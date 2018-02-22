اشبيلية-أ ف ب: انقذ حارس مرمى مانشستر يونايتد، الاسباني دافيد دي خيا فريقه من الخسارة امام اشبيلية الاسباني بعد ان انقذه من اكثر من هدف محقق ليخرج بالتعادل السلبي على ملعب سانشيز بيزخوان في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا اول من امس.

وتقام مباراة الاياب على ملعب اولدترافورد في 13 مارس المقبل، حيث يأمل مانشستر يونايتد في بلوغ ربع النهائي للمرة الاولى منذ عام 2014، واشبيلية للمرة الاولى منذ 1958.

وكان دي خيا نجم المباراة بلا منازع لا سيما في نهاية الشوط الاول عندما ابعد كرتين خطيرتين بطريقة استعراضية لكل من الفرنسي ستيفن نزونزي والكولومبي لويس مورييل من مسافة قريبة ليحافظ على نظافة شباكه.

وكانت المفاجأة استبعاد مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو للاعب الوسط بول بوغبا من التشكيلة الاساسية وحلول الشاب الاسكتلندي سكوت ماكتوميني بدلا منه.

وكان بوغبا غاب عن المباراة الاخيرة في مسابقة الكأس ضد هادرسفيلد بداعي المرض السبت الماضي لكنه شارك في تمارين فريقه في اليومين الاخيرين.

وشاب التوتر علاقة مورينيو ببوغبا في الاونة الاخيرة لا سيما في ظل تراجع مستوى الفرنسي ما ادى الى استبعاده اكثر من مرة او استبداله كما كانت الحال ضد نيوكاسل.

بيد ان مورينيو نفى بغضب الشائعات التي تحدثت عن تردي علاقته ببوغبا واصفا اياها بانها «اكاذيب».

واضاف «استطيع الحديث بالنيابة عن بول من دون اي مشكلة. لقد أقر بول بأنه لم يلعب جيدا في المباريات الاخيرة وهذا كل ما في الامر».

وتابع «لكن معظم ما تقرؤونه وتستمعون اليه يمكن وصفه بالاكاذيب ويجب الا تستحون من قول ذلك».

واعترف مورينيو بان بوغبا «لم يلعب جيدا» في المباريات الاخيرة وقال «الان، انها مشكلتي ومشكلة بول للتعامل مع هذا الامر لمحاولة تطوير عروضه».

وكانت المباراة مواجهة بين اخر فريقين احرزا نسخة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، وقد بدأها اشبيلية بقوة مهاجما مرمى مانشستر يونايتد بلا هوادة عن طريق الجناحين خيسوس نافاس و بابلو سارابيا لتموين قلب الهجوم الكولومبي لويس موريال.

وتوالت الفرص لاشبيلية وكانت اولها تسديدة من موريال ابعدها دافيد دي خيا على دفعتين (10)، ثم اخرى من اينير بانيغا علت العارضة (13).

وتعرض الاسباني اندير هيريرا لاصابة بتمزق عضلي فخرج ونزل بدلا منه بوغبا بعد مرور ربع ساعة.

ووجد مانشستر يونايتد صعوبة في صناعة اللعب وكان مهاجمه الجديد التشيلي الكسيس سانشيز معزولا تماما والحال تنطبق على هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي اضاع فرصة جيدة عندما وصلته كرة ماكرة من سانشيز فسددها على الطاير عاليا (33).

وتدخل دي خيا لانقاذ مرماه من هدفين اكيدين في الثواني الاخيرة من الشوط الاول عندما طار لكرة رأسية للفرنسي ستيفن نزونزي ثم مباشرة بعدها لموريال حيث تصدى بشكل خارق لكرة الاخير.

ولم يشهد الشوط الثاني فرصا كثيرة من قبل الطرفين حيث غلب الحذر على ادائهما ليبقى التعادل السلبي سيد الموقف على لارغم من تسجيل لوكاكو هدفا لم يحتسبه الحكم لسيطرته على الكرة بيده (83).