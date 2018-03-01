“السياسة” تنشر أسماء المواطنين والمواطنات المرشحين للعمل بالجهات الحكومية

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة للعمل لدى الجهات الحكومية اليوم وذلك بعد نهاية وقت العمل الرسمي.

وجاءت أسماء مرشحي الجهات الحكومية كما يلي:

الأمانة العامة للأوقاف

حصه خالد سيف الشطى

سلوى خالد مطلق . المطيرى

شذر فهد محمد الاحمد

عبد الله محمد عبد الرحيم معرفى

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

احمد طلال مبارك الاحمد الصباح

اسيا حمود مرزوق . الشمرى

دلال خالد علي شاهين أحمد

ريم عبد الله فليح العازمى

ريهام غصاب شطى عبد الله

زهراء يحيى محمد سلطان المتروك

ساره أحمد فهد العازمي

سيف سالم سلمى المطيري

شيخه سالم فالح العازمي

عائشه عبدالناصر حسين الكندرى

عايشه حمود عايش الصواغ

عبد الله نبيل عبد الله القلاف

فاطمه امير سالم امير

فاطمه على عبد الله بن حسن

قمر حمد فهد المراغى

ملاك حمد حمود المطيري

منال طرقى على العنزي

هديل محمد سالم المطيرى

وسميه حمدان بداح المطيرى

الإدارة العامة للإطفاء

امثال غانم عبد الرزاق الدعى

بدريه سعيد نافل العبيوي

بسمه خالد مريبد الرشيدي

حسين على عبد النبى اكبر

حصه عبد الله مزيد الرجعان

راشد خلف سعود . العازمى

زينب جاسم علي المرهون

زينب خليل ابراهيم بو صلحه

زينب عبدالهادى يوسف الباذر

صافيه محمد ابراهيم الهاجرى

عبد الله مجيد قاسم المطرود

عبد الله محمد سعد الجمعان

فاطمه على احمد بن اسرى

فهد سعد مشعان العجمى

فهد محمد عبد الله العجمى

ليالى على مسفر العجمى

محمد جاسم محمد النجار

محمد على محمد اشكنانى

مشاعل نومان مبارك . الفضلى

مناير يوسف صالح المحطب

نورة فالح عامر الهاجرى

هناء فلاح محمد العنزى

الإدارة العامة للطيران المدني

احمد سعد صعفك . المطيري

جهاد جواد حسن . موسى

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

اسماء بدر عبيد الضعيان

اميره محمود ذيب محمود

خالد فهيد امنوخ العازمى .

