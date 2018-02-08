اعلن ديوان ديوان الخدمة المدنية اسماء 3661 مواطنا للعمل في القطاع الحكومي كدفعة جديدة من المرشحين المتقدمين للعمل في القطاع الحكومي في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمسجلين في قوائم التوظيف في الديوان خلال فترات التوظيف السابقة .

وطالب الديوان المعنيين إلى مراجعة جهة الترشيح مباشرةً يوم الثلاثاء المقبل.

وفي ما يلي الاسماء:

الأمانة العامة للأوقاف

• حنين مساعد ابراهيم المطوع

• روان محمد علي أحمد

• سلوى خالد مطلق . المطيرى

• شذر فهد محمد الاحمد

• فواز مبارك العمير

• محمد بدر عبد الله الكفيف

• نور مسعد احمد الفرج

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

• أحمد مشعل عواد السهو

• أماني عادل فالح العازمي

• اسراء مجلاد عبد الله الظفيرى

• اسيا محمود عبد الله حسن

• افراح عبد الرسول محمد الكندرى

• الاء جعفر يونس المجادى

• الفهد نوار غازي العتيبي

• امل بجاد ثامر . العتيبى

• انفال حسين اسماعيل محميد

• انفال عبد الكريم خضر عايد

• انفال فوزان ابراهيم القريشي

• ايمان جهاد حسين المويل

• بشاير زيد حماد . العفاسي

• بشاير موءيد يوسف المير

• تحرير طلال فاضل ربيع

• جوزه ملفي جفينان العازمي

• حمود ضيدان سكران السهلى

• حوراء عبدالهادي عبدالرسول بوعباس

• خالد مفرح سليك الرشيدى

• خلود خالد سلمان . العازمى

• دانه حمدان نحيطر الجريد

• دانه حمود حجرف الرشيدى

• دلال فهد هلال العنزي

• دلال محمد ضيف الله الحربي

• روان وليد عبدالحميد حسن

• ريم مفضى زامل الغضورى

• ساره خالد سهيل الرشيدى

• شوق عبد الله حسن الزواوى

• شوق عبدالهادى صخى العنزى

• طلال مبارك ضبيعى الحريجى

• عائشه عبدالناصر حسين الكندرى

• عائشه يوسف عبد الرحمن المعود

• عبد الله نبيل عبد الله القلاف

• غاليه عبد العزيز لافي المطيري

• فاطمه عباس محمد غريب محمد علي

• فاطمه على عبد الله بن حسن

• فواز عبد الله حمد المكراد

• فى مزيد افنيطل البحا

• محسنه مسيعيد سعد الرشيدي

• مريم سليمان احمد راشد

• مريم عادل على الحمدان

• مريم عماد حمد الضبيان

• منال عبد الله ناصر العازمي

• منصور محمد منصور بذال الرشيدى

• مها منصور خضر رشيدي

• موضي بدر ناصر المطيري

• مي مصلط مطلق المطيرى

• نفله علي عبد الله المري

• نوره عايد عواد العازمي

• نوف سالم عقيلى قعيد

• يوسف فوءاد يوسف . المطر

• الإدارة العامة للإطفاء

• بدريه محمد دعبول

• بسمه خالد مريبد الرشيدي

• سعد شاهر ثنيان الشمرى

• عبد الله محمد هادى العازمى

• عبدالرحمن عايد زعل الظفيرى

• عبدالعزيز سعد خالد الهرشانى

• فالح مبارك فالح العازمي

• محمد فاضل احمد الحداد

• مزيد دلى عايد الظفيرى

• مسلم فالح مسلم العازمى

• مشعل خليفه خضر الخضر

• مشعل رجب عبد الله العنزى

• نايف فايز عيد العازمى

• الإدارة العامة للطيران المدنى

• جراح صالح حمد العنزى

• جهاد جواد حسن . موسى

• عبد الله أحمد خضير نهار

• عبد الله عادل حسين على

• فاطمه مختار غلوم قاسم

• فايز فهد خميس البصيرى

• محمد زبن دهيسان . اللميع

• محمد مطلق بندر المطيرى

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

• أنوار عمعوم خلف الحسيني

• ابرار مناحى ضبعان فرحان

• ابراهيم مطلق ركابى الضفيري

• احمد فالح بداح العازمى

• الاء يونس حاجى حسن بارون

• امانى خالد بدر المطيرى

• انفال هليل حفر الجميلي

• ايمان رضا محمد معرفى

• ايمان غالب على المراد

• بشاير سعد على سعد المياس

• جميله احمد مختار الصراف

• حميده مكى حسن الحداد

• حنان اياد اسحق محمود

• خالد جمال محمد . الحسن

• خالد عبد الله محمد المظفر

• خالد فهيد امنوخ العازمى .

• خزنه ابراهيم محمد . المرشد

• دلال عامر محمد النسيم

• دلال عماد عثمان محمد

• دلال مهنا ناجى الرشيدى

• ريم فهد فيصل المطيري

• زهراء عبد العزيز عبد الله المعتوق

• سهام وليد احمد بوقماز

• شهد عبد الحميد عبد الله الحماد

• شيخه علي حسين الهلالي

• شيماء على حسن الشطي

• عادل عبيد سلمان الرشيدي

• عبد الرحمن جمال عاشور عبد السلام

• عذوب فيصل حسن شهاب

• عهد محمود سالم المجرن

• عيسى عبد الله احمد المرزوق

• غدير علي اسماعيل العبدالله

• غدير محمود عبد النبي الشيرازي

• فاطمه زيد حسن . صادق

• فاطمه فرج حمد الشلال

• فهد على عبد الله التميمى

• لطيفه غازى عيد الحربي

• لطيفه ناصر عبد المحسن الجريد

• محمد خالد غانم . الزايد

• محمد سعيد عتيق الصليلى

• مرام سيف ماطر العنزي

• مريم جمال عبدالعزيز نقي

• مريم سالم عبد الله السعدى

• منال طرقى على العنزي

• منى ناجى حمد البعيجان

• منيره على عبد العزيز الوهيب

• نوره على حسن النعيمي .

• نوف ناصر مانع العجمى

• هبه احمد عبد الرسول الصائغ

• هديل فهد عطيه الفضلى

الهيئة العامة لشئون القصر

• آيات جاسم جابر عزيز

• أحمد طارق محمد القطان

• أسيل لافى مطيع العنزى

• ابتسام محمد علي سيادي

• اسماء احمد عبد الرحمن الكندرى

• اشواق عبد العزيز عيد الشمرى

• اشواق غنيم مفرج المطيرى

• الجازى سعد مشعى الزعبى

• العنود حمود محمد الحربى

• العنود سالم راجح الهاجرى

• امثال محمد فلاح الرشيدى

• اميره عمر ابراهيم المرشود

• اميره محمود ذيب محمود

• امينه ادهام شويص على

• انفال على حسن العجمى

• انور كامل محمد الفضلى

• اوراد عبد العزيز عساف الجدى

• ايمان باين حربى . الحربى

• ايمان ظاهر فالح الصويل

• ايمان عبداللطيف احمد بوخليف

• ايمان فتحي سعود حسن

• بخيته ريفان على اليامى

• بدر جاسم محمد ملا يوسف

• بدور حسين صاحى فيحان

• بدور سعد مطلق العتيبى

• بشاير منصور الاحمد الابراهيم

• جميله علي حمد المري

• جنان جاسم عبد الرضا على

• جنان عبدالعزيز عبدالله المطوع

• حامد حسن ابراهيم معرفى

• حبيبه جمال بركات عبد الله

• حصه محمد فلاح الهاجري

• حلى مبارك سليمان . السلمان

• حنان نعيم على الفهد

• حوراء عادل حسين الحاظر

• خالد مساعد عبدالمحسن العيد

• خالد منصور عبد العزيز المعتوق

• خلود احمد يونس امين

• خليفه أحمد عبد الله المطر

• دانه بدر محمد عبداللطيف الفرح

• دانه صالح احمد مقلد

• دانه عبد اللطيف خالد المهيدب

• دانه هاني محمد المسلم

• دلال احمد عبد المحسن المليفي

• دلال فيصل صالح الشهاب

• دلال محمد عبد الله السليم

• دلال محمود عبد الرحيم الكندرى

• ديما جمال خليفه السهلى

• ديمه الحميدي علي وقيت الشمري

• رائد دعسان مفلح الصليلى

• رزان خالد ناصر . الخالدى

• روان راشد أحمد عبدالقادر المحمد

• روان عادل حسين عباس

• روان عصام اسماعيل البلوشى

• ريم راجح هندى الحربي

• ريم عدنان عبد الوهاب العميرى

• ريم فالح دعيدع العازمى

• ريم فيصل محمد . السريع

• ريم محمد جعيثن العنزى

• ريم منصور محمد العجمى

• زهراء اياد حسين الشواف

• سارة مطلق فلاح العازمى

• ساره بدر سعود الرغيب

• ساره حسين علي المحمد علي

• ساره خليل ابراهيم العتيبى

• ساره عبد الكريم عباس البكر

• ساره عوض راشد المهيميل

• ساره محمد حجى العازمى

• ساره معزى فلاح المطيرى

• سعاد مسلم فهد الرشيدى

• شاهه احمد محمد السبتى

• شروق احمد حسن الكندرى

• شروق عبد الله حسن على

• شفاقه هادى عبدالرحمن . العجمى

• شمايل محزم محمد العتيق

• شهد خالد حنيف حنيف

• شوق جهاد عبد الله العمران

• شيخة حامد سعود محمد السنعوسي

• شيخه ابراهيم احمد الراشد

• شيخه خليفه ابراهيم بن ناجي

• شيخه ردهان حمود الموسى

• شيماء عبد الرزاق صالح محمد

• شيماء عبد المحسن منصور القطان

• ضحى خالد عبيد الشميلان

• طلال خالد صالح الحاتم

• طلال مشعل عبد العزيز الحربى

• عائشة علي عبد الهادي المري

• عائشه صالح عبدالرحمن العبودى

• عايض عوض سبيل الرشيدي .

• عبد الرحمن ابراهيم خليل الطليحى

• عبد الرحمن عبد الله محمد اليحيي

• عبد الله عثمان ابراهيم العوضي

• عبد الله فهاد فلاح العجمى

• عبد المحسن مشرع مبارك الوسمى

• عبدالرحمن عوده عوض عوده شاهين

• عذارى حجى راشد الهيلع العازمي

• عذاري وليد ابراهيم الجويهل

• عذبه حمد صالح الشهاب

• عذوب محمد عبد الله الشايع

• على عبد الوهاب يوسف ادريس معيوف

• عمر عبد السلام خالد العبيدان

• عواطف بدر جاسم الشمري

• عواطف دغيم فاضل العتيبى

• غدير علي عبد الله هادي

• غزوه عبد العزيز حمد فهد بودى

• غنيمه عبيد محمد العجمى

• فاطمه أحمد ابراهيم أحمد

• فاطمه رائد جبر الفضاله

• فاطمه شملان عقيل المطيرى

• فاطمه محمد سليمان السنين

• فاطمه محمد عباس حيدر .

• فاطمه نجيب بدر الردعان

• فاطمه نما عبدالله بن نما النما

• فالح فهد فالح الشمالى

• فجر احمد عبدالله العدوانى

• فرح عيسى عيد الرشيدى

• فهد انور محمد عبد الرحيم

• فهد مبارك محمد الساير

• فهد محمد سعود المهدى

• فهد يوسف حسن الجاركى

• فوزيه خليل ابراهيم العوضى

• قماشه عبد الله عبد الجليل نقى

• كفايه خليل مخلف اللحيدي سرور

• لطيفه زبيل نهار الشمري

• لطيفه عبد الرحمن محمد العجمى

• لطيفه يوسف حمد الصقر

• لولوه وليد عبدالله الحاتم .

• ليلى حسين جمعه السناوي

• لين عبد الرحمن مصبح الحزمي

• محمد حسين على المطيرى

• محمد محسن بدر السبيعى

• مريم جلوى محمد العجيرى

• مريم حسين حسن جمال

• مريم خالد عبد الستار محمد

• مريم دبوس علي الدبوس

• مسفر انور مسفر العتيبى

• مشارى ابراهيم عبد الله الداحس

• مصطفى احمد محمود الجاسم

• منار عدنان سعود بوعركى

• منال مناور فهد فيصل

• منى فوءاد ناصر المسلم

• منيرة فهد عبدالرحمن السويدان

• منيره بدر خالد المخيزيم

• مها مصطفى محمد الصالح

• مها منيف حماد متعب العجمى

• موضى فهد عبد الله العجمى

• موضي فيصل علي المسعود

• نادية محمد جاسم الحقان

• ناصر خالد ناصر حسين العازمي

• ناصر وليد خليل الياسين

• نجد محمد مزيد بو شيبه

• نهى سعد راشد العبهول

• نورا عبد الناصر شعيب المطيري

• نوره بدر على الحداد

• نوره خالد محمد الهاجرى

• نوره سعود أحمد صايل

• نوره طارق محمد المذن

• نوره عبد العزيز حسن البلوشى

• نوره عيد عتيق الحربي

• نوره مبارك عبيد المطيري

• نوره محمد عبد الله القصيمى

• نوف حسن سند الدوسري

• نوف عبد المحسن على العون

• هاجر حمود بخيت . المطيرى

• هدى بركه محمد البخيت

• هنادى سعود رفاعى . زيد

• هنوف مبارك زيدان العنزي

• هيا بدر عبد العزيز الصباح

• هيا سعد جديع الهاجري

• هيا سعود محسن عتيج

• هيا سليمان على ابا الخيل

• هيا طلال محمد الحيدر

• هيا غضبان شبيب العازمى

• وسميه حسن ناصر المرشاد

• وسميه ظافر ناصر العجمي

• وضحه سعد عبدالله . القحطاني

• وضحى محمد على العجمى

• وفيقه محمد سعيد عبد الرحمن

• وليد سعود محمد العصفور

الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة

• أحمد ثابت عتيق العنزي

• أحمد حسن بدر القلاف

• أحمد عبد الكريم على محمد

• أنوار مشعان حجرف العتيبي

• ابرار على ارشيد الرشيدى

• اريج خالد محمد السردى

• اسيل جعفر صادق الاستاذ

• افراح سهيل مدوخ المطيرى

• امال جاسم محمد قاسم

• امنه على بدر محمد

• انوار صالح حبيب الظفيري

• بدريه سعود ثاري الرشيدي

• جمانه يعقوب حبيب الابراهيم

• حجى فارس سعود المعصب

• حشان منصر مرزوق العجمى

• حشان مهدى راشد هادى العجمى

• حوراء مهدى طاهر القطان

• خالد على مبارك العازمى

• دانه عثمان عبدالله البلوشى

• دلال امان خليفة ابودهوم

• دلال خالد راشد الهيفي

• دلال سالم سعود العازمي

• دلال فيصل خليل التوم

• دلال نورى خلف بن سلامه

• ريم خالد على الملا

• ريم عادل سالم الياسين

• زينب عبدالهادى يوسف الباذر

• ساره راشد مرزوق مبارك

• شروق بندر محمد العتيبى

• شهد مطلق محمد الجبري

• شوق خالد عبد المحسن الهاشم

• شوق خالد يوسف الحجي

• شيخه عبد المحسن جاسم القصار

• صالح محمد بانى صالح البانى

• صفيه شبوط شلاح عليوى

• عائشه فتحى على المكيمى

• عبد الرحمن مبارك نغيمش الشمرى

• عبد الله خالد سعد الحيلان

• عبد الله عبد اللطيف عبد الرزاق الرقم

• عبد الله يعقوب عبد الله احمد

• عذارى منذر مطلق المسبحى

• فرح راشد سعد البدى

• فهد محمد مرزوق الفجرى

• لولوه عبدالله عبد العزيز بن سلطان

• ليلي صادق ابراهيم احمد

• مثايل غازى ضيف الله المطيرى

• محمد فرج محمد فهد الهاجري

• مريم عبد الحميد عايد العنزى

• منار صنيتان فلاح المطيري

• منيره ابراهيم ابراهيم النغيمش

• ناديه حميد حبيب علي

• ناصر سمير ناصر حسين عبدالرضا

• نوره جاسم عبد الله علي

• نوره حسين عبدالجليل علي

• نوره عهدي داود العبيدان

• هاجر موءيد حسين . بوعباس

• هنوف اسماعيل فيصل الخالدى

• وسميه فهد فارس الخرينج

• يوسف عباس محمد الهولى

• الهيئة العامة للتعليم التطبيقى والتدريب

• امنه لزام ضبيب المطيرى

• انوار جلال فوءاد البدر

• الهيئة العامة للرياضة

• ايمان راشد محمد العازمى

• ايمان عبد الله غلام محمد

• حصه يوسف محمد الخنينى

• خالد ابراهيم مشعان . حمد

• خالد انور عبد القادر الرشيد

• زهراء عبد الكريم عبد الله اشكناني

• سعود فيصل سعود . الفريج

• سميحه فرج نادر فرج

• شذي عبدالمحسن ابراهيم يوسف حقي

• شهد محمد علي البحر

• شوق سعود عبيد المطيري

• طيبه حمد احمد السنان

• لولوه انور عبد الله سكين

• مريم حبيب عبد الرحمن نورى

• مريم صالح عبد الرحيم شموه

• مناير فايز سعود العازمى

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

• بندر روضان دحل الضفيري

• جمانه صالح على الخميس

• حبيب عيد سعد . العازمى

• رابعة ابراهيم عبدالغفور العوضى

• ريوف سلامه عايد العازمى

• عبد العزيز سيار عطا الله الشمرى

• عبد الله يعقوب مشارى بن جبل

• عذارى تركى حمد . العنزى

• عمران هانى حسين حسن

• عواطف تركى سعد العتيبى

• فراس جاسم محمد . كندرى

• محمد داود سلمان ملا على

• مشارى اجهار فهد العدوانى .

