارق مطلق العروج

* أفنان عبد العزيز نايف جليل الحسن

* أفنان عبد الله أحمد عبد القادر المحمد

* أمجاد نمر فلاح الشمري

* أمل مزعل حويان العازمي

* أميره مشعان سعود الرشيدي

* أمينه ساهر راضي البدان العنزي

* أنعام أحمد سليمان البالول

* أنوار خالد فهيد العازمي

* أنوار شفاء الهيلم العنزي

* ابداح فهد ابداح العجمي

* ابرار بدر ضيف اللة العتيبي

* ابرار محمد حسن الدوخي

* ابرار مرزوق عبدالله . القحطاني

* ابراهيم عبد الله محمد الفيلكاوي

* احلام مزيد حمدان البذالي

* احمد حمد احمد الغيث

* احمد عواض عايد الرشيدي

* احمد فيحان هايف الجميلي

* اريج خالد محمد السردي

* اريج فواز لافي المطيري

* اسراء احمد محمود . يوسف

* اسراء علي يوسف ابو غيث

* اسماء مفرج نهار المطيري

* اسيل جعفر صادق الاستاذ

* اشواق عبد الرحمن براك العازمي

* اعتماد عايد خابور خلف

* افراح فهيد طلق . العازمي

* افنان احمد جاسم . الخنفر

* افنان منير مبارك السهلي

* البندري وليد عوده الشمري

* الجازي فهيد عبيد الرقيصي

* الجوهره فراج عبد الله العجمي

* الزين علي مطلق المنير

* الطاف يعقوب يوسف المفرج

* العنود رفاعي فارس السهدي العازمي

* الهنوف سحيم غازي الرشيدي

* اماني محمد تويم الهاجري

* امل ضاحي عطيه جبر الشمري

* امنه طالب عبد الرسول الصايغ

* اميره مجبل عوض الرشيدي

* امينه سعود مساعد البناي

* انفال عبدالله سالم الدوب

* انوار عادل مزيد العازمي

* انوار مبارك دخيل العنتري

* انور محمد حسين كمال

* ايمان أحمد جاعد العنزي

* ايمان سند مطلق المطيري

* ايمان عبد الله عايد الحريجي

* ايمان فتحي سعود حسن

* ايمان محمد ارشيد الضرباح

* ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

* باسل عبدالصمد اكبر اشكناني

* بتول خضر نايف الشمري

* بثينه عماد يوسف احمد الغانم

* بدر حمد معجب العجمي

* بدر عذال عوض العنزي

* بدر محماس مشرع خلف

* بدريه مسعود محمد الهاجري

* بدور رسام حسيان الدوسري

* بدور غانم مطير الظفيري

* بدور مطلق عليج عسكر

* براك مفلح رغيان العازمي .