خديجه زكريا مهدى الموسوى

دلال سعد مطلق المطيرى

ريحانه حسن جواد ضياء الدين

شيخه عبد المحسن جاسم القصار

عذاري محزم علي . السهلي

غدير مطلق محمد . الرشيدى

فاطمه خالد على محمد المستكى

مشاعل جميعان محيلان مشل العنزي

نوف ناصر مانع العجمى

الهيئة العامة لشئون القصر

اروى عبد الرحمن صالح العواد

افراح جمال غيث اليوسف

افراح سهيل مدوخ المطيرى

البندري محمد شبيب العجمي

العنود سعد ظمن العازمى

بدر علي حسين عبد الله الكندري

حبيبه جمال بركات عبد الله

حصه مسلى حمدى حمدان

رفعه امسيعيد محمد العازمى

رفعه صالح حسن العجمى

روان عادل حسين عباس

ريم علي عبد الله العبد الغني

ساره عبد العزيز حمد الظفيرى

ساره على حسين العبد الله

ساره محمد صالح حسين كلبان

سعد محمد صنت المطيرى

شريفه بدر خالد الحمد

شهد جهاد مطلق الصلبي

شهد حسن محمد الكندرى

شيخه عبد العزيز عبد الله العبيد

طلال صالح غازى الشمرى

عبد الرحمن بدر خليفه الفقم العازمي

عبد الله أحمد معلث الرشيدي

عنود مرضي رفاعى العازمي

عهود شريد براك . هادى

عيسى عباس بن على جاسم

فاطمه راشد عبد اللطيف الحدارى

فاطمه نجيب بدر الردعان

فجر فليج راهى الفضلى

فهد محمد سعود المهدى

فيصل عادل سالم الشيتان

مريم محسن صنهات العتيبي

مشعل هزاع مسعود المطيري

منى سعد فهد المشوط

منيره شعيب شباب المويزرى

منيره فهد محمد الصميط

موضى خالد على الخليفى

موضى عبد الرحمن زنيوط رخيص

ناديه حميد حبيب علي

نجد محمد مزيد بو شيبه

نورا عبد الناصر شعيب المطيري

نوره خالد محمد الهاجرى

نوره نواف مفلح المحجان

هدى حمود بريدان العازمى

هدى عبدالله فريح المطيري

هيا سعود محسن عتيج

وضحه فالح مطلق العازمى

وضحه فهد محمد الرميضي

الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

أنفال خالد محمد الدوسرى

اروى لافى مصحب الضفيرى

اسامه محمد مكى القلاف

ايثار جاسم محمد الخضير

بيبى عباس سيد طالب مصطفوى

جنان احمد محمد بوعركى

حصه دبوس علي الدبوس

حمد حسين حمد العنزى

خالد دويع ناصر العجمى

خالد فهيد وهيب العازمي

دانه عبد اللطيف خالد المهيدب

ديما جمال خليفه السهلى

راشد فهد نادر العجمى

ريم شايع سالم الشمري

ساره صادق محمد حسن الشواف

سحر بدر محيا الرشيدى

عبد الله عبد اللطيف عبد الرزاق الرقم

عبدالعزيز طارق محمد الرشيد

فهد احمد محمد المطر

كوثر خالد عبد الله كندري

ليلى أحمد محمد بن حسين

ليلي صادق ابراهيم احمد

محمد مهنا سالم الرشيدى

محمد مهنا عايض الحشار

معصومه اسماعيل عبد الحسين حسن

ملاك صالح عبد الله الجنيدى

مناير خالد بدر المنصور

منى محمد ابراهيم الناصر

مها خالد محمد الخنينى

نور اسامه يوسف الفرحان

نورا سلمان عبد الرحمن اليوسف

نوره جاسم عبد الله علي

نوره سعود أحمد صايل

هاجر حمود بخيت . المطيرى

يوسف سليمان محمد السدانى

الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب

عبير فالح موسم المطيرى

الهيئة العامة للرياضة

زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني

فجر يوسف سليمان . الصقعبى

مريم حبيب عبد الرحمن نورى

منيره عدنان عبد العزيز الصباح

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

جمانه صالح على الخميس

خالد خميس عوض العازمى

ساره احمد محسن العنزى

مشاري صلاح حميد جمال

وضحاء معدى فهد القحطانى

الهيئة العامة للقوى العاملة

ساره عبد الكريم عباس البكر

سلطان معجب سعود . المطيري

عبد الرحمن خالد فهد العتيبى

محمد محمود غلوم جعفر

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

انفال حسين اسماعيل محميد

عائشه عبدالمجيد احمد عبدالله احمد

ناصر وليد جاسم العتيبى

الهيئة العامه للغذاء والتغذية

أبرار جواد جراغ . الحداد

ايلاف جواد احمد محمد علي الصايغ

سعيد عبد المحسن على المرى

عبدالرحمن فيصل حمود الديحاني

على ابراهيم عيسى . القطان

على محمد عبد الله العتيبى

عيسى سعد صالح الرشيدى

لولوه نبيل عبد اللطيف الفوزان

نوف خالد سالم الصباح

بلدية الكويت

ابراهيم عبد الهادى مسعود العجمى

الجازي جمال عبد الله الجسار

بدر فايز عماش العازمي

جاسم عيسى عاصى الميع

حسين علي محمد التحو

حنان اياد اسحق محمود

خالد جهاد خالد عبدالله الحساوي

خالد قطيم عواض العازمى

دلال فهد حسن الخالدى

روان زايد عبد الهادي العتيبي

سعد هادي هلال الديحاني

سعود فلاح جمعان الحميدى

شيخه سالم عوض . العازمى

شيخه فهد عبدالعزيز الخميس

عائشه حسين عبد العزيز العبيد

عبد الله فهيد فارس الدواى

عبد الله مناحى عواد هضيبان

عبدالمحسن جواد محمد صالح الصراف

غدير جعفر حسين عبد الله

فاطمة فؤاد حبيب المجادي

فاطمه عبد الهادي عبد الرزاق العطار

فالح عبد الله راشد الزعبى

فجر ناجي محمد عثمان الحبيشي

ماجد دعيرم عبد الله العفاس

محمد عبدالله حسن على

محمد عبدالله حماد الصيفى

مشاعل عبد الوهاب فهد البارود

مطلق حجى فالح العازمى

منى الحميدى محمد شكبان المطيرى

منى عايد عيد الشمرى

نوره محمد عيسى الصالح

يوسف حسين يوسف . اليوسفى

وزارة الأشغال العامة

الاء على عبد اللطيف محمد

جاسم صاحب احمد ماجكي

عبد العزيز حمدان مسلوب الرشيدى

عبد العزيز فالح مضحي الغريبه

ناصر صباح سراى الشمرى

يوسف ابراهيم أحمد . حافظ

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

ازهار مهاوش وقاف العنزي

افنان جمال يوسف الهزاع

امانى سعود ناصر الرشيدى .