• هدى صنت شمروخ العتيبى

• وضحاء معدى فهد القحطانى

الهيئة العامة للقوى العاملة

• ابراهيم على جعفر بوشهرى

• احمد ثامر خلف البرازي

• خليفه جواد خليفه مراد

• فاطمه امير سالم امير

• فهد محمد عبد الله العجمى

• محمد حسين عيسى بلوشى

الهيئة العامة للمعلومات المدنية

• عيسى محمد نايف العازمى

• نواف مبارك سويد السويد

الهيئة العامه للغذاء والتغذية

• أفنان عبد العزيز نايف جليل الحسن

• احمد صالح عبدالكريم السعيد

• احمد متعب طبلان . الرشيدى

• اسماء سعيد عابد سعيد

• اسماء سلطان محمد العنزي

• افنان محمد ناصر صقر الصقر

• اوراد عبد اللطيف عبد الرزاق الهاشم

• ايه حبيب احمد اسماعيل كريم

• بدر حمود ذايب المطيرى

• بشاير جاسم محمد العريفان

• بيبى سلطان محمد سلطان

• جمعان مفلح حطاب العازمى

• جوهره عوده حسن الجلاسى

• حصه بدر عبد الرسول القلاف

• حصه خالد نايف العتيبى

• حنان جمال يعقوب عبد الكريم

• خالد احمد خالد العراده

• خالد محمد عبد الرحمن الصرعاوى

• رغد طارق عبد الله المعجل

• ساره ابراهيم عبد الله الرويلى

• سعود زيد مساعد الحوز

• سعود فهد سليم الديحانى

• شهد علي سليم المقيحط

• عبد العزيز سعود سعيد المطيرى

• على مثال جاسر الطيرى

• فجر عصام حمد العصيمى

• محمد جعفر يعقوب عباسابوالحسن

• مصطفى حسين صالح ملك

• نعيمه طاهر فلاح الداود

• نور حامد مناحى المطيرى

• نوف خالد سالم الصباح

• وداد مبارك سعد مبارك الجري

بلدية الكويت

• احمد يعقوب يوسف محمد

• الاء ناصر سبتى الكندرى

• الحميدي تركي الحميدي العتيبي

• العنود شافى سالم العجمى

• بدر خميس عبدالله العازمى

• بشاير محمد عبدالله البلوشي

• ثامر شاهر سلمان سارى العنزى

• حنان وليد يعقوب العبدالهادى

• حياه سلمان داود السنان

• دانه خالد على الملا

• دلال فهد حسن الخالدى

• ريم فلاح مسلم العازمى

• زينب شافي حمد الشمري

• سعود فلاح جمعان الحميدى

• سعود مشعل سعود العازمى

• سعود وليد خالد الوهيب

• سليمان ثويران بريج الماجدي

• سنابل فلاح مشلح الهاجري

• شحيتان مدغم سالم العازمى

• شروق صلاح عبدالله الشرقاوى

• شعاع عجيل عياده الشمري

• شيمه نواف حبيب العنزى

• صيته ثوينى سعد العتيبى

• ضارى احمد خليفه الموسى

• عباس عادل على درويش

• عبد الرحمن بدر خليفه الفقم العازمي

• عبد الله يحيى منصور عباس

• عبدالعزيز فهد عساف المطيرى

• عبدالعزيز منير احمد الشمرى

• عبدالله صلاح يعقوب طالب

• عبدالمحسن جواد محمد صالح الصراف

• عهود مبارك فالح راعي الفحماء

• غدير جعفر حسين عبد الله

• غدير ناصر جابر الوردان

• غريب مجبل مسفر . العنزي

• فاطمة فؤاد حبيب المجادي

• فاطمه ناصر فالح الثاقب

• فجر فليج راهى الفضلى

• ليلى ابراهيم عبدى عثمان

• محمد حسن عبد الله رمضان

• محمد عبد الله محمد اكبر

• محمد عبدالله حماد الصيفى

• مريم فاضل مالك الصفار

• مريم مساعد حميد العقاب

• مريم يوسف أحمد المجيبل

• منيره ابراهيم جعفر يوسف

• منيره طارق احمد الايوب

• ميساء محمود ضمان المحمود

• نواف عايض ناصر . سلمان

• نوره خلف حمد الردهان

• هاشم محمد حسين الدشتى

• هيا خالد محمد الشايع

• هيا عبدالله ابليعيس العتيبي

• هيا مصعب عطا السالم

• وصال سالم راشد العاردى

• يعقوب بدر ناصر فارس

وزارة الأشغال العامة

• اشواق محمد عبد الهادي العجمي

• امانى احمد عبدالله حيدر

• انور فلاح خليف الاصفر

• ايمان فهد احمد المؤمن

• جواهر خالد سفاح الراشد البذالي

• خديجة يوسف سالم السهو الرشيدي

• خزنه صاطي صالح العازمى

• دعاء عادل حسين القطان

• ساره حسين على السالم

• سعد احمد حسن المطوطح

• شيماء عبد العزيز محمد الكندري

• ضياء تركي عبد الله فالح بن خضير المطيري

• عبد الله عجمى صرداح المطيرى

• عبدالرحمن يوسف عبدالعزيز اسماعيل .

