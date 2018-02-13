رئيس الأركان عاد من السودان

عاد الى البلاد مساء امس رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر يرافقه رئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن انور المزيدي وآمر كلية علي الصباح العسكرية اللواء الركن بدر العوضي، قادما من السودان، وذلك بعد حضور حفل تخرج دفعة الطلبة الضباط من الكلية الحربية السودانية والتي تخرج منها كوكبة جديدة من الضباط الكويتيين.

وكان في استقباله لحظة وصوله نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله النواف وامر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله يعقوب الفودري وعدد من كبار ضباط الجيش.