امثال محمد فلاح الرشيدى

بتلا خميس مبارك الدوسري

بدريه فهد عايد المطيرى

بيبي سالم سعيد سالم

تهانى على عبدالله السرهيد

جميله معجب شمروخ العتيبى

جواهر مساعد مبارك الجلاوى

حفصه نبيل يوسف الفالح

خالد محمد عزم الهاجري

خالد وليد خالد الزايد

خبته هادى درهم المرى

دانه يعقوب يوسف السلمان

راشد نبيل خالد الرشدان

رقيه أحمد عبد الله النجار

ريم شباط سعد الميمونى

ساره بشير ضيدان على

ساره نجم عبدالله العنزى

شهد محمد هجاج الجلاوى

صالح مساعد عيد المجيبل

ضارى خالد نصار الشريعان

ضيف الله مصلح نافع الرشيدي

عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الكندرى

عبد العزيز بدر فهاد العجمي

عبد العزيز منصور فالح العازمى

عبد الله شباط شريد المطيري

عبد الله عبد الوهاب ابراهيم الاستاد

عبد الله ماجد خليف المطيري

عبد الهادي عبد العزيز عبد الله الحبيب

عبد الوهاب فوزى محمد العدوانى

عبدالرحمن مرعى عبيد الشمرى

عبدالله وليد عبدالله الهقهق

عثمان راشد عبد الله العتيبى

عذارى رشيد ماطر الشمرى

على احمد على الخضرى

على راشد فدعوس المطيرى

على مثال جاسر الطيرى

على مسفر على العجمى

علي مساعد يوسف المسيعيد العلى

فهد عبد الله محمد العوضى

قيس انور بدر الدبوس

لطيفه حسن حسين احمد

ليلى جمعان عايض الرشيدى

مبارك فهد صباح الناصر الصباح

مجده محمد عجاب العتيبى

محمد علي محمد الشمري

محمد فهد محمد العتيبي

محمد وليد داود الخراز

محمد يوسف حسين الحمر

محمد يوسف محمد القطان

مريفه عبد الله جدعان الرويلى

مطيعه مطر مخيطر الضفيرى

منار سلطان محمد المطيري

منال حسين على الجبعه

منيره محمد منصور بذال

منيفه مشبب محسن . المطيرى

نوره خميس محمد . دهش

نوره عبد الله سعد العتيبي

نوره متعب سعود العجمى

نوره نبيل يوسف الفالح

نوف عبدالقادر عبدالعزيز المسعد

يوسف رشيد محمد الرشيد

وزارة الإعلام

أنفال صادق يعقوب القلاف

أوضاح أحمد جديع الضفيرى

ابتسام جمعان مبارك العازمي

ابرار عشوي شويهين الظفيري

ابرار على عبدالرحمن الكندرى

احمد على نقى . الصفار

اسراء عبدالله عبدالهادى سعد

اسراء محمد ربيع حسين ربيع

اسيل عبد الأمير فيصل عوض بهبهاني

افراح عبدالله محمد المطيرى

افنان عبد اللطيف غلوم محمد

الزين حسن يوسف الجسمى

الغند محمد فواز السبيعي

امانى فيحان دعفس . المطيرى

امل بجاد ثامر . العتيبى

امل ثامر محمد . العجمى

امل محمد فهد . العجمى

امنه لزام ضبيب المطيرى

بتول عادل حسين امير

بدر سالم مطلق الرشيدى

بنه محمد مفلح العازمى

بيبى عادل حسين الراشد

جراح مهدى سالم العجمى

جرى سالم سعد الجرى

جميله احمد حسين تقى

حبيبه بدر ناصر السعيد

حسن عايض ناصر العجمى

حصه سبتى عبد الله الكندرى

حمد احمد لزام الرشيدى

حمد سلمان حمود الخده

حمود حميد حمود القلاف

حنان خويلد عبد الله شحاذ

حنان عبد العزيز محمد الحبيب

خالد على مرزوق الشطى

خالد محمد جاسم السبت

خديجة يوسف سالم السهو الرشيدي

خلود دبيسان عبد الله ظاهر

دانه مبارك عبد الله العجمي

دلال جاسم محمد . الصراف

دلال سماح فوزان الرشيدي

دلال عادل محمد المطوع

دلال محمد ضيف الله الحربي

دليمه سعود عبد الله العجمى

راشد مطر راشد العنزي

رغد طارق عبد الله المعجل

روان عبد الله امين العوضى

ريم طارق عبدالله ناصر البناي

ريم فالح دعيدع العازمى

ريم مفضى زامل الغضورى

ريم نفاع مطر العنزي

زهراء ناصر منصور مسافر

زهره على حسين على

ساره سلطان بخيت البخيت

ساره ناصر حمد الهاجري

ساره نجيب على قاسم

ساره يوسف محمد الهولى

شذور علي حسين بلال الصقر

شروق حمود زايد العصيمي

شريفه محمد عبد الله العوضى

شوق فهد سعد العازمى

عائشه بدر ناصر حسين

عائشه وليد علي الحساوي

عباس احمد عباس . الرئيس

عبد الرحمن جاسم يوسف الكندرى

عبد الرحمن محمد راشد الميع

عبد الله ابراهيم عبد الله العنزي

عبد الله عيسى صالح الجيماز

عبد الله محمد عبد الله العتيبى

عبد الله محمد هادى العازمى

عذبى محمد فرحان العنزى

عفاف هندي عبدالله العصيمي

على عبد الكريم جاسم ابل

على مجيد حميد التحو

عيده زيد حسن الرشيدى

غاليه فيصل عبدالعزيز المسلم

غدير جعفر عبد الله فرس

فاطمة عبدالخالق عباس الاستاذ

فاطمة مصطفى على جاولى

فاطمه بدر خليفه الفرحان

فاطمه خالد سلطان . يونس

فاطمه صباح قمر الضفيرى

فجر احمد مشعاب سحلول

فجر ارشود جديعان العنزى

فرح صالح عبد حاجي العوضي

فرح عبد العزيز عبد الله الجابر

فرح محمد يوسف النجم

فرح منصور محمد عبيد

كوثر عبدالرضا على دشتى

محمد عيسى عبد الله الدريع

محمد فؤاد محمد البعيجان

مرح اسامه جدعان العنزي

مرضى محمد سعود أبو كريشه الراجحي

مريم اسامه فهد المشعل

مريم محمد خليل البناى

مشارى مشعل بدر المطيرى

مصعب محمد خلف مرشد

ملاك سالم ناصر المرى

منار سلطان هليل بندر المطيري

منار مدالله عايد العنزي

منال عبد الله ناصر العازمي

منى عواد محمد الظفيري

منيرة محمد منصور العجمى

منيفه عبدالله معيتق الرشيدي

مها مسيند فياض عبيد

ناديه ابراهيم سعد العبيد

نايف فايز عيد العازمى

ندى بدر محمد العيسى

نهال خالد محمد . الورع

نور محمد عبداللطيف جاسم السجاري

نوره صغير مطلق الشمرى

نوره عبد الله غانم محمد

نوف عبد الله سوادى العنزى

هنادي فالح خميس العجمي

وسميه سعد جابر الجعيدى

وضحى محمد على العجمى

يوسف صادق يوسف المجادي

يوسف عادل يوسف المزيدي

وزارة التجارة والصناعة

ابرار عبد الرزاق سامى عبد السلام

احمد شايع جمعان الهاجرى

احمد منوخ ليلى الشمرى

اريج عاهد صالح الجطيلى

الاء أحمد على الضفيرى

العنود ماجد سلطان حمود

امل اسامه عايش الشمالي

ايمان اسد محمد حسن الموسوى

ايمان خالد مبارك المياس

بدور حسين صاحى فيحان

تهاني سعد مبارك مسعد

حوراء احمد محمود المعراج

خالد حمد عبدالكريم السعيد

دانه خالد عبدالله العتيبي

درر عبد العزيز عبد الله العقاب

دلال محمد خميس الشويعر

راكان فهد شفافة العنزي

ريم نعيس فريج المطيرى

ساره عيد عتيق الحربي

ساره وائل بدر الماجد

سعاد بسام حنون الشمالى

شهد فوزي عبد الرزاق الخميس

شيماء ياسين رمضان . سيف

عائشه فتحى على المكيمى

عبد العزيز حمد محمد العمر

عبد العزيز عبد الله خلف الحربى

عبد الله سليمان هديبان الرشيدى

عبد الله يحيى منصور عباس

عثمان وحيد نوري عيسى

عذارى جابر حمد ناصر

غاليه ابراهيم محمد الناصر

غدير سالم سعد الحميدى

فاطمه على اسماعيل مندكار

فاطمه محمد عبدالحسين المشاري

فجر سعود عبدالعزيز الحشاش

فهد سعد عربيد جلوي العربيد

فوزيه غازى حميان العتيبى

ليلى سالم محمد بوعباس

محمد عبد الرحمن عبد الله الكندري

مريم خليل عبد الله أحمد الكندري

مريم عبد الحميد عايد العنزى

مريم فالح مران الحربي

مريم محمد أنور بخش

مها خالد علوش العازمي

نجاح متعب شداد المطيري

نور محمد على الخليفى

نوره شويرب سالم . العجمى

نوره فراج شباب العتيبى

نوف مشعل خالد المطيرى

نوف نواف مطر الشمري

هاجر زعال مطنى الفضلى

وضحه نايف فهيد الزعبى

وزارة التربية

أحمد ابراهيم عبد الله محمد

أحمد عايد راشد العنزي

أحمد محمد عبد الله العجمى

أحمد يوسف احمد الحمادي

أسامه محمد عبدالله القطان

أسماء حرفان محمد السهلى

ابراهيم عبد العزيز ابراهيم حجى

احمد انور احمد بوناشى

احمد جمال على الناصر

احمد حمد عشبان حمدان العازمى

احمد على حسن الفارس

احمد فاضل مالك الصفار

احمد محمد بطاح الهبيده