• غاليه محمد عبد الله الشراح

• فاطمه عبد العزيز عبد الله الفيلكاوي

• فهد وليد خالد الخرجى

• محمد الجواد علي حسين شرف

• محمد عبد الرضا اكبر لاري

• معالى محمود راشد الزعبى

• مناع سامى حمد . البسام

• منى على حسين . حسن

• منيه سالم راشد العجمى

• نواف ناصر مطلق العازمى

• نوف نهار ناصر المطيرى

• هيا فهد سعد . الهباد

• وسميه غازى منيع الله الرشيدى

• يوسف احمد جعفر الحسن

• وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

• آلاء نبيل غانم الارملي

• ابتسام على سند الفيان

• احمد طارق شعيب العبدالسلام

• احمد عبد الله عايد العازمى

• احمد محمد خميس . الناصر

• العنود هانى فالح . العنزى

• انوار عبد العزيز حمود الكدموس

• ايمان عايد محمد المطيرى

• باسل عبدالصمد اكبر اشكناني

• بشاير مهدي خلاوي العنزي

• بندر فهد علي سويدان العنزى

• تركى على تركى سالم

• تركي نومان ملفي المطيري

• تهانى على عبدالله السرهيد

• تهانى عوض ذياب . حجى

• جمال وقيان متروك . العازمي

• جمعان عواض جابر . العتيبى

• جواهر صحين هلال العازمى

• جواهر مساعد مبارك الجلاوى

• حامد عيسي ناصر سالم المخلف الظفيري

• حجاج شارع حجاج العجمي

• حسن حيدر حمزه اسيرى

• حسناء عصام سلطان الحميضي

• حسين على ناصر المشموم

• حمد يوسف عبد اللطيف القلاف

• حنان طارق سعد العلبان

• حنان محمود عبد العزيز الراشد

• خالد غنام عوض القفيدي العازمي

• خالد نايف محمد ابا الدعيات

• خليفه بدر خليفه الهيلع

• دلال عادل محمد العباد

• دلال عبدالله فهد الطشة

• رابعه عبد الصمد راشد سالم

• راشد نبيل خالد الرشدان

• رحاب عويض صالح . الشلاحى

• رغد ناديه جلال محمد ملحم

• روان حامد بدر سلامه

• ريم فريج خلف العنزي

• ساره خالد محمد بودريد

• ساره غازي هادي السعيدي

• ساره لافى مطلق دغيليب العتيبى

• ساره نبيل خالد عبد الرزاق عبد الجبار

• ساره نواف مطر الرشيدى

• سعد عبدالكريم أحمد الأحمد

• سلطان فاضل جابر المري

• سلطان فهد رومى الظفيرى

• سلمى على سالم الختلان

• سيف سعد سيف العازمى

• شروق فوزى منصور المنصور

• شيخه ناصر عريج ال فهاد

• صالح مساعد عيد المجيبل

• ضحي ناهي راشد الهاجري

• ضيف الله مصلح نافع الرشيدي

• طليحان عبيد الله طليحان الرشيدى

• عائشه جاسم جمعه فريش

• عائشه عبد الله زيد الخالدى

• عائشه مرزوق ضاوي السميري

• عبد العزيز رياض عبد العزيز العربيد

• عبد العزيز مساعد محمد الخنينى

• عبد العزيز منصور محمد الانبعى

• عبد الله جديع عبد الله العجمى

• عبد الله ناصر حمود الدبوس

• عبد الهادي عبد العزيز عبد الله الحبيب

• عبدالرحمن عيسى سعود الجاسر

• عبدالعزيز عبدالله على سعد العبيدى

• عبدالعزيز مخلد ملعب الظفيرى

• عبدالله مرضى مطلق الشبو

• عبدالله وليد عبدالله الهقهق

• عبير عيسى راشد الهاجرى

• عذاري سعود عبد العزيز الغيث

• عرين مفلح حمد الرحيمي

• على عارف على العريفان

• على عبد الرحمن على مدوه

• على فهد حمود الصويلح

• عنود حمد سالم العجمي

• عوض مبرد عوض السعيدى

• فاطمة حمود مناحي . العنزي

• فاطمه شفاقه مجول العنزى

• فالح سعود عيد العازمى

• فلاح ناصر مناور الشمرى

• فهد عبد الله محمد العوضى

• فهد محمد على . الشمرى

• فيصل عبد الله ناهى الرشيدى

• فيصل عزيز محمد العنزي

• فيصل فايز هويدى الحبينى

• لافي دويحان لافى الشمرى

• لولوه خالد على مدوه

• ليلى جمعان عايض الرشيدى

• محمد احمد محمد المبارك

• محمد حمد محمد المطيري

• محمد شاكر فليحان . العنزى

• محمد صليهم فهد الهاجري

• محمد عادل محمد . الصقعبى

• محمد علي محمد الشمري

• محمد عيسى عبد الله الدريع

• محمد فهد محمد العتيبي

• محمد وليد عمر البكر

• محمد يعقوب باقر عباس باقر

• محمد يوسف حسين الحمر

• محمود جمال محمد جمال

• مرجى عويضه فهد المطيرى

• مريم ابراهيم حسن البلوشي

• مريم بجاد فضيل ابو رميه

• مريم فهد مهنا الخالدي

• مساعد حميد حمود الديحانى

• مشارى هشام جاسم الدخان

• مشعل بندر طامى الهاجرى

• مناهى عبد الله فالح المطيرى

• منى احمد خلف مندى

• منيره محمد تركى الهاجرى

• مها رشيد سعد الحربي

• ناصر بدر هلال الديحاني

• ناصر محمد حسن العجمى

• نبيله محمد جهويل ال منصور

• ندى سعد ناصر الهاجرى

• نوره خميس محمد . دهش

• هاجر ناصر طعمه حمود الخالدي

• هانى برغش نداء . الديحانى

• هبه عواد مضحي الغريبه

• هدى جمال صالح الحداد

• هشام عبد العزيز ناصر العبد العالى

• هلا عدنان عبد الحميد حامد

• هنوف جاسم محمد الفيلكاوي

• هيا فوزي يوسف اليماني

• وضحه مجبل مزرم العازمى

• يوسف ابراهيم أحمد . حافظ

• يوسف احمد علي يوسف

• يوسف محمد على محمد النفيص

وزارة الإعلام

• آمنه عبد الحسين محمد عاشور

• أحمد عبدالله أحمد الحجي العبدالله

• أنفال رباح مبارك الرباح

• أوضاح أحمد جديع الضفيرى

• ابتسام جمعان مبارك العازمي

• ابرار بدر عبد الله العمار

• ابرار خالد عبد الله العون

• ابرار عبد الحميد عثمان مال الله

• ابرار مناور سليمان السعيد

• ابراهيم مشعان الأدعس السعيدي

• احمد بصرى محسن الصواغ

• احمد جمال على الناصر

• احمد علي صلبي العنزي

• احمد محمد عبد الوهاب الرفاعى

• احمد يقضان نهار جاسم الشمرى

• اريج بدر منصور صافي الشمرى

• اريج ضاحى حمود ابو شيبه

• اريج محمد باتل العجمي

• اسراء عبدالله عبدالهادى سعد

• اسماء علي حسين الحمدان

• اسماء محمد حسين الريس

• اسيل عبد الأمير فيصل عوض بهبهاني

• اشجان يوسف حسين . العياضى

• اشواق عايد نشمي الشرهان الشمري

• افراح سعود ندا . العنزى

• افنان عبد اللطيف غلوم محمد

• الاء عبد العزيز شهد الشمرى

• الاء مجيد بدر الهندي

• الجازي نايف حربي الحربي

• الزين حسن يوسف الجسمى

• العنود سعود خالد الظفيري

• الغند محمد فواز السبيعي

• امثال كريزي سعود المطيري

• امل ثامر محمد . العجمى

• امل محمد داود الانصارى

• انفال توفيق عبدالوهاب . البابطين

• انوار صلاح يوسف العنزى

• انوار فهد مبارك العجمي

• انوار مناور فالح العازمى

• انوار ناصر عبد الرحمن الوعلان

• ايمان عبد الله عايد الحريجى

• ايمان فريد جميل مشاري

• ايمان متعب غازى العتيبى

• بتول عادل حسين امير

• بدر سالم مطلق الرشيدى

• بدر عقاب محمد المطيري

• بدريه بعيجان خضران المطيرى

• بدريه خالد سعد العريفي

• بدريه مسعود محمد الهاجرى

• بدريه منور فويزان . المطيرى

• بدور نايف ماطر العتيبى

• بسمه على احمد . المنصور

• بشار على فاضل العنزى

• بشاير عبد الله مسلم الرقاص

• بشاير عواد عطيه جبر الشمري

• بشاير محمد سعد الرشيدى

• بندر محمد عبد الله العتيبى

• بنه محمد مفلح العازمى

• بيبى عادل حسين الراشد

• تركى بندر محمد المطيرى

• تهانى راشد خضير الفضلى

• تهانى سالم ناصر العجمى

• تهانى فهد راشد الرشيدى

• تهانى مرزوق مضحى العتيبى

• جراح مهدى سالم العجمى

• جرى سالم سعد الجرى

• جمانه أحمد محمود الفداغ

• جمانه عبد المحسن جليل الكاظمي

• جميله احمد حسين تقى

• جميله سعد محمد العجمي

• جنان عادل سعيد . الحضرمى

• جواهر على عبد الكريم الصفار

• حسن عبد الله عيسى فيروز

• حسنه محمد البدهاوى العنزى

• حسين احمد حسين السحيب

• حصه عبد العزيز فلاح الرشيدي

• حصه محمد خضر الرفاعى

• حمد سلمان حمود الخده

• حمد عادل احمد العوضى

• حمد عبيد حمد . العجمى

• حمد وليد عبدالله المرطه

• حمود احمد مبارك الحصم

• حنان سلمان جاسم حميد القشطي

• حوراء صباح محمد المطيرى

• خالد حمدان سواد المطيرى

• خالد خميس سعيد . الخميس

• خالد سليمان عبيد الهاجرى

• خالد محمد جاسم السبت

• خزنه صميعر منصور الصانع

• دانه حسين على عبد الحسين

• دانه عماد عبدالرزاق . السجارى

• دانه مبارك عبد الله العجمي

• دانه محمد مفلح عيد الرشيدى

• دانه ناصر على الجطيلى

• درر عبد العزيز عبد الله العقاب

• دلال بدر عبد الله البارونى

• دلال عادل محمد المطوع

• دلال عبد المحسن صالح السليمان

• دلال محمد يوسف العروج

• دليمه سعود عبد الله العجمى

• رغد خالد محمد الخنينى

• رفعه امسيعيد محمد العازمى

• رهف عبيد على العتيبى

• روان احمد عذاب صالح

• روان ناصر عبدالكريم اليعيش

• ريانا محمود فهد الحربي

• ريم اياد على الفلاح

• ريم خالد مطلق العتيبي

• ريم عبد الله فليح العازمى

• ريم فهد محارب العازمى

• ريم فهيد خلف . الحربى

• ريم مجبل فهد الدوسرى

• ريم نفاع مطر العنزي

• زمزم ناصر محمد العلي

• زهراء عبد الله عبد المحسن الفضلى

• زهراء محمد عبدالرضا حسن

• زهراء ناصر منصور مسافر

• زينب احمد الشربينى

• زينب جاسم علي المرهون

• زينب جاسم محمد مندني

• زينب خليل ابراهيم كرم

• زينب صلاح علي المحمد علي

• زينب عبد الحكيم على الشواف

• ساره أحمد فهد العازمي

• ساره جاسم عبدالوهاب الخضر

• ساره جاسم محمد الفيلكاوي

• ساره خالد محمد التركي

• ساره خالد محمد الناصر

• ساره عبد الحكيم عبد الرحمن الكندرى

• ساره عبدالعزيز جاسم بورحمه

• ساره محمد برجس الدوسرى

• ساره محمد دهام غنام

• ساره نجيب على قاسم

• ساره يوسف محمد الهولى

• سالم سعيد احمد الشيخ

• سالم مزيد سعد المطيري

• سامى حجى حمود العازمى

• سعد قبلان مشعل الرشيدى

• سلطان خالد حمود الديحاني

• سلوى يوسف سالم الحشاش

• سميره حيدر على كرم بهبهانى

• سميه فهد عبد الرحمن جحيل

• سيد مهدي محمد رضا سيد عباس المهري

• سيد هاشم ضياء الدين سيد على الموسوي

• شايعه فرج سالم اليحيى

• شذور علي حسين بلال الصقر

• شروق غانم جمعان البريعص

• شريفه حمد جاسم المطر

• شريفه محمد عبد الله العوضى

• شقحه سعيد هادى العجمى

• شمه مبارك غازى العازمى

• شهد رضا حسن حسين دشتي

• شهد عادل علي المويل

• شهد عجيل على العجيل

• شهد فيصل عبيد الرشيدي

• شهد محمد غازى . عامر

• شوق احمد فهد ابو ربيع

• شوق فيصل على الشويع

• شيخة مساعد مجلي المطيري

• شيخه خالد سالم الشطي

• شيخه سعود ادهيليس المطيرى

• شيخه شريد حمود المطيري

• شيخه محمد ياسين

• شيخه ناصر عبد الله الغانم

• شيخه نهير ناهس المطيرى

• شيماء بخيت سالم العجمى

• شيماء ذيب غنيم الهاجري

• صلاح يوسف سعد العازمى

• ضارى خالد عبد الله الكندرى

• ضحى فهد سالم العجمى

• ضياء مسفر مجبل يوسف

• طارق احمد عبد الله احمد

• طلال فيصل جابر المطيري

• طيبه غانم محمد آل هيد

• عائشه ابراهيم حسن الحرمى

• عائشه بسام علي العصفور

• عائشه جمعه سالم . الخشتي

• عائشه وليد علي الحساوي

• عائشه يوسف عبدالرحمن الصفران

• عاليه ناصر رميح عثمان الرميح

• عايشه حمود عايش الصواغ

• عبد الرحمن أحمد حسن محمد الكندري

• عبد الرحمن جاسم يوسف الكندرى

• عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الجاسر

• عبد العزيز سعود عبد الله الخليفى

• عبد العزيز عبد الله خلف الحربى

• عبد الله امان سالم الفلاح

• عبد الله طالب محمد الكندري

• عبد الله محمد تركى خلف

• عبد الوهاب عيسى محمد العيسى

• عبدالله شديد مرزوق المطيري

• عبير سعود عزيز النصر

• عبير عادل عبداللطيف المسباح

• عبير عبد العزيز الحمود العبد الوهاب

• عذاري محمد بلال السعد

• عذبى محمد فرحان العنزى

• عزيزه جمال ناصر المعيلى

• على ابراهيم عيسى . القطان

• على ناصر احمد محمد

• علي محمد جاسم على

• عمر غانم عبد اللطيف الشطى

• عنود مرضي رفاعى العازمي

• عوض ظافر مهدي العجمي

• غاليه ابراهيم محمد الناصر

• غدير بدر فلاح العازمي

• غدير جعفر عبد الله فرس

• غزلان عجيل مجلاد الضفيرى

• فاطمة مصطفى على جاولى

• فاطمه احمد حمزه الجريدان

• فاطمه الحميدي مجعد المطيري

• فاطمه بدر خليفه الفرحان

• فاطمه حسين عبد الجليل ابراهيم

• فاطمه حماد رجب الشويعى

• فاطمه خالد سلطان . يونس

• فاطمه سعود عبد الله الهاجرى

• فاطمه عبد الرحمن راضى سبتى

• فاطمه عبد الله عبد الجليل نقى

• فاطمه فاضل عباس اكبر

• فاطمه فيصل حسين العمر

• فاطمه مساعد ابراهيم . السلطان

• فاطمه يوسف ابراهيم دشتى

• فجر احمد مشعاب سحلول

• فجر خالد حمود الفرحان

• فجر سلمان سيف الميع العازمي

• فجر عبد الله خالد الحجاج

• فجر فلاح مزبان الزهاميل

• فراس صالح هادي الحربي

• فرج أحمد فرج المهنا

• فرح منصور محمد عبيد

• فرح ناصر محمد الجويسرى

• فهد جمعان محمد . الحريتى

• فهد متعب محمد . الروضان

• فهد هانى عبد الله النجدى

• فواز فهاد هادي العنزي

• فيصل سهل فارع المطيرى

• فيصل عدنان عبد الله اسماعيل

• كوثر على سيد نعمه على

• لولوه سعد فهد بن شكر

• ليالي مبارك هادي العازمي

• لينا ماضى ضافى القحطانى

• محمد حامد حبيب الخالدى

• محمد حمد حماد العازمى

• محمد عيد مناحى الدماك

• مخلد محمد سعد العنزى

• مراحب على عتيق . الديحانى

• مرح اسامه جدعان العنزي

• مرضى محمد سعود أبو كريشه الراجحي

• مريم جابر سيف الجروان

• مريم جمال محمود حسين

• مريم عبد الحميد غلوم محمد

• مريم على عبد الرحمن عبد الله

• مريم على عبد المحسن العلى

• مريم فهد شريده . المطيري

• مريم مطلق مروى . العازمى

• مزنه مشعان غثيث المطرفي

• مسك مسلم فهد العجمى

• مشاعل فهد سعد المطيرى

• مطلق عبدالله فرج المطيرى

• مطيره مبارك شويش الشمرى

• مقرن حمود عماش الحربى

• ملاك جزاع عيسى المطيرى

• منار مضحى عوض الحربي

• منيرة محمد منصور العجمى

• منيره احمد عيسى مال الله

• منيره بطيان سعود السحلول العازمى

• منيره محمد جاسم الانصارى

• منيره مساعد عبد الله الحاى

• منيفه عبدالله معيتق الرشيدي

• منيفه مشبب محسن . المطيرى

• موضى احمد سلطان . السالم

• موضى خالد على الخليفى

• ناديه ابراهيم سعد العبيد

• ناصر محمد جراح الصباح

• نايف مرزوق عواد العازمى

• ندى مبارك ابراهيم الشطي

• نرجس منصور صيوان الشمري

• نور محمد عبداللطيف جاسم السجاري

• نورا جمال عبد الله العجيرى

• نورا سلمان عبد الرحمن اليوسف

• نورا يوسف حمد الناصر

• نوره خليف لزام الرشيدي

• نوره راشد مسلم عبار العجمى

• نوره سعيد مطلق العتيبي

• نوره سلمان عاجل الضفيرى

• نوره عبد الله غانم محمد

• نوره مبارك غملاس الخرينج

• نوره محمد فالح العازمى

• نوره هشام احمد بن يوسف

• نوف عبدالحميد جابر العيدان

• هاجر خالد فهد الهاجري

• هاجر راشد مانع العجمى

• هدى محمد سعود ثلاب

• هدي مبارك عبد الله عراده الرشيدي

• هنادى عبد الله صالح الجطيلى

• هنادى عشوى حميد العنزى

• هند ضياء خزعل الضمد

• هيا عبيد جحيش العازمى

• هيا فيحان عبد الرحمن العنزي

• وجدان فراج خلف الحسينى

• وسميه احمد عواد الهطلاني

• وسميه سعد جابر الجعيدى

• وضحه نايف فهيد الزعبى

• يعقوب فهد يعقوب المعتوق

• يوسف على حسين القطان

وزارة التجارة والصناعة

• أحمد علي محمد العازمي

• أسماء محمد خليف الشمرى

• أفراح مشعل نغيمش الشمري

• أنوار محمد عبدالله المطيرى

• احمد حمود حجى المطيرى

• اروى عبد الرحمن صالح العواد

• اسيل حمد عامر الجعيدى

• افراح حسين على المهدى .

• افراح فهيد طلق . العازمى

• اقدار محمد يحيى التميمي .

• الاء حمزه عباس البلوشى

• الاء عبد الله احمد روح الدين

• الطاف مطر حويان المطيرى

• العنود راشد صالح غنيم

• العنود زيد حمد الفلاح

• العنود ماجد سلطان حمود

• امجاد نصر غانم الغانم

• امل اسامه عايش الشمالي

• امل حسين امامي

• امينه على بدر جابر

• انتصار سعيد سعود المطيرى

• انوار علي منشد الظفيري

• ايمان أحمد جاعد العنزى

• باسمه فارس عواد الضفيرى

• جابر خالد حسين محمد

• جنان سعود عبد العزيز الصفار

• جنان فؤاد جعفر الشيبه

• حسين عبد العظيم أحمد الحمود

• حصة مساعد ابراهيم الديولي

• حصه عبد اللطيف عبد المحسن العيد

• حصه عواد خرماس الحربي

• حوراء احمد محمود المعراج

• حوراء حسن قاسم عبد الرحيم

• حوراء منصور خليفه . المجادى

• خالد جاسم محمد على صادق

• خالد غازي عبد الله الديحاني

• خالد محمد عزم الهاجري

• خالده خالد خلف السعيد

• خديجه حسين عوض بهزادي

• خليل ابراهيم ثامر . السعيدي

• دانه رياض عبد الوهاب الشرف

• دانه سعود محمد المسلم

• دانه ضيدان سكران . السهلى

• دانه نزال خالد المعصب

• دعيج ابراهيم عبدالرزاق الدعى

• دلال جاسم محمد . الصراف

• دلال عبد الله صالح سليم

• دلال محمد خميس الشويعر

• رفعه هلال فهد الديحاني

• روان ضايف سالم الشمرى

• روان فيصل عبد الله الجسمى

• ريم احمد محمد الحربي

• ريم سالم حمد العتيبي

• زهراء ايوب صالح الصراف

• زهراء عبد الله غلام باقري

• زينب فهيد عبدالله العمار

• ساره خالد نايف المزعل

• ساره سعود مساعد الدهام

• ساره شايع عبد الهادي الهاجري

• ساره عادل أحمد الوهيب

• ساره محمد ضويحى الهاجرى

• ساره هايف عبد الله العجمي

• ساره وائل بدر الماجد

• سالم سعود عبد العزيز البارود

• سعد حمود جهز العتيبي

• سلمى يوسف مطلق سالم بن مطلق

• شهد عبد الحميد خليف الذايدي

• شهد عبد الله سالم الخشتى

• شهد فوزي عبد الرزاق الخميس

• شوق عبد العزيز غلوم عبد الله

• شوق فهد سعد العازمى

• شيخه بدر يوسف اليعقوب

• شيخه جاسم محمد العنجرى

• شيخه رياض بدر المرزوق

• طارق زياد سليمان الحمد

• طيبه صالح مبارك القبندى

• عائشه أحمد عبدالله العوضي

• عادل عبد العزيز ناصر العنزي

• عبد الحميد فيصل عبد الحميد الرامزي

• عبد الرحمن محمد الطرقى الذايدى

• عبد العزيز فهد منديل الفضلى

• عبد العزيز محمد عبد العزيز الذييب

• عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف المري

• عبد الله سليمان هديبان الرشيدى

• عبد الله محمد عبد الله الديحانى

• عبد الله مساعد زيد العبيد

• عبد الهادى محمد ناصر السمحانى

• عبدالعزيز عبدالرحمن عبدالعزيز العيسى

• عبدالكريم محمد خالد المطيرى

• عبير عبدالرزاق مشقاص الفجي

• عذارى مبارك يونس عوض

• علي خالد زريج العازمي

• علي عادل علي العطار

• علي نايف مهنا الغربه

• غدير احمد مصطفى خلف

• فاطمة خلف عبد الهادى المطيرى

• فاطمه ابراهيم احمد الشمالى

• فاطمه حميدى زامل العتيبي

• فاطمه عادل صالح الرفدي

• فاطمه عبد الرزاق محمد بن عوض

• فاطمه على اسماعيل مندكار

• فاطمه محمد ربيع العراده

• فاطمه محمد ماجد بوطيبان

• فاطمه مساعد جرى الجرى

• فجر عبد العزيز عطيه الحمدان

• فجر محمد مبارك خلف السالم

• فرح سعود عبد العزيز الحشاش

• فرح عيد سالم البذال

• فهد سالم فهد الجافور العازمي

• فهد فايز عبد الله المطيري

• فهد محمد سدحان المطيرى

• فهيد محمد فهيد الحيمر

• فوزيه غازى حميان العتيبى

• فيصل سعد مطلق المفرح العازمى

• كوثر عبد العزيز صالح القلاف

• لطيفه سالم يوسف المرزوق

• لولوه عبدالوهاب موسى عبدالله العبدالرزاق

• لولوه نجيب خليفه الشطى

• ليالى على مسفر العجمى

• ليلى أحمد حسين شرف

• مبارك احمد زعال العازمى

• مبارك سليمان معيوف مجلي سكران

• مبارك متعب بنيه الخرينج

• محمد أحمد طه حسين

• محمد ابراهيم ارشود . الرشود

• محمد جاسم محمد على احمد

• محمد ضياء عباس . الشافعى

• مريم خالد عمر امين

• مريم عبدالله محمد الحبيب

• مريم مبارك زيد مبارك القريان

• مريم محمد فراج السبيعي

• مساعد فيصل مساعد . القربه

• مشاعل راشد هليل العدوانى

• مشاعل راكان سلمان العجمي

• ملاك ابراهيم ثامر العتيبي

• ملاك محمد عويس السبيعي

• منار مبارك فرحان الزياده

• منى عبدالعزيز محمد الخالدي

• منيره صلاح محمد الرميح

• منيره فهد محمد الصميط

• مها فهد سميران الدوسرى

• موضي سعدون علي المسعود

• ناصر محمد محمود الدوسرى

• ناصر منيف فلاح المطيرى

• نبيله عباس جوهر الدشتى

• ندى خليفه سعيد نصيب

• نهال خالد محمد . الورع

• نورة ثائر عبد الله السيف

• نوره حسين جزاع المطيرى

• نوره فراج شباب العتيبى

• نوره محمد منصور الربيع

• نوف سالم محمد العازمى

• نوف شلال سعود الظفيرى

• نوف عبد الله سعود حماده

• نوف هذال مصلح الحريص

• هبسه عبد الرحمن ماجد المطيرى

• هبه حسن محمد حسن المهنا

• هبه عبد الله عيد الشمرى

• هدى عبدالله فريح المطيري

• هديل عادل حسن الخياط

• هديل عبد الباسط سلطان طارش

• هديل عبد الله محمد الكندرى

• هيفاء جمال عبد الله الدخيل

• وحيده بدر ناصر بوخضرا

• وسميه مشعل عبد الله المشعل

• وضحه فالح مطلق العازمى

• وضحه فراج عبدالله خالد العجمي

• وضحه فهد محمد الرميضي

• وضحه منصور سالم الدوسري

• ياسمين عدنان ابراهيم الابراهيم

• يوسف محمد عبد الله الركيبى

• يوسف محمد يوسف احمد سالم

وزارة التربية

• آلاء حبيب مرتضي عبد الله

• آلاء راكان مناحى السبيعى

• آيه عبد العزيز على بلوشي

• أحمد عبد الرحمن أحمد العبد الهادى

• أحمد عثمان أحمد الخراز

• أحمد فالح راضي الاذينه

• أحمد محمد أحمد الشيباني

• أحمد محمد رجاء الرشيدي

• أحمد يوسف احمد الحمادي

• أحمد يوسف حسن ابراهيم

• أسامه سعيد فرج المهنا

• أسامه محمد عبدالله القطان

• أسماء حرفان محمد السهلى

• أسماء عبد الله جمعه أحمد

• أسماء مهنا جراح مهنا

• أسماء ناصر راشد الهاجري

• أمل ظاهر محمد الصويان

• أمل عبد الكريم صالح مهاوش

• أمينه حميد ابراهيم ملا يوسف

• أنوار نصار ابراهيم النصار الناصر

• ابتسام حزام نحيطر الشريكه الرشيدي

• ابرار محمد عبدالكريم . الششترى

• ابرار محمد غلوم على

• ابراهيم عبد العزيز ابراهيم حجى

• ابراهيم عبد الله عبد الهادي الحجيلان

• ابراهيم مسلط ربيج العتيبى

• احمد حمد احمد الغيث

• احمد حمد عشبان حمدان العازمى

• احمد خالد احمد المقاطع

• احمد خلف مخلد المطيرى

• احمد راضى قبلان العازمى

• احمد زيد على الحربى

• احمد سعد صعفك . المطيري

• احمد سمير كاظم العلى

• احمد عبد الحميد احمد العوضي

• احمد عبد الله سليمان الخريف

• احمد عبد الله عبد المحسن الشايجي

• احمد عبد الله عيسى النومس

• احمد عبد الله يعقوب بورحمه

• احمد عبدالكريم فهد العنزى

• احمد عثمان احمد الحميدى

• احمد عدنان حمد الفارسى

• احمد على حسن الفارس

• احمد على حسين خسروه

• احمد فهد ناصر المدعج .

• احمد فيصل سيد احمد العيدان

• احمد محمد بطاح الهبيده

• احمد نايف حمدان الشمرى

• احمد هادى رجا الرشيدى

• اروى سالم عبيد فهد

• اروى لافى مصحب الضفيرى

• اروى يعقوب بدر البصاره

• اسامه جامع اقنيفذ الرشيدي

• اسامه سليمان ناصر . الشطى

• اسامه محمد مكى القلاف

• اسراء على عبد الرضا القطان

• اسراء مسعود حسن محمد

• اسماء راشد سالم . مليفى

• اسماء علي عبد الوهاب الرومي

• اسماعيل حسين عبد الكريم الجريدان

• اصايل سعد متعب المطيرى

• افراح صقر سعد زريج

• افراح يوسف على عبد الرحيم

• البندرى سالم سعد الهاجرى

• الجازي جمال عبد الله الجسار

• الضبيعى محمد ضبيعى الحريجى

• العنود سعد محمد السبيعي

• العنود سعدى عبيد المطيرى

• العنود عناد سلمان السليماني

• امانى عبد الله سالم البغيلى

• امجاد فالح مفرح الرشيدي

• امل طاهر عبيد سباع

• امل محمد فهد المطيرى

• امل منشد حسن الهندال

• اميره رمضان قاعد العنزي

• انس خليل محمد النيباري

• انفال حسين على البقصمى

• انفال عبد الله عيسي اليعقوب

• انفال محمد سعيد خلفان جمعه

• انوار ابراهيم عبدالحسين القلاف

• انوار سالم محمد العجمى

• انوار محمود عبد المعطى عبد الحليم

• اوس راشد فهد الرشيد

• ايثار جاسم محمد الخضير

• ايمان خالد صالح الصالح

• ايمان خلف سعد سوارى

• ايمان طالب ابراهيم العوضي

• ايمان فاضل عبداللة الحيى

• ايمان فلاح سالم العازمى

• ايمان فهد عبد الله الخضير الخميس

• ايمان ناجى سلمان كريدى

• باتل عبد الله سعد المرشاد

• بتول عادل فيصل الشيرازى

• بتول عبدالمحسن حسن الاشوك

• بدر حمد عبد الله العمر

• بدر سيف عايض العتيبى

• بدر طارق محمد مجدل الدوسرى

• بدر عبد المجيد عبد الامير مهدى

• بدر علي حسين عبد الله الكندري

• بدر فريد هاشم حسين

• بدر محمد عبد النبي الصراف

• بدر مطر سعيد مطر

• بدر ناصر جاسم . الزيد

• بدر ناصر جاسم القطان

• بدر ناصر عبد الله الجحمه

• بدر ناصر عيد العازمى

• بدر ناصر منصور الصقلاوى

• بدر يوسف عبد الله السند

• بدريه منير فهد العتيبى

• بدور سعيد مسعود سعيد

• بدور هزاع خالد . المطيرى

• براك طلال يوسف العميري

• بشاير جليل محمد عبد الله

• بشاير خلف عوض المطيرى

• بشاير راشد سالم الهاجري

• بشاير علي محمد الحبابي

• بشاير هادى مدلول الشمرى

• بندر ترحيب خالد المطيرى

• بندر سلمان مبارك العصيمي

• بندر مناحي مخلف الديحاني

• ثامر على سويد . المطيرى

• ثريا نهاب فهد الشمري

• جابر احمد غلوم عاشور

• جابر محمد زايد العجمى

• جاسم اياد جاسم المجبل

• جاسم صلاح جاسم الباطنى

• جاسم فايز يعقوب أبو الحسن

• جاسم محمد حسين . البوحسن

• جاسم محمد ياسين بو حمد

• جراح خالد جمعان سالم

• جعفر بدر جاسم عبد الله

• جلوي مناحى جلوى العجمى

• جمانة عبد المحسن جاسم القصار

• جمانه محمد حسن الشطي

• جميله بنت صالح بن عبدالله المالك

• جنان احمد محمد بوعركى

• جنان عبدالرضا حسن جرخى

• جهاد عبد الحكيم نايف العتيبي

• جواهر جمال ماجد السالم

• جواهر شافى محمد العجمى

• حامد عادل مشاري عبد الله

• حبيبه حبيب بيرايش

• حسن شاكر عبدالله البراهيم

• حسن عادل حسين البلوشى

• حسن علي حميد التحو

• حسن ناصر حسن القعود

• حسين حسن محمد عبدالعزيز

• حسين سعد مبارك العجمى

• حسين عباس غلوم حسين

• حسين على احمد الرامزى

• حسين على حسن الحمادي

• حسين عيسى حسين اطاعت

• حسين محمد كارون عبد السيد

• حسين ناصر حسين الناصر

• حصه احمد محمد أحمد الغانم

• حصه بدر ماجد الدويش

• حصه جاسم احمد الوزق

• حصه دبوس علي الدبوس

• حصه طلال سالمين مبارك

• حصه عبد الله مزيد الرجعان

• حصه فيصل يوسف السجاري

• حصه يوسف عبد العزيز النصار

• حصه يوسف مفلح البرازى

• حماد فهد ماطر المطيري

• حمد احمد لزام الرشيدى

• حمد جمال محي الدين سلمان

• حمد سعد مبارك العدوانى

• حمد عيد حمد فرج

• حمد فلاح راشد العنزي

• حمد فيصل محمد الجعفر

• حمد مبارك صانوت العازمي

• حمد ناصر حمد الظفيرى

• حمود حربى حسن العازمى

• حمود ذوقان غصن شتيوى الضفيرى

• حمود عادل محمد الكندري

• حمود فرحان عبدالله العتيبى

• حمود مسلم عبد الله الحجيلان

• حنان أحمد جاسم الأستاذ

• حنان عادل عبداللطيف المقيط

• حنان محمد سعد العجمى

• حنان محمد علي العجمي

• حنين عبد الحميد عبد الله الرباح

• حوراء جاسم يحيي القلاف

• حوراء حميد طاهر ناصر العبدالله

• حوراء نبيل عيسى الصفار

• خالد ابراهيم عبد اللطيف الخراز

• خالد احمد عامر العازمى

• خالد بدر ناصر الصقعبى

• خالد تركى علوش الجبلى

• خالد جهاد خالد عبدالله الحساوي

• خالد حسن على الملا الجفيرى

• خالد حسين طالب السواعى

• خالد حمد عبدالكريم السعيد

• خالد رجا صالح فالح الرشيدى

• خالد زعل عبد المحسن العصيمى

• خالد سالم حسين العجمى

• خالد سالم خالد البدر

• خالد سالم خالد العازمى

• خالد صالح محمد الربيعه

• خالد صالح مفلح الهبيده

• خالد عبد العزيز سعود الصواغ العازمي

• خالد عبد الله حسن الشمرى

• خالد عبد الله شايم الرشيدى

• خالد عبد الله مطلق العازمي

• خالد عبد الملك احمد حسين

• خالد عدنان جاسم الزايد

• خالد علوان منصور . العجمي

• خالد عماد خالد البحوه

• خالد فالح غشام العازمى

• خالد فلاح فهد العازمي

• خالد فيصل بويتل البغيلي

• خالد لافى زيد العازمى

• خالد محمد جامع العازمي

• خالد محمد حمد العاصم

• خالد محمد عواد العنزى

• خالد محمد فالح القحطانى

• خالد محمد فهيد العجمي

• خالد محمد كميخ المطيرى

• خالد مطلق محمد العازمى

• خالد وليد خالد الزايد

• خالد وليد علي القحطاني

• خالده خالد احمد الابراهيم

• خزنه سالم فهد الهاجري

• خلود عبد الله السيد احمد الرفاعى

• خلود مساعد سيف مبارك السيف

• خليل فهد بادى المطيرى .

