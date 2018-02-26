كتب – عبدالناصر الأسلمي :

سجل ديوان المحاسبة ملاحظات متكررة على بلدية الكويت منها عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة تعديات بعض الشركات على أملاك الدولة وعدم تحصيل الرسوم المستحقة البالغ قيمتها 31 مليونا و675 الفا و848 ديناراً، مشيرا الى عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية ايضا لمصلحة البلدية قيمتها مليونا و320 الفا و414 دينارا وقال تقرير الديوان الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه ان البلدية حصلت 52 بالمئة فقط من ايرادات رسوم الاعلانات للسنة المالية 2015/2016 البالغة 10 ملايين دينار كويتي حيث حصلت خمسة ملايين و228 الفا و 911 ديناراً واضاف ان فحص تراخيص الاعلانات التجارية شابه عدم صدور قرارات تنظم أعمال اصدار تراخيص الاعلانات التجارية بالمخالفة لاحكام المادة السادسة والعشرين من القرار الوزاري المشار اليه بشأن لائحة الاعلانات مما ترتب عليه اختلاف الالية المتبعة في افرع البلدية بالمحافظات المختلفة لدى اصدار تلك التراخيص حيث تقوم بعض الادارات باسناد مهام الكشف لمفتشي الاعلانات عبر النظام الالي فيما تقوم بعض الادارات الاخرى بذلك يدويا ودون تحديد لمواعيد انهاء اصدار تلك التراخيص.

ولفت الى عدم انتظام وسوء حفظ ملفات معاملات تراخيص الاعلانات في أفرع البلدية حيث يتم الاحتفاظ بها في غرف صغيرة غير مجهزة بوسائل الأمان من الحريق وتخزينها بشكل عشوائي على الارض او في اكياس ما يعيق الرجوع لها عند الحاجة، فضلا عن ذلك عدم تبويب تلك الملفات وترتيبها وتحديث بياناتها واستكمال مستنداتها ما يترتب عليه عدم امكانية التحقق من صحة بعض تراخيص الاعلانات الصادرة وبالمخالفة لاحكام التعميم دقم 7 لسنة 2001 بشأن لائحة المحفوظات.

وفيما يتعلق باستغلال عدة شركات بمساحات شاسعة من اراضي الدولة اشار التقرير الى ان هذه الشركات اقامت تشوينات ومنشآت وغيرها من التعديات على اراضي مملوكة للدولة في مواقع عدة بالمحافظات المختلفة من دون الحصول على التراخيص اللازمة في هذا الشأن بالمخالفة لاحكام المادة رقم 9 من قرار البلدية رقم 95 لسنة 1983 بشأن الشروط والقواعد والاجراءات الواجب مراعاتها في تنفيذ لائحة انظمة السلامة للافراد والمرافق العامة وموارد الثروة العامة المعدلة بالقرار رقم 1 لسنة 1987 التي تقضي بأنه لا يجوز اقامة مكاتب أو تشوينات أو مساكن للعمال أو خلاطات مركزية او اية انشاءات مؤقتة بموقع العمل او خارجه الا بعد الحصول على ترخيص من ادارة السلامة.

وأضاف ان الرسوم المستحقة على تلك الشركات وفقا لما افادت به البلدية في هذا الشأن بلغت 31 مليونا و675 الفا و848 دينارا مبينا ان البلدية لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بازالة تعديات تلك الشركات مباشرة بعد تنبيهها مخالفة بذلك احكام المادة رقم 19 من القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة والتي تقضي بان للدولة ان تزيل اي تعرض او تعد يقع على املاكها بالطرق الادارية دون ان يكون للمعترض او المتعدي حق في التعويض وذلك مع عدم الاخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات الامر الذي ترتب عليه استمرار تلك الشركات في استغلال مساحات كبيرة من أراضي الدولة دون مقابل وأورد الديوان بيانا بذلك مؤكدا انه سبق له ان اشار لمثل تلك الملاحظة في تقاريره السابقة، وطلب ضرورة متابعة تحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المستمرة في التعدي على املاك الدولة.

وأفادت البلدية باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة لاحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام املاك الدولة وذلك بتحرير محاضر واحالتها الى الجهات المختصة ورفع دعاوى مدنية للمطالبة بمستحقات البلدية.

وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وضرورة متابعة ما اتخدته البلدية من اجراءات لازالة مظاهر التعدي على املاك الدولة.

وذكر التقرير ان البلدية تقاعست في تنفيذ احكام قضائية نهائية صادرة لصالحها بلغت قيمتها مليونا و320 الفا و414 دينارا عقب صدور عدة احكام قضائية نهائية واجبة التنفيذ صادرة من المحاكم المختصة لصالح بلدية الكويت لم يتم تنفيذها وتحصيل مبالغها على الرغم من مرور سنوات عدة على صدورها.