اروى يعقوب بدر البصاره

اروي فالح عبدالله الرقبه

اريج ممدوح محسن العنزي

اسراء عبد الرضا ناصر محمد علي

الاء بدر نهير العنزي

البندرى مطلق قضاب المطيرى

العنود شافى سالم العجمى

العنود عبد الله جمعه الشرهان

امل نايف عبدالمحسن المقاطى

انفال عبد الله عيسي اليعقوب

انوار ابراهيم عبدالحسين القلاف

انوار سالم محمد العجمى

انور فلاح خليف الاصفر

ايمان ناجى سلمان كريدى

باسل محمد صنت الغضوري

بدور ناصر سعيد الفيلكاوي

بدور هزاع خالد . المطيرى

بشاير راشد لاحق العتيبى

بندر ترحيب خالد المطيرى

بندر سلمان مبارك العصيمي

جابر محمد زايد العجمى

جواهر على عبد الكريم الصفار

حامد عبدالوهاب العبدالمحسن

حامد فرحان حامد المطيري

حجى فارس سعود المعصب

حسن عادل حسين البلوشى

حسين على ناصر المشموم

حشان مهدى راشد هادى العجمى

حصه احمد محمد أحمد الغانم

حصه وليد على القطان

حمد عبد الله على محمد

حمود فرحان عبدالله العتيبى

حنان عادل عبداللطيف المقيط

حنان محمد سعد العجمى

حنان محمد علي العجمي

حوراء مهدى طاهر القطان

حوراء نبيل عيسى الصفار

خالد حسين طالب السواعى

خالد عبد اللطيف عبد الرحمن الملحم

خالد فالح غشام العازمى

خالد فلاح فهد العازمي

خالد محمد كميخ المطيرى

خالد مدلل حبيب العنزى

خالد مزيد عبد الله الفالح

خالد مطلق محمد العازمى

خالد ناصر حسن الكندري

خالد وليد ابراهيم . الحمر

خلده فالح خليفه العازمى

خلود سليمان عبد الرزاق الزيد

دارين حمد سلطان السلطان

دانه عثمان عبدالله البلوشى

دانه عصام سالم الرومي

دانه فالح عبد الهادى العيد

دانه فيصل احمد نعمه الله عبد الرحمن

دلال امان خليفة ابودهوم

دلال حسين صالح القفاص

دلال طارق حبيب عرب

دلال عايض معيض المطيري

دلال عبد اللطيف سالم الشمرى

دلال على محمد الهندى

دلال محمد عوض الموعد الشمري

دلال محمد مصلح المطيرى

دلال وليد خالد العمر

دلال وليد على القطان

دليل ناصر حمد العجمى

ديمه محمد صالح المزيد

دينا علي عبد الله الخواري

راكان مبارك ناصر الحجرف

رشا غانم مريجب العنزي

رقيه عادل خلف عبد الله البيشي

رقيه عبد الله عبد الرحمن الدعيج

رهف حمود محمد المطوع

روان أنور أحمد الهنيدى

روان جمال هايف الرشيدى

روان سالم حمد العتيبى

روان صادق خالد كرم

روان محمد عيسى اليعقوب

روان وليد خالد الضاحي

ريم اياد على الفلاح

ريم فايز عويد محمد

ريم كريم منصور محمد

ريما عسكر فالح المطيري

زهراء خالد صالح القفاص

زينب ابراهيم على . العطار

زينب اسماعيل حسين الحداد

زينب عبدالهادى صفر عباس

سارا يحيى محمد المبارك

سارة محمد سعود العوام

سارة منذر عبد الجليل الهندال

سارة وليد محمد حسين

ساره حامد على الخضيرى

ساره عبد المحسن عبد الخضر الصراف

ساره فهد جاسم . السلطان

ساره مصطفى عبد الله المطوع

ساره هاشم علي هاشم

سالم فهد علي السالم

سعد عبد الله سعد فهيد

سعد مشعل مسعد المطيري

سعد هادي عايد العازمي

سعود ملفى ظويهر الرشيدى

سكينه أحمد أكبر لارى

سليمان يعقوب احمد الشايجى

شريفه خليل عبدالله الحلواجي

شريفه عبد الوهاب حسن الجار الله

شعيب احمد علي العطار

شملان عثمان شملان الحساوى

شموخ متعب عبد الله الحربي

شهاب احمد عبد الله شير

شهد ابراهيم احمد المبارك

شهد جاسم يوسف ياسين الياسين

شهد عبد الله طعيس ذياب

شوق يوسف سعد الادغم العازمي

شيخه جاسم محمد الفيلكاوي

شيخه خالد صالح . العلى

شيخه خالد عبد الله محمد

شيماء عبيد عبدالهادى العجمى

صالح مبارك صالح العبيدى

صقر عادل صقر الرومى

صقر يوسف جبر الغانم

صيته عبد الله فيصل الهيلم

ضارى على عيد العازمى .

ضحى عادل احمد الشبلي الراشد

طلال فلاح غانم المطيرى

طلال فلاح فالح العازمي

طه على منصور العطار

ظافر على فالح الهاجرى

عائشه حمد يحيى اليحيى

عائشه سعيد علي القبندي

عادل محمد ضيف الله العازمى

عاليه على صالح علي الخطيب

عايده سمير ابراهيم الصالح

عايده فلاح ناصر الشباك

عبد الرحمن أحمد حسن محمد الكندري

عبد الرحمن خالد علي حسن

عبد الرحمن صالح زبن الشمري

عبد الرحمن عبيد حمود العنزى

عبد العزيز عزيز فارع المطيري

عبد العزيز ناصر حمد الظفيرى

عبد الله جديع عبد الله العجمى

عبد الله عبد الامير جاسم القطان

عبد الله مخلد مبرك سعود

عبد الله ملفى عايد الرشيدى

عبد الله موسى على الخرس

عبد الله ناصر حمود الدبوس

عبد الله ناصر عبد الله السعيد

عبد الله يعقوب عبد الله احمد

عبد المحسن فايز عبد الرحمن الريش

عبد الوهاب علي محمد أشكناني

عبدالرحمن حزام مطلق المطيرى

عبدالرحمن حسن عبدالله حسن السعيد

عبدالرحمن سالم غنيم السالم

عبدالرحمن محمد بلال فرج

عبدالرحمن محمد نافل الهرشانى

عبدالعزيز هادي سعيد العجمي

عبدالله عادل أحمد . ابل

عبدالله عياده عبيد العياده

عبدالله عيد محمد العازمى

عبيد حمد جلدو العنزي

عذارى حجى راشد الهيلع العازمي

عذاري محمد عبد الرضا علي

على امين احمد بهبهانى

على حسن هلال الدويخى

على حسين على القطان .

على حمزه حسين عبد الله

على عبد الرحمن على مدوه

على فهد على الهاجرى

على فهد هادى العجمى

على محمد مناحى العنزى

على هادى حسن العجمى

علي حسن عبدالرزاق الشمالي

علي سالم علي المزيعل

علي صالح حسين اسيري

علي فيصل حسن الخواجه

علي محمد منصور الحرز

عمر حمود فالح الرشيد

عمر شعف عماش سالم

عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود

عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدى

عهود نايف عبد المحسن المقاطى

عيد عبدالله عيد العازمى

عيسى احمد عيسى المذن

عيسى بدر حمد العتيقى

غاليه خليل ابراهيم اليوسف

غدير عيد عبد الله الرشيدى

غدير محمد علي العجمي

غنيمه عبيد محمد العجمى

فارس عبد الله محمد الفارس

فاطمة عبدالعزيز عبدالسلام العمر

فاطمة وليد عبد العزيز القديرى

فاطمه جليل عبد الكريم

فاطمه حمد صالح خلف

فاطمه حميد عباس بو عباس

فاطمه راشد عوض الدويلة

فاطمه طارق محمد بورحمه

فاطمه عدنان راشد الماص

فاطمه غانم محمد المطر

فاطمه مصطفى عباس بو عباس

فالح عبد الله ناصر الهاجري

فجر على عبد العزيز العصيمى

فجر فيصل جاسم الماجد

فجر محمد عبدالله العدوانى

فجر منصور مناحى العتيبي

فرح عبد الرزاق فيحان العتيبى

فطوم مسفر محسن العجمى

فهد ابراهيم محمد شعبان

فهد خالد حمد بو حمد

فهد راجح ثقل الدوسرى

فهد سعد محمد المطيرى

فهد سليمان القفيلى سليمان

فهد غريب فهد المطيرى

فهد مبارك فهد العازمى

في عبد العزيز ناصر السيار

فيصل عبد الله على الصفار

فيصل عدنان علي بن نخي

فيصل مبارك عوض الهبيده

فيصل مشعل فهد الشايع

فيصل يحيى احمد السدره

لطيفه سعد مزبان الزهاميل

لطيفه على حسين جمال

لطيفه محمد عبيد الشمرى

لولوه عبد الله مطلق العنزي

لولوه لافى عبد الرحمن العازمى

لولوه نجيب خليفه الشطى

ليلى عبيد شقير الرشيدي

ليلى فاضل عبد الخضر عبد الرحيم

مبارك احمد علي الفارسي

مبارك فرحان نومان الفضلي

مبارك محمد فلاح المطيرى

متعب فارس دوان البذالى

محمد جمال ابراهيم موسى المحمد على

محمد حسين على المطيرى

محمد راشد امريط الهاجري

محمد عبد الله متعب الخرينج

محمد عدنان حاتم الصايغ

محمد فاضل حسن محمد

محمد فرج محمد فهد الهاجري

محمد مبارك محمد الرشيدى

محمد مرزوق فليح الصواغ

محمد مناور محمد . حجيلان

محمد ناصر احمد بشير

محمد يعقوب حاجية شمساة

محمد يوسف خليل الدريع .