• دانا عيد راشد العازمى

• دانه طارق عبد المحسن الغريب

• دانه عبد الله سليمان المطوع

• دانه عصام سالم الرومي

• دانه فالح عبد الهادى العيد

• دانه فهد عبد الله العمهوج

• دانه متعب خلف الشمري

• دانه مهنا رابح الرشيدى

• دانه ناصر عبدالله الشلين

• دانه وليد مبارك بوقماشه

• دانه يوسف طاهر الصائغ

• دعاء عايض مرزوق عايض

• دلال انور جمعه الفهد

• دلال براك فرج الضفيري

• دلال رجب محمد السبع

• دلال طارق حبيب عرب

• دلال طارق حسين سيار

• دلال عادل سعيد اسبيته

• دلال عايض معيض المطيري

• دلال عبد اللطيف سالم الشمرى

• دلال فؤاد عبد الله مندنى

• دلال فالح محمد الدوسرى

• دلال كايد صندوح الظفيرى

• دلال مبارك عبد الرحمن الميال

• دلال محمد عبد الله عبد العزيز

• دلال محمد مصلح المطيرى

• دلال مساعد عبد الكريم الفرحان

• دلال وليد خالد العمر

• دلال وليد على القطان

• ديما اياد عبد الحميد الحمود

• ديمه محمد صالح المزيد

• ديمه محمد عبدالله المزين

• دينا علي عبد الله الخواري

• راشد خالد على الفرحان

• راشد رسول راشد العنزى

• راشد سعود منور المطيري

• راشد عايد هادى الهاجري .

• راشد محمد راشد المري

• راشد هادي راشد العجمي

• راكان جلوي زاهي المطيري

• رقيه طارق احمد مبارك

• رقيه عادل خلف عبد الله البيشي

• رقيه عبد الله عبد الرحمن الدعيج

• رهف حمود محمد المطوع

• روان أنور أحمد الهنيدى

• روان جمال هايف الرشيدى

• روان رفيد عبد الله العنزي

• روان زايد عبد الهادي العتيبي

• روان سالم حمد العتيبى

• روان سالم علي بو ربيع

• روان سعد محمد المرجاح البراك المطيري

• روان سعيد جاسم القلاف

• روان سلطان أبراهيم الخلف

• روان عبد الله سالم مطلق العازمي

• روان فراج فيحان المطيرى

• روان يوسف حاجى عبد الهادى

• روان يوسف يعقوب محمد

• رواند خليفة حمد الهاجرى

• ريانه سالم ناصر الشامرى

• ريم حسن عبدالله بوشهرى

• ريم خالد على العمران

• ريم خليل سعود صالح

• ريم خليل محمد النيباري .

• ريم عبد الرزاق سليمان المرشود

• ريم علي عبد الله العبد الغني

• ريم فايز عويد محمد

• ريم ناصر عبد العزيز الجحمه

• ريم هيثم حسن المعيلى

• زايد سعد عطاالله السليمانى

• زكيه خلف احمد الوزان

• زهراء احمد عباس الصيرفى

• زهراء انور سلمان الهزيم

• زهراء خالد صالح القفاص

• زهراء خالد عبد العزيز الصالح

• زهراء داود سليمان محمد على

• زياد بداح محماس الدوسرى

• زيد سليمان يوسف محسين

• زينب ابراهيم على . العطار

• زينب اسماعيل حسين الحداد

• زينب خليل ابراهيم بو صلحه

• زينب عبدالرزاق عبدالحسين اشكنانى

• زينب على حسن جمال

• سارا يحيى محمد المبارك

• سارة منذر عبد الجليل الهندال

• ساره احمد محسن العنزى

• ساره بدر سلطان دهراب

• ساره حامد على الخضيرى

• ساره خليل ابراهيم الخوالد

• ساره سامى يعقوب اليعقوب الثنيان

• ساره صلاح فاضل الحطاب

• ساره عبد المحسن عبد الخضر الصراف

• ساره عبيان عيد الرشيدي

• ساره محمد صالح حسين كلبان

• ساره مصطفى عبد الله المطوع

• ساره هاشم علي هاشم

• ساره يعقوب حبيب يوسف الجليجل

• سالم احمد سالم الحربى .

• سالم سالم محمد المنصور

• سالم سليمان محمد حسن محمد

• سالم فهد علي السالم

• سالم مبارك محمد العجمي

• سالم محمد عبد الله العجمي

• سامى عبد العزيز يعقوب النهام

• سره حمد علي العبد الله

• سعاد رعد داخل جنديل

• سعد عبدالله هلال الصواغ

• سعد عيد سلطان . السهلى

• سعد مطلق محمد الرشيد

• سعد مفلح سعد . المطيرى

• سعد ناصر سعد الدوسرى

• سعد نافل مفرح . حمد

• سعود احمد جايد الشمرى

• سعود خالد سعود الغريب

• سعود عبد العزيز مناحى الدغيشم

• سعود فهد عياد السليمانى

• سعود منيف محمد العجمى

• سعود هادى سرحان العنزى

• سعيد حمد حسين العجمي

• سكينه أحمد أكبر لارى

• سلطان احمد يوسف الشمالى

• سلطان ردن عماش المطيري

• سلطان سلمان سارى العازمى

• سلطان صلفيج شطي . العنزي

• سلطان عزيز عبيد المطيري

• سلطانه سلطان عامر المطيرى

• سلمان مساعد خلف الدوسري

• سلمان مصبح سلمان الشبو

• سلمان يوسف حاجى عبدالهادى

• سليمان عبد الحميد سالم علي بن سالم

• سليمان عبد اللطيف عبد الله حيدر

• سليمان قملاس مطلق القملاس

• سليمان مشعل محمود المغربي

• سليمان يعقوب احمد الشايجى

• سمار مساعد عوض المطيرى

• سنابل محمد بدر . البدر

• سوسن احمد عبد العزيز المزينى

• شافى عبدالله فاضل العجمى

• شجون فيصل ناصر الحساوى

• شروق محمد مسلى الرشيدى

• شريفه خليل عبدالله الحلواجي

• شريفه عبد العزيز يوسف السلطان

• شريفه عبد الوهاب حسن الجار الله

• شعيب احمد علي العطار

• شهد ابراهيم احمد المبارك

• شهد جاسم يوسف ياسين الياسين

• شهد حمزه عباس القطان

• شهد خالد صنهات المطيري

• شهد راشد حامد العبد الله

• شوق ارشود جديعان العنزي

• شوق عبد العزيز محمد العوضى

• شوق هادى سالم الشريع العازمي

• شوق يوسف سعد الادغم العازمي

• شوق يوسف صالح حماده النهابه

• شويرب فالح شويرب العجمى

• شيخه حسين درباس الزعابى

• شيخه خالد صالح . العلى

• شيخه خالد عبد الله محمد

• شيخه سامى يعقوب ثنيان

• شيخه عبدالعزيز عبدالهادى سليمان المشعان

• شيخه فهد عبدالعزيز الخميس

• شيخه فهد نواف الفضلى

• شيخه مشعل عبدالله الجرى

• شيماء بدر سالم الرمضان الهاجرى

• شيماء عبيد عبدالهادى العجمى

• شيماء ناصر حسين محمد

• صالح جاسم محمد العزان

• صالحه سعد عبد الهادى العميره

• صقر سلطان صقر المطيرى .

• صقر عادل صقر الرومى

• صقر يوسف جبر الغانم

• صيته عبد الله فيصل الهيلم

• ضارى خالد نصار الشريعان

• ضارى عبد الله محمد الهاجرى

• ضارى على عيد العازمى .

• ضاري زيد شلال الشمري

• ضاري فيصل ابراهيم الراشد

• ضحى سعد جابر . الهاجرى

• ضحى عادل احمد الشبلي الراشد

• ضحى عبد الرحيم محمد العوضى

• ضيدان خليفه عيد العجمي

• طلال خالد داهم القحطانى

• طلال عبد الله محمد

• طلال غازى سلطان العتيبى

• طلال محمد حسن الغيث

• طيبه فيصل احمد السويح

• ظافر على فالح الهاجرى

• عائشه بدر ناصر حسين

• عائشه سعيد علي القبندي

• عائشه عادل جاسم الساقان

• عائشه عادل محمد العباد

• عائشه عبد المحسن عبد العزيز المزينى

• عائشه فوزى مرزوق الاحمد

• عادل شهاب حامد الرويعى

• عاليه على صالح علي الخطيب

• عاليه محيسن حسين المطيرى

• عايد مطلق عايد العتيبى

• عايض محمد عايض الرشيدى

• عايض يوسف عايض العازمي

• عباس احمد عباس . الرئيس

• عبد الرحمن انور احمد الراشد

• عبد الرحمن حسن حمود العتيبى

• عبد الرحمن خالد بدر العتيبي

• عبد الرحمن خالد عبد الله عيسى

• عبد الرحمن خالد علي حسن

• عبد الرحمن سعد مبارك الدوسرى

• عبد الرحمن سعد محمد السند .

• عبد الرحمن سلمان مبارك المجدلي

• عبد الرحمن صلاح راشد الجليبي

• عبد الرحمن عبد العزيز كريم ابوخشبه الفضلي

• عبد الرحمن فالح عزاره السعيد

• عبد الرحمن فهد عبد الرحمن الكندرى

• عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الفايز

• عبد الرحمن محمد علي العدواني

• عبد العزيز احمد صالح الشعبان

• عبد العزيز بدر فهاد العجمي

• عبد العزيز جمال عبد الله بوشهرى

• عبد العزيز جمال يوسف الحجي

• عبد العزيز حمد محمد العمر

• عبد العزيز حمدان مسلوب الرشيدى

• عبد العزيز خالد محمد الحمادى .

• عبد العزيز خالد محمد الخباز

• عبد العزيز خليل ابراهيم خريبط

• عبد العزيز سالم يوسف الجيران

• عبد العزيز عادل عبد العزيز المسفر

• عبد العزيز عبد الله غازى المطيرى

• عبد العزيز عبد المحسن فهد الطريجي

• عبد العزيز فيحان ضيف الله العتيبي

• عبد العزيز مطلق محمد الدويش

• عبد العزيز منصور فالح العازمى

• عبد العزيز ناصر حمد الظفيرى

• عبد العزيز هذال نصار الشمري

• عبد العزيز وليد خلف الفرحان

• عبد الكريم فوار صياح الشمري

• عبد الله بلال فرحان فرحان

• عبد الله جابر عبد الله العنزى

• عبد الله جمال عبد العزيز الشومر

• عبد الله حسن محمود شمس الدين

• عبد الله حمد عيد الرشيدى

• عبد الله خالد محمد حمادى

• عبد الله خلفان محمد كنعان

• عبد الله رضا اكبر تقى

• عبد الله سلمان محمد الرويعى

• عبد الله عبد الامير جاسم القطان

• عبد الله عبد الرزاق عبد الله بوقريص

• عبد الله عبد الوهاب ابراهيم الاستاد

• عبد الله على صالح علي

• عبد الله عمر على الملا

• عبد الله عيسى صالح الجيماز

• عبد الله فهيد فارس الدواى

• عبد الله ماجد خليف المطيري

• عبد الله محمد عبد الله العتيبى

• عبد الله محمد عبد الله المزيني

• عبد الله محمد عبد الله عرمان

• عبد الله مخلد مبرك سعود

• عبد الله مصطفى عبد الله ابراهيم

• عبد الله موسى على الخرس

• عبد الله ناصر عبيد العنزى

• عبد الله ناصر فالح الذروه

• عبد الله ناصر مفلح الرشيدى

• عبد الله نجيب عبد الله الرفاعى

• عبد الله نزال حصينى الراجحى .

• عبد الملك محمد مرزوق العازمى

• عبد الوهاب دحام فهد الشمرى

• عبد الوهاب عواد خلف الشمرى

• عبد الوهاب فوزى محمد العدوانى

• عبدالرحمن حزام مطلق المطيرى

• عبدالرحمن حسن عبدالله حسن السعيد

• عبدالرحمن درويش عبدالله فالح

• عبدالرحمن صغير رجا لافي الرشيدى

• عبدالرحمن مرعى عبيد الشمرى

• عبدالعزيز طارق محمد الرشيد

• عبدالعزيز عماد محمد السبتي

• عبدالعزيز فهاد فهد العازمي

• عبدالعزيز فهد حجر شعوف المطيرى

• عبدالعزيز فيحان فايح المطيري

• عبدالعزيز هادي سعيد العجمي

• عبدالكريم زامل سويلم الظفيري

• عبداللطيف لؤى عبداللطيف العمر

• عبدالله باسل عبدالرزاق الفهد

• عبدالله حسن محمد العجمى

• عبدالله خرصان مناحى العجمى

• عبدالله عثمان على العثمان

• عبدالله علي عبدالله عسكر

• عبدالله عياده عبيد العياده

• عبدالله ماجد بريك العتيبى

• عبدالهادي مدعث عبدالله حسين العجمي

• عبدالوهاب حيدر سيد محمد حسن

• عبدالوهاب فؤاد ابراهيم العوضي

• عبير خالد عبيد السعيدي

• عبير نايف عشوى العنزى

• عثمان علي عثمان المطيري

• عثمان فهد هذال العتيبي

• عثمان فيصل عبد الوهاب بورسلى

• عثمان وليد عبدالكريم الشيحه

• عجيل فالح عجيل الهلفى الرشيدي

• عذاري محمد عبد الرضا علي

• على احمد على الخضرى

• على امين احمد بهبهانى

• على جابر محسن الخالدى

• على حسن هلال الدويخى

• على حسين على القطان .

• على حمزه حسين عبد الله

• على مجيد حميد التحو

• على محمد عبدالله الهاجرى

• على محمد مناحى العنزى

• على مسفر على العجمى

• علي ابراهيم علي الصباغ

• علي رضا موسى محمد رضا

• علي سالم علي المزيعل

• علي سويد ناصر الدوسري

• علي صالح حسين اسيري

• علي صبيح شعبان غلوم

• علي عبد الحميد علي حاجي

• علي محمد علي الكندري

• علي محمد ماطر العصيمي

• علي هانى نجف بهمن

• عمار فلاح مبارك الصابرى

• عمر عبد العزيز هاشم العنزي

• عمر عبدالعزيز حمود عبدالله الفرهود

• عمر عبدالعزيز عبدالله الحميدى

• عمر قيس سعد مرشد

• عمر محمد مبارك عبد الرحمن

• عهد حمود منوخ المطيري

• عهود فلاح محمد القحطاني

• عيد عايد مبارك العازمى

• عيد عبد الله عيد العتيبي

• عيسى بدر حمد العتيقى

• عيسى عبد الله محمد القطان

• عيسى مطلق راشد العازمي

• غزيل ضيرمان براك مفلح

• غزيه غازي معيض العتيبي

• غنيمه عبدالعزيز يعقوب الخلفان

• غنيمه مشعل عبد الله الحشاش

• غيداء خليفه عمران البنوان

• فاتن لفى عواد المطيري

• فارس عبد الله محمد الفارس

• فارس مناور بقان العنزي

• فاطمة عبدالعزيز عبدالسلام العمر

• فاطمة فيصل محمد الحليل

• فاطمة وليد عبد العزيز القديرى

• فاطمه أحمد سيد محسن أحمد

• فاطمه جليل عبد الكريم

• فاطمه حسن علي شارع

• فاطمه حسين عبد الكريم الجريدان

• فاطمه حسين على السيد عبدالحسين

• فاطمه حميد عباس بو عباس

• فاطمه حميد عبد المحسن الحرز

• فاطمه عباس حمزه ابوطالب

• فاطمه عبد الحميد باقر زمان

• فاطمه عبد العزيز حسين باقر

• فاطمه عدنان راشد الماص

• فاطمه على مشرع العتيبى

• فاطمه غانم محمد المطر

• فاطمه فؤاد حسن تقى

• فاطمه محمد جاسم العتيقى

• فاطمه مصطفى عباس بو عباس

• فاطمه موسى رمضان خسروه

• فاطمه نبيل عابر الشمري

• فاطمه نجم عبد الله الحشاش

• فاطمه نعيم صالح عبدال

• فاطمه نواف على التويس

• فاطمه وليد جعفر الصفار

• فاطمه يوسف حسين دشتى

• فالح عجمى فالح . الظفيرى

• فجر على عبد العزيز العصيمى

• فجر محمد عبدالله العدوانى

• فجر منصور مناحى العتيبي

• فرح أنور محمد فاضل

• فرح خالد سيد زمان حسين

• فرح سعد عبد الله ذياب الحربي

• فرح عبد الرزاق فيحان العتيبى

• فرح مبارك حمود الصباح

• فرح ناصر صالح المضيان

• فريده احمد غريب احمد

• فضه عبد اللطيف عبد العزيز العبد الرزاق

• فضه وليد خليفه الفليج

• فلاح عبد الوهاب فلاح السمدان

• فهد ابراهيم محمد شعبان

• فهد احمد فهد العازمى

• فهد احمد يوسف السعيد

• فهد احمد يوسف المنصور

• فهد الاحمد على احمد البلوشى

• فهد بطاح نفل . العجمى

• فهد خالد ضويحي العازمي

• فهد خالد عبد الجليل الماجد

• فهد خالد هجاج المطيري

• فهد سعيد حميد العنزى

• فهد سليمان القفيلى سليمان

• فهد صالح خلف السعيدي

• فهد عبد الرحمن سعد العجمي

• فهد عبد الرحمن سعود العبدلى

• فهد عبدالرحمن سليمان الجريد

• فهد عبيد صالح الشلاحى

• فهد عمر عبد الله العصفور

• فهد غانم فهد الغانم

• فهد فرحان راشد الطيار العنزي

• فهد فواز حمود السمار

• فهد كامل محمد الفضلى

• فهد لافي جميعان الحربي

• فهد مبارك فهد العازمى

• فهد مبارك فهد العازمي

• فهد محمد عبد الرزاق العنزى .

