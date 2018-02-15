ذكرى الميثاق بحفل حنان رضا وحلا الترك

نظمت هيئة البحرين للثقافة والآثار حفلا غنائيا موسيقيا بمناسبة يوم الميثاق الوطني لمملكة البحرين في الصالة الثقافية، شهد اداء باقة من اجمل الاغنيات الوطنية مع الفنانتين حنان رضا، حلا الترك، بالاضافة الى فقرات مميزة مع فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو خليفة زيمان.

بدأ الحفل مع فرقة البحرين الموسيقى، تبعته فقرة غنائية للفنانة حلا الترك، ثم استمع الجمهور الى فقرات متعددة بدأت مع مقطوعة موسيقية من تأليف زياد زيمان ثم اغنية «من خلقت الدنيا» وبعدها اداء لاغنية «شويخ من ارض مكناس» وجاء ختام الحفل مع فقرة غنائية للفنانة حنان رضا.

وتواصل هيئة الثقافة برنامجها لعام 2018 تحت شعار «المحرق عاصمة الثقافة الاسلامية» ويضم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية الممتدة طيلة العام، بما فيها المناسبات الوطنية التي تعزز الولاء والانتماء وتؤكد اهمية الشراكة والمسؤولية المجتمعية التي تحتم الحضور في مختلف المشاهد الوطنية.