مرزوق بداح مرزوق المطيري

مريم خليل يوسف عبد الله

مريم سليمان عبد الرحمن الكندرى

مريم عادل عبد الحسين رئيس على

مريم فوزي محمد الأحمد

مريم يوسف أحمد المجيبل

مشارى خالد ابراهيم الزامل

مشارى مشعل عويد العازمى

مشارى يوسف حماد الشمرى

مشعل بدر ناصر العازمى

مشعل متعب محمد الشمرى

مشعل محمد مرزوق العازمي

مطلق ضاوى عوض المطيرى

معالى باتل حمود المطيرى

مفاز أسعد منصور الابراهيم

مفرح عبيد مفرح الرشيدى

مليحان مطيران رمضان الحربى

منال ابراهيم باقرى

منال صالح فرج . المرزوق

مناير عادل ابراهيم الرباح

منى سالم سعود زمانان

مني ذعار ردن العتيبي

منيره عبد الله سند الحربي

منيره محمد عبد الله العجمى

منيره محمد على الدعيج

منيره يوسف جاسم الفلاح

ناصر بدر ناصر الخضر

ناصر على حسن المعيلى

نبعه انور سالم الراشد

نهى سعد عبيد العتيبى

نوال غانم خليف الماجدى

نور حامد مناحى المطيرى

نور محمد مطنى الفضلى

نورا عبدالهادي محمد الصقران

نورة عذبي سالم العلي الصباح

نوره ابراهيم راشد الحفيتى

نوره خالد عبد العزيز المسعود

نوره خالد محمد الخضير

نوره عبد الكريم يوسف الرمح

نوره مناور محمد العازمى

نوريه ضيف الله فريح الرشيدي

نوف بدر منصور المسعود

نوف رعد عبد الرزاق الابراهيم

هاجر موءيد حسين . بوعباس

هادى سعود محسن العتيبى

هبسه عبد الرحمن ماجد المطيرى

هناء صالح عبد اللطيف الحبشى

هند مجبل محمد العنزي

ود مرزوق مبارك الوطري

وليد خالد دليل جزاع

ياسمين محمود حيدر حسين

يوسف خالد منصور الجزاف

يوسف على حسين القطان

يوسف متعب عماش العتيبى

يوسف محمد حسين عبد الله

يوسف محمد عبد الله العتيبى

وزارة التعليم العالي

احمد راضى قبلان العازمى

افراح محمد صائل المطيرى

امل مهنا محمد القحطانى

ايمان بجاد محمد . الضليعى

ايمان فضل رفيع راشد

جوزه ملفي جفينان العازمي

حصه شهاب أحمد محمد خالد

خالد براك عبد المحسن المحسن

خالد رجا صالح فالح الرشيدى

دلال مبارك بداح العجمى

رفعه هادي مبخوت العجمي

سلمان مطلق سعود الدغيم

سليمان عبد الحميد سالم علي بن سالم

عائشه أحمد عبدالله العوضي

عبير صلاح محمد . الحشاش

عواطف بدر جاسم الشمري

فيصل جاسر فريح المطيرى

كوثر رشيد عباس دشتي

محمد هادى فلاح . العازمى

مسفره ملوح مطلق الماجدى

مشاري عادل محمد العميري

مشعل خليف فلاح . المطيري

مها منصور خضر رشيدي

هيا غضبان شبيب العازمى

وزارة الداخلية

انفال خليل ابراهيم المسرى

بدر محمد السهدى العجمى

جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

حنان خالد عبد اللطيف المقيط

ريم مسهوج عوض الصليلى

ضحيه عايض حمد صغير

كوثر محمد عبدالله البلوشي

محمد خالد على كمال

محمد راشد فهاد الرشيدى

مها سلطان عبد الله الديحانى

مى سلطان عبد الله الديحانى

مي مصلط مطلق المطيرى

وزارة الدفاع

ابراهيم على جعفر بوشهرى

ابو بكر ناصر محمد زينل

احمد ثامر خلف البرازي

احمد فايح مطر المطيرى

ارشيد عبد الله ارشيد القفيدي كعمي الرشيدي

اشواق عبد العزيز عيد الشمرى

بدر ناصر عبد الله الجحمه

جاسم صلاح جاسم الباطنى

جراح مفرج مشلح الدوسرى

حسن صالح حسن الرشدان

حسين عادل أحمد الدريعي

حسين على احمد الرامزى

حمد ذعار فلاح المطيرى

حمد فهيد ادغيمان العازمى

حمد محمد فهد الشايجى

حمود قطيم عواض العازمى

حنين حسن جاسم الشمالى

حوراء محمود عباس اسماعيل

خالد حمود سالم الخرينج

خالد عبد اللطيف عبد الله السنعوسي

خالد عبد الله حسن الشمرى

خزنه ابراهيم محمد . المرشد

دانه سالم دهيليس العازمى

داود سليمان ابراهيم الرشود

دعيج عهدي علي الدعيج

دينا جمال احمد الساير

رازان طلال صويلح المالكي

رافع جاسم مشرف الشمرى

سعود احمد جايد الشمرى

سعود بندر شجاع ابو رميه

سعود راشد سعود العازمي

سلطان بندر سلطان المطيرات

شوق على سالم الهدفه المري

شيخه حسين درباس الزعابى

صالح ضيدان سالم العجمي

طلال فيصل محمد المطيري

عبد الرحمن ثامر خليل الجنفاوى

عبد الله حمدان منور الشمري

عبد الله سعد منشد الهندال

عبد الله ضيدان دهيسان بوشيبه المطيري

عبد الله عبد اللطيف عبد الله المجحم

عبد الله مرضى مبارك الوسمى

عبدالله فهد مفلح المطيرى

عتيق محمد مسعود العجمى

عذبى خلف هجرس العازمى

علي ابراهيم محمد السلمان

فاطمه عباس عبد الرسول الصائغ

فهد عبد الرحمن على البشر .