• فهد محمد عيسى القصار

• فهد محمد فهد العازمى

• فهد مرزوق محمد الراجحي

• فهد مطلق مروى . العازمى

• فهد ناهي سعيد العلاطى

• فهد هادى محمد العجمى

• فواز سهيل عبد الرضا اسود

• فواز فرحان فهد الجنفاوى

• فواز محمد ضيف الله المطيري

• فواز ناصر مطلق المطيري

• فواز نجيب ابراهيم العوضى

• فوز محمد حسن الدوسري

• فى حامد عبد الله الرشود

• في سالم علي الفهد

• في عبد العزيز ناصر السيار

• فيحان عبد المحسن فيحان العتيبى .

• فيصل احمد شهاب الفندى

• فيصل جاسر فريح المطيرى

• فيصل جاسم محمد المعلم

• فيصل جديع فالح العجمي

• فيصل سعود حمدان الحمدان العنتري

• فيصل سعيد مجاهد المطيرى

• فيصل صلاح عبد الله القصاب

• فيصل محمد سلمان الرشيدي

• فيصل محمد ميرزا حسن الحلاق

• فيصل مشعل فهد الشايع

• فيصل منور ضاحى . المطيرى

• فيصل وليد عبد الكريم العزاز

• فيصل يحيى احمد السدره

• قيس انور بدر الدبوس

• كرمه صالح حمدان الرحايمه

• كوثر خالد عبد الله كندري

• كوثر محمد سيد شبر الموسوى

• كوثر محمد عبد الكريم الصالح

• كوثر مصطفى سيد اكرم سيد محمد

• لطيفة احمد محمد سالم

• لطيفه حسن حسين احمد

• لطيفه خالد عبداللطيف جار الله

• لطيفه عادل عبد الله العتال

• لطيفه هذيل مهدى العجمى

• لوجين عادل عبد الصمد بوشهرى

• لولوه احمد صبرى البلوشى

• لولوه عبد الحكيم فهد الشايع

• لولوه عبد اللطيف أحمد العوضي

• لولوه عبد الله مطلق العنزي

• لولوه عيسى احمد عامر

• لولوه ناصر علي الحمدان

• ليلى أحمد محمد بن حسين

• ليلى فاضل عبد الخضر عبد الرحيم

• ماجد حماد حمدان على دعيج

• ماجد مرزوق محمد الحريجى

• ماطر منيف ماطر العتيبى

• مبارك ضيدان مطلق المطيري

• مبارك طارق مبارك الهندال

• مبارك عبدالله مبارك الرشيدى

• مبارك مفلح سعود العازمي

• مبارك وليد ناصر الودعانى

• محمد أحمد محمد الخباز

• محمد احمد حسين اشكناني

• محمد باقر درويش عباس

• محمد جاسم محمد الكندرى

• محمد جاسم محمد النجار

• محمد جمال محمود الشناوي

• محمد حزمى براك الدوسرى

• محمد حسين حمد العجمى

• محمد حمد فرحان حمد العازمي

• محمد حمدان صنهات الديحاني

• محمد خالد شباط العفاسي

• محمد خالد عوض الهاجرى

• محمد خليل جاسم الشطى

• محمد راتب هادى العنزى

• محمد راشد امريط الهاجري

• محمد راشد فهاد الرشيدى

• محمد راكان شطى العجمى

• محمد رفدي فارس المطيري

• محمد سعد كميل الفضلي

• محمد سعود ذياب . الديحانى

• محمد ضاوي حمود العتيبي

• محمد عايد جويعد . الضفيرى

• محمد عايد محمد العازمى

• محمد عبد الرزاق عبد الله بوقريص

• محمد عبد الرسول محمد التركي

• محمد عبد الرضا حمزه اسيرى

• محمد عبد اللطيف محمد الفهد

• محمد عبد الله متعب الخرينج

• محمد عبد الله مطر العيدان

• محمد عبد المعبود عبد العزيز الدواس

• محمد عبدالعزيز يوسف مراد على

• محمد عبدالله عبد الرضا محمد

• محمد عبدالله مطلق الهاجرى

• محمد عبدالله نايف العتيبي

• محمد عدنان حاتم الصايغ

• محمد على منصور الحاج

• محمد علي حسين نصيب

• محمد عوض فايز . الرشيدى

• محمد فؤاد محمد البعيجان

• محمد فهد محمد راجح

• محمد فوءاد عاشور عاشور

• محمد لطس مدغم العازمي

• محمد مبارك حمود العنزي

• محمد مبارك فهد العجمى

• محمد مبارك محمد الرشيدى

• محمد مجبل مرزوق العازمى

• محمد مرزوق مضحى العدوانى

• محمد مضحى عايض العتيبى

• محمد معزى على الرشيدى

• محمد مناور محمد . حجيلان

• محمد مهنا عايض الحشار

• محمد ناصر احمد بشير

• محمد ناصر مبارك الدوسرى

• محمد نايف خلف الرشيدى

• محمد نايف سالم كليب

• محمد وليد خالد البلوشى

• محمد وليد عبد العزيز الشيحه

• محمد ياسين دلى ضيدان

• محمد يعقوب حاجية شمساة

• مراحب ناصر صياح العراده

• مرام راكان محمد المطيري

• مرح صباح عبدالرحمن الغيص

• مرزوق بداح مرزوق المطيري

• مروج حمد ظاهر حبيب كرم

• مروه عادل على بارون

• مريم ابراهيم محمد الشيخ

• مريم احمد صالح العسعوسى

• مريم اسامه فهد المشعل

• مريم خليل يوسف عبد الله

• مريم سالم ابراهيم فقيهى

• مريم سالم محمد محسن

• مريم سليمان عبد الرحمن الكندرى

• مريم صباح بدر الصباح

• مريم عادل عبد الحسين رئيس على

• مريم عامر حمد العجمى

• مريم عبد العزيز غريب شهاب

• مريم عبد الله جبر الحامد الشريف

• مريم عبد الله عيسى البلوشي

• مريم على ابراهيم الهولى

• مريم علي عبدالله العماني

• مريم فوزي محمد الأحمد

• مريم فيحان عبدالله الديحانى

• مريم محمد أنور بخش

• مريم محمد وايل . المهنا

• مريم ناصر خليفه الدعي

• مريم وليد عبدالجبار الشراد

• مساعد عواض عبد الله الرشيدى

• مسفر ملحان علي القحطاني .

• مسلم بدر بندر الديحانى

• مشارى حسين مناحى العجمى

• مشارى سعد صليبان الحربى

• مشارى مشعل عويد العازمى

• مشارى نادر مطر المطيري

• مشارى يوسف حماد الشمرى

• مشاري عصام عساف العنزي

• مشاري فيحان عبد المحسن العصيمي

• مشعل باسل حمد العبد الجليل

• مشعل بدر ناصر العازمى

• مشعل حمد حمدان السعيد

• مشعل حمود حمد بن عيسي

• مشعل خليف فلاح . المطيري

• مشعل عارف عبدالرحمن شمسالدين عبد الرحمن

• مشعل فلاح عواض المطيرى

• مشعل فهد مسلط المطيري

• مشعل محمد مرزوق العازمي

• مطلق راشد مطلق عبدالله العازمي

• مطلق سالم عبد الله الرشيدي

• مطلق محمد سعيد . العازمي

• معالى راشد فهيد الحيمر

• معيوفه عطا الله عقيل مشعل

• مفاز أسعد منصور الابراهيم

• ملاك خالد احمد . البصرى

• مليكه عبدالهادي يوسف بوحسن

• منار مهدي سعود العجمي

• منال ابراهيم باقرى

• منال سلمان عبدالله الفهد

• منال مطر علي مشهدي

• منصور حسن محمد العجمى

• منصور حمود مهلهل الخصيلى

• منصور سالم زنيفر العجمى

• منصور مسعود سلطان مبارك

• منى سالم سعود زمانان

• منى عبد الله سويلم العنزى

• مني أحمد عبد الكريم حيدر

• منيرة حسين احمد الخضرى

• منيره عبدالعزيز بندر الدويش

• منيره محمد على الدعيج

• منيره ناصر عبدالرحمن ال تويم

• منيره يوسف جاسم الفلاح

• منيره يوسف مفلح البرازي

• مها طارق على العريفان

• مها محمد حمد الهاجرى

• مها محمد عبدالهادى العنزي

• مهدي حامد عبدالحميد كاظم آل رشيد

• موزه فهد عيسى الردهان

• موسى صالح محمد الاستاد

• موسى عوض عويد الحربى

• موضي عبد الله ابراهيم المياس

• موضي مطلق زامل العتيبي

• مى احمد عباس صالح

• مي عبدالله مجبل المطيري

• مي فهيد سعد المطيري

• ميمونه عزيز ساطى العتيبى

• ناصر بدر السيد هاشم الرفاعى

• ناصر بدر ناصر الخضر

• ناصر جاسر ناصر المطيرى

• ناصر سعيد محمد العجمى

• ناصر صباح سراى الشمرى

• ناصر عيسى يحيى عيسى العتال

• ناصر محمد ناصر العجمى

• ناصر محمد ناصر فهد عبيد

• ناصر موسى سليمان الصقر

• ناصر وليد ناصر نصار السهلي

• نايف بدر هيف الحجرف

• نايف فهد سعود المطيري

• نجلاء عادل شاكر الكاظمى

• نجلاء على عبد المحسن عبد الله

• ندى بدر محمد العيسى

• نمشه حمد صالح الرويس

• نهى مطلق ناصر العدوانى

• نور حامد محمد الماجدى

• نور حسن احمد حسين

• نور محمد مطنى الفضلى

• نورة عذبي سالم العلي الصباح

• نوره ابراهيم راشد الحفيتى

• نوره اسعد ابراهيم محمد الجسار

• نوره بدر منصور المسعود

• نوره حامد محمد العيبان

• نوره خالد مناحى السبيعى

• نوره سالم عبيد العجمي

• نوره سالم فهد الهاجري

• نوره سعود محمد الدوسرى

• نوره غريب محمد العجمى

• نوره فواز عبد الله الهاجري

• نوره مبارك باتع العتيبى

• نوره محمد عبدالله الرويس

• نوره وسمى ثوينى . العازمى

• نوف بدر منصور المسعود

• نوف خالد سيد زمان حسين

• نوف راجح ذعار الدوسرى

• نوف عبد الله سوادى العنزى

• نوف عبدالقادر عبدالعزيز المسعد

• نوف هديبان ناصر الدوسرى

• نوير مسفر فيصل الهاجري

• هاجر احمد رضا جمعه عباس

• هاجر زعال مطنى الفضلى

• هاجر وحيد محمد الرجيب

• هادى سعود محسن العتيبى

• هادى سيد على رضا

• هادي خرصان محمد العجمي

• هاشم راشد عبد الله الشطى

• هاشم علي حسين بن زيد

• هبه فوءاد سيد رضا بهبهانى

• هدى خالد عبد العزيز البشاره

• هدى سعود علي المطيري

• هدي يوسف سعود الوقيان

• هديل احمد كعيد الظفيري

• هديل مطر سلمان الشمرى

• هله فراج معاشى الحسينى

• هناء صالح عبد اللطيف الحبشى

• هنادى مسعود مسفر . العجمى

• هند احمد فهد الفرحان

• هيا احمد على بوفرسن

• هيا جاسم محمد بن سلطان

• هيا سامي عبدالله الحبيليصالمطيري

• هيا علي أحمد الخميس

• ود مرزوق مبارك الوطري

• وضحه سرحان سالم المسلم

• وليد سلطان عبدى العنزي

• وليد عبداللطيف ناصر الزيد الناصر

• وليد مبارك عوده الرويعي

• ياسمين محمود حيدر حسين

• ياسمينا مبارك حمود الصباح

• يحيى ناصر محمد السند

• يوسف أحمد هايف أباذراع الظفيري

• يوسف جمال عيسى السليم

• يوسف حمدان ابراهيم العتيبى

• يوسف خالد منصور الجزاف

• يوسف رشيد محمد الرشيد

• يوسف صادق يوسف المجادي

• يوسف صالح حسن الغريب

• يوسف عادل يوسف المزيدي

• يوسف عبد العزيز محمد الجريسي

• يوسف عبد الكريم يوسف شمسالدين

• يوسف عدنان سند سند

• يوسف على حسين ناصر

• يوسف علي حسن ملا يوسف

• يوسف فهد صلبى . شتيوى

• يوسف لافى عقلا الظفيرى

• يوسف محمد حسين عبد الله

• يوسف محمد يوسف النجم

• يوسف مناحى سعيد العنزى

• يوسف وائل يوسف . المطوع

وزارة التعليم العالى

• أحمد عباس بدر المطوع

• أسيل سالم ناصر . المري

• افنان احمد جاسم . الخنفر

• امل محمد سعد . العازمى

• امل مهنا محمد القحطانى

• اوس مهدى حسن . الموسى

• ايمان احمد عبدالله الشطى

• ايمان بجاد محمد . الضليعى

• ايمان فرحان عشوي العنزي

• بتول خليل غلوم على

• جابر جاسم محمد سويدان

• جواهر راشد عوض المهيميل

• حبيبه بدر ناصر السعيد

• حمد سلمان فهد حشه

• حمود حميد حمود القلاف

• حنان عبد الهادى محمد السماك

• خالد براك عبد المحسن المحسن

• خديجة هانى حميد السماك

• رزنه على مسفر العجمى

• رفعه هادي مبخوت العجمي

• ريم راشد مجبل عبد الرحمن

• سعود فاضل هزيم الهزيم

• سليمان محمد غانم الوادي

• سيد رضا محسن سيد مسلم سيد مصطفى

• عبد العزيز حربى ماطر الظفيرى

• عبد العزيز خالد عبد الصمد الدوسرى

• عبد العزيز سعود عبد العزيز العتيقى

• عبد العزيز محمد عبد المجيد بوشهرى

• عبد الله ماطر حسن الحربي

• عبدالله عليان نجاع الديحانى

• علي خالد عبد الوهاب الدشتى

• غاليه فيصل عبدالعزيز المسلم

• غدير ابراهيم محمد المزيدى

• فتون حسن عبدالله الحصينان

• فيصل على غنام العنقودى

• كوثر رشيد عباس دشتي

• مبارك سالم مبارك الصباح

• مبارك عبد العزيز ناصر المنيخ

• محمد عماد محمد العصيمي

• محمد عواد بنيه البركه

• مريم عامر منور هلال

• مسفره ملوح مطلق الماجدى

• مشارى ثايب عبد الله المطيرى

• مشارى محمد عامر . العتيبى

• منيره حمود سالم الرشيدي

• موضي عمار دعيرم العجمي

• نوف فيحان عياد المطيرى

• نوف مانع سالم الشمرى

• هنادى خالد عبد الله الصرعاوى

• يعقوب عبد المنعم شاكر سباع

• يوسف خالد مبارك العازمى

وزارة الداخلية

• احمد متعب فضى الرشيدى .

• الاء على عبد اللطيف محمد

• البندري محمد شبيب العجمي

• بدر محمد السهدى العجمى

• حصه محمد سعود النمشان

• خليفه جلال فتحى خليفه

• ديمه فواز عبد الله الديحاني

• ريم مسهوج عوض الصليلى

• شاهه مرزوق فريح الشمري

• عاليه على محمد زينل

• عبد الرحمن محمد عيسى الجساس

• فاطمه عوض محمد الحربى

• فاطمه يعقوب محمد الاحمد

• كوثر محمد عبدالله البلوشي

• محمد معدي عبد الرحمن العتيبي

• محمد ناشي محمد عنزه

• مخلد جوفان راشد البذالى

• منيره عبدالله محمد عبدالله الرندي

• مها سلطان عبد الله الديحانى

• مها صالح عذال العنزى

• ناصر راشد فارس الحشار

• وضحه شيحان مجنف المطيرى

وزارة الدفاع

• أحمد ابراهيم عبد الله محمد

• أحمد خالد محمد العازمى

• أحمد خلف هندى الهرشانى

• أحمد نبيل عبد الحميد عبد السلام

• ابراهيم خليل ابراهيم على

• ابراهيم عبد الله محمد الفيلكاوى

• ابراهيم فلاح عالى العازمى

• ابراهيم نافع ابراهيم الخبيزى

• ابو بكر ناصر محمد زينل

• احمد ابراهيم محمد البشر

• احمد خالد احمد . المجادى

• احمد سعود فرهود العتيبى

• احمد عماد محمد العبيدان

• احمد محمود محمد . الحرز

• اسيل عبدالرحيم محمد بوكبر

• الذيب حمود عبد الله الشمرى

• الماس سيف عثمان ابو قماز

• انور احمد يوسف الثنيان

• بتول فهد محمد . الخباز

• بدر غلاب عويض المطيرى

• بدر فيصل احمد البديوى

• بدور مريس عايد العازمى

• بدور ناصر سعيد الفيلكاوي

• براك ابراهيم عبدالمحسن النوح

• تركى جبار غنيم الماجدى

• تركى فيصل نغيمش . المطيرى

• تركى يوسف محيلان الذايدى

• ثامر محمد صخيل العنزى

• ثامر محمد فلاح الراجحي

• جاسم صاحب احمد ماجكي

• جاسم محمد خليل . دشتى

• جراح مفرج مشلح الدوسرى

• جمعان سرور جمعان الديحاني

• حسن جاسم محمد عابدين

• حسين شاكر على حاجيه

• حسين على حاجى دشتى

• حسين على عبد النبى اكبر

• حسين محمد عباس حسين

• حصه وليد على القطان

• حمد سعود طراخم العتيبى

• حمد عبد الله مدعث العجمى

• حمد علي عثمان الرباح

• حمد محمد فهد الشايجى

• حمد ناصر حمد الهاجرى

• حمود مبارك فلاح . مبارك

• حمود محمد فلاح الشبعان

• خالد بادي جهز العتيبي

• خالد حمود سالم الخرينج

• خالد محمد راشد العازمى

• خالد محمد مرزوق . الدويهيس

• خالد مطر عبد الله العنزي

• خالد ناصر خالد العازمي

• خلف فراج مخلف المطيرى

• خليفه عادل خليفه الخليفه

• خليفه يوسف خليفه البحوه

• دانه سالم دهيليس العازمى

• دانه يعقوب يوسف السلمان

• راشد مطر راشد العنزي

• راكان فهد شفافة العنزي

• رفعه صالح حسن العجمى

• ريم فيصل بندر . الدويش

• زهراء قاسم على المجادى

• زهراء مجيد حمزه سيد مهدي

• زينب عباس يوسف البغلى

• سارا ناصر مرزوق . الطحيح

• سالم محمد سالم الهويدى

• سالم مساعد ادريس احمد

• سعد دخيل فلاح الرشيدى

• سعد سالم حسن العجمى

• سعود بندر شجاع ابو رميه

• سعود طلال سفاح العدواني

• سلطان جمال حسين العنزى

• سلطان حربي محمد العنزي

• سليمان عبد العزيز مشارى العوده

• سليمان فهد سليمان الفهد

• سليمان ناجي محمد عيسى العيسى

• شموخ متعب عبد الله الحربي

• شهد محمد هجاج الجلاوى

• شوق على سالم الهدفه المري

• ضارى منوخ فهيد العازمى

• طلال خالد محمد العنزى

• عبد الرحمن رباح سعود الرباح

• عبد الرحمن سمير صالح العبد الرحمن

• عبد الرحمن على العبدى المطيرى

• عبد الرحمن محمد فهد مشوح

• عبد العزيز أسامه جاسم سالم السالم

• عبد العزيز حسن حسين فرحان

• عبد العزيز على حسين العبد الله

• عبد العزيز محمد راشد الهيفى

• عبد الله الحميدى سالم المطيرى

• عبد الله خالد سعود العويهان

• عبد الله شاكر محمود مندني شهاب

• عبد الله صاهود محسن الحسينى الحسينى

• عبد الله عبد الكريم ذياب المطيرى

• عبد الله عبد اللطيف عبد الله المجحم

• عبد الله فايز محمد العوضي

• عبد الله محمد جاسم غالب موسى

• عبد الله ناصر ناصر بخيت

• عبد الوهاب علي محمد أشكناني

• عبد الوهاب محمد عبد الرحمن العمهوج

• عبد الوهاب وليد عبد الوهاب الحداد

• عبدالرحمن بدر متعب الرميح

• عبدالرحمن عبدالله حسين الصايغ

• عبدالرحمن فيصل حمود الديحاني

• عبدالعزيز بدر جاسم بن جاسم

• عبدالله سليمان محمد الرفاعي

• عبدالله عايد سبيل العازمي

• عبدالله عايد نهار الذايدى

• عبدالله عبدالعزيز عبدالله علي عبدالله الصراف

• عبدالله على نشمى الضفيرى

• عبدالله عيد محمد العازمى

• عبدالله فهد حمدان الهبيده

• عبدالمحسن على عشوى العنزى

• عبير بسام عبدالرزاق مجيد

• عجيل بخيت محمد . سعد

• عذبى خلف هجرس العازمى

• عذبى سعود محمد المطيري .

