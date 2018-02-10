اعلن ديوان المحاسبة امس مشاركته بوفد رسمي في الاجتماع التاسع للجنة المخطط الستراتيجي التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للمراقبة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) المقرر عقده في الرياض اليوم.

وقالت عضو وفد ديوان المحاسبة المشارك في الاجتماع المراقب بإدارة الرقابة على الشركات نادية الحميميدي في بيان صادر عن الديوان ان الاجتماع سيناقش نتائج تنفيذ الأجهزة العربية لأهداف الخطة التشغيلية لعام 2017 والملاحظات بشأنها ومناقشة وإعداد خطة لتحليل النتائج واعداد التقرير المطلوب عرضه على المجلس التنفيذي في اجتماعه المقبل.

وأضافت أن الاجتماع الذي يستمر خمسة أيام سيناقش ايضا الإطار العام للتقرير الشامل للمخطط الستراتيجي للمنظمة العربية عن الفترة 2013-2017 والعرض المقترح تقديمه في الاجتماع الـ56 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للخطة الستراتيجية 2018-2022.

وذكرت الحميميدي أن الاجتماع جاء بعد التنسيق مع ممثل الأمانة العامة للمنظمة العربية (الأرابوساي) بالإضافة إلى التنسيق بين الأمانة العامة ومبادرة تنمية الإنتوساي للاستعانة بخبراتهم في اعداد المخطط الستراتيجي للمنظمة العربية للفترة 2018-2022.

واضافت ان لجنة المخطط الستراتيجي لـ(الأرابوساي) تهدف إلى وضع الخطط الستراتيجية للمنظمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط الستراتيجي للارتقاء بمستوى أداء المنظمة اضافة الى تشجيع الأجهزة الأعضاء في منظمة الأرابوساي على تبني التخطيط الستراتيجي وتبادل المعارف والمهارات المتعلقة بالإدارة الستراتيجية.