فهد محمد عواد الظفيري

فهد مرعى صالح الحيان

فواز اسماعيل محمد سكين الكندرى

فيصل فاضل حبيب . قمبر

فيصل نوري علي الظبيري

لولوه سعد مبارك السعيد

مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي

مجبل صالح مجبل الرشيدى

محمد بدر عبد الرحمن المجحم

محمد بدر موسى الحداد

محمد جاسم عبدالله رضا

محمد جمال محمود الشناوي

محمد حمد محمد اللوا المري

محمد خالد عريفج العازمى

محمد خميس عبد الرحمن العوضي

محمد نواف جهز المطيرى

مشعل عارف عبدالرحمن شمسالدين عبد الرحمن

مهدى احمد حسين الوزان

موضي فهد محمد الديحاني

نوف حسن سند الدوسري

نوف عادل خلف القرينى

هادى صالح مجبل العازمى

هبه منصور صالح القلاف

هدى بركه محمد البخيت

هدى محمد هادي الهاجري

يوسف علي سالم العليمي

يوسف مالك جواد الحسين

يوسف محمد صالح عياده

وزارة الشئون الإجتماعية

آمنه عبد الحسين محمد عاشور

احمد حمود حجى المطيرى

احمد زياد جاسم السدره

احمد نايف مبارك السعيدي

امثال كريزي سعود المطيري

اميره عمر ابراهيم المرشود

انوار صلاح يوسف العنزى

بسمه على احمد . المنصور

جمانه عبد الرسول ابل صادق

جوان على عبد الرحمن الطبيخ

حصه اديغم حنيان الرشيدى

حنان سعود كامل السبيعى

خزنه محمد عامر العجمى

دانه حسين على عبد الحسين

دلال عامر محمد النسيم

رائد دعسان مفلح الصليلى

راشد هادى سعود العازمى

رباح عقاب رباح المطيرى

ريم احمد سالم المهنا

زهراء ايوب صالح الصراف

زهراء عبد الله عبد المحسن الفضلى

زهراء محمد حبيب اشكناني

زينب جاسم محمد مندني

سبيكه ابراهيم سلطان السدانى

سعود عدنان عبد العزيز العتيقى

سلطان حسين عايض . الرشيدى

شيخه نهير ناهس المطيرى

طلال سعدون غانم المطيري

ظاهر صالح ظاهر الرشيدى

عائشه جميل موسى الدوسرى

عبد العزيز حسين صالح القفاص

عبد الله حمد سعود العجمي

عبد الله خالد سعد الحيلان

عبير عبد العزيز الحمود العبد الوهاب

عيسى شريد مسلم الرشيدى

فاتن فايز عتيج بطحانى

فاطمه ابراهيم احمد الشمالى

فاطمه حسين محمد احمد المنصور

فاطمه محمد صحاف على محمد

فجر سلمان سيف الميع العازمي

فهد برغش فهد المطيري

فيصل فاضل اسد على

ليالي مبارك هادي العازمي

محمد أحمد مجبل الغريافى

محمد الحميدي حجار المطيري

محمد حسين على الخالدى

محمد مبارك فالح العازمى

مريم صباح بدر الصباح

مشارى عبد الله محمد العجيل

مشاعل حمد عايض الوهيده

مشعل عزيز نواف العنزى

مناير عبد الله محمد الخباز

منيره محمد جاسم الانصارى

ناصر بدر ناصر العنزى

ناصر منصور ناصر الحربى

نواف سرحان خويطر العنزى

نوره اسماعيل تميم الدوسرى

نوره بدر منصور المسعود

هديل عادل حسن الخياط

هند عبد الواحد ضاحى ناصر

وليد خالد عايض العنزي

وزارة الصحة

آسيا ضحيان راشد العتيبي

آلاء بندر عواد الشمري

أبرار صنيهيت متعب المطيرى

أبرار مبارك قويعان الهاجري

أحمد سيد محمد سيد علي الموسوي

أحمد طلق مناحي العازمي

أحمد عبد الكريم على محمد

أسيل طارق مطلق العروج

أفنان عبد العزيز نايف جليل الحسن

أفنان عبد الله أحمد عبد القادر المحمد

أمجاد نمر فلاح الشمري

أمل مزعل حويان العازمي

أميره مشعان سعود الرشيدى

أمينه ساهر راضي البدان العنزي

أنعام أحمد سليمان البالول

أنوار خالد فهيد العازمى

أنوار شفاء الهيلم العنزي

ابداح فهد ابداح العجمى

ابرار بدر ضيف اللة العتيبى

ابرار محمد حسن الدوخى

ابرار مرزوق عبدالله . القحطانى

ابراهيم عبد الله محمد الفيلكاوى

احلام مزيد حمدان البذالى

احمد حمد احمد الغيث

احمد عواض عايد الرشيدي

احمد فيحان هايف الجميلى

اريج خالد محمد السردى

اريج فواز لافي المطيري

اسراء احمد محمود . يوسف

اسراء علي يوسف ابو غيث

اسماء مفرج نهار المطيرى

اسيل جعفر صادق الاستاذ

اشواق عبد الرحمن براك العازمى

اعتماد عايد خابور خلف

افراح فهيد طلق . العازمى

افنان احمد جاسم . الخنفر

افنان منير مبارك السهلى

البندرى وليد عوده الشمرى

الجازي فهيد عبيد الرقيصى

الجوهره فراج عبد الله العجمى

الزين على مطلق المنير

الطاف يعقوب يوسف المفرج

العنود رفاعي فارس السهدي العازمي

الهنوف سحيم غازى الرشيدى

امانى محمد تويم الهاجرى

امل ضاحى عطيه جبر الشمرى

امنه طالب عبد الرسول الصايغ

اميره مجبل عوض الرشيدي

امينه سعود مساعد البناي

انفال عبدالله سالم الدوب

انوار عادل مزيد العازمي

انوار مبارك دخيل العنترى

انور محمد حسين كمال

ايمان أحمد جاعد العنزى

ايمان سند مطلق المطيرى

ايمان عبد الله عايد الحريجى

ايمان فتحي سعود حسن

ايمان محمد ارشيد الضرباح

ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

باسل عبدالصمد اكبر اشكناني

بتول خضر نايف الشمري

بثينه عماد يوسف احمد الغانم

بدر حمد معجب العجمى

بدر عذال عوض العنزي

بدر محماس مشرع خلف

بدريه مسعود محمد الهاجرى

بدور رسام حسيان الدوسرى

بدور غانم مطير الظفيرى

بدور مطلق عليج عسكر

براك مفلح رغيان العازمى .