• على جابر حمد المرى

• على حسين على خاجه

• على هادى حسن العجمى

• علي ابراهيم محمد السلمان

• علي خالد علي السبيعي

• علي عادل عبد العزيز بهبهاني

• علياء فهد مدعث العجمي

• عمر عبد العزيز حمود الجيران

• عهود شريد براك . هادى

• عيد ساير عيد الظفيرى

• عيد عبدالله عيد العازمى

• عيسى سعد صالح الرشيدى

• عيسى شريد مسلم الرشيدى

• عيسى عبدالناصر احمد طاهر

• غدير جاسم صالح لفته بارون

• غدير عبد الله علي المطيري

• فاطمه على حسن . الكندرى

• فالح عبد الله ناصر الهاجري

• فايز مشوح فهد الرشيدي

• فرج عادل مبارك الدعى

• فلاح احمد سعود . اللميع

• فهد رشدان فهيد الرشيدي

• فهد زيدان رحيل العنزى

• فهد سعد مشعان العجمى

• فهد عبد الرحمن على البشر .

• فهد فواز عواد العنزي

• فهد مجبل مطيران العاردى

• فهد محمد دحام الرحيلى

• فهد محمد عواد الظفيري

• فهد مرزوق محسن الميع

• فواز اسماعيل محمد سكين الكندرى

• فواز عبد الله سعد المطيري

• فواز ناصر محارب الضفيري

• فيصل سعد قحيصان . المياس

• فيصل عدنان علي بن نخي

• فيصل مبارك سلمان الهبيده

• ليلى سالم محمد بوعباس

• مبارك راشد مبارك راشد

• مبارك فهد صباح الناصر الصباح

• محمد بدر موسى الحداد

• محمد جاسم عبدالله رضا

• محمد خليل ابراهيم حسين

• محمد صالح عبد الله الاستاذ

• محمد على محمد اشكنانى

• محمد غسان محمد القبندي

• محمد فلاح صقر بن عيد

• محمد فيصل سعود . الشمرى

• محمد لؤى عبد الرحمن التركيت

• محمد مشعل مهدي جوهر حياة

• محمد هادى فلاح . العازمى

• مساعد مبارك عبد المحسن الرشيدى

• مشارى خويلد خالد عواض البطحانى

• مشارى عبد الله محمد العجيل

• مشارى محمد ثقل الدوسرى

• مشارى مشعل بدر المطيرى

• مشاري خلف عبدالله ابورميه المطيري

• مشعل بداي غلاب الديحاني

• مشعل عثمان محمد النجران التويجري

• مشعل عزيز نواف العنزى

• معالى باتل حمود المطيرى

• مفرح عبيد مفرح الرشيدى

• منال حسين على الجبعه

• منى محمد حسين نزر

• مها احمد سعد الكحلاوى

• مهند حسن رمضان السعيدى

• موسى حسين نوشاد حسين

• ناصر حسين محمد الشمرى

• ناصر رياض سالم القاسمي

• ناصر عبد الله عيسى الصالح

• ناصر عبد الله ناصر العبيد

• ناصر على حسن المعيلى

• ناصر فرحان نايف الظفيرى

• ناصر مصطفى محمد الكندرى

• نواف فياض محمد العنزى

• نوره خالد محمد الخضير

• نوره عبد اللطيف ضيدان الوقيت

• نوف عادل خلف القرينى

• نوف فايز محمد اللميع

• هاجر سالم أحمد الناشي

• هاجر غنيم علي المطيري

• هادى صالح مجبل العازمى

• هادى معجب لهمان . الدوسرى

• هبه حامد مساعد الطبطبائى

• هدى حمود بريدان العازمى

• هدى محمد هادي الهاجري

• هيف مبارك حجرف هيف

• وسن يوسف محمد الجسمي

• وصايف مبارك عبد الله الخشاب

• يوسف احمد محمد عبدالرحمن محمد

• يوسف على مطلق . المطيرات

• يوسف مسعود فريج المطيرى

• وزارة الشئون الإجتماعية

• آمنه بدر طاهر بوفتين

• أنفال عبد الله ابراهيم المسيعيد

• ابرار عبد الرزاق سامى عبد السلام

• اسما غازي مشعان الديحاني

• اصايل شارع فهد العجمي

• امل على حيدر . المحميد

• امل محمد محمود الكحلوت .

• انفال حسين ابراهيم الهويدى

• انفال مفلح بدر الوهف

• بتول حيدر خيطان

• بتول محمد عبدالحميد الصفار

• بدر محماس مشرع خلف

• بدر ناصر معتق الرشيدى

• بدريه ناصر علي القطان

• بدور ناصر منيف بن جدعان

• بشاير خالد مبارك العازمى

• بشاير رجا عايد الماجدى

• بشرى على عباس دشتى

• بشرى فلاح فيحان المطيرى

• بشرى محمد عبد الله العنزى

• تسنيم سعيد جمعه السناوى

• جاسم احمد جاسم الدبيان

• جمانه عبدالعزيز سعود الصديقي

• جوان على عبد الرحمن الطبيخ

• حسين صباح محمد المطيرى

• حصه عبدالعزيز على الوهيب

• حمد حميد مطر العنزى

• حمد محمد احمد ارحمه

• حنان محمد فلاح المطيرى

• حنين ممدوح خالد الفيلكاوى

• حوراء ناصر محمد الحرز

• حوراء يوسف سيد مهدي الرضوي

• خالد عبد الرحمن خزعل مطلق

• خديجه محمد سعيد العتيبى

• خزنه عبد الله عنيزان العجمى

• خزنه محمد عامر العجمى

• خزنه هجاج مطلق الرشيدى

• خلود على صغير العنزى

• دانه احمد عبدالله الطواش

• دانه زيد فهد الخبيزى

• دانه مرشد راشد المطيري

• دانه ناصر خليف نحيطر

• دنيا يعقوب غلوم الكندري

• رباح عقاب رباح المطيرى

• ريان ماجد علي الماجد

• ريم احمد سالم المهنا

• ريم كحيل عيد المطيري

• ريم كريم منصور محمد

• زينب اسماعيل غلوم مبارك

• زينب جاسم محمد الصقر

• سارة محمد سعود العوام

• ساره بدر عبد الرحمن العيسى

• ساره محمد حسين الكندري

• سبيكه ابراهيم سلطان السدانى

• سعود بدر عبد العزيز بوراشد

• سعود حمود عبد الله الهاجرى

• سليمان حسين أدبيان المطيري

• شمائل عبد اللطيف أحمد الكندري

• شمايل هادى عواد الفضلى

• شهد احمد براك الخالدى

• شهد محمد اسد حسن

• شيخه عبد الله محمد اليعقوب

• شيخه فهد حمزه الجميعى

• طيبه سالم سليمان الرشيدى

• طيبه على عبد الله الدهش

• عائشه عبد العزيز راشد الهلال

• عاليه خلف عبد الله اسماعيل

• عباس محمد عبد الله القلاف

• عبد العزيز حسين صالح القفاص

• عبد الله حمد سعود العجمي

• عبد الله سعد حجى العازمى

• عبد الله عادل على الشويع

• عبد الله عيد خلف العازمى

• عبد الله غازى عبد الله العازمى

• عبدالرحمن سعود فريح الحربى

• عبدالرحمن عامر راجح القحطانى

• عبدان حمد عبدان الدوسري

• عبيد مطلق عبيد المطيرى

• عفاف سباح خلف المطيري

• علي فهد عبيد العنزي

• عمر عبد الرحمن سليمان الخبيزى

• غدير عيد عبد الله الرشيدى

• غدير فيصل عبد العزيز السلمان

• فاتن سعد محمد المطيري

• فاتن فايز عتيج بطحانى

• فاضل محمود جمعة عبد الله

• فاطمه حسين سيد على على

• فاطمه حسين محمد احمد المنصور

• فاطمه طارق محمد بورحمه

• فجر سعود عبدالعزيز الحشاش

• فجر فيصل جاسم الماجد

• فرح محمد ابراهيم عبد الله

• قيروان هشام سعود المجيبل

• لجين عبد العزيز يعقوب الراشد الضويحي

• لطيفه مبارك محمد العتيبي

• لولوه سليمان محمد بوخضور

• لولوه هشام محمد البشاره

• محمد احمد عباس الدوسري

• محمد حسين على الخالدى

• محمد دهام عيسى المطيري

• محمد عادل جاسم غريب

• محمد عبد الحميد عيسى العطار

• محمد عبدالله فراج سواده

• محمد مفلح محمد الصليلى

• مريم عبد المجيد حسن ملا عبد الله أحمد

• مشاعل حمد عايض الوهيده

• مشاعل عبد الوهاب فهد البارود

• مشاعل مرزوق مطلق . العازمى

• مشعل حامد مناور الظفيري

• مناير عبد الله محمد الخباز

• منى لماس مشعل المطيرى

• مها خالد هويدى العصيمى

• مى عبد الله بعيجان العتيبى

• نادر مطلق عبد الله المطيري

• ناصر عادل مبارك الضويحى

• ناصر منصور ناصر الحربى

• نجد عبد الرزاق فيحان العتيبى

• نهار على سالم العجمى

• نور فلاح محمد سعد العدوانى

• نوره اسماعيل تميم الدوسرى

• نوره خالد عبد العزيز المسعود

• نوف جمال حسين عبد السيد

• نوف خليفه عبدالله . العصفور

• هجوس اكليفيخ طماح . المطيرى

• هند عبد الواحد ضاحى ناصر

• هيا على محمد رمضان

• هيا محمود سالم البلهان

• وضحه ناصر فهد ناصر

• ولاء محمد ابراهيم المريشد

وزارة الصحة

• آسيا ضحيان راشد العتيبي

• آلاء بندر عواد الشمري

• آلاء سلطان حسن سلطان

• آمنه خالد جاسم العميرى

• آنوار حسين على محمد

• أحمد سيد محمد سيد علي الموسوي

• أسماء عياضه عبدالله الرشيدى

• أسماء فهد ثامر العازمي

• أسيل طارق مطلق العروج

• أفراح عبيد سمران المطيرى

• أفنان عبد الله أحمد عبد القادر المحمد

• أمجاد نمر فلاح الشمري

• أمل عواض سحمى الهاجري

• أمل مزعل حويان العازمي

• أميره مشعان سعود الرشيدى

• أمينه عبد الرحمن حمود شوكان

• أنعام أحمد سليمان البالول

• أنفال فهد حمود العتيبى

• أنوار ابراهيم صالح العازمى

• أنوار خالد فهيد العازمى

• أنوار شفاء الهيلم العنزي

• أنوار صلاح عبد الله يوسف

• ابتسام حمد عمر الشمري

• ابداح فهد ابداح العجمى

• ابرار بدر ضيف اللة العتيبى

• ابرار شاكر راشد العنزى

• ابرار عشوي شويهين الظفيري

• ابرار محمد حسن الدوخى

• ابرار محمد راشد آل بن علي

• ابرار وليد علي البطاح

• ابراهيم حميد جمعه النداف

• ابراهيم نايف غازى الرشيدي

• احلام رائد محمود محمود

• احمد خالد احمد السنان

• احمد داود سليمان الخليفه

• احمد سعد حمد الخالدى

• احمد عبدالله محمد ابراهيم الحشاش

• احمد عواض عايد الرشيدي

• احمد فيحان هايف الجميلى

• احمد مغيظ سرحان العنزي

• احمد منوخ ليلى الشمرى

• اريج عاهد صالح الجطيلى

• اريج ممدوح محسن العنزي

• ازهار مهاوش وقاف العنزي

• اسراء علي يوسف ابو غيث

• اسراء مبارك عيد العازمي

• اسراء مصطفى يعقوب . حسن

• اسماء بدر عبيد الضعيان

• اسماء حسن احمد جعفر

• اسماء محمد الكوهن

• اسماء مفرج عبد الرحمن المطيري

• اسماء مناحى عبيد الشمرى

• اسماء ناصر حشر البرغش

• اشواق عبد الرحمن براك العازمى

• اصايل بندر سلطان المطيرات

• افراح عبد الله احمد العبيد

• افراح محمد سلامه العنزي

• الاء أحمد على الضفيرى

• الاء بدر نهير العنزي

• الاء يعقوب بدر وادى

• البندرى محمد فهد البوص

• البندرى مطلق قضاب المطيرى

• البندرى وليد عوده الشمرى

• البندري سلطان عايض المطيري

• الجوهره فراج عبد الله العجمى

• الطاف محمد هجاج . الميمونى

• الطاف يعقوب يوسف المفرج

• العنود رفاعي فارس السهدي العازمي

• الهنوف سحيم غازى الرشيدى

• امال محمود عبد الله البلوشى

• امانى حسين ناصر كايد

• امانى محمد تويم الهاجرى

• امل أحمد علي عبد الرحمن

• امل سعود صاهود . المطيري

• امل عبد الله غازي المطيري

• امل فهد عوض المطيري

• امل محمد رباح المطيرى

• امل مضحى بدير الماجدى

• املاك محمد محسن الشامرى

• امنه محسن بادى الفضلى

• اميره مجبل عوض الرشيدي

• امينه سعود مساعد البناي

• انفال علي سليمان العبد الهادي

• انفال فواز ناصر الرشيدى

• انفال ياسر نصار مبارك

• انوار عادل مزيد العازمي

• انوار عبد الوهاب على النقى

• انوار فؤاد محمد علي

• انور محمد حسين كمال

• اوضاح يوسف محمد . الصعيب

• ايمان ابراهيم جان أميرى

• ايمان حفيظ جابر العجمي

• ايمان خالد مبارك المياس

• ايمان عبد الرحمن خليل الحشاش

• ايمان عبد الوهاب احمد المطوع

• ايمان عبداللة محمد العنزى

• ايمان محمد ارشيد الضرباح

• ايمان محمد عبد الوهاب حسين

• ايمان نورى فهد العنزي

• ايمان يعقوب محمد اللوغانى

• ايناس شاكر محمود عبدالعظيم

• باسل ناصر محمد ارتى

• باسم يوسف جوهر جمشير

• بتول خضر نايف الشمري

• بثينه عماد يوسف احمد الغانم

• بخيت حسن بخيت العجمي .

• بدر حمد معجب العجمى

• بدر خالد سعود الطريقي

• بدر صغير دحيم الهرشانى

• بدر عثمان محمد النجران التويجري

• بدر محمد محمود عبدالله حيدر

• بدر ناصر مطلق السيحان

• بدور رسام حسيان الدوسرى

• بدور غانم مطير الظفيرى

• بدور مطلق عليج عسكر

• براك مفلح رغيان العازمى .

• برده على مانع العجمى

• بسمه نايف عبدالله الشمروخ

• بشائر سعد عبد الله الخزي

• بشاير حسن حمد الدوسرى

• بشاير سعود محمد الدماج

• بشاير عبد الله سعود ناصر

• بشاير عوض فلاح العازمى

• بشاير محمد سالم الدوسرى

• بشاير محمد عبدالله الهاجرى

• بشاير معدي فراج الهاجري

• بلقيس فيصل صالح الظفيري

• تركى سليمان عايد السعيدى

• تركى ناصر مبارك العازمى

• تركي سعود ماجد عبد الهادى الزيادى

• تغريد بدر مشعاب سحلول

• تغريد فالح ذاير المطيري

• تهانى ابراهيم على . المرشود

• تهانى جويعد مطر جسار

• تهانى رسن سداح الشمرى

• تهاني أحمد مسفر العراده

• تهاني سعد مبارك مسعد

• ثريا عمرو محمد العتيقى

• جابر سفاح ذعار المطيرى

• جابر عايض جابر الهاجرى

• جابر مبارك جابر الهاجرى

• جاسم خالد جاسم . الحمدان

• جمال دهيمان عجيج العلاطى

• جمانه باسل عوض الرشيدي

• جميله معجب شمروخ العتيبى

• جنان أحمد جاسم الخنفر

• جنان سالم جاسم عبدالسلام

• جواهر زبن مناور الرشيدى

• جواهر سالم فهد هايف العجمي

• جواهر مناور مرزوق النومسى

• حامد عبد الله سعيد حبشى

• حربيه حمد عواض العازمى

• حسناء علي محمد ثامر الراجحي

• حسين احمد غلوم . خاجه

• حسين رياض راشد عبد الرحيم

• حسين عبدالعزيز علي الصفار

• حصة فيصل سالم الضفيري

• حصه حمدان هدمول العدواني

• حصه سامي عبدالله العجمي

• حصه سبتى عبد الله الكندرى

• حصه سبتى محمد ابراهيم

• حصه طلق محماس العتيبى

• حصه عادل خالد العازمى

• حصه عادل راضى العازمى

• حصه عبد الرزاق عثمان مطر

• حصه عبد الله العبيد العازمى

• حصه عبد الله حمد البراك

• حصه فيصل معضد الحويله العجمي

• حصه محمد عبد العزيز المرشد

• حصه محمد مبارك العجمى

• حصه مريبد محمد الرشيدى

• حمد حمود سلمان الدماج

• حمد سامى بدر الجناعى

• حمد فوزان حمد العدوانى

• حمد محمد شامي الراجحي

• حمدة معوض حثلين الرشيدى

• حمود علي جريد المطيري

• حمود فهد مجبل . المسانع

• حمود محمد قطيم المطيري

• حنان احمد عبد الله اسماعيل

• حنان دهام فهد العازمي

• حنان عبدالله علي مراد الكندري

• حنان فيصل حسن الكندري

• حنان مطلق زيد الصانع

• حنان نايف شحنان الشحيتاوى

• حوراء عبد الغنى محمد البلوشى

• خاتون راضى صالح العازمى

• خالد جمال ضيدان العدواني

• خالد خلف منسى العنزى

• خالد دويع ناصر العجمى

• خالد سلطان فرج العنزي

• خالد صباح عبد الله العنزى .