* برده علي مانع العجمي

* بشاير حسن حمد الدوسري

* بشاير عبدالرزاق هاشم الكندري

* بشاير عوض فلاح العازمي

* بشاير محمد سعد الرشيدي

* بلقيس فيصل صالح الظفيري

* بندر صياح محمد رمال

* تركي ناصر مبارك العازمي

* تركي سعود ماجد عبد الهادي الزيادي

* تغريد بدر مشعاب سحلول

* تهاني سالم ناصر العجمي

* تهاني أحمد مسفر العراده

* تهاني ابراهيم صالح الضفيري

* جمعان ارشيد جمعان العازمي

* جنان سالم جاسم عبدالسلام

* حربيه حمد عواض العازمي

* حسن علي عباس فرمن

* حسناء علي محمد ثامر الراجحي

* حسين عباس غلوم حسين

* حسين عبدالعزيز علي الصفار

* حصه ابراهيم عبد الله الحسينان

* حصه سامي عبدالله العجمي

* حصه عادل خالد العازمي

* حصه عادل راضي العازمي

* حصه محمد عبد العزيز المرشد

* حصه محمد مبارك العجمي

* حمد فوزان حمد العدواني

* حمود حمد عباس السنافي

* حمود علي جريد المطيري

* حنان حسين احمد شموه

* حنان دهام فهد العازمي

* حنان نايف شحنان الشحيتاوي

* حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله

* حوراء عبدالعزيز عبدالكريم ابوجابر

* حياة حامد علي الفيلكاوي

* خالد سليمان عبيد الهاجري

* خالد شافي علي العازمي

* خالد عبيد الله رابح الرشيدي

* خالد محمد مشوط الجالس

* خالد وليد سهيل الزنكي

* خلود خالد عثمان قشاط عمر

* خلود مبارك جمعان الرشيدي

* خليفه فهد شارع الرندي

* داليه محمد ابداح الدوسري

* دانه فهد عبد العزيز الهران

* دانه محمد حسين العازمي

* دانه وليد مبارك بوقماشه

* دعاء مطر خلف الفضلي

* دلال احمد علي الفريح

* دلال زايد عيد العازمي

* دلال مبارك حنيف الظفيري

* دلال محمد حمود العميره

* دلال محمد يوسف العروج

* راشد مساعد ماطر . عميره

* رحاب عبد الله بزيع المطيري

* رحاب مدلل حبيب . العنزي

* رحاب مناع بن حمدان الظفيري

* رحمه فرج عبيد العجمي

* رغد خلف فهد القشعان

* رغد ناديه جلال محمد ملحم

* رفاء احمد بندر المطيري

* رقيه محمد سالم الخترش

* روابي طلال مبارك العازمي

* روان احمد حمود العدواني

* روان حامد بدر سلامه

* روان صقر عبد الله الغرير

* روان صقر غانم الماجد الغانم

* روان صلاح عبد الرحمن الناشي

* روان عماد خلف العنزي

* روان فهد محمد . الدغيشم

* ريم احمد حجي العازمي

* ريم اسامه سعود المجيبل

* ريم خالد ايوب القيص

* ريم خالد سعد بزيع

* ريم راشد مجبل عبد الرحمن

* ريم سعد عامر العجمي

* ريم عكرش عيد محمد

* ريم فهد جابر الشمري

* ريم فيصل فالح الخميلي

* زايد قحطان زايد العجمي

* زبن هزاع مزبان السعيدي

* زكيه سعود عبد العزيز فهد

* زهراء ابراهيم نظر محمد

* زهراء ناصر حسين الناصر

* زينب محمد عباس العجمي

* ساره أسامه محمود صالح الصفي

* ساره بدر احمد القويعي

* ساره خليفه محمد الدبوس

* ساره سعود عناد الخالدي

* ساره صالح سعود العنبري

* ساره عبد الله محمد القصار

* ساره عبدالسلام ماطر مرزوق العصيمي

* ساره فهد صياح الخالدي

* ساره مفلح مطلق العازمي

* ساره منصور عبد المحسن الجاسم

* ساره ناصر عبيد الرشيدي

* ساره هايف عبد الله العجمي

* سعود ثقل سالم الدوسري

* سعود زيد مساعد الحوز

* سعود محمد سعود السليمان

* سلطان ماجد متعب الرشيدي

* سلطان مزبان راجي السعيدي

* سلمي عبد الله سعد الوهيب

* سهي احمد ابراهيم سالم

* شاهين حسين شاهين الشملان

* شروق صالح عبدالكريم ملا عواد مبارك

* شروق محمد حمود الظفيري

* شريده سرهيد تريحيب . النصافي

* شريفه عادل حسن عبدالمحسن رمضان

* شقحه سعيد هادي العجمي

* شمايل أحمد علي العازمي

* شهد انور بدر البلوشي

* شهد خالد صنهات المطيري

* شهد روضان ناصر الروضان

* شهد عويد مبارك العراده

* شهد عيد محمد الحميداني

* شهد محسن سيد كاظم الموسوي

* شهد محمد اسد حسن

* شهد محمد غازي . عامر