برده على مانع العجمى

بشاير حسن حمد الدوسرى

بشاير عبدالرزاق هاشم الكندرى

بشاير عوض فلاح العازمى

بشاير محمد سعد الرشيدى

بلقيس فيصل صالح الظفيري

بندر صياح محمد رمال

تركى ناصر مبارك العازمى

تركي سعود ماجد عبد الهادى الزيادى

تغريد بدر مشعاب سحلول

تهانى سالم ناصر العجمى

تهاني أحمد مسفر العراده

تهاني ابراهيم صالح الضفيري

جمعان ارشيد جمعان العازمى

جنان سالم جاسم عبدالسلام

حربيه حمد عواض العازمى

حسن علي عباس فرمن

حسناء علي محمد ثامر الراجحي

حسين عباس غلوم حسين

حسين عبدالعزيز علي الصفار

حصه ابراهيم عبد الله الحسينان

حصه سامي عبدالله العجمي

حصه عادل خالد العازمى

حصه عادل راضى العازمى

حصه محمد عبد العزيز المرشد

حصه محمد مبارك العجمى

حمد فوزان حمد العدوانى

حمود حمد عباس السنافي

حمود علي جريد المطيري

حنان حسين احمد شموه

حنان دهام فهد العازمي

حنان نايف شحنان الشحيتاوى

حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله

حوراء عبدالعزيز عبدالكريم ابوجابر

حياة حامد على الفيلكاوي

خالد سليمان عبيد الهاجرى

خالد شافى على العازمى

خالد عبيد الله رابح الرشيدي

خالد محمد مشوط الجالس

خالد وليد سهيل الزنكى

خلود خالد عثمان قشاط عمر

خلود مبارك جمعان الرشيدى

خليفه فهد شارع الرندي

داليه محمد ابداح الدوسرى

دانه فهد عبد العزيز الهران

دانه محمد حسين العازمى

دانه وليد مبارك بوقماشه

دعاء مطر خلف الفضلى

دلال احمد على الفريح

دلال زايد عيد العازمي

دلال مبارك حنيف الظفيرى

دلال محمد حمود العميره

دلال محمد يوسف العروج

راشد مساعد ماطر . عميره

رحاب عبد الله بزيع المطيري

رحاب مدلل حبيب . العنزى

رحاب مناع بن حمدان الظفيرى

رحمه فرج عبيد العجمى

رغد خلف فهد القشعان

رغد ناديه جلال محمد ملحم

رفاء احمد بندر المطيري

رقيه محمد سالم الخترش

روابى طلال مبارك العازمى

روان احمد حمود العدوانى

روان حامد بدر سلامه

روان صقر عبد الله الغرير

روان صقر غانم الماجد الغانم

روان صلاح عبد الرحمن الناشى

روان عماد خلف العنزي

روان فهد محمد . الدغيشم

ريم احمد حجي العازمى

ريم اسامه سعود المجيبل

ريم خالد ايوب القيص

ريم خالد سعد بزيع

ريم راشد مجبل عبد الرحمن

ريم سعد عامر العجمى

ريم عكرش عيد محمد

ريم فهد جابر الشمري

ريم فيصل فالح الخميلي

زايد قحطان زايد العجمى

زبن هزاع مزبان السعيدى

زكيه سعود عبد العزيز فهد

زهراء ابراهيم نظر محمد

زهراء ناصر حسين الناصر

زينب محمد عباس العجمي

ساره أسامه محمود صالح الصفي

ساره بدر احمد القويعي

ساره خليفه محمد الدبوس

ساره سعود عناد الخالدى

ساره صالح سعود العنبرى

ساره عبد الله محمد القصار

ساره عبدالسلام ماطر مرزوق العصيمى

ساره فهد صياح الخالدى

ساره مفلح مطلق العازمى

ساره منصور عبد المحسن الجاسم

ساره ناصر عبيد الرشيدى

ساره هايف عبد الله العجمي

سعود ثقل سالم الدوسرى

سعود زيد مساعد الحوز

سعود محمد سعود السليمان

سلطان ماجد متعب الرشيدى

سلطان مزبان راجي السعيدي

سلمى عبد الله سعد الوهيب

سهى احمد ابراهيم سالم

شاهين حسين شاهين الشملان

شروق صالح عبدالكريم ملا عواد مبارك

شروق محمد حمود الظفيرى

شريده سرهيد تريحيب . النصافى

شريفه عادل حسن عبدالمحسن رمضان

شقحه سعيد هادى العجمى

شمايل أحمد علي العازمي

شهد انور بدر البلوشى

شهد خالد صنهات المطيري

شهد روضان ناصر الروضان

شهد عويد مبارك العراده

شهد عيد محمد الحميداني

شهد محسن سيد كاظم الموسوى

شهد محمد اسد حسن

شهد محمد غازى . عامر

شوق خالد عبد الله بو شهرى

شوق خالد عبد المحسن الهاشم

شوق يوسف صالح حماده النهابه

شيخه أحمد عبدالله العوضي

شيخه حمد جابر المري

شيخه خالد عبدالله الغريب

شيخه رضا خلف العنزى

شيخه علي محمد الزيد

شيخه نبيل عبدالكريم القلوشي

شيماء خالد محمد النمش

صالحه سعد عبد الهادى العميره

صالحه عبد الله عبد الرحمن المسيعيد

صفاء هلال اسماعيل العنزى

صلاح سند خلف العنزي

صيده منير مهدي العجمي

صيغه مانع دهيم الدوسرى

طيبه اديب يوسف العلى

عائشة صلاح ناصر العثمان

عائشه مرزوق مبارك العازمي

عاليه محيسن حسين المطيرى

عايض فهيد محمد العجمى

عبد الاله حمود عوض المهمل

عبد الحميد فيصل عبد الحميد الرامزي

عبد الرحمن عادل عوض محمد

عبد الرحمن على عوض الدويله

عبد العزيز خالد غازى العدوانى

عبد العزيز مبارك مسيعيد الرشيدى

عبد العزيز محمد بخيت الهاجري

عبد اللطيف فهد محمد العبد الرزاق

عبد الله حمد عيد الرشيدى

عبد الله طليحان عكاش العنزى

عبد الله عثمان ابراهيم العوضي

عبد الله فيصل مسلط العتيبى

عبد الله مرشد حميد العنزى

عبد الله مسفر محسن العجمى

عبد الله هليل شويهين الظفيرى

عبد الوهاب خالد محمد الفارس

عبدالرحمن عوده عوض عوده شاهين

عبدالعزيز فهد حجر شعوف المطيرى

عبدالله احمد عبدالرحمن الجمعه

عبدالله سعد خالد العازمى

عبدالله على نشمى الضفيرى

عبير خليفه حمدان العازمى

عبير سلمان سيف العازمى

عثمان وليد عبدالكريم الشيحه

عجيل مد الله عجيل مد الله عجيل

عذارى هادى سالم العجمى

عزيزه محمد حمود هويشل

على جابر حمد المرى

علي صبيح شعبان غلوم

علياء سالم محمد سالم الدوسرى

عمر غانم عبد اللطيف الشطى

عنود عباس محمد الشمرى

عهد محمد حمود الرشيدى

عهود مهدى ثنيان مهدى

غدير صقر فهاد محمد العازمى

غدير عادل جمعه سبتي

غدير عبد الله علي المطيري

غدير على عباس الجدى

غزلان عيد سالم ثويب

فاتن محمد خليل القلاف

فاطمة شاكر يونس المجادى

فاطمه ابراهيم احمد الزايد

فاطمه بدر أحمد كرم أحمد

فاطمه حمد سالم الناصر

فاطمه خليف ضيف طه

فاطمه دخيل فحيمان بطى

فاطمه دغيم خلف دغيم العازمى

فاطمه طلق على العازمى

فاطمه على طالب ملاعلى السرى

فاطمه مجبل مرزوق الرشيدي

فاطمه محمد حمد المضحي

فاطمه محمد عباس حيدر .

فاطمه محمد موسى الحسيني

فاطمه مرزوق مطلق العازمى

فاطمه ناصر على عباس

فاطمه وليد حسن القلاف

فاطمه وليد محمد العلى

فجر علي سعد فرج

فجر محمد علي الوجهان

فرح راشد سعد البدى

فرح محمد ابراهيم عبد الله

فهد سالم سعود السليمان

فهد صالح خلف السعيدي

فهد محمد صالح الحبيل

فهد مرزوق محسن الميع

فهد ناصر احمد المنصورى

في محمد باني الباني

فيحاء عشيران عبد الله العازمي

فيصل عدنان عبد الله اسماعيل

فيصل يعقوب ناصر المعيلى

قيروان هشام سعود المجيبل

كريمه محمد راشد الهاجرى

لطيفه سالم يوسف المرزوق

لطيفه سعد محمد الحليله

لطيفه فهد عالي المطيري

لطيفه مبارك محمد العتيبي

لمياء يوسف محمد حيات

لولوه احمد عبد الرحمن الشايع

لولوه خالد على مدوه

لولوه راشد سليمان الخطاف

لولوه ناصر علي الحمدان

مبارك سالم مبارك الصباح

مبارك سند عجيم . الحسينى

مبارك ضبيب سعدون الرشيدى

محارب سالم مفلح الجسار

محمد بدر محمد المطيري

محمد حزمى براك الدوسرى

محمد حمد احمد الدبوس

محمد خلف عبد الله الراجحى

محمد راشد عامر . العازمى

محمد عادل جاسم غريب

محمد عبد الرسول محمد التركي

محمد عبدالله فراج سواده

محمد عبدالله نايف العتيبي

محمد غسان محمد القبندي

محمد لطس مدغم العازمي

محمد مرشد مدغم العازمى .

محمد وليد عبد العزيز الشيحه

مروه ماطر عفاش العنزي

مريم جاسم احمد الجاسم .

مريم حمد أحمد العمر

مريم حمود سليمان الاحمد

مريم رديني بداح رومي

مريم سالم محمد محسن

مريم سعد جخير الدوسرى

مريم صلاح عبدالرسول الجمعه

مريم عبد العزيز عبد الرحمن بوفرسن

مريم عبد الله محمد نور

مريم عبد الهادي نهار المطيري

مريم عبيدان مرثع العازمي

مريم على عبد المحسن العلى

مريم فهد عبدالمحسن الخميس

مريم فيصل خليل عبد الله

مريم مبارك مغيران العازمى

مريم محمد عبداللة العازمي

مريم مذهل نايف العازمي

مريم مسلم نهابه الظفيرى

مريم مشعل زاهي العازمي

مريم مطر شنيف مطلق

مساعد علي حمود النوط العازمي

مشارى محسن محمد العجمى .