• خالد عبيد الله رابح الرشيدي

• خالد غالب ابشيت . الرحيلى

• خالد غانم هزاع المطيري

• خالد فيصل خلف الضفيري

• خديجه حامد مريف الحريجى

• خديجه حسين على غلوم

• خديجه عبدالعزيز عبدالنبي بن نخي

• خلود خالد عثمان قشاط عمر

• خلود سرور زيد المطيري

• خلود فهد عبد الله العازمى

• خلود مبارك جمعان الرشيدى

• خلود مزيد صحن الساعى

• خلود ناصر حمد العنزى

• خلود نايف فهد العلاطي

• دارين حمد سلطان السلطان

• داليه محمد ابداح الدوسرى

• دانة محمد بندر الديحاني

• دانة محمد علي دشتي

• دانه بدر احمد المحارب الحمود

• دانه خالد عبدالله العتيبي

• دانه دخيل محمد سعد

• دانه رشيد خليفه الهايف

• دانه سالم حسن الجاركي

• دانه غانم خلف صلبوخ

• دانه فؤاد عبد الله الناصر

• دانه فهد عبد العزيز الهران

• دانه محمد حسين العازمى

• درر هاشم احمد الرفاعي

• دعاء رضا جراغ البلوشى

• دعاء مطر خلف الفضلى

• دغيم مطلق دغيم العازمى

• دلال احمد على الفريح

• دلال زايد عيد العازمي

• دلال سعد محمد العميرى

• دلال سعود حمود الديحانى

• دلال سعيد ساعد الحريجى

• دلال عبد المحسن مخيشم الشمرى

• دلال فلاح بهلول الضفيرى

• دلال مبارك بداح العجمى

• دلال مبارك حنيف الظفيرى

• دلال محمد حمود العميره

• دلال محمد مبارك العدواني

• دلال ناصر كريدى العنزى

• دلال وليد احمد التويم

• دلال يعقوب يوسف المسيليم

• ديمه محمد سعد العجمي

• ذاير دليم ذاير العتيبى

• راشد مبرك سيف العازمى

• راشد مساعد ماطر . عميره

• راويه جمال سعد المنيفي

• رحاب عبد الله بزيع المطيري

• رحاب مدلل حبيب . العنزى

• رحاب مناع بن حمدان الظفيرى

• رحمة على خرصان العجمى

• رحمه فرج عبيد العجمى

• ردن هادى ردن المطيرى

• رشا حمد محمد العازمى

• رغد أحمد سعود المجمد

• رغد خلف فهد القشعان

• رغد عادل خليفه الشاهين

• رفاء احمد بندر المطيري

• رقيه أحمد عبد الله النجار

• رقيه محمد سالم الخترش

• رهف ساير عايد الصليلى

• روابى طلال مبارك العازمى

• روابي بدر صفوق السعيدي

• روان احمد خليل الشطى

• روان رجا دهام الشمرى

• روان صادق خالد كرم

• روان صقر عبد الله الغرير

• روان صلاح عبد الرحمن الناشى

• روان عماد خلف العنزي

• روان فهد محمد . الدغيشم

• روان يوسف سليمان السنين

• ريم احمد حجي العازمى

• ريم اسامه سعود المجيبل

• ريم بدر عبد الهادى العازمى

• ريم ثجيل عبد المحسن كاظم طوفان

• ريم خرصان سعود العجمى

• ريم راشد دغمى الرشيدي

• ريم شباط سعد الميمونى

• ريم ضحوي محمد المطيري

• ريم عكرش عيد محمد

• ريم علي محمد بلال

• ريم فهد جابر الشمري

• ريم فيصل فالح الخميلي

• ريم مشرف جاسم الشمرى

• ريم نعيس فريج المطيرى

• ريهام مطلق راشد النملان

• زايد قحطان زايد العجمى

• زبن هزاع مزبان السعيدى

• زكيه سعود عبد العزيز فهد

• زهره على حسين على

• زيد عصام عبد المحسن المرزوق

• زينب ابراهيم احمد عبد الله

• زينب حبيب يعقوب جراغ

• زينب حسين على المتروك

• زينب عبد المطلب سيد شهاب القلاف

• زينب محمد عباس العجمي

• زينب نبيل حيدر حاجي

• زينب هاشم عبدالرسول الصفار

• سارة سالم سعود العجمى

• سارة محمد عبد الله العتيبى

• ساره أسامه محمود صالح الصفي

• ساره بلال جمعه . بشير

• ساره حمد مبارك العازمي

• ساره حنيف مهدى العجمى

• ساره خالد عبد الهادي المطيري

• ساره خليفه محمد الدبوس

• ساره زيد محسن الدوسرى

• ساره سعد نوار العتيبى

• ساره سعود عناد الخالدى

• ساره سلطان لافى العصيمى

• ساره صالح سعود العنبرى

• ساره عبد الله محمد القصار

• ساره عبدالرحمن ناصر الشريم

• ساره عبدالله ابراهيم القفيلى

• ساره عردان فهيد العجمي

• ساره علي عبد الرحمن المطيري

• ساره عليان عاصى الحربى

• ساره عيد عتيق الحربي

• ساره فلاح زيد العازمى

• ساره فهد صياح الخالدى

• ساره فيصل عزيز العتيبي

• ساره قبلان محمد العازمي

• ساره مازن داود السردى

• ساره محسن محمد العجمى

• ساره محمد سليم السبيعي

• ساره محمد شتحان الظفيرى

• ساره محمد مشعل الظفيرى

• ساره مشارى الحميدى المطيرى

• ساره مشعل جاسم الفهد

• ساره منصور عبد المحسن الجاسم

• ساره ناصر حمد الهاجري

• ساره نجم عبدالله العنزى

• سالم عبد الله عويضه العجمى

• سالم محمد حجى الشطى

• سحر بدر محيا الرشيدى

• سحر خالد عبد الله محمد

• سعاد مشارى عبدالعزيز السيف

• سعد فراج محمد العدوانى

• سعد فلاح نجر المطيرى

• سعد يوسف عبد الله المعصب

• سعود ثقل سالم الدوسرى

• سعود سالم جمعان . الغريب

• سعود مبارك دعسان . الشمرى

• سعود محمد سعود السليمان

• سعود مرزوق عبد الله العازمى

• سعيد عبد المحسن على المرى

• سكينه علي قاسم البلوشي

• سلطان أحمد جدوع النملان

• سلطان دوخى عطيه المطيرى

• سلطان فهد عامر . المطيرى

• سلطان ماجد متعب الرشيدى

• سلطان مزبان راجي السعيدي

• سلمى عبد الله سعد الوهيب

• سلمى فوزى فهد العبدالجادر

• سماح شافي هايف المطيري

• سماح عيسى عبد الله الحمر

• سهام نافع نهار المطيرى

• سهيله احمد عبد الله عبد الملك

• شاهين حسين شاهين الشملان

• شذى فهد خالد النامى

• شرعه متروك عايض العتيبى

• شروق عبد الرسول مطر رجب

• شروق محمد حمود الظفيرى

• شريده سرهيد تريحيب . النصافى

• شريفه عادل حسن عبدالمحسن رمضان

• شعاع خلف بتاع المطيري

• شمايل أحمد علي العازمي

• شهد انور بدر البلوشى

• شهد جاسم محمد بو هادي

• شهد حامد مطني . مطلق

• شهد حسين علي الخوالد

• شهد خالد بشير نواب

• شهد روضان ناصر الروضان

• شهد شافى سلطان القويمانى

• شهد عادل عبد الرحمن الصغير

• شهد عبد الله محمد الحساوى

• شهد عويد مبارك العراده

• شهد عيد محمد الحميداني

• شهد فالح سلطان السبيعى

• شهد فهد ناصر المشعل

• شهد فيروز سعد النصيب

• شهد فيصل فهد الزعبى

• شهد محسن سيد كاظم الموسوى

• شهد محمد عوض العجمي

• شهد نعيس فريج المطيرى

• شهد يوسف أحمد الشرف

• شوق سليمان مخلف المطيرى

• شوق محمد عايد الصليلى

• شيخة فيصل سالم الضفيرى

• شيخه أحمد عبدالله العوضي

• شيخه حسن فلاح الحجرف

• شيخه حمد جابر المري

• شيخه خالد عبدالله الغريب

• شيخه رضا خلف العنزى

• شيخه عبد العزيز عبد الله العبيد

• شيخه علي محمد الزيد

• شيخه مشاري حسن الزنكي

• شيخه نايف مشرع العتيبى

• شيخه نبيل عبدالكريم القلوشي

• شيماء خالد محمد النمش

• شيماء ظاهر ملا الشمري

• شيماء مهدى هادى العازمى

• شيماء نواف صرد العنزى

• شيمه زايد ماشع المطيري

• شيهانه حسن محمد حسن

• صافيه محمد ابراهيم الهاجرى

• صالح منصور صالح العنزى

• صباح فريد فوزان السابج

• صلاح سند خلف العنزي

• صيده منير مهدي العجمي

• صيغه مانع دهيم الدوسرى

• ضارى عبد الله محمد مصلح العتيبى

• ضحى عبدالله عبدالرزاق الخبيزى

• ضحى محمد هلال العنزي

• ضحيه سالم سمري العازمي

• طارق مزعل مشهور العنزى

• طيبه اديب يوسف العلى

• عائشة صلاح ناصر العثمان

• عائشة عمر داود الحزامي

• عائشه احمد عواد الهطلاني

• عائشه سليمان محمد الخليفى

• عائشه فهد سعد السعد

• عائشه محمد عبد الله القديفى

• عائشه مرزوق مبارك العازمي

• عائشه مناور صنيتان الصليلى

• عائشه يوسف عبد الله السليم

• عاليه ماجد ظافر الهاجري

• عايد خالد زبن العربيد

• عبد الرحمن ابراهيم سيد عنبر الرفاعى

• عبد الرحمن حمزه عباس الحداد

• عبد الرحمن حمود مبرك العازمي

• عبد الرحمن سعد مشعان العجمى

• عبد الرحمن عادل عوض محمد

• عبد الرحمن عبد الكريم محمد الزامل

• عبد العزيز خالد غازى العدوانى

• عبد العزيز طعمه عبد العزيز الغريب

• عبد العزيز عبد الرحمن الشويمانى

• عبد العزيز عبد اللطيف محمد الصالح

• عبد العزيز عبد الله عايض الثويمر .

• عبد العزيز مبارك مسيعيد الرشيدى

• عبد الله أحمد معلث الرشيدي

• عبد الله احمد عبد الله العمر

• عبد الله جاسم محمد الهندي

• عبد الله جمال مشارى الرفدى

• عبد الله راشد وسمى شنيتر

• عبد الله زايد فلاح العتيبى

• عبد الله شجاع متعب العدوانى

• عبد الله طليحان عكاش العنزى

• عبد الله عادل عبد الله الرومي

• عبد الله عبد العزيز يونس احمد

• عبد الله علي حسن ياديكار

• عبد الله عمر مبارك العصيمي

• عبد الله فيصل مسلط العتيبى

• عبد الله مبارك محمد العايض

• عبد الله محمد سعد الجمعان

• عبد الله محمد عبد الرحيم معرفى

• عبد الله محمد قاسم الخميس

• عبد الله مرضي صقر العنزي

• عبد الله مسفر محسن العجمى

• عبد المحسن عبد الله عبد المحسن الابراهيم

• عبدالعزيز أحمد جاسم الدرباسالزعابي

• عبدالعزيز قريني مرزوق العازمي

• عبدالله رضا احمد حسن على

• عبدالله سعد خالد العازمى

• عبير خليفه حمدان العازمى

• عبير سلمان سيف العازمى

• عبير عبد الله حمود العازمى

• عبير فالح موسم المطيرى

• عبير مشارى بيان الراجحى

• عثمان حبيب غالي الذايدي

• عذارى عادل فالح العجمى

• عذارى عبد الله احمد النعار

• عذارى مطلق عواد الازمع

• عذارى هادى سالم العجمى

• عذبه سعود ضاوى المطيرى

• عزيزه محمد حمود هويشل

• عفاف رجعان حمود الرشيدى

• عفاف عيد مطلق العازمي

• على حمود عواد الفضلى

• على عبدالامير عبدالله القلاف

• على عيسى عبد الله الدريع

• على غريب طعمه الغريب

• على محمد عبد الله الصراف

• على نظام احمد الخياط

• علي مساعد يوسف المسيعيد العلى

• علي مفلح علي الصواغ العازمي

• عمار منصور صالح . الرشيدى

• عهد فالح سعد العجمي

• عهد فالح سلطان السبيعى

• عهد محمد حمود الرشيدى

• عهود سعود على المطيرى

• عهود عبد الله محمد بلوشى

• عهود مبارك عبد المحسن العجمى

• عهود منصور بطاح الرشيدى

• عهود مهدى ثنيان مهدى

• عيده باتل سعود الدويله

• عيده فالح حبيب غافل

• عيسى عباس بن على جاسم

• غاليه تركى غنام المطيرى

• غدير جاسم احمد عبد الحسين

• غدير سالم سعد الحميدى

• غدير على عباس الجدى

• غزلان عيد سالم ثويب

• غنيمه حمود محمد الحمدان

• غنيمه شملان عبد الله المطيري

• فاتن محمد حميد العنزى

• فاتن محمد خليل القلاف

• فاضل عباس جراق ناصر

• فاطمة سالم خميس الدوب

• فاطمه بدر أحمد كرم أحمد

• فاطمه حسين محمد بو حمد

• فاطمه حمد سالم الناصر

• فاطمه خالد مبارك العازمى

• فاطمه خليف ضيف طه

• فاطمه راشد عوض الدويلة

• فاطمه سالم سعود الوليد

• فاطمه صباح قمر الضفيرى

• فاطمه صلاح ابراهيم الجدى

• فاطمه طلق على العازمى

• فاطمه عبد الله محمد مكى

• فاطمه عبد المحسن محمد الصفار

• فاطمه عبدالله محمد الرومى .

• فاطمه فهد حمود العتيبي

• فاطمه مجبل مرزوق الرشيدي

• فاطمه محمد حمد المضحي

• فاطمه محمد صحاف على محمد

• فاطمه محمد موسى الحسيني

• فاطمه مرزوق مطلق العازمى

• فاطمه ناصر راشد فلاح

• فاطمه ناصر على عباس

• فاطمه ناصر محمد ال زمانان

• فاطمه هادى ناصر القحطانى

• فاطمه وليد حسن القلاف

• فاطمه وليد دويان الشمرى

• فاطمه وليد محمد العلى

• فاطمه ياسين دلى ضيدان

• فالح عايض مشعان العجمى

• فجر جمال خليفه الجاسم

• فجر حسن علي اليعقوب

• فجر راشد حسين راشد شديد العازمي

• فجر صالح هادى القحطانى

• فجر يوسف هاجد الوطري

• فرح حامد احمد . البالول

• فرح سالم بندر الفضلى

• فرح عبدالعزيز سالم البدر

• فرح فهد عبد الرحمن مال الله

• فرح فيصل عباس كرم

• فرح مبارك حمد الفجي

• فلاح حمد فلاح العجمى .

• فهد احمد محمد المطر

• فهد سالم حطاب الهيفى

• فهد سالم سعيد ابو رحمه

• فهد سعد سعود الجويعد

• فهد عويد محمد الرشيدى

• فهد ماضى فهد العازمى

• فهد محمد صالح الحبيل

• فهد محمد محمود العبد الاله

• فهد مرعى صالح الحيان

• فهد نايف سعيد الصواغ

• فواز فهد فراج العربيد

• في مبارك فهيد العجمى

• فيحاء عشيران عبد الله العازمي

• فيصل عادل سالم الشيتان

• فيصل فاضل حبيب . قمبر

• فيصل مبارك عواد العازمى .

• فيصل مزيد لافي البريعصى

• فيصل يعقوب ناصر المعيلى

• كوثر على حميد بو صفر .

• لجين محمد سعود الدوسرى

• لطيفه سعد عامر العجمى

• لطيفه سليم خالد المذن

• لطيفه محمد دخيل الهاجرى

• لطيفه محمد صالح المضيان

• لطيفه مفرج مبارك الجرى

• لمياء يوسف محمد حيات

• لولوه ابراهيم عبد العزيز الغضفان

• لولوه احمد عبد الرحمن الشايع

• لولوه خالد عوض الخالدى

• لولوه عبد الله حسن محمد عبد الله

• لولوه يونس رجب الشطي

• ليالى ضحوى عوض الشمرى

• ليلى محمد حسين الرامزى

• ليلى محمد على العبيدلى

• ماجد عوض مانع . المطيرى

• ماجد ماجد راشد المضيان

• مبارك جميل مبارك الهاجرى

• مبارك عادل احمد المبارك

• مبارك عدنان مبارك مسيعيد

• مبارك على فهيد العجمى

• مجليه سويد شاهر العتيبى

• محارب سالم مفلح الجسار

• محمد ابراهيم عبد الامير بنيان

• محمد بدر محمد المطيري

• محمد جمال ابراهيم موسى المحمد على

• محمد خلف عبد الله الراجحى

• محمد راشد عامر . العازمى

• محمد شافى على العازمى

• محمد عامر عبد العزيز المانع

• محمد عبد الرحمن عبد الله الكندري

• محمد عبد الله راشد العباد

• محمد فالح ارشيد الشدقم العازمي

• محمد فهد محمد العازمى

• محمد معيض ظافر العجمى

• محمد ناصر محمد الحشان

• محمد وليد سالم . السند

• محمد يوسف خليل الدريع .

• محمد يوسف محمد القطان

• مرام يوسف مجبل الغريافى

• مروه حمود راشد الفقعان

• مروه عيسى هاشم الكندري

• مريم ابراهيم عبد العزيز غازي

• مريم انور عيسي الراشد

• مريم جمال صالح الضفيري

• مريم حمد أحمد العمر

• مريم خالد احمد الضليعي

• مريم راشد غزاى الرشيدى

• مريم رديني بداح رومي

• مريم زياد مساعد المجرن

• مريم سعد جخير الدوسرى

• مريم صلاح عبدالرسول الجمعه

• مريم عايض مشحن العنزى

• مريم عبد الرحمن ابراهيم الدعيج

• مريم عبد الله محمد نور

• مريم عبد الله مطير الرشيدى

• مريم عبيدان مرثع العازمي

• مريم فهد حمد العجمى

• مريم فهد عبدالمحسن الخميس

• مريم فيصل خليل عبد الله

• مريم لافى صقر المطيرى

• مريم مبارك فهد العجمى

• مريم مبارك مغيران العازمى

• مريم محسن صنهات العتيبي

• مريم محمد عبد الحميد السني

• مريم محمد عبداللة العازمي

• مريم مذهل نايف العازمي

• مريم مرثع محمد شبيب

• مريم مسلم نهابه الظفيرى

• مريم مشعل زاهي العازمي

• مريم مطر شنيف مطلق

• مساعد صالح محسن البلام

• مساعد علي حمود النوط العازمي

• مسعود سالم فهيد العجمى

• مشارى بندر دعسان عيد

• مشارى سعد روباج . العازمى

• مشارى على سالم المزين

• مشارى محسن محمد العجمى .

