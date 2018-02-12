تنسيق مشترك للتعامل مع التحديات في المنطقة واستعادة الاستقرار

أكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر أمس أنه ناقش في العاصمة السودانية جميع محاور التعاون المشتركة بهدف الوصول الى أقصى درجات التعاون الشامل بين الكويت والسودان.

وقال الخضر في تصريح لـ (كونا) على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته الكلية الحربية السودانية لتخريج عدد من طلبتها منهم 135 طالبا كويتيا إن زيارته للسودان تأتي بدعوة من نظيره السوداني الفريق أول ركن عماد الدين عدوي للمشاركة في حفل التخريج.

واضاف “لقد حرصت على حضور هذه المناسبة من منطلق حرص دولة الكويت على توطيد العلاقات الثنائية مع الدول وان وجودنا بين اخواننا في السودان سيسهم في تقوية الروابط الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون البناء”. ولفت إلى أنه جرى خلال الزيارة الاتفاق على التنسيق المشترك للتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار.

واحتفلت الكلية الحربية السودانية بالتخريج أمس بحضور الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الاركان العامة للجيش الفريق محمد الخضر والوفد المرافق له. وتم تخريج 657 طالبا من دول السودان والكويت واليمن وتشاد والنيجر وموريتانيا والصومال وجيبوتي.

وقال وزير الدفاع السوداني الفريق اول ركن عوض ابنعوف ان السودان يقوم بأدوار ايجابية تجاه الامن والاستقرار في المنطقة متمنيا ان يقوم المتخرجون الجدد بدورهم بمهمات ايجابية لحماية أوطانهم ومواجهة المخاطر الاقليمية. وحضر الحفل الذي اقيم في مقر الكلية شمالي مدينة (ام درمان) وزير الدفاع السوداني عوض ابنعوف وسفير دولة الكويت لدى السودان بسام محمد القبندي واعضاء السفارة الكويتية ونحو 700 من اسر الطلاب الكويتيين اضافة الى عدد من كبار قادة الجيش السوداني وعدد من السفراء واعضاء البعثات الديبلوماسية في الخرطوم.

ونال الطالب حمد مطر مطلق الرشيدي المركز الاول على الدفعة الخاصة بالطلبة الكويتيين وتم منحه وسام التفوق.

بدورهم أبدى افراد أسر المتخرجين الكويتيين سعادتهم بتخرج ابنائهم حيث قال ناصر عبدالله العجمي والد احد المتخرجين انهم يشعرون بالفخر لتخريج ابنائهم من واحدة من اعرق الكليات العسكرية.