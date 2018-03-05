هوليوود (الولايات المتحدة) – أ ف ب :

حصد فيلم “ذي شيب أوف ووتر” اربع جوائز رئيسية من بينها أفضل فيلم في الحفل التسعين لجوائز “اوسكار” في ختام موسم المكافآت السينمائية الذي طغت عليه الفضائح الجنسية في اوساط هوليوود.

وكان الفيلم الذي أخرجه غييرمو ديل تورو مرشحا في 13 فئة لكنه فاز بجوائز “أفضل فيلم”، المكافأة الرئيسية في الحفل، وافضل مخرج وافضل ديكور وافضل موسيقى تصويرية.

واكتفى فيلم “ثري بيلبوردز آوتسايد إبينغ، ميزوري” من اخراج مارتن ماكدوناه بجائزتي افضل ممثلة لفرانسيس ماكدورماند وافضل ممثل مساعد لسام روكويل.

وقال ديل تورو متأثرا لدى تسلمه الجائزة الاولى: “انا مهاجر” مشيدا بقوة صناعة الافلام “لازالة الخط المرسوم في الرمل” الذي يفصل بين الناس من دول وثقافات مختلفة.

واضاف: “اريد ان اهدي الجائزة الى كل مخرج واعد، الشباب الذين يرشدونا الى طريقة التصرف”.

ومضى يقول: “وأريد ان اقول لكم ولكل شخص يحلم باستخدام الخيال لرواية قصص عن اشياء حقيقية في عالمنا اليوم: بامكانكم ان تفعلوا ذلك”.

وللسنة الثانية على التوالي قدم الحفل الكوميدي الاميركي جيمي كيميل، وقد اتى الحفل بعد اشهر قليلة على توجيه عدد كبير من النساء التهم الى المنتج النافذ هارفي واينستين بالتحرش والاعتداء الجنسيين.

وقد استهدف كيمل المنتج واينستين في كلمته الافتتاحية واصفا سقوط المنتج النافذ بانه “مستحق منذ فترة طويلة”.

وفازت ماكدورماند بثاني “اوسكار” في مسيرتها الفنية بعد 21 عاما على فوزها الاول العام 1997 عن “فارغو”.

ونال زميلها في الفيلم سام روكويل جائزة افضل ممثل مساعد.

اما جائزة افضل ممثل فكانت من نصيب غاري أولدمان, كان يجلس ثلاث ساعات يوميا ليتحول على يد خبراء الماكياج الى رجل الدولة البريطاني الشهير.

ونالت اليسون جاني (58 عاما) اوسكار افضل ممثلة مساعدة.

ومع هيمنة حركتي “انا ايضا” و”تايمز آب” ضد التحرش الجنسي وانعدام المساواة بين الجنسين، على حفلات توزيع الجوائز الهوليوودية في 2018، شكل حفل اوسكار هذه السنة فرصة لدعم النساء في اوساط صناعة السينما.

الا ان غريتا غيرويغ المرأة الخامسة فقط التي ترشح لنيل جائزة “أفضل مخرج” عن “ليدي بيرد”، خرجت خالية الوفاض رغم ترشيح فيلمها ايضا في فئتي افضل فيلم وافضل سيناريو.

ومع نهاية الحفل تقريبا، قدمت سلمى حايك شريط فيديو لنجمات يطالبن بحقوق النساء والتنوع العرقي.

وقالت ميرا سورفينو “خلال الخريف وعبر حركتي “أنا أيضا” و”تايمز آب” تمكن الجميع من اسماع صوته للتعبير عن شيء كان يحصل منذ فترة طويلة جدا، ليس فقط في هوليوود بل في كل مجالات الحياة”.

وفي اشارة اخرى الى مبادرات النساء، اعتلت جنيفر لورانس وجودي فوستر وهما فائزتان سابقتان بجائزة “أفضل ممثلة”، المسرح لتقديم الجائزة الى ماكدورماند.

وتقليدا يقدم الفائز بأوسكار أفضل ممثل في العام السابق الجائزة الى الفائزة في السنة التالية. إلا ان كيسي افليك الفائز العام الماضي عن فيلم “مانشستر باي ذي سي” تخلى عن هذه المهمة لوجود اتهامات بتحرش جنسي تطاله، لكنه ينفيها.

ونال جوردان بيل أوسكار أفضل سيناريو أصلي عن فيلم الرعب الساخر”غيت آوت” وهو الأول له كمخرج.

الفائزون

لوس أنجليس ـ د ب أ:

ضمت قائمة الفائزين بجوائز الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون “أوسكار” في النسخة التسعين مايلي:

أفضل فيلم: “ذي شيب أوف ووتر”.

أفضل ممثلة: فرانسيس ماكدورماند عن فيلم “ثري بيلبوردز” .

أفضل ممثل: غاري أولدمان عن فيلم “داركست آور”.

أفضل مخرج: غييرمو ديل تورو عن فيلم “ذي شيب اوف وواتر”.

أفضل ممثل مساعد: سام روكويل عن فيلم “ثري بيلبوردز اوتسايد ايبيج ميزوري”.

أفضل ممثلة مساعدة: أليسون جاني عن فيلم “آي تونيا”.

أفضل فيلم أجنبي: التشيلي “إيه فانتاستك وومن”.

أفضل سيناريو أصلي: “غيت أوت”.

أفضل سيناريو مقتبس: “كول مي باي يور نيم”.

أفضل مونتاج صوت: “دنكيرك”.

أفضل تصميم إنتاج: “ذي شيب أوف ووتر”.

أفضل مؤثرات بصرية: “بليد رنر 2049”.

أفضل مونتاج: “دنكيرك”.

أفضل تصوير سينمائي: “بليد رنر 2049”.

أفضل موسيقى تصويرية: “ذي شيب أوف ووتر”

أفضل أغنية: “ريممبر مي” من فيلم “كوكو”.

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: “كوكو”.

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: “دير باسكيت بول”.

أفضل فيلم وثائقي طويل: “إيكاروس”.

أفضل ماكياج وتصفيف شعر: “داركست آور”.