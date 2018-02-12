دبي – «السياسة»: توقع جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي، وصول أعداد العاطلين عن العمل حول العالم إلى 150 مليون شخص من الفترة الحالية حتى 2050.

وقال «يونغ كيم» خلال كلمته في اليوم الثاني من مؤتمر قمة الحكومات العالمية بدبي أمس، إن الوظائف المتوفرة ستسجل نحو 300 مليون وظيفة، مقابل 450 مليون شخص بحاجة للعمل حتى 2050.

ونوه رئيس البنك الدولي إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات، ودورها الكبير في دعم الاقتصادات العالمية، مضيفا أن الاستثمار في الأفراد هو الاستثمار الأمثل بالمستقبل.

وأكد رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، في جلسة بعنوان «دور الحكومات في بناء رأس المال البشري»، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات أمس، أن الوظائف المستقبلية إلى تغير لا محال، مشيراً إلى أن أفضل استثمار هو الاستثمار في تطوير الأفراد .

وأوضح جيم يونغ كيم أن الكثيرون ما زالوا لا يعرفون قيمة الاستثمار في العنصر البشري، مضيفاً «يُمكننا أن نعلّم الأطفال مهارات المستقبل كي يكون لهم دور في الاقتصاد».

وتساءل «لدينا 55 مليون طفل أميّ في العالم، فكيف سنتأكد من أنهم سيتمكنون من كسب لقمة العيش؟ لدينا 250 مليون شخصٍ يعانون الأمية حول العالم و264 مليون طفلٍ خارج المدرسة اليوم..

وأضاف «نريد أن نتبع طرقاً مختلفة من أجل تحسين معدلات التحصيل العلمي، ففي سنغافورة، عندما يُتم الأطفال 12 عاماً من التعليم المدرسي، فإنهم يفوقون الطلاب من الدول الأخرى بنحو خمسة أعوام من التحصيل العلمي، ذلك هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل».

وأشار إلى أنه بحلول العام 2025 سيصبح الوصول إلى المعلومات متاحاً لمليارات الناس، كما يستعدون إلى إطلاق طائرة من دون طيّار لتوزيع أكياس الدم عند الحاجة.

وكان ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، شهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، جلسة إطلاق النسخة الجديدة من «دبي 10X» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وستعمل مبادرة «دبي 10X» من خلال 26 فكرة مُبتكرة من جهات اتحادية إماراتية مختلفة، على تطبيق ما ستطبّقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات.

وتسعى إمارة دبي، من خلال المبادرة لأن تسبق مدن العالم بـ10 سنوات، ومن هنا تأتي تسمية المبادرة بالرقم 10، فيما يرمز حرف X إلى التفكير المستقبلي خارج الأطر التقليدية.

وتعمل دبي لتكون مدينة المستقبل، من خلال آليات عمل جديدة تسهم في استدامة تنافسية دبي مستقبلاً.

وتؤسس مبادرة «دبي 10X» نماذج عمل جديدة بتأسيس فرق X، التي تعيد صياغة مهام وأدوار الجهات والهيئات الحكومية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وتوجهات المستقبل، وتسعى إلى استحداث مختبرات تجريبية في الجهات الحكومية، لتجربة نماذج حكومية مستقبلية، وإيجاد الحلول للتحديات.