• مشاعل صقر ربيع سعيد اليوحه

• مشاعل عواض قطيم المطيرى

• مشاعل مرعى ناصر رداد

• مشعل راشد محمد . عراده

• مشعل رجعان خالد العازمى

• مشعل طارق عباس فيروز

• مشعل مسير عواد الخالدى

• مشهيه عبد الله دغيمان الظفيري

• مضحى سعد حمود العازمي

• معصومه احمد حسن عبد الله

• ملاك حمد حمود المطيري

• ملاك سالم ناصر المرى

• ملاك صلبوخ نملان الرويعي

• ملاك محمد عوفي البذالي

• ملاك مناور مسير الظفيرى

• ملكه مناور عبدالله الرشيدى

• ممدوح ثانى جاعد ثاني العنزى

• منار جاسم محمد شريده

• منار حميد علي العنزي

• منار سلطان محمد المطيري

• منار سلطان هليل بندر المطيري

• منار شاهر نصار الشمرى

• منار عبد العزيز عبد الرحمن المانع .

• منال احمد اسماعيل محمد

• منال راشد وثير العازمى

• منال عيسى صالح المهينى

• مناير محمد رجا المياس

• مناير محمد على المرى

• منصور خلاوى عبد الله العازمى

• منصور ناصر سعيد الهاجرى

• منى الحميدى محمد شكبان المطيرى

• منى خالد فلاح الهلفي

• منى ظاهر عدهان الشمرى

• منى عبد العزيز خليفه بورحمه

• منى محمد محمود الفودري

• منى مرجع عايض الجويسري العازمي

• منى مشعل هويدى العصيمى

• مني ذعار ردن العتيبي

• منيره أحمد عبد المجيد بن حيدر

• منيره حمود عوض الرشيدى

• منيره خالد عبد الله الدهش

• منيره سعد راجح الهاجري

• منيره عبدالله مطلق السبيعى

• منيره فايز فالح العجمي

• منيره فضل على الحوطى

• منيره محسن مطلق المطيري

• منيره محمد سالم القحطانى

• منيره مرزوق فراج فهد معتقه

• منيره مشاري عبدالهادي المطيري

• منيره منيخر مسلم العازمى

• منيره ناصر عوض العميري

• مها أحمد مسفر العراده

• مها حمد حمود العنزى

• مها خالد علوش العازمي

• مها خلف كامل الشمرى

• مها راشد مانع مانع

• مها سعد فهد بزيع

• مها سعود محمد الدماج

• مها طفيل محمد العازمى

• مها عواد ماضى التيسى

• مها مزعل زبن عماشالشمري

• مها ملفى دحيلان الحربى

• موضى عبد الرحمن زنيوط رخيص

• موضي جزاء سرور الرشيدي

• مى عبد الله حمد البراك

• مى على محمد مناور الشمرى

• مى فهد عبد اللطيف السعيد

• ميثه لافي مطلق الهلفي

• ناصر فهد ناصر الدوسري

• ناصر محمود ناصر الصالح

• نجوى احمد احمد المعزي

• نجيب عبدالكريم ادريس المنصور

• ندى احمد خلف مطر

• ندى عبد الرحمن خالد العنزي

• نشميه محمد برجس الدوسري

• نغم ناصر عبد العزيز الجسار

• نفوذ عبد الله محمد المطيري

• نمشه فهد هايف العجمي

• نواف غصاب منيف جدعان منيف

• نوال سالم هديسان الشمري

• نوال سعد سعود العنزى

• نور طلال عبد اللطيف الفلاح

• نور عيد سعود عطيه

• نور محمد على الخليفى

• نور محمد فرحان النويم

• نور محمد ماضي الغريب

• نورة فراج عويد الصليلى

• نوره جمال فريح العنزي

• نوره جويعد عبد الله جويعد

• نوره حمد ثامر الدغيلبى

• نوره حمد علي المجرن

• نوره خالد فراج الكفيدى

• نوره خضير دحل العنزي

• نوره راشد براك الصليلى

• نوره سالم مطلب العازمي

• نوره سعد شافى الدوسرى

• نوره عبد الرزاق سليمان الشمس

• نوره عبد الله سعد العتيبي

• نوره على على الكهيدان

• نوره فراج فهاد العجمي

• نوره فهد ناصر الصقر

• نوره مبارك مناور الحربى

• نوره محمد سليمان . الخميس

• نوره محمد كميخ العجمي

• نوره منيف علي المطيري

• نوره هادى محمد العجمى

• نوره يوسف عاصى الميع

• نوريه سالم طاهر بوحمد

• نوريه ضيف الله فريح الرشيدي

• نوف احمد عسكر العازمى

• نوف بدر مجبل الجلاوي

• نوف تركي هويدي الهاجري

• نوف حسين على العنزى

• نوف خالد عبد الله العبد الله

• نوف خليف ناصر العازمى

• نوف راشد وسمى العازمى

• نوف سعد محمد الرمثان

• نوف سلامه سعد الفريح

• نوف على محمد العجمى

• نوف عيسى محمد الهولي

• نوف غازى نومان الحربى

• نوف فهد حجاج العجمى

• نوف مزعل لمام العازمي

• نوف مشعل خالد المطيرى

• نوف نواف مطر الشمري

• نيران سوعان ضارى العنزى

• هاجر احمد مجبل الغريافى

• هاجر بطيحان قريان المطيري

• هاجر سعد احمد العامر

• هاجر سلمان هادي الرشيدي

• هاجر شافى الحميدى الفهد

• هاجر محمد حسين البلوشى

• هاله صلاح احمد الرشدان

• هانى هادى حسن صالح

• هبه عبد الوهاب جاسم عبد الله

• هديل راشد عبد الهادى الحجيلان

• هديل محمد سالم المطيرى

• هناء سمير خضر الضفيرى

• هنادي صالح عوض العازمي

• هند مجبل محمد العنزي

• هنوف عبد الحميد شيحان الشمرى

• هويه حسن سعيد العجمى

• هيا بشير عوض الشمرى

• هيا خالد فراج العازمي

• هيا سليمان ناصر . الحميدى

• هيلا مبارك فالح العجمى

• وائل كرم اسماعيل عباس

• وجدان نافع هديب العتيبي

• وصال حسين على العدوانى

• وضحة باسم محمد السراج

• وضحه خالد داهم القحطانى

• وضحه سعيد غنام العازمي

• وضحه سيف ظاهر العازمى

• وضحه عبد الرحمن عبد الوهاب التمار

• وضحه معكام ناصر العجمي

• وضحى مبارك سعود العجمي

• وليد احمد هلال رحيل

• وليد خالد يوسف اليتامى

• وليد منصور فالح العازمى

• يسرا بندر سيد رفاعى الرفاعى

• يعقوب جالى ضحوى الظفيرى

• يعقوب يوسف يعقوب المضاحكه

• يوسف أحمد عثمان بوعركى

• يوسف أحمد يوسف الملا

• يوسف عدنان على بدر خان

• يوسف على كرم شهاب

وزارة العدل

• أحمد صباح فريح العنزى

• أحمد عدنان فواز الفارس

• أفراح عبد الرحمن محمد على محمد

• ألاء علي محمد علي محمد

• أمل سالم سعد الاصابعه

• احمد عبد العزيز مزعل البحر

• احمد عبد المجيد عبد العزيز حسن

• المها محمد هادي العنزي

• انوار محمد فهيد حسين العجمى

• ايمان فضل رفيع راشد

• بدر عبد العزيز بدر الميعان

• بدريه سعيد نافل العبيوي

• تسنيم اسماعيل يعقوب الفيلكاوي

• تهاني علوان مرزوق الشمري

• حسن خالد عيسى العوض

• حسين فوزى سليمان الخليفي

• حمد على اسماعيل العبدالرزاق

• خديجه خير الله فرحان المطيري

• خزنه حبيب جزاع الشمري

• دانه نبيل على الجعفر

• دانه يوسف سليمان العمر

• دلال خضر حبيب محمد

• دلال فهد صياح المتلقم العجمي

• راكان فرج بلال المناعى

• رجاء صايل عطشان صايل

• روان سلطان مجاهد العنزي

• ريم عبدالحكيم عثمان مال الله

• ساره سعد حوفان الهاجري

• ساره عبد العزيز حمد الظفيرى

• سعد خالد سعود العصفور الهاجري

• سعد عبدالعزيز عايد العنزى

• سعد مطر سعود العنزي

• سعود مهدى محمد العجمى

• سلمان مسلم جاسم الساعي

• سليمان منتصر سليمان اسحق التركيت

• شجن منصور زيد المطيري

• شيماء خالد محمد الحمود

• شيماء محمد طاهر الشمري

• صقر عادل جاسم الصقر الزايد

• صلاح سليمان زيد اخريص

• صلاح على شاهين سليمان السليطى

• صيته حمد سالم العجمي

• ضارى عبدالعزيز محمد النامى .

• طارق غازي محمد . الياقوت

• عائشه مبارك عيد العازمى

• عادل محمد ضيف الله العازمى

• عبد الرحمن سالم مناحى الخالدى

• عبد الرحمن عبد الله عبد الوهاب العميرى

• عبد الرحمن على عوض الدويله

• عبد العزيز عبد الرحمن محمد العتيبى .

• عبد اللطيف فهد محمد العبد الرزاق

• عبد الله ابراهيم عبد الله العنزي

• عبد الله صالح هادى العنزى

• عبد الله عبد العزيز عبد الله العجمي

• عبد الله فهد زيد القريان

• عبد الله محمد عبد الله الدوسرى

• عبدالله حمود سابج العازمى

• عبدالله مذكر تركى المطيرى

• عفره فالح عبدان الهاجرى

• على مصطفى عبد الرسول الجمعه

• على ناصر هويج العجمى

• علي حسين علي المحمد علي

• علي رشيد عباس دشتى

• علي صياح خليفه . زايد

• عيسى احمد عيسى المذن

• غاليه خالد فهد البالول

• فاطمه دخيل فحيمان بطى

• فاطمه عبد النبى عباس حسين

• فاطمه قاسم محمد الفضلى

• فهد جمعه ساير الظفيرى

• مبارك عبدالله مبارك المضاحكه

• محمد احمد محمد ما حسين

• محمد جعفر حسين الصراف

• محمد علي صالح المحيميد

• محمد غانم محمد الشمرى

• محمد فالح مبارك الفندى

• محمد فايز محمد البدهاوي

• محمد نصار سودان المطيرى

• مرزوق فراج مرزوق العازمى

• مريم عبد الله محمد العجمي

• مريم فالح مرجان فاضل

• مشارى ضيدان صلبى المطيرى

• مشاري عادل محمد العميري

• مصعب محمد خلف مرشد

• مطيعه سلطان عبد الله المطيري

• منيره سطام ناصر القرينى

• منيره محمد سليمان الحداد

• مها عبد الله محمد سرحان

• مها نشمى حمود . الشمرى

• ناصر أحمد جاسم السمحان

• ناصر عوده مريح . شاهر

• ناصر مشافي عوض العجمي

• نايف صالح ضافر محمد

• نوره متعب سعود العجمى

• نوف جاسم محمد الشراح

• هناء فلاح محمد العنزى

• هيا عبد الرحمن صالح التويجرى

• وداد عبد الله سلطان العنزى

وزارة الكهرباء والماء

• أحمد جابر عطيه الشمري

• أحمد حبيب فاضل الباذر

• أحمد فيصل ياسين حجي سليم

• أحمد يعقوب يوسف العوضي

• احمد صاحب احمد الرشيد

• احمد عبد القادر محمد الحبيل

• احمد عبد الله محمد الغيث

• احمد فؤاد حميد الصفار

• احمد محمد عبد الله المطيرى

• احمد هاني احمد المجادي

• احمد وائل احمد العوضي

• الفارابى خليل ريس كمال

• بدر ناصر خلف اللميع

• بدور احمد علي الاثري

• برناديت يوسف نجيب صيداوى

• جابر علي حسين رمضان جمعه

• جراح نواف عبد العزيز الدويسان

• حسن اسماعيل محمد تقى

• حمد ابراهيم صالح جحيل

• حمد فيصل حمد الجمعه

• حمد مبارك راشد محمد الهاجري

• حمود محمد حمود . السبيعى

• خالد مبارك سعد الدوسرى

• خالد محمد سالم الدوسرى

• خلف فارس عواد . الضفيرى

• خليفه يوسف خليفه سويدان

• خليل ابراهيم خليل . الداود

• راشد ناصر مرزوق رقدان

• رقيه عبد الرضا على حاجيه بوصخر

• زينب جابر على بوحمد

• سالم قليفص ناصر . العكشاني

• سعد سعيد محمد العجمي

• سعود شافي سعود الدوسري

• سعود عبد العزيز سالم الراشد

• سعود على عبد الوهاب المهينى

• سعود فيصل راشد الهنيدى

• سعود مشعل راشد الجطيلى

• سلطان طارق حمد الغيث

• سلمان أحمد بطحى المطيري

• سليمان محمد سالم الرمضان الهاجرى

• سيف جعفر سعد الهاجرى

• شايع سعد مناحى القحطانى

• صالح خالد صالح . القطان

• ضارى نافل حواس الشمرى

• طارق حمد راشد آل بن علي

• طلال فيصل محمد المطيري

• عادل محمد على عبد الله

• عادل محمد كميخ المطيرى

• عبد الرحمن عايد مشلح العنزى

• عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن القبندي

• عبد الرحمن محمد راشد الميع

• عبد العزيز سعود ضارى العاقول

• عبد العزيز مجبل دليم المطيري

• عبد الله خلف ناصر الناصر

• عبد الله دهام عيسى المطيري

• عبد الله راشد عبد الله الشطي

• عبد الله سالم حمود العدوانى

• عبد الله ضيدان دهيسان بوشيبه المطيري

• عبد الله عاطف كاظم العيسى

• عبد الله محسن مهدي العجمي

• عبد الله مسلم حميد البحيرى

• عبد الله نصار عبد الله الحياني

• عبد المحسن صنيتان مناور العتيبى

• عبدالعزيز سعد مناحى العتيبى

• عبداللطيف احمد محمد الكندري

• عبدالله سالم عبدالهادى العجمى

• عبدالله فلاح مفرح العازمى

• عبدالله مرضي مسلم العازمي

• عزام لافى محمد المنديل

• عطا الله عواد عطا الله الشمري

• على فالح عبد الله حجيلان

• على فراج سالم العجمى

• على محمد عبد الرحيم الهولى

• علي ابراهيم ناصر القطان

• علي حسن عبدالرزاق الشمالي

• علي حسين أكبر . عباس

• علي خالد عبد الله العصفور

• علي مؤيد حسين بوعباس

• علي مرتضي حسين علي المطوع

• عمر عادل سعيد فيروز

• عمر مبارك سعد . العازمي

• عمران احمد عمران عبد الله

• عيد عنيزان فالح . العجمى

• عيسى ناصر سلطان المشعل

• غالية فهد غانم المدعج

• غدير حمدان غريب العنزى

• فهد بدر ياسين الصفران

• فهد تركى مجبل العنزى .

• فهد ذياب وصل الله المطيرى

• فهد سعد حمود الدويله

• فهد عايد برغش العجمى

• فهد عبد الرحمن ابراهيم السالم

• فهد عيد مبارك على

• كوثر عبد المجيد سالم على

• ماجد سعدون معطش الرشيدي

• مبارك عجاب مفرج الدلمانى

• مبارك فالح عجيل الهلفي الرشيدي

• مبارك محمد فلاح المطيرى

• محمد بدر عبد الرحمن المجحم

• محمد حسن محمد العجمى

• محمد حميد احمد الموءمن

• محمد خالد على العمران

• محمد خالد محمد القبندي

• محمد سليمان عبد العزيز المطوع

• محمد عبد الرحمن حسن العجمى

• محمد عبد الله حسن الكندري

• محمد عبد الله مبارك سلطان

• محمد عبدالرضا حسين ميرزا حسن

• محمد عبدالله حسين القطان

• محمد عبدالله خميس العنزى

• محمد علي حميد قاسم البلام

• محمد فلاح فهيد العازمى

• مريم عبد الرحمن ابراهيم العوضى

• مسفر ابراهيم حسين العجمي

• مشارى خالد ابراهيم الزامل

• مشاري فهد ساير المطيرى

• مشعل مكى عبد الزهره العبد الله

• مطلق محمد شلوان الهاجرى

• مناع عبيد فالح العجمي

• مهدى احمد على الشولى

• ناشى عيد ناشى شحيتان

• ناصر جلال راشد ادريس

• ناصر عبد المحسن ناصر عبد العزيز

• ناصر مروان علي الفقعان

• نواف حمود عواد العازمي .

• هند يعقوب يوسف الشعبان

• يعقوب يوسف غالي الصليلي

• يوسف اسماعيل يوسف جراغ

• يوسف جاسم محمد بوشهرى

• يوسف طلال راشد الغنام

وزارة المالية

• أحمد جزاء غائب العتيبي

• أحمد حميد اسماعيل محميد

• احمد خالد حسين المطيرى

• بتلا عيد ماطر العازمى

• بدر هاشم كايد غلوم علي

• ثامر مفرج حمدان النويعم العازمي

• حسن علوش حسن الدوسرى

• حسين ياسين دلي عوده

• حمد مفلح سعد البواردي العازمي

• خديجة محمد جاسم الشيبه

• سعد عبدالهادي سعد هادي الرشيدي

• عباس محمد حسين القلاف

• عبد الرحمن مصبح مبارك العازمي

• عبد الله خالد فالح المحجان

• عبدالله مبارك على العازمي

• عبدالهادى حماد سعد العجمى

• علي محسن صالح الحبشي

• علي محمود عبدالرسول خلف

• عمار ناصر حسين . شمساه

• عمر صالح فهد العازمي

• فاطمه محمد بدر المطيرى

• فهد على جمعان المرزوق

• فواز خالد سعود الخميس

• فيصل عبيد هادى البرازى

• لولوه يوسف عبدالله جناع

• مبارك سلطان مبارك . العجمى

• مبارك غافل زايد فرحان العدواني

• محمد خالد راشد الناشى

• محمد فهد علي الحجيلان

• محمد وليد يحيى خضر

• مشعل شديد مرزوق المطيري

• ناصر سلمان صغير العازمى

• ناصر محمد فالح العازمي

• نوال شخير خدعان العازمى

• هشام نبيل محمد نجم

• وصايف احمد خلف العازمى

وزارة المواصلات

• أحمد عوض زيد المطيري