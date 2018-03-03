ذوات الضغط المرتفع ينجبن ذكورا

هل سيكون المولود القادم صبيا أو فتاة؟ سؤال يشغل الكثير من الآباء والأمهات، فبمجرد ما يعرف خبر الحمل يبدأ التخمين في جنس الجنين. وأظهرت دراسة حديثة أجريت في كندا أن النساء، اللواتي يرتفع عندهن ضغط الدم أثناء الحمل، يحصلن في أغلب الأحيان على مولود ذكر، وفق «dw» الألمانية.

وقبل الحصول على هذه النتائج درس الباحثون في مستشفى ماونت سيناي في تورونتو بيانات 1400 امرأة في الصين منذ 2009، حسب ما نشره موقع netmoms الألماني، المتخصص في شؤون الولادة والحمل.

وقيم الباحثون في ضغط الدم الانقباضي، ضغط الدم العلوي قبل 26 أسبوعاً من فترة الحمل. النتيجة كانت أن من كان لديهن متوسط ضغط دم أعلى، أنجبن ذكوراً، في حين من كان لديهن متوسط ضغط دم منخفض أنجبن إناثاً، حسب ما نقله موقع netmoms الألماني.