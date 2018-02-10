رئيس الأركان إلى السودان لحضور حفل تخرج الضباط الكويتيين في الكلية الحربية

غادر البلاد ظهر امس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر يرافقه رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن انور جاسم المزيدي وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي، متوجها إلى جمهورية السودان، وذلك لحضور حفل تخرج دفعة الطلبه الضباط في الكلية الحربية السودانية حيث يتخرج فيها كوكبة جديدة من الضباط الكويتيين.

وكان في وداعه بقاعدة عبدالله المبارك الجوية آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري وعدد من كبار ضباط الجيش.