* شوق خالد عبد الله بو شهري

* شوق خالد عبد المحسن الهاشم

* شوق يوسف صالح حماده النهابه

* شيخه أحمد عبدالله العوضي

* شيخه حمد جابر المري

* شيخه خالد عبدالله الغريب

* شيخه رضا خلف العنزي

* شيخه علي محمد الزيد

* شيخه نبيل عبدالكريم القلوشي

* شيماء خالد محمد النمش

* صالحه سعد عبد الهادي العميره

* صالحه عبد الله عبد الرحمن المسيعيد

* صفاء هلال اسماعيل العنزي

* صلاح سند خلف العنزي

* صيده منير مهدي العجمي

* صيغه مانع دهيم الدوسري

* طيبه اديب يوسف العلي

* عائشة صلاح ناصر العثمان

* عائشه مرزوق مبارك العازمي

* عاليه محيسن حسين المطيري

* عايض فهيد محمد العجمي

* عبد الاله حمود عوض المهمل

* عبد الحميد فيصل عبد الحميد الرامزي

* عبد الرحمن عادل عوض محمد

* عبد الرحمن علي عوض الدويله

* عبد العزيز خالد غازي العدواني

* عبد العزيز مبارك مسيعيد الرشيدي

* عبد العزيز محمد بخيت الهاجري

* عبد اللطيف فهد محمد العبد الرزاق

* عبد الله حمد عيد الرشيدي

* عبد الله طليحان عكاش العنزي

* عبد الله عثمان ابراهيم العوضي

* عبد الله فيصل مسلط العتيبي

* عبد الله مرشد حميد العنزي

* عبد الله مسفر محسن العجمي

* عبد الله هليل شويهين الظفيري

* عبد الوهاب خالد محمد الفارس

* عبدالرحمن عوده عوض عوده شاهين

* عبدالعزيز فهد حجر شعوف المطيري

* عبدالله احمد عبدالرحمن الجمعه

* عبدالله سعد خالد العازمي

* عبدالله علي نشمي الضفيري

* عبير خليفه حمدان العازمي

* عبير سلمان سيف العازمي

* عثمان وليد عبدالكريم الشيحه

* عجيل مد الله عجيل مد الله عجيل

* عذاري هادي سالم العجمي

* عزيزه محمد حمود هويشل

* علي جابر حمد المري

* علي صبيح شعبان غلوم

* علياء سالم محمد سالم الدوسري

* عمر غانم عبد اللطيف الشطي

* عنود عباس محمد الشمري

* عهد محمد حمود الرشيدي

* عهود مهدي ثنيان مهدي

* غدير صقر فهاد محمد العازمي

* غدير عادل جمعه سبتي

* غدير عبد الله علي المطيري

* غدير علي عباس الجدي

* غزلان عيد سالم ثويب

* فاتن محمد خليل القلاف

* فاطمة شاكر يونس المجادي

* فاطمه ابراهيم احمد الزايد

* فاطمه بدر أحمد كرم أحمد

* فاطمه حمد سالم الناصر

* فاطمه خليف ضيف طه

* فاطمه دخيل فحيمان بطي

* فاطمه دغيم خلف دغيم العازمي

* فاطمه طلق علي العازمي

* فاطمه علي طالب ملاعلي السري

* فاطمه مجبل مرزوق الرشيدي

* فاطمه محمد حمد المضحي

* فاطمه محمد عباس حيدر .

* فاطمه محمد موسي الحسيني

* فاطمه مرزوق مطلق العازمي

* فاطمه ناصر علي عباس

* فاطمه وليد حسن القلاف

* فاطمه وليد محمد العلي

* فجر علي سعد فرج

* فجر محمد علي الوجهان

* فرح راشد سعد البدي

* فرح محمد ابراهيم عبد الله

* فهد سالم سعود السليمان

* فهد صالح خلف السعيدي

* فهد محمد صالح الحبيل

* فهد مرزوق محسن الميع

* فهد ناصر احمد المنصوري

* في محمد باني الباني

* فيحاء عشيران عبد الله العازمي

* فيصل عدنان عبد الله اسماعيل

* فيصل يعقوب ناصر المعيلي

* قيروان هشام سعود المجيبل

* كريمه محمد راشد الهاجري

* لطيفه سالم يوسف المرزوق

* لطيفه سعد محمد الحليله

* لطيفه فهد عالي المطيري

* لطيفه مبارك محمد العتيبي

* لمياء يوسف محمد حيات

* لولوه احمد عبد الرحمن الشايع

* لولوه خالد علي مدوه

* لولوه راشد سليمان الخطاف

* لولوه ناصر علي الحمدان

* مبارك سالم مبارك الصباح

* مبارك سند عجيم . الحسيني

* مبارك ضبيب سعدون الرشيدي

* محارب سالم مفلح الجسار

* محمد بدر محمد المطيري

* محمد حزمي براك الدوسري

* محمد حمد احمد الدبوس

* محمد خلف عبد الله الراجحي

* محمد راشد عامر . العازمي

* محمد عادل جاسم غريب

* محمد عبد الرسول محمد التركي

* محمد عبدالله فراج سواده

* محمد عبدالله نايف العتيبي

* محمد غسان محمد القبندي

* محمد لطس مدغم العازمي

* محمد مرشد مدغم العازمي .

