فيما اعتبر ردا “غير مباشر” على الطلب الذي وجهه النائب خليل أبل أول من امس إلى رئيس مجلس الامة لاستيضاح بعض الأمور التي تتعلق بميزانية ديوان المحاسبة والعقود التي أبرمها في المناقصات والمشتريات والتوريدات والمحاضرات والندوات وحفلات الضيافة والمهام الرسمية للقياديين والموظفين بالديوان أكد وكيل الديوان إسماعيل الغانم ان الدستور والقانون كفلا استقلال الديوان لكي يحقق أهدافه المتمثلة في الرقابة الفعالة على الأموال العامة.

وقال الغانم في بيان صحافي أصدره أمس : ان النظام المعمول به للرقابة على الديوان يختلف عن النظام الذي تخضع له السلطة التنفيذية ويتم إقراره وتطبيقه من قبل اللجنة العليا للديوان التي تضم في تشكيلها بجانب رئيس الديوان رئيسي لجنتي الشؤون المالية والتشريعية بمجلس الأمة ورئيس إدارة الفتوى والتشريع ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى وكيل الديوان.

وأوضح الغانم ان الميزانية يضعها رئيس الديوان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة وتدرج في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة ، مؤكدا أن ديوان المحاسبة ليس بمنأى عن الرقابة، حيث تقوم وزارة المالية بمراجعة مستنداته وحساباته وتضع ما تسفر عنه المراجعة من ملاحظات ومخالفات في تقارير ترفع إلى رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها وتكون محل البحث في لجنة الميزانية والحساب الختامي في مجلس الأمة.

وأضاف:إن ديوان المحاسبة يحمل رسالة هامة كفلها له الدستور والقانون واستمر في أدائها بكل نزاهة وتجرد وأمانة دون أي تأثيرات تعيقنا عن أداء مهامنا.

وكان عدد من المغردين قد تداولوا عبر حساباتهم على “تويتر” أمس قائمة وصفوها بأنها شركات مملوكة لعدد من القياديين في الديوان وتعامل معه بملايين الدنانير، رغم أنهم محظور عليهم المشاركة في اي اعمال تجارية حسب القانون.