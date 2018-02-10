ديوان المحاسبة: نشر ركائز تطويرمهنة الرقابة

أصدر ديوان المحاسبة الكويتي العدد الاول من نشرة موقعه الالكتروني إيمانا منه بأهمية ايضاح توسع الأفق المعرفي والإعلامي المتخصص وبهدف نشر ركائز تطوير مهنة الرقابة.

وقال الديوان في بيان صحافي امس ان مراقبة مركز المعلومات في إدارة الإعلام والعلاقات العامة في (المحاسبة) باشرت تخصيص النشرة الالكترونية التي تعد أداة تواصل منتظمة الاصدار ذات مضمون موضوعي مختصر وإحصائي موجز تغطي أعداده كل ما من شأنه إحاطة المهتمين بتفاصيل وظروف إدارة هذا الموقع الالكتروني المتطور.

وأوضح ان النشرة الالكترونية تعد اداة لإبراز ونشر ركائز تطوير مهنة الرقابة والتدقيق التي يباشرها ديوان المحاسبة الكويتي وتعكس درجة كفاءته ونجاحه كمؤسسة رقابية حملت على عاتقها مسؤولية الحفاظ على المال العام.

وبين ان النشرة تهدف أيضا الى تنمية وعي زائري الموقع الالكتروني وكسب ثقتهم بما هو متاح وما تمت تغذيته به من معارف ونصوص وأخبار اذ ستوفر مساحة لاستقبال آرائهم وتطلعاتهم المتعلقة بالموقع الذي اهتم بتوفير تغطية معرفية متخصصة ومتكاملة تميزت بتوافق المحتوى والبنية.