مشارى نايف ظاهر الظفيري .

مشعل سرور خالد السيحان

مشعل سلمان مفرح الرشيدى

مشعل فلاح عواض المطيرى

معانى محمد عبد الوهاب الربيع

ملاك سعد مبارك العازمي

ملاك صلبوخ نملان الرويعي

ملاك مناور مسير الظفيرى

منار جاسم محمد شريده

منار حميد علي العنزي

منار شاهر نصار الشمرى

منار عبد العزيز عبد الرحمن المانع .

مناع عبيد فالح العجمي

منال راشد وثير العازمى

مناير محمد على المرى

منصور خلاوى عبد الله العازمى

منى مرجع عايض الجويسري العازمي

منى مشعل هويدى العصيمى

منيره عبدالله مطلق السبيعى

منيره فايز فالح العجمي

منيره مرزوق فراج فهد معتقه

منيره مشاري عبدالهادي المطيري

منيره مطلق شنار الزعبى

منيره ناصر عوض العميري

مها أحمد مسفر العراده

مها طفيل محمد العازمى

مها مصطفى محمد الصالح

مها ملفى دحيلان الحربى

مها هايف سالم الرجعان

مى احمد عباس صالح

مى على محمد مناور الشمرى

مى فهد عبد اللطيف السعيد

نادر ضحوى بركات . الديحانى

ناديه خميس فهران العتيبى

ناصر بدر هلال الديحاني

ناصر جلال راشد ادريس

ناصر حمود فالح الحتيته المطيري

ناصر عادل مبارك الضويحى

ناصر فيصل سعود العنزي

نايف عبد العزيز سعود العازمى

نايفه عبدالله محمد العمار

نجد عبد الرزاق فيحان العتيبى

نمشه فهد هايف العجمي

نهار على سالم العجمى

نوال سالم هديسان الشمري

نوال هزاع مزيد المطيرى

نور طلال عبد اللطيف الفلاح

نور عيد سعود عطيه

نور محمد فرحان النويم

نوره حمد ثامر الدغيلبى

نوره حمد علي المجرن

نوره خلف مبرد . العازمى

نوره سالم مطلب العازمي

نوره عبد الرزاق سليمان الشمس

نوره فراج فهاد العجمي

نوره مبارك عبيد المطيري

نوره هادى محسن العجمى

نوره وسمى ثوينى . العازمى

نوره يوسف عاصى الميع

نوف احمد عسكر العازمى

نوف خليف ناصر العازمى

نوف على محمد العجمى

نوف عيسى محمد الهولي

نوف فهد حجاج العجمى

نوف مزعل لمام العازمي

نوف هذال مصلح الحريص

هاجر سعد احمد العامر

هاجر شافى الحميدى الفهد

هاجر عواد مضحى الفضلى

هبه حمود عبد الله التوحيد

هناء سمير خضر الضفيرى

هنادى سعود رفاعى . زيد

هنادى عشوى حميد العنزى

هنادي صالح عوض العازمي

هنوف عبد الحميد شيحان الشمرى

هويه حسن سعيد العجمى

هيا بدر عبد العزيز الصباح

هيا خالد فراج العازمي

هيلا مبارك فالح العجمى

وجدان فيصل خالد الحمادي

وسن يوسف محمد الجسمي

وضحه سعيد غنام العازمي

وضحه سيف ظاهر العازمى

وضحه عبد الرحمن عبد الوهاب التمار

وضحه منصور سالم الدوسري

وضحى مبارك سعود العجمي

ولاء محمد ابراهيم المريشد

وليد عبداللطيف ناصر الزيد الناصر

يسرا بندر سيد رفاعى الرفاعى

يوسف أحمد يوسف الملا

يوسف عبد الحميد عايد العنزي

يوسف على كرم شهاب

وزارة العدل

أحمد صباح فريح العنزى

جمانه عبدالعزيز سعود الصديقي

حصه حمدان هدمول العدواني

حمد طلال عثمان السعيد

خديجه حسين عوض بهزادي

خديجه خير الله فرحان المطيري

خلود عبد الله فارع المطيرى

ديما محمد مطلق العميري

رهف ساير عايد الصليلى

زينب عبد المطلب سيد شهاب القلاف

سليمان عبدالله هزاع الجنفاوي الشمري

سليمان منتصر سليمان اسحق التركيت

شفاقه هادى عبدالرحمن . العجمى

عائشه سعود جليدان الحمد

عادل سعد خلف المغربى

عبد المحسن عيد عبد المحسن المخيال

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العيسى

عبير خير الله ماضي حمزه

علي مشعل علي الظاهر

عيده فالح حبيب غافل

فالح مبارك فالح العازمي

لولوه عبد اللطيف أحمد العوضي

لولوه هشام محمد البشاره

محمد سليمان عبد العزيز المطوع

محمد عايد محمد العازمى

محمد علي حسين نصيب

محمد فايز محمد البدهاوي

منى محمد محمود الفودري

منيره سطام ناصر القرينى

منيره صياح مطر الشمرى

نوف شلال سعود الظفيرى

هديل احمد كعيد الظفيري

هيا جاسم محمد بن سلطان

يوسف عباس محمد الهولى

وزارة الكهرباء والماء

احمد سلامه يالوس العنزى

جابر علي حسين رمضان جمعه

جميله معيض عايض العازمى

حسن عدنان حسن . الحسن

حمد على حربى العازمى

حمود محمد قطيم المطيري

خزنه حبيب جزاع الشمري

رحاب مهدي مطلق المفرج

سعد سعيد محمد العجمي

سعود على عبد الوهاب المهينى

سعود مهدى محمد العجمى

شهد ناجى صاهود الصليلى

عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الجاسر

عبد السلام سامى عبد السلام النجار

عبد العزيز رياض عبدالعزيز الحصان

عبد اللطيف احمد عبد اللطيف السعيد

عبد الله احمد كاظم محمد حمود

عبد الله عبد الرضا حسين بوحمد

عبد الله علي حسن ياديكار

عبد الله مبارك الصييفى حزام

عبد الله محسن منصور الشمري

عبدالله سالم عبدالله الحلواجى

عبدالله سليمان محمد الرفاعي

عثمان فيصل عبد الوهاب بورسلى

عزام لافى محمد المنديل

على فراج سالم العجمى

عيسى عبدالناصر احمد طاهر

فالح سعود عيد العازمى

فهد مهال بندر المطيري

فيصل مشعل مخلف . الجنفاوي

قبلان حمد حسن العجمى

مبارك احمد زعال العازمى

مبارك فهد مبارك عبدالمحسن

محمد خالد على العمران

محمد عباس حمزه الهزيم

محمد عبدالله خميس العنزى

محمد فالح ارشيد الشدقم العازمي

محمد محمود مختار جراغ

مريم عبد الرحمن ابراهيم العوضى

مريم محمد احمد الخرجى

ناصر فهد ناصر الدوسري

نوره خالد فراج الكفيدى

نوره محمد منصور الربيع

وزارة المالية

أحمد جابر أحمد العدوانى

خالد ناصر عيسى الراشد

عبدالله عامر هلال المطيرى

فالح فجري فالح العازمي

مشارى مطلق قطوان الصواغ العازمى