* محمد وليد عبد العزيز الشيحه

* مروه ماطر عفاش العنزي

* مريم جاسم احمد الجاسم .

* مريم حمد أحمد العمر

* مريم حمود سليمان الاحمد

* مريم رديني بداح رومي

* مريم سالم محمد محسن

* مريم سعد جخير الدوسري

* مريم صلاح عبدالرسول الجمعه

* مريم عبد العزيز عبد الرحمن بوفرسن

* مريم عبد الله محمد نور

* مريم عبد الهادي نهار المطيري

* مريم عبيدان مرثع العازمي

* مريم علي عبد المحسن العلي

* مريم فهد عبدالمحسن الخميس

* مريم فيصل خليل عبد الله

* مريم مبارك مغيران العازمي

* مريم محمد عبداللة العازمي

* مريم مذهل نايف العازمي

* مريم مسلم نهابه الظفيري

* مريم مشعل زاهي العازمي

* مريم مطر شنيف مطلق

* مساعد علي حمود النوط العازمي

* مشاري محسن محمد العجمي .

* مشاري نايف ظاهر الظفيري .

* مشعل سرور خالد السيحان

* مشعل سلمان مفرح الرشيدي

* مشعل فلاح عواض المطيري

* معاني محمد عبد الوهاب الربيع

* ملاك سعد مبارك العازمي

* ملاك صلبوخ نملان الرويعي

* ملاك مناور مسير الظفيري

* منار جاسم محمد شريده

* منار حميد علي العنزي

* منار شاهر نصار الشمري

* منار عبد العزيز عبد الرحمن المانع .

