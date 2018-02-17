رئيس الأركان اطلع على مجريات «بيرق 7» الاستقادة من التمارين لرفع الجاهزية والتعاون بين القطاعات

قام رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر بزيارة لهيئة العمليات والخطط وذلك للاطلاع على مجريات تمرين (البيرق 7) والمنعقد خلال الفتره من 16 وحتى 22 الجاري.

واطلع الفريق الخضر على مجريات التمرين والذي ينفذه الجيش الكويتي وبمشاركة قطاعات من وزارة الداخلية والحرس الوطني، واستمع الى ايجاز قدمه مدير التمرين معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد عبدالله الكندري بين من خلاله مراحل التمرين ودور القطاعات المشاركة فيه، والأهداف التى تم وضعها لهذا التمرين من تعزيز للتعاون و تبادل للخبرات ورفع للمستوى التنسيقي بين وحدات الجيش المختلفة والقطاعات المشاركة.

وقد أشاد رئيس الاركان بالجهود المبذولة من قبل القائمين على التمرين، والروح المعنوية المرتفعة لجميع المشاركين فيه، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من مثل هذه التمارين الدورية لرفع مستوى الجاهزية والمحافظة على مفهوم التعاون بين مختلف القطاعات العسكرية بالدولة.

حضر التمرين امر القوة البرية اللواء الركن خالد الصباح وعدد من كبار ضباط الجيش.