* مناع عبيد فالح العجمي

* منال راشد وثير العازمي

* مناير محمد علي المري

* منصور خلاوي عبد الله العازمي

* مني مرجع عايض الجويسري العازمي

* مني مشعل هويدي العصيمي

* منيره عبدالله مطلق السبيعي

* منيره فايز فالح العجمي

* منيره مرزوق فراج فهد معتقه

* منيره مشاري عبدالهادي المطيري

* منيره مطلق شنار الزعبي

* منيره ناصر عوض العميري

* مها أحمد مسفر العراده

* مها طفيل محمد العازمي

* مها مصطفي محمد الصالح

* مها ملفي دحيلان الحربي

* مها هايف سالم الرجعان

* مي احمد عباس صالح

* مي علي محمد مناور الشمري

* مي فهد عبد اللطيف السعيد

* نادر ضحوي بركات . الديحاني

* ناديه خميس فهران العتيبي

* ناصر بدر هلال الديحاني

* ناصر جلال راشد ادريس

* ناصر حمود فالح الحتيته المطيري

* ناصر عادل مبارك الضويحي

* ناصر فيصل سعود العنزي

* نايف عبد العزيز سعود العازمي

* نايفه عبدالله محمد العمار

* نجد عبد الرزاق فيحان العتيبي

* نمشه فهد هايف العجمي

* نهار علي سالم العجمي

* نوال سالم هديسان الشمري

* نوال هزاع مزيد المطيري

* نور طلال عبد اللطيف الفلاح

* نور عيد سعود عطيه

* نور محمد فرحان النويم

* نوره حمد ثامر الدغيلبي

* نوره حمد علي المجرن

* نوره خلف مبرد . العازمي

* نوره سالم مطلب العازمي

* نوره عبد الرزاق سليمان الشمس

* نوره فراج فهاد العجمي

* نوره مبارك عبيد المطيري

* نوره هادي محسن العجمي

* نوره وسمي ثويني . العازمي

* نوره يوسف عاصي الميع

* نوف احمد عسكر العازمي

* نوف خليف ناصر العازمي

* نوف علي محمد العجمي

* نوف عيسي محمد الهولي

* نوف فهد حجاج العجمي

* نوف مزعل لمام العازمي

* نوف هذال مصلح الحريص

* هاجر سعد احمد العامر

* هاجر شافي الحميدي الفهد

* هاجر عواد مضحي الفضلي

* هبه حمود عبد الله التوحيد

* هناء سمير خضر الضفيري

* هنادي سعود رفاعي . زيد

* هنادي عشوي حميد العنزي

* هنادي صالح عوض العازمي

* هنوف عبد الحميد شيحان الشمري

* هويه حسن سعيد العجمي

* هيا بدر عبد العزيز الصباح

* هيا خالد فراج العازمي

* هيلا مبارك فالح العجمي

* وجدان فيصل خالد الحمادي

* وسن يوسف محمد الجسمي

* وضحه سعيد غنام العازمي

* وضحه سيف ظاهر العازمي

* وضحه عبد الرحمن عبد الوهاب التمار

* وضحه منصور سالم الدوسري

* وضحي مبارك سعود العجمي

* ولاء محمد ابراهيم المريشد

* وليد عبداللطيف ناصر الزيد الناصر

* يسرا بندر سيد رفاعي الرفاعي

* يوسف أحمد يوسف الملا

* يوسف عبد الحميد عايد العنزي

* يوسف علي كرم شهاب

وزارة العدل

* أحمد صباح فريح العنزي

* جمانه عبدالعزيز سعود الصديقي

* حصه حمدان هدمول العدواني

* حمد طلال عثمان السعيد

* خديجه حسين عوض بهزادي

* خديجه خير الله فرحان المطيري

* خلود عبد الله فارع المطيري

* ديما محمد مطلق العميري

* رهف ساير عايد الصليلي

* زينب عبد المطلب سيد شهاب القلاف

* سليمان عبدالله هزاع الجنفاوي الشمري

* سليمان منتصر سليمان اسحق التركيت

* شفاقه هادي عبدالرحمن . العجمي

* عائشه سعود جليدان الحمد

* عادل سعد خلف المغربي

* عبد المحسن عيد عبد المحسن المخيال

* عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العيسي

* عبير خير الله ماضي حمزه

* علي مشعل علي الظاهر

* عيده فالح حبيب غافل

* فالح مبارك فالح العازمي

* لولوه عبد اللطيف أحمد العوضي

* لولوه هشام محمد البشاره

* محمد سليمان عبد العزيز المطوع

* محمد عايد محمد العازمي

* محمد علي حسين نصيب

* محمد فايز محمد البدهاوي

* مني محمد محمود الفودري

* منيره سطام ناصر القريني

* منيره صياح مطر الشمري

* نوف شلال سعود الظفيري

* هديل احمد كعيد الظفيري

* هيا جاسم محمد بن سلطان

* يوسف عباس محمد الهولي

وزارة الكهرباء والماء

* احمد سلامه يالوس العنزي

* جابر علي حسين رمضان جمعه

* جميله معيض عايض العازمي

* حسن عدنان حسن . الحسن

* حمد علي حربي العازمي

* حمود محمد قطيم المطيري

* خزنه حبيب جزاع الشمري

* رحاب مهدي مطلق المفرج

* سعد سعيد محمد العجمي

* سعود علي عبد الوهاب المهيني

* سعود مهدي محمد العجمي

* شهد ناجي صاهود الصليلي

* عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الجاسر

* عبد السلام سامي عبد السلام النجار

* عبد العزيز رياض عبدالعزيز الحصان

* عبد اللطيف احمد عبد اللطيف السعيد

* عبد الله احمد كاظم محمد حمود

* عبد الله عبد الرضا حسين بوحمد

* عبد الله علي حسن ياديكار

* عبد الله مبارك الصييفي حزام

* عبد الله محسن منصور الشمري

* عبدالله سالم عبدالله الحلواجي

* عبدالله سليمان محمد الرفاعي

* عثمان فيصل عبد الوهاب بورسلي

* عزام لافي محمد المنديل

* علي فراج سالم العجمي

* عيسي عبدالناصر احمد طاهر

* فالح سعود عيد العازمي

* فهد مهال بندر المطيري

* فيصل مشعل مخلف . الجنفاوي

* قبلان حمد حسن العجمي

* مبارك احمد زعال العازمي

* مبارك فهد مبارك عبدالمحسن

* محمد خالد علي العمران

* محمد عباس حمزه الهزيم

* محمد عبدالله خميس العنزي

* محمد فالح ارشيد الشدقم العازمي

* محمد محمود مختار جراغ

* مريم عبد الرحمن ابراهيم العوضي

* مريم محمد احمد الخرجي

* ناصر فهد ناصر الدوسري

* نوره خالد فراج الكفيدي

* نوره محمد منصور الربيع

وزارة المالية

* أحمد جابر أحمد العدواني

* خالد ناصر عيسي الراشد

* عبدالله عامر هلال المطيري

* فالح فجري فالح العازمي

* مشاري مطلق قطوان الصواغ العازمي